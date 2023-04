Seguradora é condenada a indenizar Agricultor

GIBA UM

de TARCÍSIO DE FREITAS // cujo governo tem sido marcado por aproximação com Lula.

“Receberei Bolsonaro de braços abertos em São Paulo. Ele foi uma pessoa importante para mim. Tenho uma relação de amizade com o presidente” de TARCÍSIO DE FREITAS // cujo governo tem sido marcado por aproximação com Lula.

Quem diria: o popular “miojo” 3 está pesando no bolso do consu- midor. O macarrão instantâneo teve alta de 25% nos últimos 12 meses, cinco vezes mais do que a variação do índice geral dos pre- ços. um pacote custava R$ 0,90; hoje, está custando quase R$ 3.

Mais: consumidores que traba- lham e sem muito tempo para co- zinhar, acabam se rendendo a esse tipo de macarrão, tanto pela prati- cidade quanto pelo custo-benefí- cio do produto que fica pronto em “apenas três minutinhos”. O macarrão instantâneo é o vilão da vez.

IN: Cortina minimalista

OUT: Cortina volumosa

Faíscas e labaredas

A Petrobras deverá concluir até maio a transferência dos 22 campos onshore e offshore do Polo Potiguar à 3R Petroleum, um negócio de US$ 1,3 bilhão. A direção da 3R já teria sido comunicada sobre o prazo para fechamento do contrato.

É uma operação que pode provocar faíscas na já chamuscada relação de Jean Paul Prates, presidente da estatal, com o Ministério de Minas e Energia e o próprio Planalto. E faíscas podem virar labaredas se a Petrobras adotar o mesmo procedimento com os demais ativos negociados na reta final do governo Bolsonaro, já chamados de “campos minados” da gestão Prates.

ACORDO

A YPFB tem consultado a Petrobras e companhias privadas para compra de petróleo no Brasil. A estatal boliviana estaria disposta a importar cerca de 200 mil toneladas em uma primeira encomenda e outras 300 mil toneladas nos próximos meses. no caso da Petrobras, pode virar um acordo: já se discute uma composição envolvendo a importação de gás boliviano. O país andino vive um déficit de petróleo. Suas refinarias estão operando abaixo da capacidade.

Alta nos asiáticos

Enquanto o presidente Lula e mais uma super caravana de convidados estão na China, entre Xangai e Pequim, o pessoal de seu governo ficou se equilibrando para evitar uma crise em torno da taxação de produtos importados via lojas virtuais asiáticas como Shopee e a Shein, populares no Brasil.

Ministros, integrantes da Fazenda e até a primeira-dama Janja (ela viajou com o maridão) tentaram atenuar a má repercussão do assunto, dizendo que o consumidor não será atingido. E não é bem assim: a cobrança de tributos provocará alta nos preços, ou seja, serão repassados aos consumidores, o que gerou críticas nas redes sociais.

EM ALTA

Malgrado as críticas de Lula e de outras figuras do PT e depois da baixa exposição nos tempos de Bolsonaro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudou de postura, assinalada desde janeiro por aparições públicas em programas de TV, palestras em bancos de investimentos, fartas entrevistas e notas publicadas na mídia em geral. Ele tenta explicar o funcionamento do BC, fala que a taxa Selic passa por um comitê e até faz previsões para a economia. Muita gente começa a achar que Campos Neto passou a ter ambições políticas na disputa de algum cargo nas próximas eleições.

Novos cachês

O governo Lula aumentou o limite dos cachês para artistas financiados com base na Lei Rouanet de R$ 3 mil para R$ 25 mil. A alteração revê uma decisão de 2019 do governo Bolsonaro, que reduziu o montante que poderia ser pago em eventos beneficiados por essa forma de captação de R$ 45 mil para R$ 3 mil.

Esse cachê é estipulado para “artista, solista e modelo” financiado com a renúncia fiscal. Para bandas R$ 50 mil e para orquestras R$ 5 mil para cada músico e R$ 25 mil para maestros e regentes.

A Mônica cresceu

A atriz Giulia Benite começou aos 10 anos interpretando nada menos do que Mônica Sousa no filme Turma da Mônica- Laços e Turma da Mônica - Lições, que no ano passado ganhou um plus a Turma da Mônica: A Série, exibido pela Globoplay. Ela garante que a interpretar a personagem foi realização de um sonho, que já era fã da Turma da Mônica, mas não sabia o quanto as pessoas eram apaixonadas pelo universo do Maurício de Sousa.

“Representar uma das principais personagens é uma pressão muito grande, mas coloquei na minha cabeça desde o início que eu precisava agradar uma pessoa, o Maurício de Sousa, e se ele gostasse da minha atuação. Ele já me elogiou algumas vezes, eu já o vi e chorando assistindo o filme, então, deu certo!”.

No entanto ela não estará na sequência do filme, que mostra a turma jovem, pelo simples fato de não poder esperar o elenco crescer já que o filme abrangerá personagens adolescente por volta dos 17 anos e Giulia tem 14 anos.

Sonha com projetos internacionais, se possível até em Hollywood, mas por enquanto vai trabalhando por aqui e terá mais uma protagonista no cinema a Bebel no filme Chama a Bebel.

Mais: ela acaba de lançar uma linha de maquiagem em parceria com a Lacre21. “Uma das condições para que eu fosse fazer essa collab é que fosse tudo muito a minha cara. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito para que o produto seja vegano e feito de forma correta, nós encontramos isso na Lacre21”.

Água e esgoto é uma cena trágica

Enquanto se discute modificações nos princípios básicos da lei de saneamento por decretos do governo, a trágica realidade nacional permanece inalterada: hoje 33 milhões de brasileiros ainda não têm água tratada e 100 milhões não têm coleta de esgoto. E em todo país, apenas metade do esgoto coletado é tratado, sendo despejados na natureza, todo dia, o equivalente a 5,5 mil piscinas olímpicas de dejetos sem tratamento, com consequências sobre a saúde pública e poluição dos corpos hídricos.

A falta de saneamento afeta principalmente os brasileiros mais vulneráveis e Norte e Nordeste apresentam indicadores mais críticos: 43% da população da região Norte não tem acesso à água tratada e 9 entre 10 habitantes não tem coleta de esgoto; no Nordeste, apenas 30% da população tem esgoto coletado.

Adriana de volta

Aos poucos a supermodelo Adriana Lima, 41 anos, vai retomando ao trabalho depois do nascimento de seu terceiro filho (desta vez com o diretor de cinema Andre Lemmers), hoje com seis meses. E um de seus primeiros trabalhos ao retornar é ser o rosto novamente da Victoria’s Secret. Só que desta vez na divisão dos perfumes.: é o rosto da campanha do Eau de Parfum Heavenly. E ela se mostrou empolgada:

“Estou muito animada em trabalhar com a Victoria’s Secret novamente, a marca sempre foi como uma família para mim. Ser o rosto desta campanha e fragrância icônica é tão especial porque complementa lindamente o esplendor de uma mulher, que simboliza a missão inspiradora da marca de celebrar todas as mulheres”.

Ainda saneamento

A falta de saneamento básico, segundo analistas, cria um círculo vicioso de causa e efeito porque reduz a produtividade escolar e profissional, eleva o custo da saúde pública e reduz igualmente as oportunidades de inclusão e ascensão social dos mais vulneráveis.

Mais: estima-se que cada R$ 1 mil investidos em saneamento resultam em economia de R$ 1,7 mil em ações de longo prazo, especialmente pela menor incidência de doenças na população atingida e a consequente redução de gastos públicos.

Em Piraí

Absolvido pelo TRF-2 de todas as acusações apresentadas pela Lava Jato e depois de ser condenado a 98 anos e 11 meses de prisão pelo juiz Marcelo Bretas em 2019 (ficou preso por um ano), o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão trabalha em seu processo de reabilitação política.

Já está atuando nos bastidores como consultor informal de políticos e não descarta disputar novamente a prefeitura de sua cidade natal, Piraí, no interior do Rio de Janeiro, onde voltou a morar depois de sair da prisão. E não quer nem ouvir falar em Sérgio Cabral.

Sem votação

Analistas estão chamando a atenção de que, estamos em meados de abril e até agora não houve votação relevante no Congresso. De início, a culpa foi a eleição para as Mesas Diretoras, depois a constituição das comissões e na sequência uma crise sobre a tramitação das medidas provisória. Alguns dizem que é um problema interno do Congresso; muitos constatam que há dificuldades na articulação política do governo, assunto de Alexandre Padilha – e do próprio Lula.

OLHO NA IMAGEM

O ministro Alexandre de Moraes (STF) tenta falar de futebol em eventos, fazendo piada para reduzir sua “fama de mau”. Numa reunião do grupo Lide, um empresário disse que ele era mais popular que jogador de futebol. E ele: “Mas ganho bem menos”. O outro continuou dizendo que suas “caneladas” eram “mais digitais do que reais” e que “ninguém lhe dava cartão vermelho”. Moraes não perdeu a chance: “Tentaram, mas o VAR não permitiu”.

MISTURA FINA

AOS poucos, Jair Bolsonaro vai transformando o PL em sua empresa familiar. Depois de querer que o partido contrate o general de pijama Augusto Heleno, o ex-presidente quer que a legenda contrate o ex- -diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, para ficar responsável por sua estrutura de segurança e de sua mulher Michelle.

Vasques é investigado pelo STF pelos bloqueios em rodovias feitos pela PRF no dia do segundo turno da eleição presidencial. Uma grande parte das interdições foi na Bahia, onde Lula recebeu 72% dos votos. Na folha de pagamento, já estão o general Braga Neto e três assessores.

O UNIÃO Brasil, com um pé dentro e outro fora do governo, avisou a Lula que não abre mão do Ministério do Turismo, ocupado por Daniela Carneiro. Ela é filiada ao partido, mas com outros cinco deputados pediram à Justiça o direito de ignorar a lei da fidelidade partidária e mudar de sigla sem perda de mandato.

Daniela foi nomeada depois de negociação com o partido, o marido Wagner Carneiro e a bancada do Rio. A Justiça Eleitoral, nesses casos, tem decidido que o mandato pertence ao partido.

E mais: Lula tem uma dívida com Waguinho, de Belford Roxo. Foi o único prefeito da Baixada Fluminense que o apoiou em 2022.

EM artigo sobre a “altamente aguardada” visita de Lula a Xi Jinping, o Global Times, ligado ao Diário do Povo, aproveita para cutucar os Estados Unidos e ressaltar a expectativa do início de “uma nova era” nas relações bilaterais entre Brasil e China.

Destaca o tamanho da comitiva petista, lista acordos previstos e, de quebra, defere alguns golpes contra os Estados Unidos.

HÁ outras conexões de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que vem gerando ruídos entre os demais filiados da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Muitos dirigentes de clubes questionam a ligação entre Landim e Flávio Zveiter, filho do desembargador do TJ-RJ Luiz Zveiter e sobrinho de Sérgio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça da CBF.

Flávio hoje é vice-presidente de Desenvolvimento e Projetos da Confederação Brasileira de Futebol e sócio da Codajás Sports Kapital, uma das consultorias da formação da Libra. A proximidade entre Landim e Flávio Zveiter tem colocado caraminholas na cabeças de representantes de muitos clubes.

A PARTIR de janeiro, o Brasil passou a ter 70,1 milhões de inadimplentes, recorde na série histórica, que poderão ser ajudadas, de alguma forma, pelo programa Desenrola, ainda enrolado.

Maiores devedores do país, contudo, são segmentos: a indústria deve R$ 236,5 bilhões; comércio, R$ 163,5 bilhões; sistema financeiro (!) R$ 89,3 bi; empresas de mídia, R$ 10,8 bi; educação, R$ 10,5 bilhões; e extrativismo, outros R$ 44,1 bilhões.

Assine o Correio do Estado