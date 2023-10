NOVIDADES DA SEMANA

No próximo dia 23 de outubro os 42 integrantes da Expedição Alma Pantaneira partem a bordo de picapes e caminhões 4x4 para levar assistência ao povo pantaneiro. Diferente das ações que acontecem às margens dos rios, atendendo as populações ribeirinhas, os expedicionários percorrerão mais de 1.600 quilômetros entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cerca de 900 km dentro do Pantanal, enfrentando caminhos muito difíceis, altas temperaturas e jornadas de atendimentos que passam de 14 horas por dia.

“Já são 12 anos de expedições e mais de 30 mil procedimentos realizados. Nossa missão é levar saúde e dignidade ao povo dessa região. Todos são voluntários e investem tempo e dinheiro para que tudo aconteça. Este ano nossa previsão é ultrapassar 4,5 mil procedimentos nos 12 dias da nossa viagem”, comenta Waldir Albaneze, médico ortopedista e um dos idealizadores da Alma Pantaneira.

Encabeçada pela organização independente Médicos do Pantanal (MDP), a expedição ainda vai distribuir cerca de cinco toneladas de material de higiene pessoal, material escolar, brinquedos entre outros itens.



Quer participar?

Qualquer pessoa pode ajudar fazendo doações ao projeto.

O PIX do Instituto Alma Pantaneira é o CNPJ 25118108000104.

Instagram: @institutoalmapantaneira

www.institutoalmapantaneira.com.br

No vídeo também falo as novidades além da dica para não cair em golpe de carros anunciados na internet. Fique ligado e bom final de semana.