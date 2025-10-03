"Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade tem de deixar de ser...

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, sinônimo de TV popular e investimentos robustos no agronegócio, comanda nova aposta silenciosa que está revolucionando sua fortuna, já estimada em R$ 1 bilhão. O ramo de hotéis voltados para aeroportos ultrapassou em lucratividade em receitas conquistadas em décadas de mídia e agricultura.

Mais: Ele é proprietário de um hotel estratégico dentro do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, E ele não esconde: "Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro”. Hoje, ele comanda a rede Fast Sleep, especializada em hospedagem rápida e confortável no lado do terminal aéreo.

A vez de Juliana

A atriz Juliana Alves desde que saiu do Big Brother Brasil3 (2003) viu sua carreira de atriz ganhar rumos jamais sonhados, mesmo fazendo teatro amador. “O BBB foi uma exposição avassaladora. Eu não tinha essa pretensão de estar na TV, fazia teatro amador e me considerava mais uma estudante do que atriz. De repente, estava sendo observada por milhões”. Aliás o BBB3 rendeu bons frutos é a mesma edição de Sabrina Sato. Pronta para sua 17ª novela Três Graças, viverá um papel bem oposto à sua personalidade. “Ela é uma mulher encostada, folgada, que manipula o marido para não precisar se esforçar. É o meu oposto absoluto. Sou aquela que quer dar conta de tudo. A Alaíde, não. Ela manipula, delega e vive disso”. Juliana diz que apesar da valorização da raça negra em várias áreas, acredita que a luta ainda é longa. “Não aceitamos mais ser mera cota em uma trama. O público cobra, e nós também. Representatividade não é só estar em cena, mas ter personagens com relevância e camadas. Porque o racismo nos tira até a possibilidade de viver as curvas de uma protagonista, por exemplo, que em sua jornada tem alto e baixos”. E Juliana está num momento workaholic, além da novela está na série Capoeiras, da Disney+, está filmando ‘Apenas Três Meninas’, de Susanna Lira, que fala sobre pobreza menstrual e solidariedade feminina, é garota-propaganda da coleção “Sereia – Josephine Baker”, da estilista Fabiana Thorres e de quebra estreia como apresentadora no reality-show No Jogo! do Canal E! que apresenta uma disputa entre 12 atrizes negras, com diferentes vivências e experiências artísticas em busca de uma oportunidade de ganharem os três papéis principais: as enfermeiras Keyla, Lorena e Mercedes da série ‘(In)Vulneráveis’, que apresenta os dramas de uma equipe de enfermagem de uma unidade básica de saúde no Rio de Janeiro

Lula com Trump, Janjinha junto

“Eu brinco muito com a Janjinha dizendo para ela que a Unesco já deu uns dez prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com Trump, eu vou levá-la,". Era o presidente Lula discursando na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília, garantindo que levará sua mulher junto a ele, quando se avistará com o presidente norte-americano e que provocou um sinal de indicador dela, publicamente, para avisar que "não iria". Até agora, o lado brasileiro garante não ter recebido sinais do governo Trump em relação à possível data para o diálogo. E a apressada recusa da primeira-dama Rosangela da Silva no evento já parece estar recuando de sua determinação inicial. Janja tem dito aos mais chegados que, se fosse levada até Lula, não conseguiria ficar quieta e poderia lhe dizer "algumas verdades", como aconteceu com Elon Musk. Ela tem protagonizado gafes que se tornaram famosas, uma delas com o presidente chinês Xi Jinping sobre a rede TikTok. Quem está cuidando da realização do encontro Lula-Trump é o vice Geraldo Alckmin, que aposta que será realizado.

IBGE: nova crise

A gestão de Marcio Pochmann à frente do IBGE enfrenta nova crise interna. Após a polêmica da Fundação IBGE +, projeto que acabou suspenso e do anúncio de um programa para desenvolver políticas públicas preditivas, o comando do IBGE propôs a revisão do estatuto, iniciativa que tem sido contestada por servidores e ex-presidentes do instituto. Uma das principais preocupações é com o esvaziamento da diretoria e aumento do poder da presidência. Servidores do IBGE dizem que Pochmann "não tira o poder da cabeça".

Não se importa

A atriz e dançarina Carol Nakamura em entrevista dada durante sua participação no Paquetá Fashion Days, revelou não se importar muito para as críticas, principalmente referentes ao seu corpo e aos procedimentos que já fez. "Eu levo de boa. Cada um tem sua opinião. O que importa é como eu me sinto comigo mesma. Claro que algumas coisas mudam, mas meu foco é saúde, autoestima e bem-estar. Procuro não me prender às críticas e sim focar meu próprio caminho". Além dos procedimentos Nakamura também diz que cuida do corpo com exercícios físicos, mas que a rotina mudou um pouco com as gravações da série Arcanjo Renegado, que já está na quarta temporada. “Com as gravações, a rotina muda totalmente! Mas adoro isso, porque me mantém focada. Faço treinos variados, funcional, resistência, e tento manter a alimentação equilibrada para ter energia. Não é só por estética, é questão de saúde mesmo, de estar bem para encarar cada cena com disposição".

Não pensa quando fala

Depois do tarifaço, Geraldo Alckmin teve condições de conhecer outras ofensivas do presidente norte-americano, mais do que surpreendentes. Uma delas, recente: resolveu dizer que o uso de Tylenol pode provocar autismo". A corporação médica acha que ele delira. Agora, resolveu convocar oficiais generais das forças americanas e cobrar alinhamento à sua ideologia, caso contrário devem sair de suas fileiras. Trata-se de uma ação inédita no país nos anos mais recentes. A convocação faz Alckmin comentar, entre chegados: "Ele não pensa quando fala". Qualquer problema ele dirá que nunca fez esse comentário.

Vai ser derrubada

A Medida Provisória 1.303/2025, apresentada pelo governo para compensar a revogação do aumento do imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deve sofrer mais mudanças. É grande a pressão da bancada ruralista para retirar do texto a proposta de aumento de 5% para 7,5% da alíquota do IR sobre as ICAs (Letras de Crédito do Agronegócio). A justificativa é que a elevação reduzirá consideravelmente a atratividade por um instrumento responsável por quase um terço do crédito agrícola na última safra. Nos corredores da Câmara, líderes da Frente Parlamentar da Agricultura cravam que a medida será derrubada na Casa.

Pérola

“Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade tem de deixar de ser um país de maricas",

de Jair Bolsonaro, relembrando declaração cometida nos tempos de pandemia, quando era presidente.

Até falecidos

O deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) se impressionou com a lista de pessoas que, mesmo falecidas, tiveram descontos nas aposentadorias pagos à Conafer: "Até ressuscitaram aposentados, inacreditável". O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, revelou em seu depoimento que o desconto dos aposentados rendia comissões de 10% do faturamento. Mais: as denúncias na OPMI do INSS contra Lopes, dirigente da Conafer, dividiram holofotes, nas redes sociais, com as mãos tingidas do depoente durante o depoimento: "Não" virou termo de busca no "X".

"Organização criminosa" 1

Mais uma vez, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) foi o destaque na CPMI do INSS, durante o interrogatório de Carlos Roberto Ferreira Lopes sobre a formação de grande fortuna à sombra da Conafer, "confederação" de agricultores familiares rurais, a partir do faturamento de R$ 800 milhões descontados ilegalmente dos segurados da Previdência. Para outros membros da CPMI, "revelou-se uma organização criminosa".

"Organização criminosa" 2

Alfredo Gaspar expôs uma espécie de empreendimento familiar com irmãos, esposa, cunhados, todos controlando negócios milionários. O presidente da Conafer admitiu ser procurador de empresas prestadoras de serviços que ele próprio não soube explicar. Entre os negócios nebulosos está a compra milionária de aviões (?) por um funcionário da entidade que mora na periferia de Brasília. Gaspar chamou a atenção pelos detalhes de nomes, datas e valores em negócios.

Barreira bolsonarista

Com o apoio do governador Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, da maioria de prefeitos, parlamentares e partidos de Minas Gerais, o vice-governador Mateus Simões, só tem um adversário para 2026: o bolsonarismo. É que, em vez de apoiar Simões, o PL de Valdemar Costa Neto quer dividir o eleitorado mineiro lançando nomes como de Nikolas Ferreira e Cleidinho. Os mais irônicos dizem que "é um presente para Lula e PT" O presidente defende a candidatura de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não é bem cotado nas pesquisas.

Esforço pró-Eduardo

O plano dos bolsonaristas é adiar ao máximo o andamento do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, aproveitando-se de brechas do regimento. Pelos cálculos de aliados do filho do ex-presidente, a estratégia poderia esticar o processo em até 90 dias úteis, ou seja, até o ano que vem. O plano seria garantido pelo fato do relator ser o deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), amigo pessoal de Eduardo e apoiou as campanhas do Planalto do Capitão em 2018 e 2022.

Portas fechadas

Se Eduardo Bolsonaro quiser mesmo sair candidato à Presidência da República por outro partido, se Tarcísio de Freitas sair ao Planalto pelo PL, terá dificuldade em encontrar portas abertas nos partidos. União Brasil, PP, Republicanos e Novo já têm seus projetos. O PRD, fusão de PTB e Patriotas, poderia dar certo, mas sua federação com o Solidariedade é um empecilho. O Avante é uma possibilidade, mas depende da saída do lulista André Janones (MG). Na DC, tem a candidatura de Aldo Rebelo e no PRTB, Eduardo era defendido pelo ex-presidente Leonardo Avalanche, afastado pela justiça. O MDB teria se aproximado em demasia da esquerda..

Mistura Fina

O chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, declarou na quarta-feira (1) que a reunião entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, continua em planejamento para os próximos dias. Contudo, optou por não comentar qualquer coisa sobre a data ou o local do encontro. Sidônio destacou a importância do diálogo entre os dois líderes durante a Assembleia Geral da ONU e reafirmou que Lula estará aberto a discutir todos os temas, exceto aqueles que dizem a “respeito à soberania do Brasil”.



O presidente Lula tem viagens internacionais agendadas para outubro, com destinos na Itália, Indonésia e Malásia. A primeira parada será em Roma no dia 13, onde participará de um evento da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). Entre 24 e 27 de outubro, Lula visitará a Indonésia e a Malásia. A visita à Indonésia, começa por Jacarta, é um compromisso oficial e retribui a visita do presidente Prabowo Subianto ao Brasil em julho. Em seguida, o presidente brasileiro comparecerá ao encontro de líderes da ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, com a possibilidade de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim. Conforme a coluna já informou existe expectativa da presença do presidente dos EUA, Donald Trump, em alguns desses eventos.

O Brasil acaba de ser escolhido por uma fundação criada por membros da família Nobel (a mesma do tradicional prêmio) para sediar a recém-criada Academia Mundial Nobel de Ciências para Sustentabilidade. O projeto deverá impulsionar soluções científicas para maiores desafios ambientais do planeta. A inauguração da sede será em 2026, no Rio de Janeiro - e em plena Floresta da Tijuca.

A novela "Vale Tudo" tem uma média de uma propaganda a cada 50 minutos de arte ao longo de seus 150 capítulos até agora. Ao todo, foram 87 ações comerciais executadas, com 23 marcas anunciando para aparecer no conteúdo do remake. A novela bateu recorde de faturamento superando "Pantanal". Estima-se que a Globo já tenha arrecadado mais de R$ 200 milhões em publicidade com a trama de Manuela Dias.

In – Vidro laminado

Out – Vidro insulado