“Tentam produzir a tese do golpe, que não foi golpe coisa nenhuma. O impeachment, se foi golpe, foi de sorte. É pregação política no qual o povo não acredita”, de MICHEL TEMER // sobre fala de Lula, dizendo que Dilma Rousseff foi absolvida.

Circula pelas redes sociais cenas de 3 um casamento na igreja possivelmente numa cidade do interior mostrando uma mulher supostamente envolvida em atos antidemocráticos usando uma tornozeleira, o que se vê através de um corte lateral do vestido de noiva.

Mais: a grande capa que ela usa, em suas costas em tecido transparente, reproduz a bandeira do Brasil. A noiva não precisa de quaisquer licenças para casar-se mesmo de tornozeleira. Analistas políticos acham que é uma espécie de peça de protesto.

IN: Mousse de chocolate e frutas vermelhas

OUT:Mousse de chocolate com abacate

Viraram consultores

A cena política e empresarial vem ganhando nos últimos tempos ex-parlamentares que não se reelegeram e que estão atuando – e com sucesso – como consultores. É o caso do ex-deputado federal Vanderlei Macris que virou consultora da Confederação Nacional de Transportes e também do ex-deputado Marcelo Ramos, que passou a prestar serviços à Petrobras. Já o ex-ministro Romero Jucá, depois de 24 anos de Senado, abriu a Blue Soution Government Inteligence e o também ex-ministro e ex-senador Fernando Bezerra Coelho que fundou a Vale Soluções, que tem entre os clientes Eletrobras e Febraban. A ainda Rodrigo Maia, ex- -presidente da Câmara, que oferece consultoria à Confederação Nacional das Instituições financeiras.

EXPORTAÇÃO

Grandes construtoras como MRV, Tenda e Direcional que participam do Minha Casa, Minha Vida deverão ser integradas à exportação do programa habitacional no Paraguai. O governo está negociando um acordo de cooperação para a criação de um projeto similar no país vizinho, voltado à construção de casas populares. O Ministério das Cidades daria suporte para a implantação do programa. As construtoras brasileiras se instalariam no Paraguai levando todo seu know-how para habitações para a população de baixa renda.

Acertando os ponteiros

Nem os nove anos do acordo original e nem os 15 anos que chegaram a ser colocados na mesa de negociação: o governador Cláudio Castro e o Ministério da Fazenda deverão fechar a questão e esticar para 12 anos o prazo para o estado do Rio sair do Regine de Recuperação Fiscal. O acordo ganhará algumas regras especiais da equipe econômica, ampliando o tempo de permanência no programa. A dívida pública do Rio está em R$ 180 bilhões. Até junho de 2023, o Rio pagou R$ 3,6 bilhões da dívida e a Secretaria da Fazenda acha que o Estado pagará mais R$ 1,3 bilhão até dezembro.

OLHO NA ARGENTINA

A candidata à Presidência da Argentina, Patricia Bullrich conversou com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli. Avisou que, se eleita, permanece no Mercosul e leva adiante parcerias que estão sendo costuradas entre Lula e Alberto Fernández. Falou que o governo brasileiro gostaria de ouvir. A candidata de centro-direita disputa cabeça a cabeça com o peronista Sergio Massa o segundo lugar nas pesquisas lideradas por Javier Milei. Caso Massa não vá para o segundo turno (é o candidato de Lula), o petista poderá apoiar Bullrich.

Por um fio

Há algum tempo, quando surgiram suspeitas de que o ministro Juscelino Filho (Comunicações) havia recebido diárias do governo para uma viagem a São Paulo, Lula o chamou para uma reunião e disse que “se ele não conseguisse provar sua inocência, não poderia ficar no governo”. Agora, o mesmo Juscelino enviou R$ 13,4 milhões do orçamento secreto para Vitorino Freire (MA), via Codevasf. Do total, R$ 5 milhões foram para asfaltar a estrada que dá acesso à fazenda da família do ministro. Por isso, aliados acham que o episódio dará mais tempo a Lula para escolher que pastas cederá na reforma ministerial.

Novos desafios

Depois de pouco mais de um ano de mudanças, a atriz Isis Valverde que está se dividindo entre Rio e Los Angeles, conta que está pronta para novos desafios, incluindo trabalhos internacionais, no qual tem feito testes. “Agora, estou morando no Brasil, porque vou participar de um projeto. Sou uma pessoa curiosa e quis sair da minha zona de conforto, estudar fora do país e ampliar a minha carreira. Tive receios, precisei me apresentar como artista do zero, atuando em outra língua, estou prezando por fazer conexões e me tornando capaz de abraçar qualquer oportunidade que surja”.

Na próxima quinta-feira (7) estreia o longa Ângela: O Filme, onde protagoniza a própria Ângela Diniz e conta como foi interpretá-la: “Foi uma experiência forte e de grande responsabilidade, porque falamos por essa pessoa que já existiu, remexemos no passado e nas dores dela. Muito se diz sobre manifestação espiritual e, quando fazemos um personagem assim, parece que atraímos energias”.

Sobre seu namoro com o empresário Marcus Buaiz é direta: “Estou feliz. É bom ver o mar tranquilo depois de passar por águas turbulentas. Nos conhecemos por amigos em comum, mas, antes do primeiro contato, um colunista tinha publicado que eu estava tendo um affair com ele. Olhei a foto, achei bonito e me interessei. Foi quando passamos a existir um para o outro”.

Marina vs. agronegócio

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e o agronegócio têm novo embate no mercado. A Frente Parlamentar da Agricultura se articula para entrar com uma ação no STF contra o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), presidido por Marina. A reação é liderada por pesos-pesados do Congresso, a começar pela ex-ministra e senadora Tereza Cristina (PL- -MS) e pelo senador Jayme Campos (União-MT).

O objetivo é questionar a constitucionalidade da resolução já elaborada e prestes a ser editada pelo Conama com o intuito de impedir o desmatamento no Pantanal. Na prática, a normativa suspende decreto estadual do Mato Grosso do Sul e lei estadual de Mato Grosso, que flexibilizou regras para o plantio de grãos e atividade pecuária na bacia pantaneira. A bancada ruralista acha que a Conama (ligada à Pasta do Meio Ambiente) não pode interferir em legislações estaduais. Marina acha que pode sim.

Body cavado em alta

No primeiro final de semana do festival The Town que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi mais do que elogiado, pelos expectadores presentes, pela imprensa nacional e até internacional, que elogiou a produção, por valorizar o artista, independente do estilo de música.

Entre os pontos altos do festival estavam os banheiros, que não eram químicos, como os dos tradicionais festivais, os brinquedos, que as filas eram pequenas devido ao agendamento via aplicativo e a segurança que contou até com um cão-robô. Entre os pontos fracos estavam, o transporte, que apresentou alguns problemas principalmente os que envolviam os trilhos, as filas para entrar no evento e alguns palcos muito próximo de outros, cujo som se misturavam em alguns momentos.

O melhor show, sem dúvidas nenhuma, foi de Bruno Mars, que cantou seus sucessos e arriscou na música brasileira Evidência, que cantou no estilo karaokê. E claro o festival atraiu muitas celebridades. Entre as famosas o destaque ficou por conta do looks, muitas delas desfilaram com bodies cavadíssimos, como Paola Oliveira, Sabrina Sato, Vitória Strada e Luciana Gimenez.

Super prejuízo

No livro Petróleo em águas profundas, de José Mauro de Moraes, do Ipea, está assinalado que a política de intervenção nos preços da Petrobras, entre 2011 e 2014 período da dupla Dilma Rousseff / Guido Mantega, teria dado um prejuízo à estatal de mais de US$ 41 bilhões. É o valor equivalente à arrecadação da empresa com os 49 ativos vendidos de 2015 a 2021. Homens da Vale estão usando essas informações para aumentar a barreira que pretende derrubar a possibilidade de Mantega virar presidente da empresa.

Um e outro

Indicado por Lula, o novo ministro do STF e ex-advogado do presidente petista Cristiano Zanin vem sendo criticado por juristas e políticos progressistas (a maioria, do próprio PT) por suas posições tidas como conservadoras. Não prestaram atenção na sabatina de Zanin no Senado quando não escondeu que era um conservador, pai de família e religioso. O ex-ministro do Supremo Marco Aurélio Mello, que se aposentou em 2011, afirma que, a exemplo de Zanin, também teria votado contra a descriminalização das drogas. Ele apoiou Jair Bolsonaro nas eleições e acha que “a Corte deveria ter autocontenção maior”.

Dois ou mais

Levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar está mostrando que cerca de 1,5 milhão de brasileiros possuem mais de um plano de saúde, representando 2,8% do total de beneficiários. Entre os que possuem dois ou mais planos, a maior prevalência está nas faixas etárias de 31 a 40 anos (21%) entre os adultos e de 0 a 10 anos (16,6%) entre as crianças. Também participam brasileiros que se situam entre os 41 a 50 anos (13%) e 51 a 60 anos (12,5%). Analistas da área acham que o público restante, os de maior idade ainda, lutam para conseguir pagar um plano.

NA TV

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e potencial candidata ao Senado em 2026, agora protagoniza no horário nobre das emissoras de TV vídeo onde prega a entrada de novas filiadas no PL Mulher, que coordena – e recebe salário de mais de R$ 41 mil mensais. A peça publicitária mostra o rosto (bonito) de Michelle ocupando quase todo o vídeo e promete o que a sigla pode por elas (com tom de propaganda eleitoral fora de época). Valdemar Costa Neto, dono do PL, acha que a novela das joias não afeta a imagem de Michelle que poderia concorrer até ao Planalto (nas pesquisas, a ex-primeira-dama aparece com poucas intenções de voto).

MISTURA FINA

DESDE o governo Dilma, as contas do governo federal registram déficit primário. Em 2022, houve um superavit pontual. Para este ano, há um déficit esperado de R$ 145,4 bilhões nas contas do governo, equivalente a 1,4% do PIB. Mais: se tudo der errado, o governo pode propor nova rodada de negociação do programa de transação tributária, por meio do qual se reduz multas e juros em discussão para que devedores do fisco quitem suas dívidas. Só no Carf, lembram os analistas, há contenciosos que somam perto de R$ 1,5 trilhão.

A MUDANÇA da política de distribuição de lucros custará caro à Petrobras, com fuga de investidores e ao governo, que mata a galinha dos ovos de ouros que só nos últimos três meses garantiria R$ 31,3 bilhões de dividendos aos cofres públicos. Essa perda é o que o governo deixa de receber, como acionista majoritário, correspondente ao corte de 64,9% na distribuição dos lucros aos acionistas. No segundo trimestre de 2022, a Petrobras distribuiu US$ 9,7 bilhões (R$ 48 bilhões).

PARA quem tem memória curta: no ano passado, os dividendos distribuídos pela Petrobras bateram recorde. Ou seja: nada menos do que R$ 217 bilhões, quase R$ 80 bilhões para os cofres públicos. O governo brasileiro detém direitos a receber cerca de 36,6% dos dividendos (lucros) da Petrobras, de forma direta e indireta (BNDES).

NO arsenal que será usado pela defesa dos ex-diretores da Americanas para tentar mostrar que Beto Sicupira, um dos três acionistas de referência da varejista, acompanhava toda a movimentação da empresa no dia a dia, estão e-mails que eram enviados a 13 executivos e conselheiros. Eram relatórios das vendas das plataformas digitais e físicas. Os ex-diretores acreditam que Sicupira mantinha informações diretas para Jorge Paulo Lemann e Marcello Telles, seus sócios).

DEPOIS de passar muito tempo correndo atrás do apoio de Jair Bolsonaro para sua candidatura à reeleição na prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP) agora quer se descolar da figura do ex-presidente. Acha que os últimos acontecimentos que atingiram o ex-chefe do Governo acabaram também com o valor de seu apoio. Agora, Nunes quer se colar a Tarcísio de Freitas, governador (e bolsonarista) de São Paulo. Por outro lado, Guilherme Boulos, que está em primeiro lugar nas pesquisas, quer conquistar a classe média e deverá contratar o marqueteiro de João Doria, Lula Guimarães.

A CERVEJARIA holandesa Heineken International completa 150 anos de existência e acaba de firmar uma parceria para com a Adidas comemorar a data. São tênis e jaquetas personalizadas, mas que infelizmente não estarão à venda para o público geral (os verdadeiros consumidores). Fazem parte de uma ação em que as peças serão distribuídas e usadas por personalidades influentes de diferentes áreas de atuação, como entretenimento, moda e arte

*Colaboração: Paula Rodrigues

