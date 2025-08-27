Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"Serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime"

Alfredo Gaspar acenando linha dura na CPMI, antes do conchavo que blindou sindicalistas

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

27/08/2025 - 07h00
Lula libera R$200 milhões para titulares da CPMI

O governo Lula liberou o pagamento de mais de R$200 milhões em emendas parlamentares para deputados e senadores que são titulares da CPI Mista criada para investigar a bandalheira contra aposentados do INSS. Todo esse dinheiro foi liberado no mês em que a investigação foi instalada no Congresso. O levantamento exclusivo considera o que foi de fato pago, quando o fornecedor ou prestador de serviço recebeu efetivamente o dinheiro, e o valor da emenda tido como “empenhado”.

Vendendo sonhos

O empenho equivale a um cheque ainda a ser descontado, mas serve para políticos terem o que mostrar aos aliados na base eleitoral.

Caminhão de dinheiro

Emendas pagas, entre 1 e 22 de agosto, mais recente atualização, passa dos R$113,7 milhões. As empenhadas superam R$90,8 milhões.

Nenhum vintém

Coronel Fernanda (PL-MT), proponente da CPMI, é caso raro no grupo: nada recebeu ou foi empenhado para a deputada em agosto.

PDT no topo

O governo pagou R$18,1 milhões à tropa do PDT de Carlos Lupi, que caiu da Previdência no escândalo, com três parlamentares na CPMI.

Arruda manobra para ajudar a afrouxar Ficha Limpa

Ligou o alerta na classe política do DF uma manobra do ex-governador do José Roberto Arruda, que prometeu a Valdemar Costa Neto disputar pelo PL uma vaga de deputado federal, enquanto garantia ao PSD de Gilberto Kassab disputar o Palacio do Buriti pelo partido. As promessas têm o objetivo de engajar PL e PSD na aprovação do afrouxamento da Lei da Ficha Limpa, na qual está enquadrado. É que será votado nesta quarta-feira (27) no Senado projeto maroto que “unifica” em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar.

Anistia disfarçada

A aprovação do projeto acena com a possibilidade de anistiar políticos condenados na Lei da Ficha Limpa por crimes de corrupção.

Sanando ‘resistências’

O projeto seria votado nesta terça (26), mas foi adiado pelo relator, senador Weverton (PDT-MA), que tenta eliminar “resistências”.

Projeto é de Cunha

Não por acaso, o projeto é de Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha, também punido pela Ficha Limpa.

Conchavo na CPMI

Começou mal a CPMI Mista criada para investigar o roubo bilionário aos aposentados do INSS: um conchavão de governista e oposição resolveu “delimitar” a convocação de sindicalistas e controladores de outras associações vigaristas mais beneficiados pelo afano.

Frei Chico blindado

A pressão governista tem o objetivo de blindar a convocação do pelegão Frei Chico, irmão de Lula que é dirigente do Sindinapi, sindicato suspeito de embolsar mais de R$150 milhões dos velhinhos.

RSPV

Por ora, ex-ministros da Previdência serão “convidados” para falar à CPMI do INSS. Diferente da convocação, esse café com leite dá ao “convidado” a chance de, por exemplo, simplesmente não ir.

Dá nada

Gilmar Mendes (STF) ganhou mais um pedido de impeachment, que tem zero chance de andar no Senado sob comando de Davi Alcolumbre (União-AP). Quem protocolou foi o deputado Bibo Nunes (PL-RS).

Tempos estranhos

É curioso como a PGR, que, com a PF, promove devassa na vida de Jair Bolsonaro, não tenha concluído que há “risco de fuga”. Mas adotou sem hesitações o pedido de um deputado do PT.

Em alta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), está com tudo. É cortejado pelo PL e tem garantia de vaga no Republicanos para enfrentar Lula na disputa pela Presidência, no próximo ano.

Na nossa conta

O Portal da Transparência atualizou os números: o governo Lula (PT) torrou mais de R$1 bilhão com viagens, este ano. Total: R$1,01 bilhão, sendo R$616,2 milhões em diárias e R$383,8 milhões em passagens.

Pesos e medidas

Lula teria dito em reunião que os ministros que não defenderem a gestão petista “podem pedir para sair”. Quando Bolsonaro fez algo parecido, a reunião virou ‘prova’ no inquérito do suposto golpe.

Pensando bem...

...monitoramento 24h ‘protege a democracia’ de vídeos e mensagens.

PODER SEM PUDOR

Correndo frouxo

O senador Mão Santa (PMDB-PI) fez certa vez uma acusação nova contra Lula: “Ele tirou o ‘Ordem e Progresso’ da bandeira do Brasil e botou ‘Desordem e Regresso’!” Presidindo a sessão, o senador Tião Viana (AC), ex-líder do governo, caiu na risada, como quase todo o plenário. Mas não saiu em defesa de Lula.

Giba Um

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula...

e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior", de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho

25/08/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A startup brasileira AutoAgroMachines está preparando o terreno para ampliar suas operações na América do Sul. A empresa, que desenvolve máquinas agrícolas inteligentes para silvicultura, tem planos para entrar no país, na Argentina e no Uruguai. Fundada no ano passado por Marcello Guimarães.

Mais: a AutoAgroMachines também está levantando recursos no mercado para a construção de uma fábrica e a implantação de um centro de pesquisas no Brasil. Um dos programas desenvolvidos pela startup, o Forest.Bot, opera uma máquina capaz de plantar até 1.800, árvores por hora, ou seja, sete vezes mais do que um trabalhador.

Giba Um

Mais uma vez Izabel

Enquanto o Brasil se prepara para receber a primavera e o verão, os países do hemisfério norte, como Estados Unidos e Canadá, estão voltando sua atenção para as estações frias, o outono e o inverno. E no mundo da moda, as grandes grifes já começam a revelar suas apostas para os meses gelados. Um exemplo marcante é a nova coleção da marca nova-iorquina LaQuan Smith, que mergulha em uma estética inspirada nos filmes de gângster americanos e no icônico power dressing dos anos 1980. Unindo alfaiataria impecável, tecidos luxuosos e um glamour inconfundivelmente ousado, a coleção traduz a essência arrojada da casa. Representando essa nova fase, a brasileira Izabel Goulart assume o papel de garota-propaganda, reforçando seu reconhecimento global como uma das principais modelos de sua geração. A proposta da coleção não se contenta com o trivial: apresenta peças que exalam impacto e personalidade. Ombros estruturados, cinturas acentuadas se entrelaçam com precisão, criando um universo visual que transmite rebeldia, sedução e autoridade. Essa colaboração marca mais um capítulo na relação de longa data entre Izabel e a grife. A modelo já desfilou várias vezes para a marca em importantes semanas de moda, consolidando uma parceria que combina o talento da brasileira com o estilo arrojado da LaQuan Smith. Embora seja uma marca relativamente jovem,  fundada em 2013 , LaQuan Smith já conquistou um seleto grupo de clientes de peso, incluindo Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian. Para o lançamento da coleção, Izabel foi fotografada por Greg Swales em um cenário que remete ao ambiente de um ateliê, destacando a construção artesanal das peças e enaltecendo a moda como forma de arte.

Carne bovina: maior parceiro é o Japão

Governo e grandes grupos frigoríficos do país estão montando um plano de ataque no comércio exterior na tentativa de mitigar o impacto do tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras de carne bovina. O vice Geraldo Alckmin, à frente do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deverão se reunir com empresas nesta semana para definir um arco de ações a serem executadas com apoio do Itamaraty. A prioridade é a abertura de novos mercados como forma de compensar a queda dos embarques para os Estados Unidos. É o caso do Japão. O governo articula a vinda de uma missão técnica da Animal Health Division, órgão do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca japonês responsável pelo controle sanitário, para inspecionar frigoríficos brasileiros, condição ‘sine qua non’ para a retomada das exportações ao país asiático. O Japão anunciou recentemente a reabertura de seu mercado de carne bovina brasileira após a Organização Mundial de Saúde Animal reconhecer o Brasil como território livre de febre aftosa sem vacinação.

Principal comprador

Ainda carne bovina: o mesmo acontece em relação à Coreia do Sul e Vietnã. O ministro Carlos Fávaro deverá liderar uma comitiva aos dois países para acelerar o restabelecimento do comércio de carne bovina. Qualquer plano de contenção do estrago imposto por Trump passa pela China, principal comprador de carne bovina do Brasil. O trabalho conjunto do governo e players do setor é aumentar o número de frigoríficos habilitados ao país asiático. Mais de 50 planos brasileiros já atenderam requisitos impostos e, desde o início da gestão Lula, 48 novas unidades de abate já receberam autorização de Pequim - e foram suspensas habilitações de mais de 400 frigoríficos norte-americanos.

Giba Um

Chegou o dia

Após adiar a comemoração de um marco importante em sua trajetória profissional devido à saúde de seu pai, Fausto Silva, que já se recupera no Hospital Albert Einstein, João Silva finalmente reuniu amigos na última quinta-feira (21) para celebrar sua estreia no SBT com o “Programa do João”. Conhecido pelo espírito festeiro, João está determinado a transformar esse tipo de evento em uma tradição anual, seguindo os passos de seu pai com a emblemática noite de pizzas, mas com um toque próprio. "Eu sempre adorei reunir pessoas. Faço festas em casa com meus amigos há tempos e, com esse evento, acho que podemos criar uma nova tradição. Essa seria a minha versão da ‘pizza líquida’, porque agora não sou mais apegado ao ambiente noturno. Gosto mesmo é de festa! Meu pai sempre promoveu encontros com amigos, família e colegas da classe artística em casa, e quero levar isso adiante. Mas do meu jeito: algo descontraído, longe daquele formato social engessado. Vai ser uma festa para a galera se divertir de verdade!". A lista de convidados deixou claro o tom intimista e especial da celebração. Entre os presentes estavam sua mãe, Luciana Cardoso, sua irmã Lara Silva acompanhada do noivo Julinho Casares, sua namorada Isabella Kherlakian, além de nomes conhecidos como João Augusto Liberato, Naiara Azevedo, Leda Nagle, Cristina Rocha e Sonia Abraão, entre outros.

Giba Um

Convite recusado

Chico Buarque e Seu Jorge recusaram o convite para assinar a criação do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula no desfile de carnaval de 2026. Será a estreia da escola no Grupo Especial. Chico, amigo de Lula, foi procurado por Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também foi sondado para a tarefa. Os dois justificaram a recusa com o argumento de que é importante manter a autoria do samba-enredo nas mãos dos compositores da própria comunidade. Ou seja: nada contra Lula, muito pelo contrário. Mais: Janja deverá ser atração em um carro alegórico.

 

 


Saindo de toca

Vice-prefeito de São Paulo, o coronel Mello Araújo (PL) tem aproveitado suas incursões diárias pelo Metrô para gravar vídeos com opiniões sobre política nacional e temas da gestão para divulgá-los nas redes sociais: "Bom dia! Estou indo para a Prefeitura acompanhando as denúncias gravíssimas que estão surgindo em Brasília!", disse sobre o motim bolsonarista no Congresso, na semana passada, enquanto viajava de pé num vagão: Se Ricardo Nunes, prefeito que engoliu Mello por conta de Bolsonaro e vai disputar o governo, o coronel assume o lugar e lá na frente, tenta a reeleição (sem chance, por enquanto).

Pérola

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior",

de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho.

Aumenta a fritura 1

Os maus resultados do Banco do Brasil têm atiçado os partidos da base aliada. De olho no cargo, o PP de Arthur Lira pressiona o Planalto pela demissão da presidente do BB, Tarciana Medeiros. Um dos nomes que circulam no grupo político de Lira é o do presidente da Caixa e da Brasilcap, Nelson de Souza, hoje vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da bandeira de cartões Elo. O PP não está sozinho na fritura de Taciana Medeiros.

Aumenta a fritura 2

Ainda a fritura de Tarciana: há alguns meses, a cadeira da executiva (e funcionária de carreira) é cobiçada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP). Na tentativa de saciar seu apetite, o governo chegou a oferecer a Alcolumbre cinco vice-presidências do BD, proposta recusada pelo parlamentar. Fora isso, o Planalto vai toureando as investidas para derrubar Tarciana do comando, ainda que os recentes resultados não joguem a seu favor.

Ainda a fritura 3

Para quem gosta de números - e esse circula pelos corredores do Banco do Brasil: no segundo semestre deste ano, o lucro da instituição financeira caiu 60% em relação a igual período de 2024. Muitos funcionários acham que os esforços feitos pela diversidade dos clientes poderiam ter algo a ver com essas quedas.

Violação de direitos

Há dias, durante o lançamento da pré-candidatura do governador mineiro Romeu Zema a Presidência em 2026, em São Paulo, a música tocada e especialmente para servir de tema era "Que país é este?", de Renato Russo. O filho do cantor, Giuliano Manfredini, através da Legião Urbana Produções, que detém os direitos da marca, denunciou que houve violação dos direitos autorais e exigiu que Zema e o partido se abstenham do uso da música em manifestações políticas, nas redes ou qualquer outra plataforma. Zema - quem diria - achava que poderia usar "Que país é este?" livremente.

"Em nome dos pais"

Sonia Braga foi convidada por Bruno Barreto para interpretar Miriam Leitão em seu próximo filme "Em nome dos pais", baseado na obra homônima escrita por Matheus Leitão. Com roteiro de Maria Adelaide Amaral e em fase de pré-produção, o longa terá Júlio Andrade no papel do próprio Matheus que, no livro, narrou a história da prisão e da tortura sofrida por seus pais, Miriam e o também jornalista Marcelo Netto, durante o governo de Garratazu Medici, o mais linha dura.

FHC: obras completas

A Fundação Fernando Henrique Cardoso está se preparando para lançar um superprojeto nos próximos meses: publicar obras completas de FHC, em versões comentadas e anotadas. Os livros serão disponibilizados gratuitamente na internet e em formato físico distribuídos em bibliotecas públicas. O responsável pela empreitada foi escolhido pelo próprio Fernando Henrique: será Jorge Caldeira, imortal da Academia Brasileira de Letras. O primeiro livro terá discursos de FHC em seus tempos de senador (1987 e 1993) e está previsto para 2026.

Mistura Fina

O impacto causado pelos maus resultados do segundo trimestre deixou uma certeza no empresário Guilherme Paulus, principal acionista da CVC: a agência de viagens precisa dar um choque de expectativa no mercado de forma a recuperar a confiança dos investidores. Entre as medidas em discussão estão o alongamento do passivo de forma a reduzir a pressão sobre cursos financeiros, calcanhar de Aquiles da companhia. Na área operacional, a CVC deverá intensificar alianças estratégicas internacionais.
 
Na semana passada, a ação da empresa despencou 12% em um único pregão. A queda foi um reflexo do aumento de prejuízos da CVC no segundo trimestre: R$ 46 milhões, mais do que o dobro das perdas registradas entre abril e junho do ano passado (R$ 22 milhões). No segundo trimestre, o resultado financeiro negativo chegou a R$ 75 milhões, bem acima dos R$ 16 milhões observados em igual período de 2024.

Fechado há oito anos por conta de uma disputa societária, o Hotel Ipanema Plaza, na Zona Sul do Rio, vai reabrir dedicado a receber o público LGBTQIA+. O projeto é da rede de hotéis de luxo Trust Hospitality. A Prefeitura vai revogar decreto declarando o hotel de interesse público. Será a primeira marca de hotéis de luxo gay do mundo. A rede foi criada pela comunidade gay para a comunidade gay.
  
Em 2017, um grupo de artistas que incluía Fernanda Lima lançou um movimento para derrubar o então presidente Michel Temer. Atacaram injustamente o deputado André Amaral, confundido por eles com André Amaral, líder de Temer naqueles tempos. A atriz foi condenada a indenizar Amaral em pouco mais de R$ 10 mil. O parlamentar paraibano não se reelegeu depois disso.

A Record decidiu voltar com novelas turcas ao horário nobre, o que deve acontecer em outubro. Os folhetins produzidos no Brasil substituirão uma temporada de séries bíblicas que ocupam a faixa noturna desde junho. A estreia coincide com a semana final de "Vale Tudo", atual trama das nove da Globo. O objetivo ainda é maior: atrapalhar a vida de "Três Graças", trama que sucederá o remake de Manuela Dias e marca o retorno de Aguinaldo Silva à emissora.


In – Calça pantalona
Out – Calça envelope

Cláudio Humberto

"O bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo"

Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, durante o encontro da Lide

24/08/2025 07h00

Impeachment de Moraes gera dúvida e divergência

O eventual processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado provoca dúvidas entre parlamentares e divergências entre especialistas. Nunca um ministro do Supremo Tribunal Federal passou por esse tipo de processo. Ainda há incertezas sobre formatos e etapas de votações, além da liturgia a ser observada, segundo destacou o senador Dr. Hiran (PP-RR), em entrevista ao podcast Diário do Poder. Entre especialistas, a situação é a mesma: dúvidas e discordâncias.

 

Sempre diferente

O impeachment de Dilma contou com novidades em relação ao de Fernando Collor, como votar a perda de direitos políticos em separado.

 

O que diz a Lei

A Lei do Impeachment prevê afastamento do réu durante o julgamento e requer maioria qualificada para ser aprovado: 54 dos 81 senadores.

 

Como presidente

Adriano Soares da Costa, presidente da IBDPub, entende que a Lei prevê afastamento do STF do ministro que responde ao processo.

 

Diferente de presidente

Para Guilherme Barcelos, especialista em Direito Eleitoral, não há saída “prévia, temporária ou cautelar”. Ocorreria após julgar o mérito.

 

Lula tenta usar CPMI viabilizar Pacheco em MG

Lula (PT) quer mesmo mandar Rodrigo Pacheco (PSD) para o sacrifício e lançar o senador em fim de mandato para disputar o governo de Minas Gerais. O problema é que o político anda meio borocoxô, após ser proibido de entrar nos Estados Unidos, que cancelaram seu visto. Pacheco prefere tentar a reeleição ou uma vaga no Olimpo, ou seja, no Supremo Tribunal Federal. Lula acha que os holofotes devem pavimentar a reeleição de Carlos Viana (Pode), presidente da CPMI.

 

Balão de ensaio

Diante da recondução tranquila de Viana, poucos creem que Romeu Zema (Novo), o bem avaliado governador, tente mesmo a Presidência.

 

Vale nada

E aí, fechando as contas, uma vez que Viana e Zema estejam eleitos, Pacheco fica de fora e com pouca coisa para oferecer a Lula.

 

Corte e costura

Lula imagina Pacheco candidato a governador e o deputado Reginaldo Lopes (PT) a vice. Fica parecendo que Lula quer se livrar dos dois.

 

Nem pensar

Para evitar o mico do esvaziamento na Cop30 em razão dos elevados preços de hospedagem, a ONU deu uma de esperta e tentou que o Brasil bancasse a despesa. A ideia foi vetada pela Casa Civil, até porque, para isso, Rui Costa teria de falar com Haddad, e se detestam.

 

Cadê?

Omar Aziz (PSD-AM) tinha até voltado com mais frequência ao X após “virar”, sem nunca ter sido, presidente da CPMI do INSS. Derrotado pela oposição na eleição, deu um tempo nas publicações. Escafedeu.

 

Mais uma jogada

O suposto convite de Lula para Trump vir a Cop30 é jogada esperta de Lula para sugerir que não recusa encontrar o americano. Isso é falso, seus ataques diários ao americano mostram que ele quer é distância.

 

Saudade do ex

Mesmo alvejado pela Polícia Federal, o ex-presidente ainda rende muito assunto nas redes sociais. Na sexta (22), um dos assuntos mais comentados no X era “Volta Bolsonaro”.

 

Nada a dizer

Sobrou para o secretário-executivo (nº2 de Haddad), Dario Durigan, alertar em seminário do Ministério da Fazenda que a “desinformação” é o grande desafio do acesso à informação. De dívida pública, nada.

 

Independência

Nos oito estados da última pesquisa Genial/Quaest (SP, MG, RJ, BA, PR, RS, PE e GO), a maioria dos entrevistados quer que o próximo governador seja independente, sem aliança com Lula ou Bolsonaro.

 

Instrumento político

Nova investida da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro foi criticada pelo líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS), pra quem o inquérito é ilegal e precisa ser estancado: “Está na hora de colocar um freio”.

 

É bíblico

Na Bíblia, até o filho mais velho na parábola do filho pródigo entende a importância da misericórdia e a necessidade de superar a rigidez para aceitar o perdão, tanto para si quanto para outros. Nada com política...

 

Pensando bem...

...diferente o ‘escândalo’ com dinheiro lícito.

 

PODER SEM PUDOR

Visita de uma raposa

José Maria Alkimin entrou na Câmara dos Deputados com a mulher e encontra um assustado correligionário do PSD: “O Lacerda vai fazer um discurso e promete derrubar o Juscelino. Você, líder da maioria, precisa se preparar para responder!” Alkimin pensa um pouquinho e diz: “Tem razão.” Continua andando e encontra Lacerda, ameaçador: “É bom você se preparar: tenho tantas denúncias de corrupção contra o Juscelino que depois do meu discurso não ficará pedra sobre pedra!” Alkimin responde, sério: “Carlos, você não deixa de ter razão”. Mais adiante, a mulher de Alkimin lhe dá um puxão no braço: “Zé Maria! Vem o deputado governista e você concorda com ele, vem o Lacerda, um incendiário, e você também concorda com ele. Qual é a sua posição, afinal?” E Alkimin, impávido: “E não é que você tem toda razão?”

