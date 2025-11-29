Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Transformaram a dor humana em ferramenta de poder"

Deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, sobre a prisão de Bolsonaro

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

29/11/2025 - 07h00
Ligação de Lula irritou Alcolumbre e rifou ‘Bessias’

Quando Davi Alcolumbre (União-AP) resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias (AGU), indicado por Lula (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), um “gatilho” fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. A coluna soube por aliados próximos a Alcolumbre que Lula, além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sobre a indicação, ainda ligou para o presidente do STF, Edson Fachin. O amapaense ficou furioso.

Orgulho ferido

Vaidosa como essa gente é, Alcolumbre fez questão de lembrar que é tão presidente de Poder como Fachin, daí a mágoa do parlamentar.

O mundo gira

Para não constranger “Bessias”, como Alcolumbre fez com André Mendonça, Lula queria, inicialmente, resolver tudo ainda em novembro.

Tempo ao tempo

O petista não ouve mais ninguém e foi aconselhado a segurar o anúncio, já que a vaga estava aberta havia um mês. Fez ouvidos moucos.

Em apuros

Lula foi alertado de que a formalização da indicação às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro não cairia bem. Deu no que deu.

Refit e Petrobras devem R$36 bilhões em ICMS

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco em março de 2025 e investigações recentes da Receita Federal revelam que empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntos mais de R$36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional.

Maior devedor

O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor de fisco estadual, com R$20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo.

Estatal devedora

Logo atrás, a Petrobras, a maior empresa brasileira, responde por R$15,1 bilhões em débitos de ICMS em 15 estados.

Emburrando dívida

A estatal lucrou R$124 bilhões em 2024, mas foi ao STF para postergar pagamentos, alegando “bitributação” em operações interestaduais.

Alternativa a anistia

O senador Carlos Viana (Pode-MG) celebrou 58 assinaturas para a urgência de seu projeto que retira do Código Penal artigos incorporados da extinta Lei de Segurança Nacional que permitiu a Moraes fixar penas consideradas excessivas aos condenados, incluindo Jair Bolsonaro.

Pujança

O Distrito Federal levou a prata no ranking de geração de emprego formal em outubro, foram mais de 15 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Rumo aos bilhões

O governo Lula torra também em viagens (diárias e passagens) o dinheiro que arranca dos brasileiros com os impostos que aumentou ou criou. Já são quase R$1,7 bilhão só entre janeiro e 21 de novembro.

Estelionato eleitoral

Após mais de mil dias do terceiro mandato, Lula (PT) ainda não extinguiu “sigilos de 100 anos”, como prometeu durante a campanha de 2022. Pelo contrário, agora até o Itamaraty pode agir em segredo.

Ministro militante

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem dúvidas de que petistas querem é “poder total no Brasil”. À coluna, o deputado disse que a indicação de Jorge Messias ao STF é reveladora do aparelhamento ideológico do PT.

Black bombou

Nas 12 primeiras horas de black friday, nesta sexta (28), foram mais de 650 mil pedidos só no comércio eletrônico, diz o Serasa Experian. Foram exatos R$619.293.765,94. Tudo pela metade do dobro.

Bem na fita

A Seleção Feminina de Futebol está bem na fita com os brasileiros. Pesquisa da CBF e da Nexus aponta que 73% avaliam o time de forma positiva ou muito positiva. Quem vê de forma negativa soma só 13%.

Lulista rejeitado

Caso se confirme os números da pesquisa Real Time Big Data, de sexta (28), o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) fica fora de uma eventual disputa pelo Senado por Mato Grosso. Em terceiro, soma só 10%.

Pensando bem…

…Congresso mudar lei ainda não é inconstitucional.

PODER SEM PUDOR

Deus protege bebum

Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. Anos depois, a frase talvez explique a impunidade e principalmente os descondensados.

Investidor é vítima de um "crime" financeiro

27/11/2025 07h30

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada este mês, somada à Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF), abriu uma ferida incômoda no setor financeiro brasileiro. Não se trata apenas de um episódio isolado de desvio de conduta. O que veio à tona foi um esquema industrial de falsificação de carteiras de crédito, emissão de títulos sem lastro e operações estruturadas para inflar artificialmente o patrimônio de uma instituição que captava bilhões de reais de investidores de varejo. É o tipo de fraude que, por muito tempo, imaginou-se restrita ao submundo das pirâmides financeiras. Agora, ela desembarca em um banco regulado.

Apesar da gravidade, o caso vem sendo tratado, até aqui, pelo roteiro confortável de sempre: crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Um enquadramento que, embora correto, empobrece a discussão. Ele transforma os investidores em figurantes de luxo, afetados apenas porque estavam no caminho de uma violação à higidez do sistema. É como se o prejuízo concreto de milhares de credores fosse um detalhe colateral numa narrativa tecnocrática sobre estabilidade bancária.

É justamente por isso que o art. nº 171-A do Código Penal precisa entrar na mesa. O dispositivo, introduzido pela Lei nº 14.478/2022, tipifica a fraude envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros. Ele não protege uma abstração chamada mercado. Ele protege patrimônio privado. Ele dialoga com quem tem CPF, contrato assinado e dinheiro aplicado. É um tipo penal que desloca a lente e devolve ao investidor algo que, historicamente, foi negado a ele: centralidade.

Quando observamos o caso Banco Master por esse prisma, o enquadramento se impõe. Não estamos diante apenas de gestão fraudulenta. Estamos diante de uma arquitetura sofisticada para ofertar operações com ativos financeiros inexistentes, com o objetivo direto de obter vantagem ilícita às custas de um grupo identificável de credores. É exatamente o gesto típico contemplado pelo art.nº171-A. Para fatos posteriores à vigência da Lei nº 14.478/2022, esse dispositivo não é acessório. Ele é essencial para compreender o que aconteceu.

E, quando o art. nº 171-A entra no jogo, muda tudo. Investidores deixam de ser danos colaterais e passam a ser vítimas diretas. Isso abre espaço para que, no processo penal, se pleiteie a fixação de valores mínimos de reparação com base no art. nº 387, IV, do Código de Processo Penal. O debate sobre o proveito do crime, previsto no art. nº 91, II, do Código Penal, ganha densidade: bloqueios patrimoniais deixam de ser apenas um gesto simbólico de repressão e passam a ser tratados como instrumentos prioritários de ressarcimento. A narrativa deixa de ser sobre restabelecer a confiança no sistema e passa a ser sobre devolver aos lesados o que lhes foi tomado.

Esse é o ponto central. O caso do Banco Master é mais do que a falência de um banco. É o choque entre uma fraude gigantesca e a presunção, quase dogmática, de que instituições reguladas são imunes ao tipo de golpe que destrói a vida de pequenos investidores pelo País. Se o sistema de Justiça insistir na leitura tradicional, a mensagem transmitida será a de sempre: proteger a estrutura importa mais do que reparar quem colocou dinheiro nela confiando justamente na existência dessa estrutura.

Mas se o art. nº 171-A for incorporado de forma consequente, o sinal muda. O Estado deixa claro que, mesmo dentro do sistema regulado, fraude é fraude, e vítima é vítima. Significa reconhecer que o patrimônio de quem investiu não é um dano periférico de uma crise bancária, mas o núcleo do problema.
Em um país traumatizado por pirâmides financeiras, o caso do Banco Master é o primeiro grande teste para saber se aprendemos alguma coisa. Recolocar o investidor no centro da discussão não é um capricho conceitual. É o único caminho para dar ao episódio a resposta jurídica proporcional à fraude que o originou.

Black Friday ou Black Fraude? Saiba como diferenciar uma promoção de uma cilada

27/11/2025 07h15

A Black Friday acontecerá no dia 28 e promete o faturamento recorde de mais de R$ 13 bilhões no Brasil. A pergunta que fica é: essas ofertas são realmente genuínas ou existem fraudes envolvidas? Dados recentes da comunidade online Conect@dos mostram que 6 em cada 10 brasileiros desconfiam das promoções e acreditam que existem descontos falsos, mas essas desconfianças não são infundadas. O Procon identificou que mais de 64% dos estabelecimentos descumpriram o Código de Defesa do Consumidor durante a Black Friday do ano passado.

O que trago de boa notícia é que existem estratégias e ferramentas que vão te ajudar a identificar quais são as ofertas vantajosas das armadilhas, permitindo que você aproveite oportunidades de economia verdadeira, com consciência e segurança.

A prática mais comum de fraude é conhecida como metade do dobro ou maquiagem dos preços, em que as lojas aumentam os preços semanas antes para depois oferecer um desconto que, na prática, leva o produto praticamente ao valor original ou até mais caro. Para se proteger disso, monitore os preços e acompanhe o histórico dos produtos. Você pode usar plataformas como o Buscapé, Zoom, Google Shopping e JáCotei, serviços gratuitos que mostram gráficos de variações nos últimos seis meses. Assim, consegue saber se o desconto é real. Outra sugestão é ativar o alerta de preços configurando notificações quando o produto atingir o valor desejado. Mas cuidado com sites enganosos!

Mais de mil sites fraudulentos foram identificados às vésperas da Black Friday do ano passado. Certifique-se de que está no site que conhece, evite acessá-lo por link enviado por alguém ou por alguma mensagem de WhatsApp, confirme o CNPJ, veja se consegue pagar no cartão de crédito e, de preferência, sem juros. Fique de olho nas informações do site Reclame Aqui. Se desconfiar, não compre.

O consumidor tem direito ao arrependimento em até sete dias corridos após o recebimento da compra online, podendo devolver o produto sem necessidade de justificar o motivo. Além disso, deve ter acesso a informações com transparência total e completas sobre o que está comprando. Caso identifique qualquer abuso ou prática ilegal, denuncie ao Procon pelo telefone 151 ou pelo site consumidor.gov.br.

Para aproveitar muito, lembre-se de criar sua lista de prioridades, comprar o que realmente precisa e definir o orçamento máximo para não se endividar demais. A Black Friday é sim uma oportunidade de economia, mas para quem se prepara. Empresas idôneas oferecem descontos reais, mas existem práticas enganosas que permanecem. Com essas estratégias, você transformará a data comercial em uma oportunidade real de consumo inteligente.

Boas compras, e que sejam seguras! Em síntese: não há segurança jurídica possível quando o próprio sistema ensina que cumprir a lei é desvantagem. Essas decisões corroem a confiança, transformam o contencioso em estratégia e premiam o inadimplemento como virtude. É urgente restabelecer a integridade das decisões judiciais e lembrar que a verdadeira justiça não se mede pela economia do Estado, mas pela coerência do direito.

