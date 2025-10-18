Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TENHA O MELHOR RESULTADO NA APOSENTADORIA DO INSS

Juliane Penteado

Juliane Penteado

18/10/2025 - 00h03
Voltamos com mais um artigo por aqui. 

Os anos de contribuição com o INSS é um bom investimento financeiro para a vida, tanto nos momentos de vulnerabilidade, quanto para aposentadoria.

Para aposentadoria, o segurado do INSS pode e deve se programar para garantir um conforto futuramente.

Planejamento Previdenciário bem feito é garantia de vida tranquila

É possível ter um futuro tranquilo, com uma aposentadoria vantajosa depois de ter passado anos contribuindo para o INSS.

Por isso, no planejamento previdenciário da aposentadoria, será possível com o advogado previdenciarista simular o valor de salário que poderá receber, melhor idade para se aposentar e qual regra é a mais vantajosa, por exemplo.

Para isso é necessário que o segurado:

  • Contribua em dia com o INSS;
  • Contribuir no valor correto;
  • Saber a alíquota certa de contribuição para não ter prejuízos;
  • Contribuir na modalidade certa ;
  • Ter sempre as provas e comprovantes de pagamento;
  • Todos esses passos devem ser seguidos ao longo de toda a sua vida;
  • Atualizar sempre o CNIS.

O que acontece se não contribuir corretamente com o INSS?

  • Aposentadoria indeferida ou negada;
  • Valor da aposentadoria menor do que tem direito;
  • Ficar sem benefícios que auxiliam em situações de vulnerabilidade ou em momentos importantes como Salário-Maternidade;
  • O padrão de vida não será o mesmo de quando trabalhava;
  • Deverá “pagar atrasados” com juros e multa;
  • Perder a qualidade de segurado;
  • Não poder se aposentar;

Você sabe o que é o ROI?

Essa é uma sigla que significa Retorno Sobre o Investimento, um cálculo feito para saber se o investimento feito para aposentadoria valerá a pena no futuro.
É a diferença entre o valor que o segurado precisa investir para obter a aposentadoria desejada. Um advogado previdenciarista especialista no assunto fará esses cálculos para o segurado não sair perdendo.
As provas como estratégia da melhor aposentadoria

Segurado, reúna as provas da aposentadoria para reduzir os prejuízos: 
    • Guarder os principais documentos que comprovam seu histórico de trabalho de toda vida laboral;
    • Consulte o CNIS e verifique se todos os períodos trabalhados constam nele, caso não tenha, atualize;
    • Verifique se existem pendências ou erros no seu CNIS;
    • Tenha em mãos a carteira de trabalho;
    • Guarde os carnês que comprovem o pagamento da contribuição;

Forma eficaz de fazer o planejamento previdenciário

É importante ressaltar que esse planejamento além dos cálculos, que não são fáceis, envolve reunir documentos e provas, correção do CNIS com antecedência para evitar negativas na solicitação.
Esses são motivos que justificam a demora para o pagamento de algumas aposentadorias. 
O segurado pode até planejar por conta própria,mas em cálculos complexos pode ter o pior benefício.
Com um advogado previdenciarista é possível ter um planejamento com simulações e possíveis valores a pagar e a receber, também a análise detalhada do que ainda é possível fazer para ter a melhor aposentadoria
Se você quiser mais informações sobre o planejamento com o advogado, solicite informações aqui pelo site com a nossa equipe de profissionais.
Espero ter ajudado.

Giba Um

"O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que...

...Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel", de Lula, que já foi considerado "persona non grata" pelo governo atual de Israel

17/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O decreto de Lula ampliando os "poderes" da primeira-dama objetiva apenas blindar Janja das denúncias aos órgãos de controle sobre gastos que a oposição considera abusivos, na utilização de jatinhos da FAB. Ela não tem esse direito: o uso dos jatinhos é reservado a chefes de Poder,  ministros, comandantes militares e ministros do STF mais recentemente.

MAIS: ampliar os "poderes" para que ela continue a bater asas por conta do contribuinte, Lula também se blinda de processos. A Casa Civil é que requer jatinhos da FAB para Janja e isso coloca Lula vulnerável a denúncias de crimes de responsabilidade. O Planalto sempre refuta indagações sobre extravagâncias de Janja em viagens alegando que "primeira-dama não é cargo" - e agora é.

Giba Um

Um apelo popular

A atriz Giovanna Lancelotti, 32 anos, volta a fazer sucesso com o público depois de seis anos afastada da TV aberta. Apesar de nunca ter parado fazendo diversos trabalhos para TV fechada e cinema, garante que uma novela tem um apelo ao público e esse foi o motivo de ter voltado a fazer este estilo de trabalho. “A novela é um ótimo exercício para o ator. É um exercício diferente de tudo. Você tem que estar com o corpo disponível para qualquer mudança que aconteça e aberto à escuta do público, que pode te amar ou te odiar. Ela traz um feedback diferente, uma aproximação de público diferente. A novela também carrega um apelo muito popular que causa muita identificação, ou seja, o público acaba se sentindo muito mais próximo”. Capa da revista Boa Forma Giovanna disse que para manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional é necessário ter o autocuidado, que vai muito além de apenas cuidar do corpo. “O autocuidado vai muito além do que um skincare, do que hidratar o cabelo. Em uma rotina tão agitada quanto a nossa, o autocuidado é procurar refúgio para você conseguir baixar a sua frequência, conseguir ter aquela energia mais limpa e se conectar com a sua espiritualidade”. Giovanna também falou que a maturidade lhe ajudou no processo de autoaceitação, de confiar mais em si mesmo, onde assumiu que as vulnerabilidades e o pontos fracos não podiam lhe intimidar. Giovanna revelou também que tem um projeto para produzir um filme, mas que por enquanto não pode falar muito. Sobre a carreira foi direta: “Eu sou muito grata pela minha trajetória até aqui. Eu tenho 15 anos de carreira. Nesse tempo, eu sinto que eu consegui ser bem diversa nos projetos, nos segmentos, seja novela, série, filme… Teatro eu ainda não explorei tanto, mas consegui ter alguma experiência também”.

Os dois erros de Netanyahu

Analistas de plantão dizem que o grande perdedor nos embates das últimas semanas foi Benjamin Netanyahu que, na Assembleia Geral da ONU de 2024, havia exibido, arrogantemente, ao mundo o mapa do Grande Israel que ia do rio Jordão ao Mediterrâneo, com a anexação definitiva de Gaza e da Cisjordânia. Para o ex-embaixador Jorio Dauster, em artigo impecável, certo de contar com o apoio eterno dos EUA, o primeiro-ministro de Israel cometeu dois erros capitais. O primeiro consistiu em levar adiante os processos de genocídio e domicílio  (destruição da infraestrutura e de todos os imóveis) em curso desde outubro de 2023, após o bárbaro ataque terrorista do Hamas. Crianças famintas e cidades reduzidas a pó isso fez com que a opinião pública mundial se voltasse contra Israel. A maior prova foram as manifestações de apoio à criação de um Estado palestino (157 dos 193 membros da ONU assumirem essa postura). O segundo erro, segundo Dauster, foi o ataque aéreo de 9 de setembro de 2025 que visava eliminar toda a liderança do Hamas na cidade de Doha, capital do Catar, quando já se discutia a proposta de cessar-fogo pelos Estados Unidos.

Tiro pela culatra

Ainda o ataque aéreo: entre os alvos se incluía Khalil al-Hayya, principal negociador do Hamas. A operação, contudo, fracassou e só deixou vítimas de menor projeção política. Há quem diga que Benjamin avisou antes Trump, que teria apenas se dado como informado. O tiro, contudo, saiu pela culatra: desejando interromper as tratativas de cessação de hostilidades, a aventura de Israel teve o fulminante efeito contrário de selar a aprovação do plano de pacificação norte-americano à revelia de Netanyahu.

Giba Um

Mais que um ídolo

A ginasta e também agora uma ex-BBB (participou junto com seu irmão Diego Hypolito na atração deste ano), Daniele Hypolito contou em sua participação no programa “Conversa com Bial”, que o jogador Ronaldo Fenômeno é mais que um ídolo para ela, que por conta de sua sensibilidade, que não foi vista nos gramados (e que poucos conhecem) ela conquistou a primeira medalha mundial de ginástica artística do Brasil no  Mundial de Ginástica de 2001, na Bélgica. Foi ele que patrocinou sua ida. “Quase não fui porque não tinha dinheiro, porque metade da viagem era pela confederação e a outra metade era o clube ou o pai, e nem o clube e meus pais tinham. Com o valor que ele ajudou, além de eu ter ido, consegui levar a Georgette, que era minha treinadora e companheira de clube. E foi quando veio a inédita medalha da história da ginástica artística brasileira, que foi a primeira medalha mundial da história. Digo que o Ronaldo não foi importante só para o futebol, ele foi importante para a virada de chave de um outro esporte, e ele enxergou isso de forma muito carinhosa”.

Giba Um

Em campanha

Se já mandou avisar Lula que a indicação de Jorge Messias terá dificuldade em ser aprovado pelo Senado, Davi Alcolumbre reuniu-se, esta semana, com os presidentes do STF, Edson Fachin e do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e levou junto Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Alcolumbre está em campanha aberta: Rodrigo Pacheco é seu candidato à vaga de Luís Roberto Barroso no STF.

Nada de novo

Está nas redes sociais: o Planalto avisou que iria punir deputados que controlam cargos, mas votam contra o governo. E já alcançou ocupantes de cargos de segundo e terceiro escalão. Eram indicados do Centrão em ministérios, autarquias e bancos federais. Gleisi Hoffmann, que lidera a ofensiva, comparou aliados infiéis que "vivem na sua casa, comem da sua comida, mas não são leais a você". O ministro Celso Sabino, que enfrentou seu partido que queria sua cabeça, ficou com Lula e faz outra comparação: "Não dá para ser casado e levar vida de solteiro". Traduzindo: o esquema do "toma lá, dá cá" perdeu o poder - e nada de novo.

Pérola

"O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel",

de Lula, que já foi considerado "persona non grata" pelo governo atual de Israel.

Candidata negra 1

A aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso no STF pode ter impacto sobre as próximas escolhas de Lula para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A magistrada negra Flavia Martins de Carvalho, juiz auxiliar do gabinete de Barroso no Supremo é apontada no meio jurídico como candidata a uma cadeira no STJ. Sua porta de entrada na Corte viria com aposentadoria do ministro Og Fernandes, em novembro de 2026. A vaga é destinada a desembargadores dos Tribunais Estaduais de Justiça. Flávia é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Candidata negra 2

Ainda a magistrada Flávia: sua nomeação depende de uma costura política. Antes, terá de ser designada desembargadora do TJ-SP, escolha que, em última instância, depende do governador Tarcísio de Freitas. Para Lula, a sinalização da possível ida de Flávia Martins para o STJ tem uma serventia simbólica. É uma tentativa do Planalto de abrandar a pressão pela escolha de uma mulher a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. O movimento "Mulheres negras Decidem" acaba de publicar um manifesto dizendo que a sucessão de Barroso é a chance de Lula "corrigir uma injustiça histórica”.

Contra-ataque

Depois da derrota no Congresso, Lula está disposto, segundo analistas, a enviar ao mesmo Congresso uma nova proposta para alcançar os R$ 20 bilhões que a equipe econômica estima faltar para manter o arcabouço fiscal em pé. Ele tem dito aos mais chegados que essa é uma briga “que vale a pena comprar porque a Câmara está com a imagem para lá de afetada". Ele também acredita que terá o apoio do Senado e acha que tem em mãos "um punhado de cartas": discurso da justiça tributária, defesa da soberania nacional e acenos dos Estados Unidos (leia-se, Donald Trump) para um acordo.

Capa da Time

Com o título "His Triumph", a nova edição da revista Time tem uma grande foto de Donald Trump, feita de baixo pare cima, que deixou o presidente americano mais do que desapontado. Ele esbravejou na sua rede Truth Social que a foto pode ser "a pior de todos os tempos". Segundo ele, "desapareceram com o meu cabelo e botaram-algo flutuando sobre minha cabeça que parecia una coroa flutuante, mas uma minúscula". Trump também odiou o acúmulo de pregas de pele em seu pescoço. Depois, pergunta: "Porque fazem isso?" Há quem aposte que ele colou a publicação em sua "lista negra" e que achara um caminho para devolver considerada humilhação.

"Você decide" de volta

Um dos programas mais clássicos da TV Globo vai retornar à grade da emissora no ano que vem. O "Você decide", que já foi apresentado por famosos como Tony Ramos e Antônio Fagundes, ganhará uma releitura comandado por Luciano Huck. No programa, o telespectador pode decidir o futuro de histórias que contam sempre temas polêmicos. Dessa vez, contudo, o "Você decide" não será um programa próprio. Será um quadro dentro do "Domingão com Huck". A atração foi exibida originalmente entre 1992 e 2000.

Valor inédito

Flamengo e Fluminense, a dupla de concessionários do Maracanã, estão negociando naming rigths do estádio. A ideia é fechar com alguma empresa disposta a pagar R$ 70 milhões anuais, um valor inédito no futebol brasileiro. O montante equivale a soma dos três maiores contratos deste tipo no país: o Mercado Livre Pacaembu, R$ 33 milhões anuais: o Morumbis, do São Paulo, R$ 25 milhões por ano; e a Neo Química Arena, do Corinthians, 15 milhões anuais.

Mistura Fina

No telefonema que recebeu de Trump, Lula pediu ao presidente dos Estados Unidos que gostaria de uma conversa a sós. Quer liberdade para falar sem riscos de vazamento. O petista enviou antes a Trump a lista de assuntos que gostaria de tratar na conversa. Avisou que, da parte dele, aceitaria falar sobre qualquer tema.
 
O governo Lula bancou 19 viagens de Vania Marques, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), entidade controlada pelo PT e das  que mais se beneficiaram da roubalheira dos aposentados do INSS, com faturamento estimado em R$ 3,7 bilhões. Vania substituiu Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras (PT-PE). Sua posse foi no dia 3 de abril e 20 dias depois, a PF colocou nas ruas a "Operação Sem desconto, que revelou a gatunagem.
 
A primeira viagem de Vania foi em junho de 2023, de Salvador para Brasília, onde participou de reunião no Planalto. Depois, decolou mais duas vezes em 2023 e outras 4 viagens em 2024 outras  4 este ano. A mais recente foi em setembro para participar em evento ligado  à COP30. Ela aparece pendurada em conselhos inventados pela gestão de Lula e até em comitês do programa "Minha Casa, Minha Vida".
  
Em alta nas pesquisas, o presidente Lula agora está pensando na possibilidade de um projeto que determine tarifa zero no transporte público todos os dias do ano em todo o país. O Brasil já é o país com maior número de cidades com tarifa zero do mundo. São 136 cidades que oferecem gratuidade no transporte público.  A medida é  considerada uma conquista, considerando  que a renda gaste com transporte público diário pode superar 20% do salário-mínimo 
 
A ideia é que estabelecimentos públicos e privados com dez funcionários ou mais, possam custear totalmente a tarifa zero em todo o Brasil, com uma contribuição de R$ 213,58 por empregado por mês. Hoje, empresas gastam valores maiores com o benefício do vale-transporte. A ideia já virou um projeto na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte e precisa de 28 votos para ser aprovado. Hoje, tem assegurados 21 votos.

In –  Leite semidesnatado
Out – Leite desnatado 

Giba Um

"As pessoas acham que podem decidir pelo governo. Indicar ministro do STF é uma tarefa...

eminentemente do presidente", de Lula, mandando recado a Davi Alcolumbre, que já disse que, se for Jorge Messias, seu nome terá dificuldades no Senado

16/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Em nove meses, Lula já armou palanque em 20 estados e e esteve em 52 cidades, usando o mesmo método: anúncios de gestão, discursos exaltando candidatos locais e a sua própria reeleição. Só neste ano, Lula usou a máquina do Planalto para fazer quatro pronunciamentos em rede nacional,

MAIS: os pronunciamentos do presidente brasileiro tiveram foco em medidas de apelo eleitoral e críticas a adversários. De quebra, a reunião ministerial dos bonés azuis, com fotos de todos os ministros e vídeos de IA sobre "nós contra eles" nas redes sociais.

Outro agravamento

Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou que a médica Marina Grazzuiotin Pasolini faça visitas a Bolsonaro sem necessidade de comunicação prévia à corte. A decisão atende a um pedido da defesa, que alegou, a Moraes, que o ex-presidente apresentava um agravamento no quadro de soluços sem parar, necessitando atendimento médico imediato. Os advogados afirmarem que a e situação requer “celere apreciação" e que o ingresso de profissional é mais que necessário. As crises de Bolsonaro incluem maior dose de soluços, incluindo vômitos e variações de pressão. Quando o ex-presidente dorme, os soluços reduzem, mas ele não consegue dormir pelo mesmos motivos.

Ainda não terminou

Apesar das comemorações do reencontro com familiares presos e do presidente Donald Trump, no Parlamento de Israel, ter afirmado que a guerra em Gaza chegara a um acordo firmado entre Israel e o grupo Hamas, o texto era apenas a primeira parte do plano e há pontos em aberto que exigirão muito dos negociadores antes que a "Paz Trumpiana" possa ser declarada. O primeiro desafio é garantir o cumprimento do cessar-fogo. O cronograma para a retirada completa das tropas israelenses ainda não foi acertado. Mesmo com todas as etapas cumpridas, haverá sempre forças de Israel a "zonas-tampão" em Gaza,  e as armas que o Hamas não pretende entregar.

CBF, campeã do mundo 1 

Quando o assunto é política de remuneração, a CBF deixa seus congêneres internacionais para trás na tabela de classificação. A bonança não se aplica apenas a Carlo Ancelotti, o treinador de seleções mais bem pago do mundo. O presidente da entidade, Samir Xaud lidera entre "os chefes de Estado" das maiores federações internacionais do planeta. Com um salário de R$ 380 mil mensais, recebe por ano o equivalente a US$ 1 milhão (contabilizando também o 13º salário). Para efeito de comparação, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernad Neuendorf, ganha US$ 266 mil por ano.

CBF campeã do mundo 2

Ainda remuneração: Ignacio Alonso, da Federação Uruguaia, soma em torno de US$ 240 mil por ano, e o nº 1 da Federação Italiana, Gabriele Gravina embolsa US$ 216 mil. Xaud é superado apenas pelo CEO da Federação Inglesa, Mark Billingham, que recebe US$ 1,7 milhão. Só que Bullington, é um diretor-executivo e não o presidente da entidade, na maioria dos casos um cargo de contornos políticos Carlo Ancelotti lidera o ranking entre técnicos das seleções. Seus rendimentos, em torno de 9,5 milhões de euros, correspondem a 3,4% do "PIB" de CBF, leia-se sua receita total.

Olho em Minas

Lideranças do PSD, especialmente as mineiras e a Executiva Nacional, dizem que o partido já tem favorito para disputar o governo de Minas Gerais - e não é Rodrigo Pacheco. O partido de Gilberto Kassab quer incluir Mateus Simões, atual vice de Romeu Zema. Correndo por fora, com pouca chance, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que também pleiteia o Senado. Detalhe: PSD não quer se alinhar a Lula no Estado. O presidente não tem torcida uniformizada lá.

Giba Um

Vieira e Rubio: relação cordial

Quando se sentar diante de Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, talvez ainda nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não estará à frente. Com o inimigo, como tentam fazer crer os bolsonaristas radicais. Além do encontro marcado e fora da agenda oficial que ambos tiveram em julho, em Washington, Vieira e Rubio têm mantido interlocução regular desde o início da crise do tarifaço. Os contatos entre os dois passam longe da belicosidade atribuída a Rubio por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O chanceler brasileiro e o secretário de Estado carregam uma sólida e cordial relação institucional que começou a ser construída durante o período em que Vieira ocupou o posto de embaixador em Washington, entre 2010 e 2014. Na época, Rubio era senador e presidiu a Subcomissão para Assuntos do Hemisfério Ocidental e Narcóticos. Na função, conduziu assuntos dos Estados Unidos na OEA e estabeleceu diálogos com homens da diplomacia de países latino-americanos.

Fomentando o turismo

Ainda Vieira e Rubio: em 2012, os dois trabalharam juntos nos preparativos da viagem da então presidente Dilma Rousseff a Washington. Na ocasião, Rubio chegou a emitir um comunicado saudando a viagem de Dilma, e atuou no Congresso pela aprovação de uma lei que fomentasse o turismo entre os dois países. Em 2023, com Vieira já como chanceler, Rubio (ao lado de dois democratas) apresentou projeto de lei propondo cooperação com o Brasil para o combate ao crime organizado da Amazônia.

Giba Um

 

 Homenagem merecida

A 13ª edição do concurso Miss Grand International irá acontecer no próximo dia 18 no MGI Hall em Bangkok, Tailândia. Para quem não sabe, o concurso, também conhecido como Miss Grand é um concurso de beleza realizado anualmente desde 2013, que se posiciona como uma iniciativa internacional dedicada à promoção da paz e ao combate à violência. O evento utiliza a visibilidade de suas vencedoras para divulgar e incentivar ações voltadas a questões sociais e humanitárias. Apesar de poucos anos de existência, atualmente é classificado entre os três principais concursos do setor, ficando atrás apenas do Miss Universo e Miss Mundo. Entre as 20 concorrentes que se apresentarão na etapa final do dia 18 está a brasileira Kaliana Diniz. A modelo paraibana fez uma justa homenagem ao piloto Ayrton Senna durante desfile do traje típico que foi apresentado na segunda-feira (13). “O traje presta homenagem a Ayrton Senna, o campeão de Fórmula 1 que se tornou um dos maiores heróis do Brasil. Mais do que vitórias na pista, ele inspirou o mundo com sua coragem, simplicidade, disciplina e profundo amor por seu país”, explicou a modelo.

Giba Um

Confiança mútua

Mais: só designarem Mauro Vieira, ladeado por Geraldo Alckmin e Fernando Haddad e Marco Rubio para conduzir as negociações em busca de uma possível solução para o tarifaço, o Planalto e a Casa Branca sinalizaram aonde querem chegar. Em diplomacia, esse tipo de relação e de conhecimento pessoal ajuda. Não é exatamente sinônimo de consenso, mas as conversas já começam com algum grau de confiança mútua e reconhecimento recíproco das linhas vermelhas de cada um. E mais: as notícias espalhadas de que Rubio não atendia telefonemas de Vieira são falsas. Era ofensiva de Dudu Bananinha e seu chevalier servant Paulo Figueiredo.

Novo cenário

Nas casas noturnas famosas da cidade de São Paulo, drinques com bebidas destiladas deram lugar  ao vinho, a cerveja, e coqueteis enlatadas, já prontas para beber. Destilado incolores não são vendidos, em doses ou drinques. Na média geral, a venda de drinques em outros tantos bares da cidade, caiu cerca de 85%, e houve  queda no faturamento perto de 40%. Em alguns endereços, surgiram quatro novos drinques à base de espumante, vinho branco, vinho tinto e licor, mas não são tantos os que apreciam.

Negócios ilícitos

A Associação Brasileira de Combate à Falsificação está  publicando um ranking de prejuízos de 2024, em bilhões de reais, da atividade criminosa na economia e cofres públicos do país em negócios ilicitados. E o segmento de bebidas alcoólicas falsificadas, incluindo perdas de sonegação fiscal e mais prejuízos impostos ao mercado, é o campeão com R$ 86 bilhões, seguindo na segunda classificação vestuário com R$ 51 bilhões. Depois, por ordem: combustíveis (R$ 29 bilhões), Material Esportivo (R$ 23 bilhões), Perfumaria (R$ 21 bilhões), Defensivo Agrícolas ( R$ 20,5 bilhões), TV por assinatura (R$ 12,1 bilhões), Autopeças (R$ 12 bilhões), Medicamentos ( (R$ 11,5 bilhões) e Materiais Elétricos (R$ 11 bilhões).

Mistura Fina

Líderes da direita estudam cenário cada vez mais provável: a eleição presidencial de 2026 "sem Bolsonaro". A conclusão é que Eduardo não pode voltar dos EUA, sob risco de prisão, e Michelle, se topar, disputar o Senado. Sobra Flávio, que deverá renovar seu mandato de senador. De olho em votos mineiros cruciais, o governador Romeu Zema teria até chances de virar vice. No máximo.
 
Outra pré-candidata à vice, Teresa Cristina, ex-ministra de Bolsonaro, não tem fama de radical e pode atrair o voto feminino. Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de Bolsonaro, é lembrado também para a vice, apesar de jurar que não tem qualquer pretensão. Sobram os governadores Tarcísio de Freitas (já esteve em situação melhor), Ronaldo Caiado (com poucas chances) e Ratinho Jr., com perspectivas melhores sob orientação de Gilberto Kassab. A propósito: hoje, naFaria Lima, boa parte já conta com Lula 4.

O BTG acaba de comprar a dívida de R$191 milhões do BDMG na Invepar e agora negocia a compra da dívida de R$ 220 milhões do Banco do Brasil na mesma empresa. Itaú e Bradesco também são credores de R$ 220 milhões cada um.

A Vision One, leia-se XP Investimentos, é apontada no mercado como candidata à compra das clínicas oftalmológicas Eye Clinic e Lotton Eyes. Ambas foram colocadas à venda pela Amil. É um negócio que não está mais no foco do empresário José Seripieri Filho, controlador do grupo. Já a XP tem feito seguidos investimentos no segmento de medicina dos olhos. A Vision One nasceu da aquisição, em 2020, do CBV, hospital oftalmológico, em Brasília. Depois, a XP promoveu a fusão da empresa com a tode de clinicas H.Olhos, de São Paulo. Hoje, a Vision One reúne 65 clínicas e hospitais. Uma de suas concorrentes é a Opty, que tem por trás a Pátria Investimentos.

In – Profissão: arquiteto de cloud

Out – Profissão: operadores de telemarketing 

