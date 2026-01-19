Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a situação da prisão de Jair Bolsonaro

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

19/01/2026 - 06h00
Congresso quer avançar com ofensiva contra STF

Ganha força no Congresso as movimentações para andar com propostas que disciplinam a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O fator propulsor é a estranhíssima ligação de magistrados e familiares com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e figura central no que se desenha ser a maior fraude bancária da história do País, como disse o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Na esquerda, a proposta é andar com o projeto que cria o código de conduta para ministros do STF.

 

Pressão meia-boca

A oposição considera o “código de conduta”, proposto pelo Psol, pano de fundo para ajudar na criação de um código próprio, gestado no STF.

 

Só o começo

A ofensiva ainda quer avançar com textos como os que ampliam e hipóteses de crimes de responsabilidade e suspeição de ministros.

 

Engavetador

Já para o primeiro semestre, a pressão deve ser em cima do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), para criar a CPI do Banco Master.

 

Água no chopp
Motta não tem dado sinais de urgência para andar com a CPI, solta desculpas como pedidos mais antigos que estão represados na Câmara.

 

Alianças locais podem implodir candidatura do PSD

O plano de Gilberto Kassab, dono do PSD, de lançar candidatura própria para disputar a Presidência este ano, enfrenta resistência de pessedistas de ao menos cinco estados, onde todo o diretório ou raposas tem vínculo quase visceral com o PT de Lula. No Piauí, por exemplo, o PSD já trocou juras de amor e fidelidade ao governador Rafael Fonteles e dificilmente caciques piauienses vão pedir votos para o paranaense Ratinho Jr ou para o gaúcho Eduardo Leite, pouco conhecidos no Nordeste.

 

Prefeito lulista

Mesmo no Sudeste, a questão não está pacificada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), é o principal aliado de Lula no Estado.

 

Minoritários

Alas do PSD mineiro, ligadas ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ao senador Rodrigo Pacheco, também nutrem simpatia ao PT.

 

Carne e unha

Também há dissidentes na Bahia, onde Otto Alencar emplacou o filho no TCE, e em Sergipe, onde o neto de Lula arranjou boquinha no governo.

 

Deu ruim

Médico espertinho que atendia consultas particulares durante horário no serviço público vai pagar multa de R$120 mil. O caso foi em Umuarama (PR). O acordo saiu após arrocho do Ministério Público no ortopedista.

 

Recorde

O Porto de Santos bateu recorde histórico de movimentação de cargas em 2025, foram 186,4 milhões de toneladas. A movimentação nacional também registrou alta, superou 1,34 bilhão de toneladas no ano.

 

Ralo de dinheiro

Levantamento da plataforma Gasto Brasil revela a estratosférica fatura em despesas públicas nos primeiros 15 dias do ano: R$233 bilhões. Nas esferas de governo, a União é quem lidera a gastança, R$94,7 bilhões.

 

Rede capenga

O setor fotovoltaico tem muito do que reclamar. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) aponta retração de 29% em 2025. A culpa: Cortes de geração e dificuldades de conexão à rede.

 

Na pressão

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, espera apresentar nas próximas semanas o tal código de conduta para ministros do tribunal, que viu as críticas se intensificarem após o Caso Master.

 

Dá em nada

O tal grupo de trabalho para acompanhar as investigações do Banco Master pouco deve resolver. Quase tudo que a comissão paralela pode fazer já é autorizado aos parlamentares.

 

Trabalho no cárcere

Cabe a Alexandre de Moraes (STF) decidir sobre pedido da Marinha para que o almirante Almir Garnier possa trabalhar e estudar durante o cárcere. A solicitação prevê um computador, sem acesso à internet.

 

Birra

Foi de última hora o encontro no Brasil de Lula e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O petista não quer ficar escanteado na foto paraguaia que vai registrar a assinatura do acordo Mercosul-UE

 

Pensando bem...

...ferramenta contra abertura de conta falsa funciona. Já contra banco falso...

 

PODER SEM PUDOR

Política e verborragia

Lula não é o primeiro político a utilizar palavras cujo significado ignora. Em 1996, na campanha para a prefeitura de Curitiba, o radialista Carlos Simões cometia frases do gênero “Os problemas de Curitiba precisam ser tratados de forma equidistante” ou “A cidade cresce para o sul, o norte, para o leste e para o oeste, de forma colateral”. As pesquisas indicavam o favoritismo de Cassio Taniguchi, mas ele tinha uma explicação para o fracasso anunciado:

- A eleição ainda não foi bem encalacrada pelo povo...

CLAÚDIO HUMBERTO

"O que ele quer tanto esconder?"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sobre o vai e vem nas decisões do ministro Dias Toffoli

17/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT descarta chapa “puro sangue” de Lula em 2026

De olho no espólio de Lula pós-2026, facções do PT começaram a aventar a possibilidade de uma chapa “puro sangue”, só com petista, nas eleições deste ano. O devaneio, debelado dentro do próprio partido, serviria para turbinar um nome para suceder a Lula, que não poderá ser reeleito em 2030, caso seja eleito este ano, e, ainda que perca, terá avançados 85 anos. Apesar de o assunto ser discutido com alguma reserva internamente, a história vazou e causou incômodo no PSB.

Candidatos

Os entusiastas da ideia citam os nomes de menos dois ministros: Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda).

Sem chance

Influente membro da executiva nacional petista confirmou à coluna que o PT não vive o apogeu eleitoral e a chapa puro sangue está descartada.

Vice aprovado

Geraldo Alckmin segue como favorito para repetir a dobradinha, mas o vice precisa bater o martelo se fica ou disputa majoritária em São Paulo.

Cenários

O PT deixa claro ao PSB que a preferência não é do partido, mas de Alckmin. O MDB, por exemplo, está de olho na cadeira de vice.

Servidores do TST torram R$2 milhões em diárias

O vai e vem de servidores, juízes auxiliares, desembargadores e até “colaboradores eventuais” do Tribunal Superior do Trabalho (TST) custou R$ 2.027.225,45 apenas em 2025. Os dados foram levantados pela coluna com informações do Portal da Transparência. A maior parte das viagens foi nacional e inclui Brasília como um dos trechos. Entre as justificativas estão eventos de formação e correições ordinárias. O TST foi procurado para se manifestar. O espaço segue aberto.

Malas prontas

O maior custo unitário foi de R$71,4 mil para uma viagem da ministra Katia Magalhães Arruda para Lisboa (Portugal).

Gastam mesmo

O pico da gastança ocorreu em abril e agosto, que registra viagens com destinos como Lima (Peru) e Belém (PA), R$ 280 mil em cada mês.

Motivos

A viagem internacional a Lima foi justificada com cursos de qualificação. No caso da capital paraense, foi a fracassada COP-30. 

Batismo

"Já pode chamar este escândalo [do Banco Master] de Toffolão ou ainda está cedo?", a provocação é do senador Alessandro Vieira (PL-RJ), que vê interferências do ministro do STF no caso do Banco Master.

Sine qua non

Pegou mal deboche de Alexandre de Moraes n a formatura da turma de Direito da USP. O deputado Sanderson (PL-RS) voltou a defender o impeachment do ministro do Supremo para a “volta da democracia”.

Hermanos

A taxa de pobreza de Buenos Aires, capital da Argentina, sob comando do governo libertário de Javier Milei, registrou recuo de mais de 10% no terceiro trimestre de 2025. A indigência também caiu, de 11% para 5,3%.

Fracasso retumbante

Não bateu 2% da meta pretendida pelo governo para o “Voa Brasil”, que tentou vender para velhinhos passagens aéreas encalhadas em horários cruéis. Foram 52 mil bilhetes até este mês. O pretendido: 3 milhões.

Pente fino

Rendeu representação no TCU apontamento da Transparência Internacional de risco de fraudes no Novo PAC. É o senador Eduardo Girão (Novo-CE) quem pede investigação sobre a eventual falcatrua.

Caso pensado

Eduardo Bolsonaro não gostou da brincadeira de Alexandre de Moraes (STF) com possível ironia após transferência de Jair Bolsonaro. Diz que o ministro tenta intimidar a todos, “se mostra perverso de propósito’, diz.

Dois por um

Não foi só o ministro Gilmar Mendes (STF) que Michelle Bolsonaro se encontrou esta semana. Também falou com Alexandre de Moraes. Aos dois, o pedido foi um só: prisão domiciliar para o marido Jair Bolsonaro.

Desagradou

A atuação de Dias Toffoli no caso do Banco Master rendeu críticas da associação dos peritos criminais federais. A associação diz que vê com preocupação e risco as limitações impostas pelo ministro do STF.

Pensando bem...

... bom era quando juízes (e ministros) só falavam nos autos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cabeça chata

Baixinho, atarracado e quase sem pescoço, o marechal cearense Humberto de Alencar Castello Branco certa vez reagiu assim à pilha de processos levada a ele pelos ministros Octávio Bulhões e Roberto Campos:

- Os senhores sabem por que eu tenho cabeça chata? É de tanto os senhores baterem nela e me pedirem: ‘Assina logo isso aí, presidente’...

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil tem dono: é o povo brasileiro"

Senador Jorge Seif (PL-SC) sobre o avanço chinês sobre o agronegócio brasileiro

16/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Parlamentares culpam Costa por veto no Orçamento

A última palavra é de Lula, mas parlamentares responsabilizam Rui Costa (Casa Civil) como mentor da manobra que retirou aproximadamente R$11 bilhões do apito de deputados e senadores. Antes mesmo da canetada de Lula, o chefe da Casa Civil soltou por aí a possibilidade de alterar o Orçamento, aprovado pelo Congresso em dezembro passado. A movimentação afeta as emendas parlamentares.

A cavalo

A vingança deve vir já na primeira sessão do Congresso, com derrubada de vetos de Lula ligados à área fiscal, econômica e ambiental.

Ano eleitoral

Parte do dinheiro será para recompor recursos do Pé de Meia e Auxílio Gás, programas sociais que Lula quer usar para pedir votos este ano.

Deem adeus

Boa parte da grana foi redirecionada por meio de atos do Executivo e não dependem de análise do Congresso Nacional.

Dedos e anéis

Já há articulação entre parlamentares para recuperar ao menos parte do butim, aproximadamente R$400 milhões.

Marcus Pestana: mudanças fiscais ficam para 2027

Economista e diretor-executivo doa prestigiada Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, Marcus Pestana não acredita não vê chances para grandes mudanças no campo fiscal e econômico este ano. O ex-deputado federal e ex-candidato ao governo de Minas Gerais, é claro quanto ao motivo: ano eleitoral. Ao podcast Diário do Poder, o mineiro avalia ainda que, em 2027, a necessidade do ajuste do setor público vai se impor, seja qual for o governo ou quem seja o presidente.

Lá funcionou

Pestana cobra investimentos em educação para desenvolvimento do País e lembra que a Coreia do Sul tinha índices piores que os do Brasil.

Resta vender

Ex-membro do Conselho de Administração dos Correios, Pestana não vê muitas chances de a estatal escapar da crise financeira instalada.

Perdeu o sentido

“[Correios] virou uma empresa de logística como outra qualquer de encomendas, só que isso não justifica a existência de uma estatal”, diz.

Vaia baiana

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deu as caras na tradicional Lavagem do Senhor Bonfim, em Salvador. Não deu outra: foi recebido com uma saraivada de vaias.

Por pouco

Antes de chegar no início da Lavagem do Bonfim, o pré-candidato ao governo baiano Ronaldo Mansur (Psol) levou um susto. Criminosos tentaram assaltar o político, no Centro Histórico de Salvador (BA).

Porta na cara

Cleitinho (Rep-MG) aproveitou o dia útil e foi a uma agência dos Correios. Deu com a cara na porta: a unidade tinha aviso que só funcionava uma vez na semana. O senador diz que vai notificar a estatal.

Fila recorde

“Uma fila de mais de 3 mil quilômetros, que sairia de Chapecó (SC) e chegaria até Aracaju (SE)", compara a deputada Carol de Toni (PL-SC) ao constatar a fila recorde do INSS, com mais de 3 milhões de pessoas.

Espera sentado

O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) quer saber cadê a classe artística, que não dá um piu sobre o escândalo envolvendo o Banco Master, “não vai ter show de protesto dos artistas em Copacabana”.

De volta

Venezuelanos começam a ter de volta acesso ao X. A rede social foi banida do país pelo ditador amigão de Lula Nicolás Maduro, agora na cadeia após ser capturado pelos Estados Unidos.

Limites

A conduta do ministro Dias Toffoli (STF) no escândalo do Banco Master foi questionada pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), “o STF não pode criar suas próprias leis. A Constituição precisa ser respeitada”.

Pai da garfada

É o deputado Fausto Pinato (PP-SP) o autor do projeto que cria a vistoria veicular periódica para veículos com mais de cinco anos. Parte da oposição já se mobiliza para matar o projeto, na CCJ da Câmara.

Pensando bem...

... não demora e o Brasil cria também o ministro de garantias.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ah, se existisse blog...

Os boatos já tomavam Brasília, naquele 25 de agosto de 1961, quando o então ministro da Justiça de Jânio Quadros, Pedroso Horta, reunia-se a portas fechadas com o presidente do Congresso, senador Moura Andrade. Repórter atento e muito competente, Murilo Melo Filho estava no outro lado da porta, quando Pedroso Horta saiu do gabinete de Moura Andrade.

- Murilo, veja se isto lhe interessa – disse Horta, estendendo-lhe um papel.

Era nada mais nada menos que a carta-renúncia de Jânio Quadros.

