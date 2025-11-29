"Transformaram a dor humana em ferramenta de poder"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ligação de Lula irritou Alcolumbre e rifou ‘Bessias’

Quando Davi Alcolumbre (União-AP) resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias (AGU), indicado por Lula (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), um “gatilho” fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. A coluna soube por aliados próximos a Alcolumbre que Lula, além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sobre a indicação, ainda ligou para o presidente do STF, Edson Fachin. O amapaense ficou furioso.

Orgulho ferido

Vaidosa como essa gente é, Alcolumbre fez questão de lembrar que é tão presidente de Poder como Fachin, daí a mágoa do parlamentar.

O mundo gira

Para não constranger “Bessias”, como Alcolumbre fez com André Mendonça, Lula queria, inicialmente, resolver tudo ainda em novembro.

Tempo ao tempo

O petista não ouve mais ninguém e foi aconselhado a segurar o anúncio, já que a vaga estava aberta havia um mês. Fez ouvidos moucos.

Em apuros

Lula foi alertado de que a formalização da indicação às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro não cairia bem. Deu no que deu.

Refit e Petrobras devem R$36 bilhões em ICMS

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco em março de 2025 e investigações recentes da Receita Federal revelam que empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntos mais de R$36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional.

Maior devedor

O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor de fisco estadual, com R$20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo.

Estatal devedora

Logo atrás, a Petrobras, a maior empresa brasileira, responde por R$15,1 bilhões em débitos de ICMS em 15 estados.

Emburrando dívida

A estatal lucrou R$124 bilhões em 2024, mas foi ao STF para postergar pagamentos, alegando “bitributação” em operações interestaduais.

Alternativa a anistia

O senador Carlos Viana (Pode-MG) celebrou 58 assinaturas para a urgência de seu projeto que retira do Código Penal artigos incorporados da extinta Lei de Segurança Nacional que permitiu a Moraes fixar penas consideradas excessivas aos condenados, incluindo Jair Bolsonaro.

Pujança

O Distrito Federal levou a prata no ranking de geração de emprego formal em outubro, foram mais de 15 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Rumo aos bilhões

O governo Lula torra também em viagens (diárias e passagens) o dinheiro que arranca dos brasileiros com os impostos que aumentou ou criou. Já são quase R$1,7 bilhão só entre janeiro e 21 de novembro.

Estelionato eleitoral

Após mais de mil dias do terceiro mandato, Lula (PT) ainda não extinguiu “sigilos de 100 anos”, como prometeu durante a campanha de 2022. Pelo contrário, agora até o Itamaraty pode agir em segredo.

Ministro militante

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem dúvidas de que petistas querem é “poder total no Brasil”. À coluna, o deputado disse que a indicação de Jorge Messias ao STF é reveladora do aparelhamento ideológico do PT.

Black bombou

Nas 12 primeiras horas de black friday, nesta sexta (28), foram mais de 650 mil pedidos só no comércio eletrônico, diz o Serasa Experian. Foram exatos R$619.293.765,94. Tudo pela metade do dobro.

Bem na fita

A Seleção Feminina de Futebol está bem na fita com os brasileiros. Pesquisa da CBF e da Nexus aponta que 73% avaliam o time de forma positiva ou muito positiva. Quem vê de forma negativa soma só 13%.

Lulista rejeitado

Caso se confirme os números da pesquisa Real Time Big Data, de sexta (28), o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) fica fora de uma eventual disputa pelo Senado por Mato Grosso. Em terceiro, soma só 10%.

Pensando bem…

…Congresso mudar lei ainda não é inconstitucional.

PODER SEM PUDOR

Deus protege bebum

Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. Anos depois, a frase talvez explique a impunidade e principalmente os descondensados.