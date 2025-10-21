Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Sucateou o principal órgão de articulação"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após o Itamaraty pedir socorro orçamentário milionário

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

21/10/2025 - 07h00
Governo torra R$5 milhões por dia com viagens

O governo Lula (PT) já gastava, sem dó, R$1 milhão dos pagadores de impostos por dia com as viagens dos alegres ocupantes de cargos de confiança, mas depois ligou o botão do “exploda-se” e passou a torrar quase R$5 milhões, todo santo dia, em média, para bancar os passeios da turma. O gasto médio anterior foi registrado nos primeiros 45 dias do ano, entre janeiro e fevereiro, mas, na sequência, de acordo com o Portal de Transparência, o governo petista meteu o pé na jaca com gosto.

Sem necessidade

A febre de viagens lulista coincide com a fabulosa oferta de opções da moderna tecnologia, como videoconferências, que dispendam viagens.

Na média

Entre março e este mês de outubro, média de despesas com diárias e passagens disparou de R$1 milhão para mais de R$4,8 milhões por dia.

Tem muito mais

O total não inclui gastos de Lula, Janja e as outras 45 autoridades que se aproveitam da regalia dos jatinhos da Força Aérea Brasileira.

Na nossa conta

No total, o governo torrou mais de R$1,4 bilhão com diárias e passagens desde janeiro e até meados de outubro deste ano.

Enquanto CPMI trabalhava, ministro ia às compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, foi às compras ontem (20) no Brasília Shopping, na capital, pelas 14h, enquanto a CPMI recebia mais suspeitos do roubo aos aposentados. Era dia de trabalho, mas Queiroz não parecia ter pressa, na escolhia de uma caneta da marca Montblanc na Pedrart, uma refinada joalheria. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis aos aposentados dos quais sua pasta deveria cuidar, sobretudo aquele roubados por entidades picaretas no INSS.

Aposentado usa bic

De acordo com o próprio site da grife, o modelo mais simplesinha custa bem mais que a maioria da aposentadoria miserável: R$2.275.

Tinteiro, nem pensar

Se a opção de um comprador de Mont Blanc for por um exclusivo exemplar de caneta-tinteiro, os preços partem de R$4.200.

Tem até em ouro

Caneta-tinteiro dessa marca ambicionada, no mercado de grifes de luxo, podem atingir os R$36 mil, caso tenha acabamento em ouro ou platina.

Eleições 2025

Após o desembarque do União e PP da base de apoio a Lula, o governo petista mostra já não ter opções no centrão e nem mesmo na esquerda light, como PSDB e PDT. Abraçou a extrema-esquerda de Guilherme Boulos e apressa a “eleitorização” da (má) relação com o Legislativo.

Consolação

Aliados de Lula agora dizem que o petista vai nomear uma mulher para substituir Jorge Messias na Advocacia-Geral da União, para compensar a nomeação do atual AGU, “mais um homem”, para o Supremo.

Marido protegido

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), registrou ontem a presença de sua esposa. Disse que ela foi lá preocupada com ameaças de morte ao marido, mas ele brincou, dizendo temer muito mais a ela.

Indicados do presidente

Se for nomeado aos 45 anos, Jorge Messias pode ficar no STF até 2055, mas não passará mais tempo na Corte que Dias Toffoli, outro nomeado por Lula, que completa 16 anos como ministro na 5ª-feira e vai até 2042.

Casos parecidos

A vitória do conservador Rodrigo Paz na Bolívia deve representar “exemplo para o Brasil”, na avaliação do senador Jorge Seif (PL-SC). O país vizinho foi governado pela esquerda por mais de duas décadas.

Verdade atrasada

Para o relator da CPMI que investiga o roubo no INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), a blindagem a oito depoentes que conseguiram habeas corpus no STF “protege criminosos e atrasa a verdade”.

Quase sem

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) avalia que acabou a “química” entre Lula e Donald Trump, já que o petista segue atacando o americano: “Será que foi tão ruim a reunião com o Marcos Rubio?”.

Futurologia

Se for reeleito em 2026, Lula encerraria o (quarto) mandato à frente da Presidência da República (no cargo por 16 anos), em 31 de dezembro de 2030, aos 85 anos. Seria o mais velho a ocupar o cargo na História.

Pensando bem...

...se autorização para pesquisa demorou 5 anos, imagina a exploração do petróleo.

PODER SEM PUDOR

Luta inglória

Convidado à posse da diretoria da Associação Brasileira de Jornais do Interior, em 1997, o senador Pedro Simon discursou elogiando os pequenos jornais e a luta inglória pela sobrevivência quando citou a Bíblia: “É uma luta desigual! É como, na Bíblia, a luta do gigante Golias contra o pequeno José...” O lapso de tempo e de personagens foi cochichado ao seu ouvido, recorda Luciano de Souza Abreu, que assistiu a solenidade. Simon emendou: “...mas que foi injusta, ela foi!” O riso estourou na plateia.

Cláudio Humberto

"Não era um simples esquema, era algo sofisticado e gigantesco"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre atuação do Sindnapi, do irmão de Lula, no rolo do INSS

20/10/2025 00h02

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Dilma vive na China, mas custa caro ao Brasil

Instalada na boquinha arranjada por Lula como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os pagadores de impostos que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente, que, memo no ócio, custou R$1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$94,1 mil em diárias, além de R$7,2 mil em combustível e R$14,9 mil com a manutenção dos carrões oficiais que ela não usa, mas seguem sugando dos impostos.

 

Encheu as burras

Assessores e seguranças de Dilma, que ficam no Brasil coçando o bolso, custaram R$742,6 mil desde janeiro. Em “seguro”, mais R$18,2 mil.

 

Pobre Dilma

Ainda que não seja obrigada a viver na China, Dilma recebe uma gorda “indenização” por estar no exterior. Lá se vão mais R$87,7 mil.

 

Caminhão de dinheiro

Há ainda uma “retribuição” por ela estar fora, além de um belo auxílio-moradia. Somados, passa dos R$249 mil este ano.

 

Inveja a aposentados

Os dados obtidos pela coluna são da Casa Civil, que registra o “custo Dilma” em R$8.421.075,05 entre 2021 e o mês passado.

 

Viagens: governo Lula já torrou R$1,35 bilhão

O governo Lula (PT) já conseguiu torrar mais de R$1,35 bilhão com passagens aéreas e especialmente diárias pagas a funcionários. Foram distribuídos R$819,5 milhões a título de diárias, enquanto passagens custaram R$526,4 milhões aos pagadores de impostos, até 10 de outubro. “Outros gastos” (restituições, taxas de agenciamento, seguros etc.) custaram R$6,9 milhões, este ano. Gastos com viagens do vice, primeira-dama e do próprio presidente não entram nessa conta.

 

Overseas

Só as viagens internacionais do governo Lula custaram R$186 milhões, 14% das despesas com viagens este ano, até o momento.

 

Ritmo acelerado

Entre janeiro e fevereiro, o governo Lula gastava cerca de R$1 milhão por dia com viagens. A média subiu para R$4,7 milhões/dia até outubro.

 

Na nossa conta

Nos primeiros dez dias deste mês, a administração petista torrou mais de R$70 milhões com viagens, segundo dados do Portal da Transparência.

 

Teoria da relatividade

Líderes do centrão estão aterrorizados. Dizem que o ministro Flávio Dino, que determinou pente-fino e suspensão nas emendas, está para o centro assim como Alexandre de Moraes está para a direita e Jair Bolsonaro.

 

Bilhão é comum

Nesta segunda-feira (20), a CPMI que investiga a roubalheira no INSS ouve mais um dirigente de associação, a ABCB, que levou mais de R$1,1 bilhão em descontos indevidos dos aposentados.

 

Rastilho para a CPI

Peça central na criação do consignado a servidores para empresa baiana que se envolveu depois nos abusos contra aposentados, o procurador estadual e advogado Eugênio Kruschewsky será alvo de pedidos de devassa e convocação de dois senadores da CPMI do INSS. Acreditam em rastilho que ajudará a CPI a abrir novos campos de investigação

 

Teto muito engraçado

Está na pauta do Senado, esta semana, projeto do senador Jaques Wagner (PT-BA) que permite o governo retirar do teto da meta fiscal os gastos para “lidar com os impactos” das tarifas dos Estados Unidos.

 

Fantasias de fogo

Sobre a fake news “estimuladas” pela indústria de “incêndios em carros elétricos”, o Corpo de Bombeiros informou nunca haver registrado um só caso no Distrito Federal, recordista no número de eletrificados nas ruas.

 

Consulta pública

A agência reguladora de águas e saneamento (ANA) recebe até esta segunda (20) sugestões na consulta pública sobre limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos. O objetivo é aprimorar a norma de referência (NR), fortalecendo a fiscalização, regulação e transparência dos serviços.

 

Nem aí

Como de outras vezes, Lula deve dar uma banana ao abaixo-assinado de expoentes da Lacrolândia, com 65 mil apoiando, que pede mulher no STF. Ele não liga para isso. Quer apenas mais um ministro obediente.

 

Teste para soberania

Segundo o canal americano Fox News, existem agora 10 mil soldados americanos na região caribenha, ao lado da ditadura Nicolás Maduro, na Venezuela. Há também bombardeiros, navios de guerra, helicópteros etc.

 

Pensando bem...

...há vias de mão dupla entre Brasil e Venezuela.

 

PODER SEM PUDOR

Bateu, amou

Questionado certa vez por um colega se tinha mesmo agredido uma deputada no plenário da Câmara, coisa aliás que ninguém viu, tampouco foi registrado pelas inúmeras câmeras, o então deputado Jair Bolsonaro negou prontamente: “Não bati, imagine!” Mas não perdeu a piada, para horror da lacrolândia: “Quando eu bato, elas se apaixonam...”

TENHA O MELHOR RESULTADO NA APOSENTADORIA DO INSS

18/10/2025 00h03

18/10/2025 00h03

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Voltamos com mais um artigo por aqui. 

Os anos de contribuição com o INSS é um bom investimento financeiro para a vida, tanto nos momentos de vulnerabilidade, quanto para aposentadoria.

Para aposentadoria, o segurado do INSS pode e deve se programar para garantir um conforto futuramente.

Planejamento Previdenciário bem feito é garantia de vida tranquila

É possível ter um futuro tranquilo, com uma aposentadoria vantajosa depois de ter passado anos contribuindo para o INSS.

Por isso, no planejamento previdenciário da aposentadoria, será possível com o advogado previdenciarista simular o valor de salário que poderá receber, melhor idade para se aposentar e qual regra é a mais vantajosa, por exemplo.

Para isso é necessário que o segurado:

  • Contribua em dia com o INSS;
  • Contribuir no valor correto;
  • Saber a alíquota certa de contribuição para não ter prejuízos;
  • Contribuir na modalidade certa ;
  • Ter sempre as provas e comprovantes de pagamento;
  • Todos esses passos devem ser seguidos ao longo de toda a sua vida;
  • Atualizar sempre o CNIS.

O que acontece se não contribuir corretamente com o INSS?

  • Aposentadoria indeferida ou negada;
  • Valor da aposentadoria menor do que tem direito;
  • Ficar sem benefícios que auxiliam em situações de vulnerabilidade ou em momentos importantes como Salário-Maternidade;
  • O padrão de vida não será o mesmo de quando trabalhava;
  • Deverá “pagar atrasados” com juros e multa;
  • Perder a qualidade de segurado;
  • Não poder se aposentar;

Você sabe o que é o ROI?

Essa é uma sigla que significa Retorno Sobre o Investimento, um cálculo feito para saber se o investimento feito para aposentadoria valerá a pena no futuro.
É a diferença entre o valor que o segurado precisa investir para obter a aposentadoria desejada. Um advogado previdenciarista especialista no assunto fará esses cálculos para o segurado não sair perdendo.
As provas como estratégia da melhor aposentadoria

Segurado, reúna as provas da aposentadoria para reduzir os prejuízos: 
    • Guarder os principais documentos que comprovam seu histórico de trabalho de toda vida laboral;
    • Consulte o CNIS e verifique se todos os períodos trabalhados constam nele, caso não tenha, atualize;
    • Verifique se existem pendências ou erros no seu CNIS;
    • Tenha em mãos a carteira de trabalho;
    • Guarde os carnês que comprovem o pagamento da contribuição;

Forma eficaz de fazer o planejamento previdenciário

É importante ressaltar que esse planejamento além dos cálculos, que não são fáceis, envolve reunir documentos e provas, correção do CNIS com antecedência para evitar negativas na solicitação.
Esses são motivos que justificam a demora para o pagamento de algumas aposentadorias. 
O segurado pode até planejar por conta própria,mas em cálculos complexos pode ter o pior benefício.
Com um advogado previdenciarista é possível ter um planejamento com simulações e possíveis valores a pagar e a receber, também a análise detalhada do que ainda é possível fazer para ter a melhor aposentadoria
Se você quiser mais informações sobre o planejamento com o advogado, solicite informações aqui pelo site com a nossa equipe de profissionais.
Espero ter ajudado.

