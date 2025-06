Reino Unido se prepara para a guerra: o que o Brasil tem a ver com isso?

Giba Um

de Ellen Gracie, ex-presidente do Supremo, que está na comissão da OAB-SP para reforma do Judiciário e 'contenção' do STF.

A Justiça decidiu extinguir uma dívida de R$ 1,3 milhão em nome de Ana Hickmann. A ordem surgiu depois de um perito judicial afirmar que a assinatura dela no documento do Banco do Brasil não era dela: era falsa. Contudo, o BB não aceitou a sentença e decidiu recorrer e pede até penhora de bens.

Mais: o banco defende que o empréstimo que assinou os valores foi feito por meio digital e, dessa forma, a responsabilidade de Ana pela dívida continua existindo. Detalhe: alguns credores estão averiguando se a apresentadora já teria colocado muitos de seus bens em nome de uma irmã.

Outra federação

O acerto de uma nova federação entre PRD e Solidariedade, que deverá ser lançada hoje no Salão Verde da Câmara dos Deputados, tende a reduzir a fragmentação partidária ao menor nível em quase 40 anos e ampliar dificuldades do governo Lula em montar uma base parlamentar. Com 10 deputados, dirigentes da federação, pregam um discurso de distanciamento em relação ao petista, cuja coligação contou com o Solidariedade em 2022. Agora, estão dispostos a embarcar na candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto em 2026. Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, assinou a instalação da CPI dos roubos no INSS e afirma que seu partido, hoje, “atua contra o governo Lula” na Câmara.

Guerra em Itaipu 1

No Itamaraty e no Ministério de Minas e Energia, predomina o pessimismo em relação à renovação do anexo C do Tratado de Itaipu, que define o valor cobrado pela energia da usina e regula o pagamento pelo financiamento da construção da hidrelétrica nos anos 70. O acordo entre Brasil e Paraguai deve ficar para 2026, aumentando o limbo contratual entre os dois países. O tratado original, assinado em 1973, venceu em dezembro de 2023. No fim de 2024, os Ministérios das Relações Exteriores brasileiro e paraguaio firmaram um compromisso para concluir as negociações até o último 31 de maio.

Guerra em Itaipu 2

Ainda os problemas da hidrelétrica Itaipu: nada aconteceu até 31 de maio. O trato foi pelos ares após a revelação das denúncias de que a Abin teria espionado autoridades do Paraguai. Desde então, o presidente Santiago Peña suspendeu as conversas com o Itamaraty e a equipe do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). Detalhe: uma boa fonte de informações sobre o que acontece e pende o governo paraguaio é a primeira-dama Janja da Silva. Ela trabalhou em Itaipu e deixou lá muitos amigos.

“Uso da força”

Analistas de plantão dizem que, ao insinuar que o candidato à Presidência escolhido por seu pai deverá se comprometer a atuar até com “uso da força” para que o Supremo aceite o indulto de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro demonstra que não entende nada do quadro político. Antes de mais nada, o ex-presidente tem de escolher uma chapa capaz de vencer as eleições presidenciais de 2026 (Bolsonaro continuará inelegível e, eventualmente, preso), sem vitória, o indulto não sai. O citado “uso da força” por Flávio, coloca o filho de Bolsonaro no rol dos “malucos” das concentrações em frente aos quartéis.

Sonhavam com golpe

As mensagens da Polícia Federal revelam que os arapongas trapalhões da “Abin paralela” também sonhavam com um golpe de Estado. Um deles pergunta: “O nosso PR imbroxável já assinou a p... do decreto?”. Outro responde: “Assinou nada”. Dados do Instituto Nexus mostram que o bolsonarismo conseguiu neutralizar o escândalo da “Abin paralela” nas redes sociais. Nas primeiras 24 horas, os perfis mais citados no X (antigo Twitter) eram de bolsonaristas desqualificando as investigações da Polícia Federal.

Trabalho a todo vapor

Nascida em João Pessoa, Lucy Alves está trabalhando muito nas épocas de festas juninas, quase emendando um show no outro. “Às vezes durmo 3 ou 4 horinhas por noite, acordo direto pra estrada, chego no palco com o coração acelerado e pronta pra entregar tudo. Eu tento cuidar da alimentação, manter o corpo nutrido, tomar muita água e dormir sempre que dá. E, claro, exercitar a minha voz. Malhar todos os dias nessa época é impossível, mas a gente compensa com a correria dos shows”. Com saudade de atuar ela disse que está aberta as propostas, mas enquanto não vem, vai se dedicando a música. Lucy é considerada uma das artistas quase completa e revelou que já sofreu pressão pela estética.

“Quando comecei a aparecer mais na mídia. Existe sim uma cobrança, às vezes velada, às vezes explícita, pra você 'se encaixar'. Mas com o tempo fui aprendendo a me blindar e a me olhar com mais carinho. Hoje, quando vejo um comentário que não conversa com o perfil das pessoas que me seguem, eu respiro e penso: 'isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim'. Aprendi a filtrar e a focar no que me nutre. E também tenho trabalhado minha autoestima com mais consciência, me cercando de pessoas que me impulsionam de verdade. E eu entendi que quanto mais eu me conheço, melhor eu me expresso e mais segura eu me sinto”.

Sobre a bissexualidade assumida garante que ainda existe muito preconceito. “A bissexualidade ainda é vista com desconfiança por muita gente, como se fosse uma fase ou confusão, e isso machuca. Ser uma mulher bissexual e falar abertamente sobre isso é um ato político, e eu entendo meu lugar de visibilidade como uma oportunidade de abrir caminho, de naturalizar o afeto em todas as suas formas”.

Vale até implorar por aumento do IOF

Na véspera da aprovação de urgência do projeto para derrubar o aumento do IOF, ministros de Lula procuraram o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para negociar mais tempo em busca de uma solução. No encontro, que contou ao menos com dois ministros, Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), os auxiliares literalmente imploraram para Motta frear o apetite da Câmara e não votar o mérito do Decreto, o que foi feito pelo presidente da Casa. Os auxiliares de Lula ouviram cobras e lagartos contra Fernando Haddad (Fazenda), que largou tudo para entrar de férias. O pedido é para empurrar para agosto a votação, com derrota contratada para Lula e não coincidir com a instalação da CPMI dos roubos do INSS sobre aposentados e pensionistas. Motta relatou pressão dos deputados que acham que ele está alinhado demais a Lula e a tendência é que a votação saia em julho.

Viagens milionárias

O Portal da Transparência registra o total de gastos do governo Lula com viagens, este ano: até 13 de junho, o total saltou para R$ 604,7 milhões. A conta não inclui a fortuna gasta pelo presidente, Janja e outras autoridades que foram permitidas a usar jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), como presidentes de Poderes e ministros do STF. Em menos de seis meses, o contribuinte bancou R$ 368,6 milhões em diárias e R$ 232,7 milhões em passagens. Em seus dois primeiros anos do governo Lula 3, bateu recorde histórico em gastos com viagens: R$ 2,26 bilhões em 2024 e R$ 2,28 milhões em 2023.

Um novo desafio

A cantora Sandy já se aventurou na teledramaturgia, que lhe rendeu aplausos, e agora vai se aventurar na apresentação. Apesar de avisar que iria tirar um ano sabático, não conseguiu resistir ao convite para um novo formato de programa, que estreia hoje no Multishow chamado de Nesse Canto eu Conto, onde se mistura música (é claro), bate-papo, histórias e trajetória dos artistas. A primeira temporada terá cinco programas, todos já gravados, começando por Ivete Sangalo. “Apresentar uma série musical entrelaçada com boas histórias tem tudo a ver comigo! Me senti desafiada e ao mesmo tempo com muita vontade. Estou muito animada com o projeto”. As outras convidadas são Liniker, Paula Toller, Vanessa da Mata e Ana Castela. Vale lembrar que Sandy já comandou um programa “culinário”, Sandy + Chef, inspirado no programa de Selena Gomez., na epoca da pandemia.

Anulação das decisões

A defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pediu ao STF a anulação de todos os atos praticados contra ele pelo juiz aposentado Marcelo Bretas. O pedido tem como base a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de punir Bretas à aposentadoria compulsória, pela máxima possível do órgão. Ele atuava na 7ª Vara Federal do Rio e entre seus desvios estão conduta abusiva e parcial. O processo tramita desde 2023. Nele, os advogados de Cabral alegam que a investigação que o levou à prisão deveria ter sido realizada pela Justiça Eleitoral – e não pela Justiça Federal. O relator é o ministro Gilmar Mendes.

“Turnê das Drags”

Um pedido de extensão na Universidade Federal do Pará (UFPA) irritou a oposição que vê até irregularidade no uso de recursos públicos para bancar a “Turnê das Drags: Em busca do pior do mundo”. A UFPA injetou R$ 79,4 mil em dinheiro do contribuinte. O deputado Evair de Melo (PP-ES) acionou o Tribunal de Contas da União (TCU), considera que há indícios de “má gestão de recursos públicos e afronta os princípios constitucionais de legalidade, moralidade e impessoalidade”. E reclama que falta recursos para laboratórios e bolsas, mas sobra dinheiro “para patrocinar o espetáculo”.

Mansão em Brasília

Joesley Batista, sócio majoritário do grupo J&F, que já mora numa super casa em São Paulo, na região nobre dos Jardins, com sua família, parece ter decidido passar algum tempo em Brasília. Ele desembolsou R$ 40 milhões à vista na compra de uma mansão na capital. O imóvel, vendido por um dos fundadores do Centro Educacional Sigma, figura entre os mais caros negociados no Distrito Federal. A fachada é discreta, muros brancos, grande portão eletrônico e vista para a ponte JK. Tem quadra de futebol, piscina cinematográfica e amplo jardim que chega às margens do Lago Paranoá.

Mistura Fina

Para a vaga aberta na Academia Brasileira de Letras com a morte do jornalista Cícero Sandroni, cresce o nome do premiado Milton Hatoum, 72 anos, nascido em Manaus, filho de libanês. Um de seus livros, ‘Dois irmãos’ (Companhia das Letras), foi transformado em minissérie pela TV Globo, em 2017. Hatoum já colaborou com crônicas em jornais de grande circulação, mas depois foi largando esse ‘ofício’. Não gosta de escrever com data marcada.

Noelma Kodama, uma das doleiras mais famosas do Brasil, condenada pela Lava Jato a cumprir dezoito anos de prisão, está pedindo, a Gilmar Mendes, através de seus advogados, que anule todos os atos de Sérgio Moro, ex-juiz e atual senador contra ela. Ela diz que Moro “nutria um projeto de poder próprio” e já teve algumas condenações anuladas pelo STF.

Depois de um período de seis meses de incertezas, a jornalista (competente) Marcia Dantas foi oficialmente contratada pela Jovem Pan. No SBT, ela foi âncora do tempo, âncora do principal jornal e apresentadora do “Tá na Hora”. Márcia chega à nova emissora com a promessa de comandar um programa próprio à tarde, com a intenção de rivalizar com o Estúdio I, exibido pela GloboNews e apresentado por Andréa Sadi.



A japonesa Omron, referência em balanças de bioimpedância (que pesam gordura e músculo), viu suas vendas dobrarem no Brasil em 2024 na esteira dos fenômenos como Ozempic e Mounjaro. Essas balanças já representam metade do negócio no país e a previsão da empresa é que sejam tão vendidas quanto as convencionais em cinco anos.

Angélica e Luciano Huck resolveram passar o último feriado esticado em Anguilla, no Caribe, ilha cercada por hotéis e resorts de luxo. O escolhido pelo casal foi o Belmon Cap Jukuca, onde as diárias chegam a R$ 50 mil (suíte signature beachfront). O resort 5 estrelas pé na areia está localizado em uma das praias mais bonitas do mundo, a Maunday Bay. O hotel tem 108 acomodações, serviço de mordomo e três restaurantes. Huck tem uma fortuna de R$ 1 bilhão, aumentada por seu trabalho na Globo, publicidade e investimentos em criptomoedas.

In – Exercícios: Mesa flexora

Out – Exercícios: Flexão nórdica