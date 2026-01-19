"Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Congresso quer avançar com ofensiva contra STF

Ganha força no Congresso as movimentações para andar com propostas que disciplinam a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O fator propulsor é a estranhíssima ligação de magistrados e familiares com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e figura central no que se desenha ser a maior fraude bancária da história do País, como disse o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Na esquerda, a proposta é andar com o projeto que cria o código de conduta para ministros do STF.

Pressão meia-boca

A oposição considera o “código de conduta”, proposto pelo Psol, pano de fundo para ajudar na criação de um código próprio, gestado no STF.

Só o começo

A ofensiva ainda quer avançar com textos como os que ampliam e hipóteses de crimes de responsabilidade e suspeição de ministros.

Engavetador

Já para o primeiro semestre, a pressão deve ser em cima do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), para criar a CPI do Banco Master.

Água no chopp

Motta não tem dado sinais de urgência para andar com a CPI, solta desculpas como pedidos mais antigos que estão represados na Câmara.

Alianças locais podem implodir candidatura do PSD

O plano de Gilberto Kassab, dono do PSD, de lançar candidatura própria para disputar a Presidência este ano, enfrenta resistência de pessedistas de ao menos cinco estados, onde todo o diretório ou raposas tem vínculo quase visceral com o PT de Lula. No Piauí, por exemplo, o PSD já trocou juras de amor e fidelidade ao governador Rafael Fonteles e dificilmente caciques piauienses vão pedir votos para o paranaense Ratinho Jr ou para o gaúcho Eduardo Leite, pouco conhecidos no Nordeste.

Prefeito lulista

Mesmo no Sudeste, a questão não está pacificada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), é o principal aliado de Lula no Estado.

Minoritários

Alas do PSD mineiro, ligadas ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ao senador Rodrigo Pacheco, também nutrem simpatia ao PT.

Carne e unha

Também há dissidentes na Bahia, onde Otto Alencar emplacou o filho no TCE, e em Sergipe, onde o neto de Lula arranjou boquinha no governo.

Deu ruim

Médico espertinho que atendia consultas particulares durante horário no serviço público vai pagar multa de R$120 mil. O caso foi em Umuarama (PR). O acordo saiu após arrocho do Ministério Público no ortopedista.

Recorde

O Porto de Santos bateu recorde histórico de movimentação de cargas em 2025, foram 186,4 milhões de toneladas. A movimentação nacional também registrou alta, superou 1,34 bilhão de toneladas no ano.

Ralo de dinheiro

Levantamento da plataforma Gasto Brasil revela a estratosférica fatura em despesas públicas nos primeiros 15 dias do ano: R$233 bilhões. Nas esferas de governo, a União é quem lidera a gastança, R$94,7 bilhões.

Rede capenga

O setor fotovoltaico tem muito do que reclamar. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) aponta retração de 29% em 2025. A culpa: Cortes de geração e dificuldades de conexão à rede.

Na pressão

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, espera apresentar nas próximas semanas o tal código de conduta para ministros do tribunal, que viu as críticas se intensificarem após o Caso Master.

Dá em nada

O tal grupo de trabalho para acompanhar as investigações do Banco Master pouco deve resolver. Quase tudo que a comissão paralela pode fazer já é autorizado aos parlamentares.

Trabalho no cárcere

Cabe a Alexandre de Moraes (STF) decidir sobre pedido da Marinha para que o almirante Almir Garnier possa trabalhar e estudar durante o cárcere. A solicitação prevê um computador, sem acesso à internet.

Birra

Foi de última hora o encontro no Brasil de Lula e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O petista não quer ficar escanteado na foto paraguaia que vai registrar a assinatura do acordo Mercosul-UE

Pensando bem...

...ferramenta contra abertura de conta falsa funciona. Já contra banco falso...

PODER SEM PUDOR

Política e verborragia

Lula não é o primeiro político a utilizar palavras cujo significado ignora. Em 1996, na campanha para a prefeitura de Curitiba, o radialista Carlos Simões cometia frases do gênero “Os problemas de Curitiba precisam ser tratados de forma equidistante” ou “A cidade cresce para o sul, o norte, para o leste e para o oeste, de forma colateral”. As pesquisas indicavam o favoritismo de Cassio Taniguchi, mas ele tinha uma explicação para o fracasso anunciado:

- A eleição ainda não foi bem encalacrada pelo povo...