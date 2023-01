“Se você usar a Forças Armadas ou de segurança para agredir as instituições, é a maior das traições nacionais. A nação está sendo traída e a Constituição estará rasgada”,

de CARLOS AYRES BRITO // ex-presidente do STF

A Cacau Show abriu mil lojas em 2022, o dobro de inaugurações do ano anterior, alcançando o marco de 3.770 unidades em funcionamento. O faturamento foi de R$ 4 bilhões no ano passado com alta de 32% em relação a 2021.

Mais: a produção de chocolates avançou 26,2% para 27,4 mil toneladas. O patamar de inaugurações deverá colocar a empresa como a maior rede varejista do país em número de lojas, ultrapassando O Boticário, que tem pouco mais de 3.700 unidades.

Arrependido

Valdemar Costa Neto, dono do PL, está arrependido de ter cedido a Jair Bolsonaro e questionado as urnas eletrônicas. A ação no TSE gerou multa de 22,9 milhões e fez o dirigente entrar no foco do ministro Alexandre de Moraes. A aliados, Valdemar se mostrou arrependido não apenas pelo aspecto financeiro. Ele garante que nunca apoiaria uma ruptura institucional, ao contrário do que a ação possa ter sugerido. Por outro lado, Valdemar foi contra a tentativa de se implementar Estado de Defesa no TSE. Em dezembro, outra ação também foi rechaçada por Valdemar. Bolsonaro sugeria uma ação no TSE para contestar a diplomação de Lula.

ONIPRESENÇA

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, tem sido presença constante ao lado do marido em posses e primeiros eventos no Palácio do Planalto. Participou de reunião com governadores, ministros do STF e parlamentares, deu palpites em diversas nomeações (até impediu algumas) e acompanhou a recuperação patrimonial após os atos de vandalismo. Em discursos lidos por Lula, é Janja que vai tirando as páginas. E mantém contato com diplomatas do Cerimonial, o que vem causando incomodo em alguns aliados. Nada a mudar: Lula gosta de tudo isso.

Ninguém disse

Quando está empolgado, o presidente Lula – e isso os mais chegados estão cansados de saber – acaba cometendo excessos. Dia desses, afirmou que as Forças Armadas não são “o poder moderador, como pensão que são”. Militares com maior proximidade com José Múcio Monteiro (Defesa) reclamaram, argumentando que “ninguém disse isso” – e “se pensam nunca falaram publicamente”. Lula vai se encontrar com os três militares logo e o assunto deverá voltar. Veteranos conservadores lembram que alguns constitucionalistas – como é o caso de Ives Gandra Martins – sustentam que a Constituição estabelece as Forças Armadas como “poder moderador”.

SEM IMPEACHMENT

Após ser encontrada a minuta do decreto de Estado de Defesa no TSE na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, perdeu a força o processo de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB), pretendido por poucos na oposição na Câmara Legislativa do DF. A maioria dos deputados distritais acredita que Torres, à revelia do governador, pode ter válido do cargo para promover ou a menos facilitar, a invasão nos prédios dos Três poderes.

Eminência parda

Steve Bannon é considerado uma eminência parda de Donald Trump, formava uma dupla de aconselhamento estratégico no auge do governo Bolsonaro com Olavo de Carvalho, tudo organizado por Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente chegou a promover um jantar do pai com Bannon e Olavo. Steve considera Bolsonaro líder da extrema direita mundial. Ele acha que os atentados de Brasília somam o equivalente a dezenas de invasões do Capitólio.

Nova função

Alçada ao sucesso quando participou do Big Brother Brasil 3, Sabrina Sato, 41 anos, (capa da revista Elle, onde fez uma homenagem a Elke Maravilha), vem colhendo frutos de seu trabalho. Depois de passagem pelo Pânico na TV (Rede TV!) e pela Record, onde teve seu programa e apresentou alguns reality-shows, a apresentadora comemora 1 ano de sua volta a Globo. E não podia estar mais feliz, além de integrar o programa Saia Justa e apresentar o Desapegue se for capaz, ambos na GNT, agora ganhou nova função: será jurada no The Masked Singer Brasil, na Globo que estreia no próximo domingo (22). “Estou muito feliz, realizada. Mesmo trabalhando muito, sinto-me livre, dona da minha vida. Em 2023, completo duas décadas de carreira, de saída do “BBB”. E tem muita coisa acontecendo, gravei a segunda temporada do “Desapegue se for capaz”, tem o “Saia justa” de verão, tem o “The Masked Singer”, que começamos a gravar em 9 de janeiro. Ainda tem o “Carnaval da Sabrina”, na Globoplay, com muitas festas. Até o meio do ano, já tenho tudo decidido”. Ela conta que a maternidade lhe trouxe segurança: “A maternidade me ajudou muito, deixou-me mais segura como pessoa e como mulher. Foi o momento em que me senti mais amada na minha vida. Trouxe muito poder. Só que vivi aquilo de querer provar dobrado que eu era capaz de realizar o meu trabalho”.

“Contas a pagar”

Trecho de capítulo (com esse título) do livro Dobre seus lucros, de Bob Fifer: “Um método fácil de favorecer o balanço de sua empresa este ano (embora só funcione uma vez) é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber do que perdê-lo definitivamente como cliente. Passe a pagar suas contas em 45 dias, depois em três ou seis meses, no caso de fornecedores mais tolerantes. Nunca pague uma conta até que o fornecedor pergunte por elas pelo menos duas vezes. Certos fornecedores chegam a levar até dois anos para reclamar o pagamento de uma conta”. Na capa do livro, uma citação da revista Exame: “O livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev”.

Novo incentivo

A cantora e atriz Rihanna, que está fora dos palcos desde o nascimento de seu filho, hoje com oito meses, fará uma apresentação na final do Super Bowl 2023 que acontecerá no dia 12 de fevereiro no State Farm Stadium no Arizona (os ingressos variam de R$ 25 mil a R$ 119 mil).

“É uma loucura que eu aceitei fazer isso, mas vou e estou animada”. A cantora garante que seu filho é um no incentivo para sua vida: “Ele me incentiva muito, estou muito energizada para fazer coisas novas, não só para ser uma boa mãe, mas também trazer novos desafios para a carreira”. E finalizou que a maternidade é uma mistura de sentimentos. “É claro que ser mãe é insano. Mas é adorável. É épico, honestamente”.

Ex-executivos

A ação dos grandes fundos na super fraude teria como alvo não apenas a Americanas, mas também acionistas e gestores, inclusive ex-executivos.

É o caso de Miguel Gutierrez, que comandou a empresa por mais de 20 anos. Homem de confiança dos acionistas da Americanas, deixou o cargo de CEO no fim do ano passado para dar lugar a Sérgio Rial.

Outro executivo que deve ser responsabilizado é Timotheo Barros, que até 2022 ocupava o posto de CFO. Entrou na Americanas em 1996 e desde 2009, integrava a diretoria executiva. Rial, à propósito acha que o problema lá “se arrasta por cerca de sete a nove anos”.

Terceira mais rica

Olivia Benson, a gata de Taylor Swift, é o terceiro animal de estimação mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 97 milhões (R$ 521 milhões), segundo o site All About Cats, que publicou o ranking The Ultimate Pet Rich List.

Ela só fica atrás de Gunther VI, cachorro da Gunther Corporation, que tem um patrimônio de US$ 500 milhões que foi deixado pela condessa Karlotta Liebenstein (falecida em 1993) e da gata Nala Cat, que é um pet influencer e dona de US$ 100 milhões, de propriedade da também influenciadora Varisiri “Pookie” Methachittiphan.

Culpa da Covid

A covid-19 atravessou os planos do ministro Carlos Fávaro de acelerar a indicação do futuro adido agrícola na Embaixada do Brasil em Pequim. Com a nova onda da doença, as autoridades chinesas suspenderam as permissões para nomeação e chegada de representantes diplomáticos no país. Fávaro já estava com tudo engatilhado para enviar o engenheiro agrônomo Carlos Goulart para o cargo. Com a trava, Goulart ficará no Brasil, onde assumirá a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.

Abatido

Desde que soube da sua ordem de prisão em Orlando até seus primeiros dias no 4º Batalhão da Polícia Militar, o ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres, está se mostrando abatido e até mesmo angustiado com sua situação. Vive se perguntando: “O que eu fiz?” ou “O que eu deixei de fazer?”. A PF encontrou em sua casa a minuta de um decreto para estabelecer o Estado de Direito no TSE, o que o deixou mais preocupado. Nos últimos dias, uma psicóloga foi atendê-lo, mas ele quer ansiolíticos.

Mistura Fina

ASSESSORES chegados de Lula têm aconselhado o presidente a convocar o Conselho de Defesa Nacional. A ideia seria manter o Conselho permanentemente reunido após a debelação total dos movimentos golpistas e a identificação de articuladores e financiadores. E Lula dividiria a responsabilidade com demais integrantes do Conselho em relação a decisões sensíveis. Além de tudo, reafirmaria a posição do petista como comandante-em-chefe das Forças Armadas.

INVESTIGAÇÕES da PF nos acampamentos desmanchados em várias regiões e depoimentos já feitos revelaram participantes especiais das concentrações (e mesmo dos ataques) contra Lula e pedindo socorro às Forças Armadas. Eram idosos, que vivem sozinhos em busca de aventuras (e de se sentirem úteis), desempregados que garantiam café da manhã, almoço e jantar e também mulheres (veteranas e igualmente solitárias) que se sentiam heroínas. Na maioria, essas mulheres – católicas ou evangélicas rezavam e entoavam hinos de fé.

DEPOIS de alcançar fatia superior a 30% em 2020 e 2021, a participação da China na exportação brasileira caiu para 26,8% no ano passado, sob influência da queda do valor embarcado em minério de ferro. A fatia é menor também do que a de 2019, quando o país asiático absorveu 28,7% das exportações brasileiras. Mesmo assim, a China se mantém como o principal destino das exportações brasileira, seguida pelos EUA (11,2%) e Argentina (4,6%).

A DIRETORIA do Atlético-MG está conversando com fundos de investimentos para a venda da participação restante de 24,95% no Diamond Mall. Com uma dívida superior a R$ 1,2 bilhão, o clube mineiro precisa fazer caixa. A Multiplan, dono de 50,1% do empreendimento, não honrou um acordo que tinha com o Atlético-MG para a aquisição dos demais 49,9% do capital. A empresa de José Isaac Peres comprou apenas 29,95% dos R$ 170 milhões. Para muitos, a Multiplan quis achatar o valor da participação do Atlético no Diamond Mall.

O PREFEITO de São Paulo, Ricardo Nunes, que já é candidato à sua reeleição, quer força maior na comunicação da gestão municipal. Acha que ele e suas realizações estão ganhando pouco espaço na mídia. Agora, abriu concorrência para contratar uma empresa de assessoria de comunicação. Valor: R$ 20 milhões para os primeiros 12 meses. Já há candidatos: o marqueteiro Felipe Soutello, que cuidou da campanha de Simone Tebet e Duda Lima, que cuidou da campanha de Jair Bolsonaro em 2022.

A CHINESA Fosun quer reduzir ou mesmo vender integralmente suas participações na Guide Investimentos e na Rio Bravo, de Gustavo Franco. Os asiáticos detêm, respectivamente, 70% e 50,1% nas duas instituições financeiras. O cenário é delicado: o grupo chinês se vê forçado a vender ativos internacionais para fazer liquidez e reduzir seu grande passivo. A dívida da Fosun é estimada em aproximadamente US$ 35 bilhões.

