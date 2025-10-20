"Sou oito meses mais velho do que você. Então, vamos nos tratar por você, sem liturgia. E comecei...

Com a intensificação das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, vários militares norte-americanos, além de navios e aeronaves dos EUA, estão atualmente alocados no Caribe. Donald Trump confirmou que autorizou a CIA a executar "operações secretas" na Venezuela, mencionando que está considerando ataques a grupos de narcotraficantes no país.

MAIS: as forças dos EUA realizaram pelo menos cinco operações contra embarcações suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas no Caribe, nas proximidades da costa venezuelana, resultando na morte de 27 pessoas. A Casa Branca afirma que está liderando campanha para enfrentar o narcotráfico na região e responsabiliza o presidente venezuelano Nicolás Maduro por liderar o Cartel de los Soles.

Nada feito

A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o início de uma investigação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por suposta obstrução da justiça, afirmando que não existem “elementos suficientes”, ou seja, provas, que justifiquem a abertura do inquérito. O PT havia solicitado a investigação, alegando que Tarcísio havia negociado em Brasília a aprovação de uma anistia durante o período em que o STF analisava casos relacionados à tentativa de golpe. O partido argumentou que essa ação representaria uma interferência inadequada no Judiciário. O relator dos casos pertinentes ao 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de cinco dias para que a PGR se pronunciasse sobre a possibilidade de iniciar o inquérito, antes de decidir sobre a continuidade da investigação.

Praticamente um adeus

O clima no Ministério da Justiça reflete o clima de despedida, uma vez que está em pauta na Câmara a proposta do ministro Ricardo Lewandowski para criar o que é conhecido como “SUS da Segurança”. No momento, Mendonça Filho (União-PE), que não é o relator favorito do governo, enfrenta críticas moderadas. As contestações estão direcionadas ao presidente da Casa, Hugo Motta, que está sendo acusado de falta de comprometimento com a agenda, além do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, que é um deputado federal com considerável influência na comissão especial e na oposição. Do lado da base governista, Lewandowski revela seu desagrado com a evolução da proposta, expressando sua insatisfação por ter que lutar sozinho para desenvolver o texto.

Cobrança

Durante o 16º Congresso Nacional do PCdoB, que ocorreu em Brasília, o presidente Lula solicitou ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, o início do procedimento de cassação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Desde março deste ano, Eduardo Bolsonaro está asilado politicamente nos Estados Unidos. Após afirmar ser alvo de "perseguição política", ele tem discutido ações com o governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. “No Congresso, você tem que ser muito bravo com a extrema direita e não pode ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Motta tem que cassar Eduardo Bolsonaro. Não é possível”, discursou Lula.

Nas mãos do BB

A Coteminas vem mantendo negociações intensas com o Banco do Brasil. As tratativas incluem a alta administração do banco. A companhia, liderada por Josué Gomes da Silva, está apressando os esforços para obter a aprovação de seu plano de recuperação judicial antes do término do ano, e a participação do banco é crucial nesse processo, uma vez que este pode determinar a homologação da proposta. O BB é o principal credor da Coteminas, possuindo mais de R$ 450 milhões a receber, o que representa cerca de um terço do montante total da dívida que está sendo reestruturada, que atinge no total R$ 1,6 bilhão. Durante uma assembleia realizada em 12 de setembro, a companhia conseguiu uma extensão de prazo para realizar alterações no plano, que ainda enfrenta objeções, sobretudo de instituições financeiras. A proposta apresentada inclui um modelo inovador, baseado na criação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), que contariam com ativos da própria empresa. Os credores receberiam partes desses fundos, de acordo com as proporções das dívidas que a Coteminas contraiu.

Medo e prazer

A atriz Grazi Massafera está pronta para sua estreia como vilã (de verdade) e garante que está bem empolgada com a oportunidade, principalmente porque a trama irá passar em horário nobre. “A maior dificuldade de interpretar essa vilã é o repertório das atrocidades, encontrar naturalidade, falar essas atrocidades todas. Eu fico nervosa? Fico, mas também me dá prazer”. E completa: “E não é só frio na barriga, não! Tem insônia, tem tudo no meio. Não vai passar tão cedo. Acho que até o fim da novela vou me sentir assim, porque sou dessas”. Com 20 anos de carreira (desde que surgiu no BBB5) e com mais de dez novelas no currículo disse que enfrentou muito preconceito no começo de carreira, mas que também encontrou muitos artistas que lhe deram apoio e cita alguns exemplos: “Sônia Braga, lá em Páginas da Vida, foi incrível. Ela me indicou clássicos do cinema para assistir e atrizes para ver. Walderez de Barros, que foi minha mãe nessa novela, também foi incrível. A Ana Paula Arósio foi maravilhosa. O Lima Duarte, que foi meu pai em outra novela. Os meus mestres são os atores com quem eu trabalhei. Observo muito. Hoje, estou fascinada pela Arlete Salles: pela forma com que ela trabalha, pela incansável busca e criatividade dela. É a coisa mais linda de ver”. Sobre a parceria com Murílio Benício é direta: “Queria muito trabalhar com o Murilo. Acho ele genial, extremamente criativo, além de ser uma pessoa muito divertida e feliz no set. Se a gente está cansado, ele faz um deboche, uma piada que deixa tudo mais leve. O Murilo é leveza e muito talento”. Solteira ela garante que fora das telas sua vida é como de uma pessoa normal e que sua melhor versão é como mãe (Sofia, de 13 anos, fruto do relacionamento com Cauã Reymond). “Não tenho uma vida tão movimentada, tão interessante assim. Acordo, trabalho, gosto de malhar, cuidar da minha saúde, da minha família . Não sou de beber, saio pouco. Me contento em botar o pé na grama, tomar um banho de cachoeira”.

Eike mais uma vez no caminho político

Eike Batista tem feito planos para seu futuro. Sempre com um pé na política, tem revelado a pessoas próximas sua intenção de se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Além disso, ele tem mantido diálogos com políticos com os quais possui laços, como Aécio Neves. Eike está convencido de que existe uma oportunidade para sua atuação no parlamento. Aproveitando sua vivência como coach, (onde seus mentorados pagam R$ 50 mil por 72 horas de mentoria), ele acredita que pode impulsionar iniciativas voltadas para a educação financeira no Congresso. Ao mesmo tempo, ele deseja utilizar sua imagem como alguém que consegue atrair investimentos privados para o Brasil, especialmente para o estado do Rio de Janeiro, como uma de suas principais bandeiras durante possível futura campanha eleitoral. Durante o período de maior influência do Império X, Eike Batista se tornou amplamente reconhecido por sua conexão com o “poder”. Ele mantinha um vínculo bastante estreito com Lula e, ainda mais relevante, com Dilma Rousseff. Em relação ao governador Sergio Cabral, a situação era bastante evidente. A relação entre os dois era pautada por benefícios mútuos.

Não é a primeira vez

Este não é o primeiro momento em que Eike Batista considera ingressar na política. Em 2018, ele até expressou publicamente seu desejo de se candidatar ao Senado. Realizou uma tentativa inicial, mas posteriormente recuou ao perceber que não possuía a força necessária para prosseguir. Naquela época, a Operação Lava Jato ainda impactava significativamente sua vida, ele chegou a ser preso no ano seguinte. Contudo, esse período de problemas legais ficou para trás. Atualmente, as condições parecem favoráveis para que Eike busque uma posição no Congresso. Eike já está pensando em um mote para usar. Uma ideia de slogan para sua campanha poderia ser algo bem simples e direto: “Marque um ‘X’ em Eike Batista”.

"Previnir é amar"

A atriz, cantora, escritora e empresária Larissa Manoela, que está fazendo sucesso como ‘Estela’ em ‘Êta Mundo Melhor!” mais uma vez faz um ensaio para reforçar o autoexame da mama no mês de outubro, que é considerado o mês de combate e prevenção do câncer de mama. Desde que perdeu sua avó materna por conta da enfermidade a atriz tenta lembrar todo ano nesta época do cuidado que toda mulher deve ter e sempre fazer exames preventivos. Na legenda do ensaio deste ano simplesmente colocou “Outubro Rosa: um mês de conscientização, saúde, cuidado e vida! Faça o autoexame e previna-se! Prevenir é amar”. E o alerta é válido. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) aponta que o câncer de mama representa a maior causa de óbitos entre mulheres brasileiras. Para este ano, projeta-se o surgimento de 73.610 novos diagnósticos. Em território nacional, a doença gerou mais de 20 mil falecimentos em 2023.

Lei do desmatamento

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) declarou que os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental são essenciais para proteger os recursos naturais do Brasil. Ela citou uma pesquisa da Quaest que revela que a Lei do Licenciamento obteve 70% de feedback negativo nas redes sociais entre os dias 1º e 11 de agosto. Este fato evidencia o suporte da população à decisão do presidente, mesmo diante das pressões para flexibilizar as regras ambientais no Congresso. A ministra também alertou sobre os riscos de retrocessos, especialmente na conservação da Mata Atlântica e na saúde pública, caso os vetos sejam revogados. Ela apontou possíveis danos à imagem do Brasil em acordos internacionais, assim como aos avanços conquistados até o momento na redução do desmatamento.

Sem negociação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixou escapar (de propósito) de que não terá a aceitação de indicados para a diretoria dos Correios como uma forma de "aplacar" os apelos dos senadores que apoiam a nomeação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o STF. Alcolumbre disse que não recebeu qualquer proposta do governo, tendo tomado conhecimento dessa possibilidade apenas pela mídia. Mais: o senador afirma para pessoas próximas que é contrário a qualquer negociação sobre esses cargos com o Planalto. Fontes garante que governo tinha a intenção de oferecer a Alcolumbre três direções da estatal Correios.

Vergonha alheia

Seis dias após a anunciada entrega do Nobel da Paz, Lula se coloca em uma situação constrangedora ao ignorar a vencedora Maria Corina Machado, reconhecida por sua corajosa defesa da democracia e sua luta contra o tirano que mantém seu domínio na Venezuela através de corrupção, fraudes e supostas ligações com o narcotráfico. Enquanto governos aproveitam a premiação do Nobel da Paz para se aliar aos que lutam pela justiça, Lula escolhe desmerecer Corina, a quem aconselhou a “parar de chorar”, ao mesmo tempo em que bajula seu amigo ditador Nicolás Maduro. Lula tem minimizado as ações de regimes autoritários, como a Rússia de Putin, e ditaduras como a do Irã dos aiatolás, Cuba e Coreia do Norte.

Mistura Fina

Na semana passada o deputado federal Baleia Rossi (SP), que é o presidente nacional do MDB, deixou escapar que em 2026, muito provavelmente que o partido não tenha um candidato próprio para a disputa presidencial, ao menos que aconteça algo. Baleia afirmou que o seu partido decidirá se irá apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou se irá apoiar uma possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a Presidência, após a convenção partidária que antecede as eleições. A convenção do MDB deverá acontecer em abril.

Conforme uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, que foi divulgada na semana passada, mostra que 48% dos eleitores da cidade de São Paulo reprovam a gestão do presidente Lula. Só que, 48,8% dos entrevistados manifestaram aprovação em relação ao governo do petista. 3,2% não souberam ou optaram por não responder. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, 28,6% avaliam a administração de Lula como péssima. Para 9,5%, o governo é considerado ruim; para 25,3%, a gestão do petista é vista como regular. Por outro lado, 22,2% a julgam como boa, e 12,6% a consideram ótima, e 1,8% não souberam ou não emitiram opinião.

Na quinta-feira, (16), havia cerca de 130 assinaturas parlamentares para solicitar a formação de uma CPI destinada a investigar os Correios, que passaram de uma estatal lucrativa a uma que lida com um déficit bilionário. Carol de Toni (PL-SC), é a responsável por conduzir essa iniciativa.



Na sexta-feira (17), os advogados de Felipe Macedo Gomes o presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), enviaram uma comunicação ao senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, informando que ele não estará disponível para depor nesta segunda-feira, dia 20. Isso se deu por conta da emissão de um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que torna a presença de Gomes não obrigatória, e o dirigente decidiu não participar.

