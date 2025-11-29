"Transformaram a dor humana em ferramenta de poder"

Ligação de Lula irritou Alcolumbre e rifou ‘Bessias’
Quando Davi Alcolumbre (União-AP) resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias (AGU), indicado por Lula (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), um “gatilho” fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. A coluna soube por aliados próximos a Alcolumbre que Lula, além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sobre a indicação, ainda ligou para o presidente do STF, Edson Fachin. O amapaense ficou furioso.
Orgulho ferido
Vaidosa como essa gente é, Alcolumbre fez questão de lembrar que é tão presidente de Poder como Fachin, daí a mágoa do parlamentar.
O mundo gira
Para não constranger “Bessias”, como Alcolumbre fez com André Mendonça, Lula queria, inicialmente, resolver tudo ainda em novembro.
Tempo ao tempo
O petista não ouve mais ninguém e foi aconselhado a segurar o anúncio, já que a vaga estava aberta havia um mês. Fez ouvidos moucos.
Em apuros
Lula foi alertado de que a formalização da indicação às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro não cairia bem. Deu no que deu.
Refit e Petrobras devem R$36 bilhões em ICMS
O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco em março de 2025 e investigações recentes da Receita Federal revelam que empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntos mais de R$36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional.
Maior devedor
O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor de fisco estadual, com R$20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo.
Estatal devedora
Logo atrás, a Petrobras, a maior empresa brasileira, responde por R$15,1 bilhões em débitos de ICMS em 15 estados.
Emburrando dívida
A estatal lucrou R$124 bilhões em 2024, mas foi ao STF para postergar pagamentos, alegando “bitributação” em operações interestaduais.
Alternativa a anistia
O senador Carlos Viana (Pode-MG) celebrou 58 assinaturas para a urgência de seu projeto que retira do Código Penal artigos incorporados da extinta Lei de Segurança Nacional que permitiu a Moraes fixar penas consideradas excessivas aos condenados, incluindo Jair Bolsonaro.
Pujança
O Distrito Federal levou a prata no ranking de geração de emprego formal em outubro, foram mais de 15 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).
Rumo aos bilhões
O governo Lula torra também em viagens (diárias e passagens) o dinheiro que arranca dos brasileiros com os impostos que aumentou ou criou. Já são quase R$1,7 bilhão só entre janeiro e 21 de novembro.
Estelionato eleitoral
Após mais de mil dias do terceiro mandato, Lula (PT) ainda não extinguiu “sigilos de 100 anos”, como prometeu durante a campanha de 2022. Pelo contrário, agora até o Itamaraty pode agir em segredo.
Ministro militante
Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem dúvidas de que petistas querem é “poder total no Brasil”. À coluna, o deputado disse que a indicação de Jorge Messias ao STF é reveladora do aparelhamento ideológico do PT.
Black bombou
Nas 12 primeiras horas de black friday, nesta sexta (28), foram mais de 650 mil pedidos só no comércio eletrônico, diz o Serasa Experian. Foram exatos R$619.293.765,94. Tudo pela metade do dobro.
Bem na fita
A Seleção Feminina de Futebol está bem na fita com os brasileiros. Pesquisa da CBF e da Nexus aponta que 73% avaliam o time de forma positiva ou muito positiva. Quem vê de forma negativa soma só 13%.
Lulista rejeitado
Caso se confirme os números da pesquisa Real Time Big Data, de sexta (28), o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) fica fora de uma eventual disputa pelo Senado por Mato Grosso. Em terceiro, soma só 10%.
Pensando bem…
…Congresso mudar lei ainda não é inconstitucional.
PODER SEM PUDOR
Deus protege bebum
Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. Anos depois, a frase talvez explique a impunidade e principalmente os descondensados.