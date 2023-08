Sempre atuei de forma técnica e legalista. Também tenho todo interesse em esclarecer o 8 de janeiro

“Sempre atuei de forma técnica e legalista. Quero dizer aos senhores e às senhoras membros desta CPI que estou aqui com espírito cooperativo. Também tenho todo interesse em esclarecer os lamentáveis fatos do dia 8 de janeiro”,

A Procuradoria Geral da República fez as contas e chegou à conclusão de que os prejuízo aos prédios públicos no 8 de janeiro chegaram a R$ 25 milhões, sendo R$ 11,4 milhões no STF, R$ 9 milhões no Palácio do Planalto;

Mais: R$ 3,5 milhões no Senado e R$ 1,1 milhão na Câmara. A PGR diz ainda que os crimes identificados foram “multitudinários”, ou seja, cometidos por multidão. Por isso, “seria relevante discriminar qual ou quais bens o denunciado danificou”.

Emenda caloteira

Em recente reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron e com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) registrou a lembrança: “Comecem a ver esse negócio de precatório...”. O recado mira em 2027, quando vence a “Emenda Caloteira dos Precatórios”, inventada por Paulo Guedes para não pagar o passivo transitado e julgado da União e entulhada na Constituição. “Devo, não nego, pago quando puder” foi o slogan da época. Haddad não quer repetir a situação vivida por Guedes e quer antecipar em três anos o debate sobre alguma solução do problema, uma dívida de R$ 199 bilhões.

ESCOLTA LOCAL

A Polícia Federal está estudando alternativas para proteger ministros do STF e outras autoridades em viagens internacionais. Antes disso, a PF quer acionar seus 20 escritórios no exterior para esse fim. A ideia é que os adidos contatem os policiais locais pedindo escolta. O próprio Alexandre de Moraes estreou nessa modalidade nos dias em que passou, recentemente, em Lisboa, para onde embarcou depois dos ataques cometidos no aeroporto de Roma.

Descartar companheiros

No livro O que vi dos presidentes – fatos e versões, de Cristiana Lobo e finalizado por Diana Fernandes, que será lançado no fim do mês, há grande trecho dedicado a Lula. Cristiana identificou nele um líder agregador, com capacidade de defender trabalhadores sem se indispor com os patrões. O petista é descrito como político generoso, mas ressalta seu instinto de sobrevivência. E mais: ele nunca hesitou em descartar velhos companheiros para preservar a própria pele. Janja, à propósito, e seu poder não estavam em cena na época em que o livro foi escrito.

QUEDA DE BRAÇO

Em meio à reformulação do plano de recuperação judicial, por imposição dos bancos (especialmente Santander, Safra e BTG), a Americanas enfrenta nova queda de braço. Credores da Hortifruti Natural da Terra vão entrar na Justiça e exigir que os recursos amealhados com a eventual negociação da rede de supermercados, colocada à venda pela Americanas, sejam obrigatoriamente destinadas a cobrir o pagamento dos Certificados Recebíveis do Agronegócio, que somam cerca de R$ 210 milhões. A Virgo Securutizadora é a principal credora.

Níquel também

A Lundin Mining, empresa de origem canadense, está prospectando ativos de níquel no Brasil. Na mira, licenças de pesquisa e lavra notadamente em Goiás. A companhia já tem negócios em cobre e ouro no estado, mais precisamente na região de Alto Horizonte. De olho na produção de metais voltadas à transição energética, a Lundin vem aumentando seus investimentos na América Latina. Em março, pagou US$ 800 milhões para comprar 51% da SCM Mineira Lumina Cooper até então pertencentes à JX Nipon Mining & Metals. E assumiu o controle de um dos maiores projetos de cobre e molibdênio no Chile (região do Atacama).

Mais uma vez Gisele

Quem é rainha nunca perde a coroa. Considerada uma das melhores e mais bonitas modelos do mundo (mesmo abandonando a passarela – seu último desfile foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro) Gisele Bündchen continua sendo uma das mais requisitadas.

Além de voltar a ser garota-propaganda da Colcci e estrelar campanha da grife britânica Jimmy Choo, está novamente na campanha de verão da Arezzo, batizada “Dream On”. Capa de Vogue Brasil, Gisele mostra-se segura sobre sua vida e aparentando ter superado seu divórcio de Tom Brady.

“Separações nunca são fáceis, especialmente quando existe toda uma mídia especulando cada passo. Procurei focar nos meus filhos, na minha saúde e nos meus projetos e sonhos”. Garantido que não fuma desde os 20 anos que começou para se encaixar em um grupo e que esporadicamente toma bebida alcoólica, garante que sempre foi fiel aos seus valores e essência e que encarou a profissão de forma séria, dá algumas dicas para estar de bem com a vida: “Há três coisas que considero fundamentais para me sentir bem: me alimentar de forma saudável, me exercitar diariamente e ter momentos para o descanso da mente e do corpo”.

Energia da “relativa”

333 O Ministério de Minas e Energia está acertando com o governo da Venezuela a compra de energia da “democracia relativa” de Nicolás Maduro. O acordo com a estatal venezuelana Corpoelec deverá entrar em vigor ainda este ano para garantir o suprimento do insumo para Roraima, que sofre com déficit energético. Seria uma solução temporária até a construção da linha de transmissão Manaus-Boa Vista e consequente conexão do estado ao Sistema Integrado Nacional. Mas, como quase todos os movimentos de Lula na América Latina, há segundas intenções. Ele acalenta a entrada do Brasil na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Venezuela, membro fundador da entidade, é tratada no governo como a grande avalista para o ingresso do país no bloco. Dessa disposição de entrar na Opep é que derivam declarações como “Nicolás Maduro é um presidente democrata” – e outros louvores. O Brasil já comprou energia da Venezuela por 18 anos seguidos. O acordo começou em 2001 no governo FHC no auge da crise do apagão. Em março de 2019, no terceiro mês do mandato, Bolsonaro desfez o contrato, com forte dose de ideologia. Desde então, o abastecimento de Roraima tem sido feito por quatro termelétricas da Roraima Energia. As usinas consomem mais de um milhão de litros de diesel por dia o que é pago pelo governo brasileiro. Por ano, Brasília repassa a Roraima perto de R$ 1 bilhão para cobrir o funcionamento das térmicas.

Mostrando força

A cantora e empresária Preta Gil mostrou toda sua força em ensaio no dia que completou 49 anos (8 de agosto). E junto com ele uma reflexão de comemoração: “Depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance.

Ele me disse: ‘Seu propósito você já conhece e exerce com muita coragem, mas você pode e deve fazer ainda mais”. E completou: “Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor. Tenho muito a fazer e agradeço tudo que se passou. Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor”.

“Cair para cima”

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmera pode ser considerado um exemplo de política de “cair para cima”. Enquanto era inquilino do Palácio das Princesas, tinha vencimentos de R$ 9,6 mil mensais. Era do PSB, apoiou o PT em 2022, e foi alçado à presidência do Banco do Nordeste (BNB), estatal federal, depois da vitória de Lula. Agora, ganha R$ 46,5 mil por mês. Ainda tem auxílio-alimentação de R$ 964,28 e moradia, R$ 1,8 mil. Se o banco alcançar boa gestão, Câmara embolsará um bônus de quase R$ 280 mil.

Só de ministros

As emendas de parlamentares que viraram ministro de Estado no governo Lula já movimentaram mais de R$ 300 milhões neste ano. O montante está garantido no orçamento. O valor que foi efetivamente pago é superior a R$ 84 milhões (28% do total). O ministro da Agricultura Carlos Fávaro, senador por Mato Grosso, tem o maior volume de emendas de ministros empenhadas: R$ 57 milhões. E Simone Tebet (Planejamento) ocupa o segundo lugar com R$ 34,7 milhões.

Amargo em alta

Ainda a novela do “imposto do pecado”: a Nestlé tem argumentos interessantes, depois de pesquisas feitas em países da África e Estados Unidos. O uso moderado do chocolate foi associado com a redução de risco de doença coronária, insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2 a AVC. Um dado, contudo, pode mudar essa percepção alegre: as conclusões benignas dizem a respeito à versão amarga do produto ou ao chocolate puro cacau. O chocolate amargo, por exemplo, atraia apenas 35% da população. Produtos menos açucarados já estão em alta nas boutiques, tipo Kopenhagen – e a Nestlé deve se adaptar.

COTADO

O ex-CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira foi sondado por um grande banco de investimentos brasileiro para entrar na criação de nova liga de futebol do país. Ele é visto como um nome neutro, capaz de assumir a gestão do negócio. Antes, caberia ao executivo português a complicada tarefa de unir a Libra e a Liga Forte do Futebol (IFF). Ao lado da primeira, estão 15 clubes com apoio financeiro do Mubadala, a LFF reúne 26 agremiações, mais, o fundo norte-americanos Serengeti e a gestora brasileira Life Capital Partners (LCP).

MISTURA FINA

O PLANO de concessões de Tarcísio de Freitas começa a ganhar forma e prazo. O governo de São Paulo quer licitar no primeiro semestre de 2024 um pacote de concessões do Metrô, englobando as linhas 10, 11, 12 e 13. A estatal CPTM trabalha na modelagem dos leilões, que deverá ser submetido ao TCE até dezembro. As estimativas iniciais indicam que esse primeiro lote somará cerca de R$ 10 bilhões em investimentos.

RENATO Feder é o nome do secretário de Educação do governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo, que queria dispensar dez milhões de livros que iria receber do Ministério da Educação e adotar a digitalização de todo material didático nas escolas. Ele não gosta de livros porque o aluno “não pode grifar”. As críticas foram tantas – e Feder chamado de vários nomes – que Tarcísio resolveu adotar nas escolas material digitalizado e impresso, com direito à escolha do aluno.

FEDER está sendo investigado pela Procuradoria Geral de Justiça por conta de um contrato de R$ 200 milhões entre a empresa da qual é ex-CEO e sócio (chama-se Multilaser) e o governo para venda de material de informática. A maioria das escolas não está preparada: faltam televisores, projetores, computadores e conexão.

Ele achava que quem precisasse imprimir o livro que imprimisse na própria escola. Feder afirma que “não fez nada de errado” e Tarcísio de Freitas deixou o contrato rolar e não demitiu o secretário esperto.

NESSA grande operação-enxuga à qual a Globo vem se submetendo nos últimos meses, o famoso “padrão de qualidade” da emissora parece estar se deteriorando, na visão dos mais exigentes e donos de boa dose de estética. A bancada (força de expressão) do programa Em Ponto (parece um banco de escolinha infantil) indica que até à GloboNews foi atingida. Os títulos das novelas têm características populares, que lembram produções mexicanas. Exemplos: Vai na fé, Amor perfeito e até a futura Fuzuê.

A AUDIÊNCIA da CNN está no chão, a Jovem Pan perdeu todos seus patrocinadores e a Globo News trata de renovar para manter a liderança desse bloco. Tirou Daniela Lima da CNN e colocou-a no Conexão matinal (até a hora do almoço) ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Antes, tem o Em Ponto, com Mônica Waldvogel, 67 anos e Tiago Eltz e Julia Duailibi está sendo preparada para assumir o Jornal da Globo, no lugar de Renata Lo Prete (em férias). BandNews e RecordNews sacodem os ombros.

A DECOLAR.com, gigante no e-commerce, pretende aterrissar no velho varejo físico. A plataforma tem como meta abrir 100 lojas no país nos próximos 12 meses. São Paulo e Rio deverão concentrar a maior parte das agências. Trata-se de uma espécie de Plano B que será colocado em marcha. O Plano A era a fusão com a CVC, outra super poderosa do setor com mais de 1,2 mil pontos de atendimento físico. Contudo, as conversas naufragaram.

