Giba Um

"Se os EUA não quiserem mais comprar produtos do Brasil, não vamos rastejar. Vou procurar...

outros países para vender os que vendo para eles e não vamos ficar chorando. Vamos vender para Índia, China, Rússia, Alemanha, qualquer lugar", de Lula, contra mentiras de Trump.

Giba Um

Giba Um

18/08/2025 - 00h03
O caso do apresentador Fausto Silva, que passou por um retransplante renal e um de fígado, pós dois outros transplantes, chamou a atenção do país devido ao estado de saúde dele. Em Santa Catarina, são 1.016 que também aguardam na fila por um órgão, segundo Sistema Nacional de Transplantes.

Mais: a maior parte dessas pessoas são homens, 561 dos pacientes (55%) contra (45%) mulheres. O órgão que mais aparece em primeiro lugar na fila é rim (933 pessoas) seguido de fígado (50) e transplante- pâncreas (32). No país, 46.684 pessoas aguardam por um transplante de órgão.

Aliados do Brasil

Analistas de plantão concordam que o governo brasileiro tem aliados silenciosos em Washington que, em conversas mais reservadas, têm expressado sua surpresa e estupefação com a ofensiva do governo Trump contra o Brasil. Nos organismos internacionais com sede na capital americana, entre eles o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) demonstram empatia e solidariedade ao Brasil frequentemente. Pouco se ouve o "America First", grito de guerra dos trumpistas. Howard Lutnick, secretário do Comércio, Scott Bessent (Tesouro) e Marco Rubio (secretário de Estado) só fazem o que o presidente americano manda.

"Massacre"

Às vésperas de seu julgamento pela tentativa de golpe, Jair Bolsonaro alardeia que é "vítima de um massacre". E se queixa da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e da imprensa. Mas poupa o ministro Alexandre de Moraes, a quem costuma se referir com palavrões e em seu depoimento no STF pediu desculpas a ele e até o convidou para ser candidato a vice em sua nova e sonhada candidatura ao Planalto. A defesa diz que ele nunca atentou contra a democracia: reconheceu o resultado das urnas, ordenou a transição e "evitou o caos" no país. E não foi nada disso: se recusou a admitir a derrota, queria desacreditar a Justiça eleitoral, não passou a faixa e fugiu para Miami. 

Acusação mentirosa

Agora, o presidente Donald Trump voltou a criticar o Brasil, referindo-se ao país como "um parceiro comercial horrível" ignorando dados da balança comercial e relacionou o tarifaço de 50% para produtos brasileiros à defesa de Bolsonaro. "Eles nos cobram tarifas enormes, mais do que estávamos cobrando. E essencialmente não estamos cobrando nada. E o Brasil tem leis muito ruins em vigor". Ato imediato, o presidente Lula deu o troco, dizendo que "é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é mau parceiro comercial só não vai ficar de joelho para o governo americano".

Agradecendo a Trump

O rating do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está em alta no Planalto no rastro do tarifaço de Trump. Fávaro tem cumprido papel importante de interlocução com setores do agronegócio mais atingidos pela fúria trumpista. E vem participando das discussões do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas, comandado por Geraldo Alckmin, com objetivo de desenhar novas rotas como alternativa aos EUA. Mais: a habilitação de 183 empresas brasileiras para exportar café à China é atribuída a Fávaro por gestões à própria embaixada do país asiático em Brasília. Tudo deve ter reflexos em 2026. No entorno de Lula, já é certo que o PT apoiará a reeleição de Fávaro ao Senado por Mato Grosso.

Trabalho escravo

A decisão do Departamento de Estado de cancelar vistos de petistas que implantaram o "Mais Médicos" atinge, entre outros. Alberto Kleiman, atual coordenador geral da COP 30. O governo dos EUA apurou que ele e os demais sancionados inventaram o programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditatura cubana. O "Mais Médicos" pagava a cada médico apenas 10% do valor que era passado ao governo cubano - e todos eles não queriam voltar para Cuba. Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, que implantou o programa, também poderá ser sancionada.

Uma nova "mulher"

A cantora Gaby Amarantos, que acaba de completar 47 anos, está exibindo nova forma, com 35 quilos a menos, e sem cirurgia bariátrica. Tudo foi uma questão de nova disciplina alimentar e exercícios físicos, como por exemplo, 300 abdominais diárias. Mas engana-se quem pensa que ela fez isso por estética, ela revelou em entrevista que foi por preocupação com a saúde mesmo. “Emagreci 35 quilos e estou muito feliz, em um lugar de muita beleza, mas também de muita saúde! Nunca fui pequena e essa exuberância faz parte de quem eu sou. Hoje, estou dentro do que chamam de padrão, mas penso que minha saúde está muito melhor, meu foco era esse. Melhorar minha qualidade de vida, ter fôlego no palco e ficar aqui muitos anos ainda". E completa: “Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com seu próprio corpo. Com sua nova forma física, choveu elogios que lhe renderam até uma certa desconfiança. “Estava nos bastidores do 'Domingão', aquela farra toda, encontrando amigos, reencontrando outros e todo mundo me elogiava, dizia como eu estava linda. Chegou uma hora que sentei perto da Paula Lima, minha amiga, e perguntei baixinho: 'Amiga, será que eu era tão feia antes?'". Mais: Gaby acha que existe uma cobrança excessiva, quase uma doença, para se encaixar nos padrões que a sociedade determina em cada época: “Sempre recebi muitas críticas em relação ao meu corpo desde a adolescência, quando era anônima. Depois que comecei a cantar e me tornei uma pessoa famosa, também. É muito louco porque, depois desse processo de emagrecimento, achei que isso fosse diminuir, mas parece que aumentou. Existe essa questão quando o corpo recebe muita atenção na sociedade, as pessoas têm uma obsessão por esse assunto”. 

"Brasil Soberano" é factoide de Lula

Tem explicação os sucessivos atrasos no lançamento do "Brasil Soberano", factoide de Lula (Haddad também participa): o governo nem sabe mesmo se as sanções dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário do Tesouro, Steve Bessent, crítico do STF e de Alexandre de Moraes, cancelada em cima da hora. No começo da semana passada, enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta reuniu dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil). A reunião não foi agradável: eles não se suportam. Mais: o governo também não sabe se o crédito de R$ 30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, o pânico é geral o dinheiro não existe. O pacote deverá ser mais endividar do que salvar o exportador e a CNI vai à Justiça contra o tarifaço.

Boas relações

As relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, estabelecidas em 1984 e acabam de completar 200 anos em 2024. Em 1824, os EUA foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Ao longo do século XX, a relação se fortaleceu, com parcerias na Segunda Guerra ao golpe militar de 1964. Ambos os países reconheciam - até agora -  a relevância da relação entre seus interesses. Os EUA são um dos principais parceiros comerciais do Brasil e em 2010 62% dos brasileiros (pesquisa global) viam os Estados Unidos de maneira favorável, índice que aumentou para 73% em 2013.

Nova temporada

A atriz, comediante e apresentadora Tatá Werneck está pronta para estrear sua nona temporada do Lady Night, calando a boca de muita gente que não iria dar certo, por conta de sua dicção, que é acelerada. Tatá já conseguiu entrevistar nos 155 programas personalidades importantes como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Ary Fontoura, Sônia Bridi, Cid Moreira, Eliane Giardini, Maria Beltrão, Claudia Abreu, entre muitos outros. A temporada que estreia nesta segunda, dia 18, terá como primeiro convidado o também apresentador Rodrigo Faro, que revelou que se divertiu muito na gravação e que há tempo queria participar. Entre outros convidados desta temporada estarão Marcelo Serrado, Christiane Torloni, Sandra Annenberg, Serginho Groisman, Alice Wegmann, Perícles, Camila Pitanga, Sheron Menezes. Tatá demonstrou empolgação e carinho pela atração. “O Lady Night é um programa artesanal. E nunca entro numa temporada como se tivesse há 9 anos fazendo o programa. Eu sempre começo como se fosse a primeira vez e tivesse que conquistar tudo de novo”. 

Sempre "demonizou"

Na semana passada, em busca de argumentos para tentar salvar Jair  Bolsonaro, seus advogados apelaram até para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em meio a 197 páginas de alegações finais. Bolsonaro sempre “demonizou” o tema. Numa de suas fotos mais famosas, ele exibe uma camiseta com a inscrição. “Direitos humanos: esterco da vagabundagem". Mais: principal aposta do clã Bolsonaro para acuar o STF e tentar melar o julgamento, Trump não é citado nenhuma vez. Prefere contar mentiras rebatidas por Lula, para desviar as atenções em entrevista.

Anatel sem dinheiro

O diretor geral da Anatel, Carlos Baigorri, vem tentando junto a equipe econômica uma suplementação orçamentária: A agência não tem dinheiro para investimentos prioritários. Um dos casos mais prementes é a contratação de um novo data center. A estrutura atual está saturada e defasada, com riscos de interrupção dos sistemas de gestão e fiscalização das redes de comunicação. Atividades importantes da Anatel, como bloqueio a sites de apostas ilegais e combate a operadoras piratas de TV por assinatura poderão ser afetadas. Até as mais simples, como acesso ao serviço de internet, estão sob ameaça.

Tebet 2026

O MDB de Mato Grosso do Sul está determinado a impedir que a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) dispute as eleições de 2026 no Estado. Ela tem manifestado interesse em disputar uma das duas vagas ao Senado. Tebet, contudo, não tem conseguido sair às ruas devido a seu alinhamento ao PT  e a Lula. Ela própria já disse que, se decidir enfrentar seu partido para sair candidata, terá campanha solitária e esvaziada de apoiadores. Tebet tem aparecido pouco. Tem sido vista apenas na companhia do governador Eduardo Riedel (PSD em eventos e solenidades fechadas ao público.

Mistura Fina

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou sábado (16), em São Paulo, sua pré-candidatura ao Planalto. Depois do governador Ronaldo Caiado (Goiás), que realizou evento semelhante esvaziado em Salvador, é mais um chefe de Executivo a se colocar disposto a enfrentar Lula em 2026. Pelas últimas pesquisas, 60% do eleitorado ainda não sabe quem é ele,  chamado de "Chico Bento" por haters de seu perfil no Instagram, hoje com quase dois milhões de seguidores. Nas pesquisas, Zema não vai bem, como Caiado.

A eleição de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro (Alexandre de Moraes será seu vice), cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou. Muita gente espera que Fachin tenha  iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção e "sem decisões de ódio". Fachin Moraes têm relações cordiais, nada a ver com as relações de Alexandre com o ministro Luiz Fux.

Nos anos 80, Donald Trump andou prospectando negócios no Brasil, com direito a uma visita para promover o "Trump Cup", um torneio de turfe. Um de seus projetos, que não foi à frente, previa a construção de um hotel no Forte de Copacabana, palco da revolta tenentistas de 1922. Na época, Trump ensaiou uma sociedade com o empresário Naji Nahas.  O saudoso colunista Zózimo Barrozo do Amaral, espirituoso, resolveu sugerir que o nome da empresa poderia ser "Trampolinagem".

"Quando você gasta oito bilhões de dólares, consegue colocar quem quer ": Jeff Bezos (Amazon) quer a todo custo colocar sua esposa Lauren Sanchez no elenco do novo 007. O projeto é promissor e Jeff Bezos pensa a mesma coisa. Desta vez, o papel não seria para si mesmo como em "Star Trek: Sem Fronteiras", mas para Lauren. Os jornais dizem que ele "está obcecado". E um papel secundário não bastaria: Bezos quer que a amada seja protagonista.

 

In – Mocassim feminino clássico

Out – Mocassim feminino tratorado

CLAÚDIO HUMBERTO

"É execução política o que estão tentando fazer com Bolsonaro"

Donald Trump, presidente dos EUA, sobre ações contra o ex-presidente brasileiro

15/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Planalto tem pressa para tirar da Câmara texto do IR

Não foi à toa que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), começou a trombetear a votação “nos próximos dias” do projeto que aumenta o teto da isenção do Imposto de Renda. O projeto é relatado por Arthur Lira (PP-AL) e, após o deputado dialogar com os rebelados contra Motta, o Palácio do Planalto começou a ver o alagoano com desconfiança. O motivo do pé atrás é a eleição para o Senado em Alagoas, no próximo ano, e Lira desponta como um dos favoritos.

Conforme o vento

Petistas avaliam que Lira pode dificultar a tramitação ou desgastar Lula com o projeto, a depender das movimentações eleitorais do presidente.

Sai caro

Há temor que Lira possa forçar o governo a se virar para barrar alterações populares no projeto, como isenção acima dos R$5 mil.

Prioridade de Lula

O projeto não deve ter resistência no Congresso e Lula conta com a aprovação. Afinal, desde a posse, nada conseguiu entregar até agora.

Subindo no telhado

Em Alagoas, Lula terá de decidir o que fazer com o deputado Paulão (PT): o Planalto não acredita em suas chances em eleição majoritária.

Governo tentará controlar até CPI da Vaza Toga O senador Esperidião Amin (PP-SC) protocolou requerimento para criar CPI Vaza Toga, inspirada na investigação jornalística que expõe os métodos do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os anos de 2018 e 2024, quando ministros deitaram e rolaram atropelando o Congresso, caçando e cassando bolsonaristas ou anulando atos do ex-presidente Jair Bolsonaro no uso de suas prerrogativas. Além do comportamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a campanha de 2022.

Dr. Cargos garante

O governo confia que o presidente do Senado, adorador de cargos, irá impedir maioria oposicionista e investigações inconvenientes na CPI.

Roubo blindado

O plano será idêntico na CPI do Roubo do INSS: maioria pró-governo impedirá que sindicalistas ligados ao PT e PDT sejam investigados.

Plano ousado

Davi Alcolumbre deve tentar esvaziar a investigação da CPI da Vaza Toga, assim como quer impedir impeachment de Alexandre de Moraes

Autoritarismo in natura

Lula consegue piorar a cada dia a reputação do Brasil, que ganha fama de país autoritário. Ontem pediu a cassação de Eduardo Bolsonaro e o chamou de “traidor da pátria”. Acusa-o de fazer o que ele, Lula, sempre fez, na oposição: falar mal de autoridades brasileiras no exterior.

Esquema corrupto

O Departamento de Estado dos EUA voltou a condenar o Mais Médicos: “foi um esquema diplomático... que enriqueceu o corrupto regime cubano, acobertado por autoridades brasileiras e a Opas”.

Só o começo

O deputado príncipe Luiz Philippe (PL-SP) avalia como “solução momentânea” o fim do foro privilegiado e de decisões monocráticas no STF. Para o parlamentar, o sistema precisa de uma reforma ampla.

Girão no PL

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) é cortejado pelo PL para lançar candidatura ao governo do Ceará pelo partido de Jair Bolsonaro, em 2026. O deputado André Fernandes (PL-CE) articula o convite.

Apenas mentirinhas

Dado curioso, na investida contra Eduardo Bolsonaro, é que a direita nunca pediu a cassação de Lula, nem o chamou de “traidor da pátria”, nem quando confessou mentir contra o Brasil em coletivas na Europa.

Dúvida é a dosimetria

Precisa nem ter o julgamento da suposta “trama golpista”. São cinco os juízes da 1ª Turma do STF, dos quais três garantem maioria: Cristiano Zanin (ex-advogado de Lula), Flávio Dino (ex-ministro de Lula) e Alexandre de Moraes, desafeto do réu.

Sempre atrasada

Com atraso, mas ao menos com alguma previsão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votada no início de setembro. A Constituição prevê que a votação deve ser até 17 de julho.

Tempo fechado

A maré está mesmo ruim para Marcelo Lima (Pode), o prefeito de São Bernardo do Campo (SP) afastado ontem (14) após batida da PF. Em 2023, ele teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE.

Pensando bem…

…tanto no governo, quanto na oposição, querer cassar é diferente de conseguir cassar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Segredo não revelado

Revelar a idade sempre foi problema. No Congresso, o regimento prevê que preside uma primeira reunião o(a) mais velho(a). Certa vez, na instalação da comissão (só de mulheres) criada para monitorar as decisões da CPI da Exploração Sexual de Crianças, restou a dúvida sobre quem seria a mais velha, Suely Campos (PP-RR) ou Janete Capiberibe (PSB-AP). “Qual é a tua idade, Suely?”, perguntou a senadora Patrícia Saboya. Suely desconversou: “Acho que a Janete é mais velha que eu”. Janete assumiu: “Tenho 56 anos bem vividos, graças a Deus!”. Suely nem questionou, até para não entregar a idade: “Então Janete preside a reunião...”

GIBA UM

"Não se brinca com Deus, nem com seu povo. A campanha "Fé no Brasil!

tinha uma única intenção do Executivo: era angariar votos", de Michelle Bolsonaro contra Lula, que desistiu de conquistar o eleitorado pentecostal

15/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A Latam fechou parceria com a Sita, empresa especializada em soluções para despachos de bagagens, e está oferecendo a seus passageiros o serviço de compartilhamento da localização das malas via Airtag, da Apple.

Mais: se a bagagem não chegar ou se atrasar, o passageiro pode informar a companhia aérea exatamente onde ela está em questão de minutos para tentar agilizar a solução do problema. Inicialmente, só  vale para voos no Brasil e na América do Sul. 

Giba Um

Dando a volta por cima

No ano passado, os fãs de Ivete Sangalo ficaram desapontados com o cancelamento de sua tão aguardada turnê "A Festa", que marcaria uma celebração pelos 30 anos de sua carreira. O motivo do cancelamento deu origem a muitas especulações na mídia, mas a cantora, com sua energia contagiante e espírito resiliente, não deixou isso abalar seu ritmo. Mostrando porque é uma das maiores representantes da música brasileira, Ivete deu a volta por cima e agora anuncia sua nova turnê: "Ivete Clareou". Desta vez, o espetáculo promete destacar o samba. Além disso a apresentação de músicas inéditas sendo incorporadas ao repertório. Para lançar esse novo projeto com estilo, Ivete escolheu uma mansão no charmoso bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro, oferecendo vistas deslumbrantes do Pão de Açúcar e da enseada de Botafogo. Foi lá que ela gravou o audiovisual que marca o início desse capítulo empolgante de sua carreira. A gravação contou com a presença de convidados ilustres como Jorge Aragão, Péricles, Belo, Arlindinho, Dilsinho e Maria Rita. Além disso, o evento foi prestigiado por nomes conhecidos como Fátima Bernardes, Guilhermina Guinle, Cris Vianna, Juliette Freire e Lore Improta entre outros. Quanto à turnê propriamente dita, os shows começam em outubro e prometem agitar diferentes cidades brasileiras. A abertura será em São Paulo, no Jockey Club, no dia 25 de outubro. Na sequência, Ivete se apresenta no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, no dia 1º de novembro. Em novembro, a festa continua em Salvador no dia 30, no Wet Salvador, trazendo aquele toque especial à cidade natal da cantora. Para fechar o ano com chave de ouro, Porto Alegre receberá o grande show no Parque Harmonia, no dia 13 de dezembro. Com talento, força e determinação, Ivete prova mais uma vez porque permanece como uma das maiores artistas do Brasil. 

Próximo passo é romper relações

Analistas de plantão fazem avaliação do que aconteceu depois da queda da máscara do imperialismo trumpiano: o presidente americano precisou apelar para o falso argumento de que o Brasil perseguia Jair Bolsonaro que tentara dar um golpe idêntico ao dele em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio. No seu primeiro dia na Casa Branca, Trump perdoou cerca 1.600 pessoas já condenadas aguardando julgamento por crimes relacionados ao episódio. Qualquer semelhança com o pedido de anistia aos envolvidos em arruaças na praça dos Três Poderes não é mera coincidência. De lá para cá, o Brasil sofre uma série de ataques à sua soberania e à independência dos poderes com ataques ao STF e ameaças sob estímulo de um vendilhão da pátria que coloca sua família acima dos interesses da nação. Se o governo brasileiro expulsasse Gabriel Escobar, encarregado de negócios ou chamasse de volta a embaixadora em Washington, estaria fazendo Trump de vítima e ele imporia mais sanções equivalentes ao rompimento de relações diplomáticas ou mesmo rompê-las formalmente. Olho vivo com esforço. Mais provocações ameaças já estão na rampa de lançamento.

Aposta dobrada

O cancelamento da reunião de Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre de diálogo inviável desde que Lula devolveu sem resposta à carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Carta semelhante a quase cem países resultou em negociações de alto nível com todos. Lula preferiu aproveitar eleitoralmente o episódio. E Trump dobrou a aposta: o acordo com o Brasil só passará com o livramento de Bolsonaro. Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob "ditadura judicial", conforme o Wall Street Journal divulgou no domingo passado (10).

Giba Um

Acima da polêmica

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis como Cassie Howard na série Euphoria (que atualmente está em pré-produção para a terceira temporada), Olivia Mossbacher em The White Lotus, Bea em Anyone but You e Julia Carpenter em Madame Web, iniciou sua carreira aos 13 anos e agora enfrenta uma polêmica envolvendo a marca americana American Eagle e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou a nova campanha publicitária estrelada pela atriz, gerando controvérsia. Apesar de ser filiada ao Partido Republicano, Sydney não possui uma ligação direta com o ex-presidente. Com uma carreira sólida no mundo do entretenimento, Sydney tem demonstrado seu compromisso com a arte, inclusive passando por transformações físicas para encarnar seus personagens. Um exemplo marcante foi quando ganhou 13 kg para interpretar Christy Martin, campeã mundial na categoria super meio-médio em 2009, em um filme sobre a vida da boxeadora. A atriz continua empenhada em mostrar seu talento e expandir sua trajetória no cinema. Seu próximo projeto, previsto para estrear em dezembro, é o filme The Housemaid (A Empregada), no qual protagonizará ao lado de Amanda Seyfried. A obra é uma adaptação feita por Rebecca Sonnenshine do romance de Freida McFadden.

Giba Um

Joaquim de volta

Grupo de empresários, que não aguentam mais a hipótese de ter nas urnas, em 2026, nomes da esquerda radical e da extrema direita, estão tentando se organizar para trazer de volta à cena o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, figura de destaque, por várias razões, em seus tempos de Alta Corte, nas próximas eleições presidenciais. No passado, ele mesmo, já pensou nisso, e depois prefreiu a alegria de gorda aposentadoria. Também faz palestras e dá aulas especiais em universidades do exterior. Traduzindo: não quer nem saber. 

 



Vai virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a Mesa Diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade  se elegeu surfando na onda do ex-presidente em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou "censura". Membros do Conselho, sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por seis meses (e sem salário, claro).

Pérola

"Não se brinca com Deus, nem com seu povo. A campanha "Fé no Brasil! tinha uma única intenção do Executivo: era angariar votos", 

de Michelle Bolsonaro contra Lula, que desistiu de conquistar o eleitorado pentecostal.

Mais retaliações

O deputado Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, disse ao britânico Financial Times que Trump tem "uma gama de possibilidades" para aumentar as retaliações ao ministro Alexandre de Moraes (STF). E isso inclui sancionar a mulher do magistrado de Moraes, Viviane Barci (ele acha que ela é " o braço financeiro” do ministro) e ampliar as restrições a aliados e outras autoridades, desde mais sanções até retirada de vistos e questões tarifárias. Em julho, Eduardo não se conformou com o bloqueio das contas bancárias de sua mulher, Heloísa Bolsonaro. Mais: Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes poderão ser os próximos sancionados.

Três americanos

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula. O primeiro, Martin De Kuca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando no Brasil em 2021 foi detido e interrogado por três horas pela Polícia Federal, a mando de Moraes. Ele já xingou o ministro do STF de "idiota". E Steve Bannon, amigo de Trump, admirador de Bolsonaro e, era ligado a Olavo de Carvalho.

Um pé lá, outro cá

A Loft pode ser considerada "a mais polarizada" das startups brasileiras. Na semana passada, Sandro Westphal, vice-presidente de alianças e parcerias estratégicas de proptech, tomou posse no Conselho Econômico e Social Sustentável, o Conselhão de Lula. Do outro lado da moeda, a empresa mantém, já há algum tempo, laços razoavelmente estreitos, com o governo de Donald Trump. Nesse caso, o elo é a gestora norte-americana Andree-neen Horowitz, acionista da Loft. Ben Horowitz, um dos sócios, apoiou a campanha de Trump e a indicação de nomes notadamente para a DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, que foi comandado por Elon Musk. Agora, quer entrar nos EUA.

“Cova financeira”

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), "Moraes está cavando a própria cova financeira e da família e quer arrastar o STF junto com ele". E emenda: "Ministros, soltem logo a mão desse cara. Que ele renuncie ou seja impichado ". Já Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada do Congresso, que obstruiu os trabalhos: "Motivo de orgulho", disse. E ainda pediu: "Anistia já". O que nunca sairá, apostam até oposicionista.

"Falência múltipla"

O filho João de Fausto Silva publicou indireta nas redes sociais depois que o cardiologista Elisário Júnior afirmou que o apresentador tinha "chances mínimas" de sobreviver e estava em "falência múltipla de órgãos". O médico não integra a equipe responsável pelo tratamento e as declarações desagradaram a família. Faustão está bem, segundo João, e sua recuperação é lenta. Fausto Silva já se submeteu a quatro transplantes.

Viúva sem herança

Barbara (Babi) Cruz, viúva de Arlindo Cruz, poderá ficar sem a herança do marido: teve relacionamento extraconjugal enquanto ele estava doente e ainda era casada oficialmente com o cantor. Nessa época, o casal permanecia unido apenas no papel. A divisão de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões deveria ser dividida entre Babi e três filhos de Arlindo (ela tinha um faturamento mensal de R$ 1 milhão por direitos de músicas e outras fontes). A revelação reacendeu debates sobre limites de um casamento quando não existe mais convivência como casal e o assunto voltou aos holofotes.

Mistura Fina

A defesa da deputada Carla Zambelli vai citar diversos problemas de saúde para tentar convencer a Justiça italiana a libertá-la da prisão. Ela deve afirmar que trata há anos de doenças como fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo e a faz tomar morfina periodicamente, além de depressão. A defesa quer que ela aguarde decisão da extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. O processo deve continuar até o final do ano e Carla não quer voltar ao Brasil. 

Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, que tem mais de um milhão de clientes ativos e 15 mil itens à venda no site, além de 1,5 mil empregados, está preso por corrupção como integrante de esquema de pagamento de propinas a funcionários da Secretária da Fazenda de São Paulo. Com 53 anos de idade, está em seu sétimo casamento: uniu-se oficialmente em 2024 com Sai Pinjan, capital da Tailândia (os dois já estavam juntos há oito anos). Me tem 10 filhos de diversos casamentos e já faturou R$ 800 milhões por ano com medicamentos, vitaminas, higiene e beleza.
 
Ainda Sidney de Oliveira: em maio deste ano, ele virou alvo de um inquérito aberto em 2023 por sonegação fiscal lavagem de dinheiro e assinou acordo com o Gaeco no qual se comprometeu a pagar quatro multas milionárias aplicadas pelo não pagamento de impostos no prazo de dois anos e submeter a Ultrafarma a um programa de compliance. Antes de ser preso, confessou o crime e fez acordo de R$ 32 milhões dias antes da operação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

A Pague Menos, um dos maiores grupos do varejo farmacêutico do país, está passando por um momento de inflexão estratégica. Depois de anos em forte expansão, a prioridade agora é reduzir o  nível de alavancagem, ou seja, frear a expansão da rede de lojas para se concentrar no equilíbrio financeiro. O total de inaugurações neste ano  deverá girar em torno de 50 lojas. Entre junho de 2024 a junho deste ano, a Pague Menos já reduziu sua relação dívida líquida/Ebitda de 3,4 vezes para  2,6 vezes. O índice, contudo, está ainda acima do patamar considerado confortável pela direção da empresa.

In – Cinema: Os Enforcados
Out – Cinema: C.I.C. - Central de Inteligência Cearense

