O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que foi flagrado, em pleno expediente em uma loja de artigos de luxo avaliando cuidadosamente canetas Mont Blanc, que são produtos notoriamente sofisticados e de alto custo, acabou comprando um “mimo” por assim dizer, mais simples no valor de cerca de R$ 3.000 (praticamente dois salários-mínimos).

MAIS: o que chama atenção são os ganhos do ministro ao alcançar a notável quantia de mais de R$64 mil durante o mês de julho, resultado da união de seus salários oficiais e benefícios adicionais.

Essa situação contrasta com as dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros e levanta questões sobre prioridades e o discurso público de contenção.

Prisão em banho-maria

O senador Carlos Viana, (Podemos- MG), presidente da CPMI encarregada de investigar o roubo bilionário direcionado aos aposentados, solicitou ao ministro do STF, André Mendonça, que sejam decretadas as prisões já autorizadas pela comissão.

Até o momento, há 19 mandados de prisão contra os principais participantes do esquema criminoso. De acordo com o senador, os pedidos são embasados em provas documentais, depoimentos e laudos periciais que evidenciam a participação direta de certas pessoas no crime contra os aposentados.

"Ministro André Mendonça, o Brasil confia em sua excelência. Temos plena consciência de sua integridade, fé e comprometimento com a verdade. Contudo, o Brasil exige a ação da justiça; as prisões que já foram aprovadas precisam ser decretadas, para que o poder da verdade vença o silêncio da impunidade".

Pérola

“Que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar”

Pneu novo

O Senado Federal concluiu a compra de 79 SUVs de luxo (do modelo Chevrolet GM Equinox, ano 2025 e totalmente novos) e uma minivan (seminova no modelo JAC T), que farão parte da frota disponível para os parlamentares e para a instituição.

O contrato de locação, assinado em maio, totaliza R$ 47.791,200 e foi firmado com a empresa Quality Aluguel de Veículos S/A, que venceu o processo licitatório. As 79 SUVs terão uma despesa mensal de R$ 790.987,50; e a minivan com um custo mensal de R$ 5.532,50.

O contrato determina que a empresa locadora será encarregada de todas as despesas operacionais, que englobam combustível, serviços de manutenção (tanto preventiva quanto corretiva), lavagem, seguros, taxas e impostos.

Entretanto, é responsabilidade do Senado contratar os motoristas. Além disso, o documento prevê a possibilidade de renovar a frota a cada dois anos. Em comparação com o contrato anterior, há um aumento significativo no valor desembolsado pela Casa para a locação dos veículos.

Com o novo contrato, o custo mensal do serviço será de R$ 796.520, se comparado aos R$ 384.822,40 que eram pagos mensalmente na contratação anterior, que utilizava veículos do tipo sedan.

Conta d’água milionária 1

Desde que Lula tomou posse como presidente, as despesas com água nos seus palácios aumentaram consideravelmente: em um intervalo de apenas dois anos e oito meses, ultrapassaram a quantia consumida durante os quatro anos que Jair Bolsonaro (PL) esteve no cargo.

De janeiro de 2023 até agosto de 2025, os palácios Alvorada, Planalto, Granja do Torto, Pavilhão das Metas e o Gabinete de Segurança Institucional registraram um total de R$ 13 milhões em água.

No período em que Bolsonaro esteve no governo, de 2019 a 2022, o valor total foi de R$ 12.459.635,64. Os dados são oficiais e foram fornecidos pela Casa Civil do Planalto.

No ano em que Lula assumiu o cargo, a despesa com água subiu de R$ 3,9 milhões para R$ 5,3 milhões em 2024, já superando R$ 3,7 milhões neste ano.

Na residência oficial, o Alvorada, onde Lula se recupera quando não está hospedado em hotéis luxuosos ao redor do planeta, os custos alcançaram R$ 822,3 mil em um período de oito meses.

Mais: Somente os gastos relacionados à água no viveiro do Alvorada, até agosto deste ano, ultrapassaram R$ 401,7 mil, um montante equivalente ao valor de um apartamento.

Sempre rainha

Como diz o velho ditado quem é “rainha nunca perde a majestade”, e com Xuxa Meneghel, a “eterna rainha dos baixinhos” é assim. Mesmo não tendo seu trabalho voltado exclusivamente para o público infantil, a apresentadora se orgulha do título.

Eleita pela revista Variety “a maior popstar do Brasil” e sendo escolhida a 60ª mulher mais sexy segundo o Clube Vip (perfil nas redes sociais da antiga revista masculina Vip, publicada até 2018).

Xuxa tem outros recordes como a venda de 2,6 milhões de cópias do seu primeiro Xou da Xuxa, e seu programa com nome homônimo ao álbum musical foi exibido em 17 países da América Latina.

Aos 62 anos é vegana e faz exercícios 6 vezes por semana e não tem medo do envelhecimento. E até brinca que ela mesmo tira sarro dela: “As pessoas, na verdade, não gostam de ver as outras envelhecerem, e há por isso essa cobrança.

Se eu me cobro, as pessoas também irão cobrar. Tiro sarro de mim mesma em relação a isso. Não tenho o que cobrar deles, para que tenham outra maneira porque chega até a ser engraçado. Envelhecer tem de ser leve, ainda mais num país onde tudo é Carnaval, tudo é divertido, a gente não pode se cobrar tanto.

A gente se esquece de ser brasileiro nessas horas. Só o fato de eu estampar uma capa de revista já é uma maneira de mostrar que a gente tem espaço. A mulher em qualquer idade, em qualquer posto, em qualquer corpo tem espaço. Não preciso ficar dizendo o que gostaria de fazer para motivar as pessoas.

A imprensa me coloca num lugar sempre tão legal. Estou envelhecendo, e as pessoas estão envelhecendo comigo, e as pessoas estão me respeitando, e isso é legal para qualquer idade”. Mais: Xuxa mostra toda sua beleza e boa forma na capa de comemoração de 10 anos da revista Wow, onde se exibe até de topless.

Lewandowski busca apoio

Nesta semana o ministro, Ricardo Lewandowski (Justiça), pretende convocar governadores e secretários estaduais de segurança para um encontro em Brasília. O intuito é angariar apoio político para a aprovação do projeto de lei que endurece as penas para integrantes de organizações criminosas.

O "PL Antifacção" aumenta as sanções para indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Durante meses, o ministro tem buscado a colaboração dos governos estaduais para viabilizar a PEC da Segurança Pública no Congresso, mas sem sucesso. A proposta enfrenta resistência dos estados, que enxergam a medida como uma intromissão do governo federal nas atribuições estaduais.

Assim como a PEC da Segurança Pública, o “PL Antifacção” deverá enfrentar desafios devido à possibilidade de utilizar recursos do Fundo Nacional de Segurança para financiar a intensificação das investigações contra o crime organizado.

O projeto inclui, entre outras coisas, a infiltração de agentes e a vigilância das comunicações entre presos e advogados, o que exigirá a aquisição de equipamentos específicos para as penitenciárias.

"Inimigo externo"

Lula parece estar seguindo uma estratégia de tensão ao adotar um tom desafiador em relação aos Estados Unidos quase diariamente, especialmente nas vésperas de um possível encontro na Malásia com o presidente Donald Trump.

Essa abordagem reforça sua retórica política ao manter um discurso que foca na luta contra um "inimigo externo" e na "proteção da soberania nacional".

No entanto, um possível acordo com os EUA poderia diluir essa narrativa que lhe garante apoio entre seus simpatizantes.

O impacto dessa postura em relação ao futuro do País, no entanto, é incerto e levanta preocupações sobre as eventuais repercussões diplomáticas.

Mundo da contravenção na tela

O universo da ilegalidade no Rio de Janeiro é mais uma vez explorado no mundo do streaming com "Os Donos do Jogo", uma nova série da Netflix.

A narrativa foca em quatro famílias rivais que lutam pelo controle do império da contravenção. Os conflitos aumentam em um ambiente familiar repleto de segredos.

A possível legalização das apostas, a atenção de uma organização criminosa internacional e a rápida ascensão de um novo aspirante ao poder na cidade tornam a situação ainda mais instável.

A pré-estreia da série aconteceu na quinta-feira (23) no Jockey Club do Rio de Janeiro, onde parte do elenco estava presente, e reuniu jornalistas e convidados para uma première.

Entre os famosos que participaram do lançamento estavam Juliana Paes, Mel Maia, Giullia Buscaccio, André Lamoglia, Xamã, Chico Diaz, Dandara Mariana, Tuca Andrada, Pedro Lamin, Isabella Santoni, Cris Vianna e Ruan Aguiar, entre outros. A primeira temporada terá 8 episódios, e estreará no dia 29 de outubro. A série foi criada e dirigida por Heitor Dhalia, o mesmo de DNA do Crime.

Candidato novo (de novo)

Na semana passada o ex-parlamentar Cabo Daciolo, hoje filiado ao Republicanos anunciou sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições de 2026.

A mensagem foi compartilhada em uma postagem nas redes sociais, acompanhada por um versículo do livro de Jeremias, capítulo 29.

Em sua publicação, Daciolo reavivou o discurso nacionalista e religioso que marcou sua campanha em 2018 onde candidatou ao mesmo cargo e obteve mais de 1,3 milhão de votos, equivalente a cerca de 1,26% dos votos válidos.

O comunicado enfatiza a determinação de Daciolo de retornar à política nacional com uma mensagem centrada na fé e na soberania do país.

Daciolo se destacou em pleitos anteriores devido à sua retórica religiosa e às frases impactantes que proferiu durante os debates eleitorais. Vale lembrar que em 2022 ele tentou uma vaga no Senado pelo Rio, sem sucesso.

Rabino afastado

A Congregação Israelita Paulista acaba de divulgar nota onde reafirma seu compromisso com a verdade, a ética e à dignidade humana e afasta o rabino Ruben Sternschein, argentino, de suas funções por prazo indeterminado para se concentrar em sua defesa.

A revista ‘Piauí’ publica grande matéria sobre as aventuras sexuais do rabino sênior da instituição. A publicação reconstituiu a história de cinco mulheres a partir de entrevistas – ora com elas, ora com pessoas próximas – e também teve acesso a um documento de cinco páginas enviado a organização Conferência Central de Rabinos Americanos, com sede em Nova York.

No documento, os relatos descrevem o envolvimento de Sternschein em quatro casos de assédio sexual e oito casos de assédio moral. Ele nega: diz que tudo foi consentido. Terá de provar ataques e romances contados em detalhes na publicação.

Ruim para 44,9% dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pela Apex/Futura, entre os dias 16 e 21 de outubro, com 2.000 entrevistas, mostra que 44,9% da população brasileira classifica o presidente Lula como ruim ou péssimo.

Em contraste, 32,9% o julgam como bom ou ótimo. Os que não possuem uma opinião definida ou optaram por não responder representam 2,3%, enquanto aqueles que avaliam seu desempenho como regular totalizam 19,8%.

Em relação a setembro, a fração de pessoas que vê Lula de maneira negativa diminuiu, antes era 48,5%. Por outro lado, a avaliação positiva, que estava em 33,2%, teve também uma leve queda.

Mistura Fina

Lula acha que “perdeu a rua”, como dizem os petistas, mas a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral não objetiva apenas laçar “mortadelas” para fazer número em seus comícios.

A intenção é afastar o político do PSOL das eleições de 2026, em São Paulo. O político da extrema-esquerda seria “candidato natural” do PSOL ao governo estatual paulista, mesmo com chances reduzidas, mas Lula tem compromisso de apoiar Geraldo Alckmin (PSB) na disputa.



Guilherme Boulos topou abrir mão da candidatura em troca de salamaleques no cargo de ministro, incluindo gabinete lotado de boquinhas para aliados.

Residência oficial, seguranças e carrão oficial de placa verde e amarela, reservado a ministros, estão entre os privilégios de Boulos. Outra regalia são os jatinhos da FAB “de graça” para voar sem limites e sem custos – para ele – Brasil afora.

A indicação de Jorge Messias para suceder Luís Roberto Barroso no STF tem 90% de chances de acontecer, mas por enquanto permanece indefinida. Contudo, Messias já está trabalhando para assegurar que seu sucessor atue na Advocacia Geral da União, se Lula optar por ele para o Supremo.

Flavio Roman, que atualmente é o Advogado Geral da União Substituto, é sua escolha favorita. Roman também conta com um apoio considerável da AGU. Isadora Cartaxo, advogada da União, é a principal adversária, tendo boas conexões com os ministros do STF, incluindo Barroso.

Autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 29 de outubro, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), decidiu cancelar a visita ao Capitão.

E a explicação é a mais simples e honesta, é porque atua como relator da CPMI do INSS. O cancelamento da ida tem como intuito evitar "sugestões ou questionamentos" sobre sua atuação na comissão parlamentar.

IN - Moda infantil: conjunto coordenados

OUT - Moda infantil: conjunto descoordenados