Cláudio Humberto

"Um circo para um monte de comunista se promover"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a COP30 de Lula, Janja e cia

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

10/11/2025 - 07h00
80% dos que ganham até R$5 mil já não pagam IR

O governo Lula (PT) não divulga o número exato de pessoas que serão de fato beneficiadas pela tão alardeada “isenção do imposto de renda até R$5 mil por mês”. A conta é simples. A projeção do governo é que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$3.001 a R$5.000) a beneficiadas pelo projeto de Lula e cia. Entretanto, o governo petista não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a “isenção na prática”. Especialistas como o Dr. Gabriel Vieira, advogado tributarista sócio do Grupo GSV, estimam que o número deve superar os 80%.

Para inglês ver

O tributarista Vieira estima que a maior parte dos que ganham até R$5 mil “de forma efetiva não sentirão financeiramente essa alteração”.

Muitas categorias

Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução, entre outras.

Maioria se encaixa

A taxa real em renda de R$5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$379,18.

Outro exemplo

Quem ganha R$5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$350 já tem, na prática, a isenção do IR; 100% da pensão é descontada do imposto.

Até oposição não bolsonarista bate o PT nas redes

O aumento de gastos de Lula com as redes sociais tenta reverter a aversão desse ambiente ao PT. Até líderes da oposição sem sobrenome Bolsonaro já são mais relevantes que Lula et caterva. Sozinho, Nikolas Ferreira (PL-MG) já ganha de Lula. Somando-se a Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Jr e Ciro Gomes, são 68 milhões de seguidores contra 61,4 milhões de Lula os petistas Janja, Rui Costa, Haddad, Jaques Wagner, Camilo Santana e Gleisi, que têm 29 perfis e 25,8 milhões.

Tá difícil

Tarcísio de Freitas (Rep-SP) tem 11,7 milhões de seguidores, mais que Haddad, o petista de maior sucesso (8,15 milhões), sem contar Lula.

Perda importante

Recém-filiado ao PSDB-CE, Ciro Gomes tem 6,2 milhões de seguidores e volta a engordar a oposição a Lula, com promessa de aliança ao PL.

Levantamento

O Diário do Poder analisou 137 perfis de políticos nas seis principais redes sociais; YouTube, X, TikTok, Threads, Facebook e Instagram.

Objetivo simples

Ao criticar os custos exorbitantes até de lanchinhos na Conferência do Clima em Belém (PA), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concluiu: “a COP 30 é só um circo para um monte de comunista se promover”.

Legisladores pré-férias

A partir desta segunda-feira (10) faltam apenas 30 dias úteis (20 dias no Congresso) até o início oficial do recesso parlamentar, em 23 de dezembro. Mas deve começar mesmo na quinta-feira anterior, dia 18.

Grosseria

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), virou piada do dia no X após interromper discurso do presidente francês Emmanuel Macron, tentando inclusive tomar-lhe o microfone.

Muita fé

O levantamento é da Nexus, que apurou que 43% dos brasileiros veem a Seleção Brasileira como favorita ao título mundial no próximo ano. Outros 23% são mais modestos, acreditam que o time é “competitivo”.

Bye, bye

Está marcada para esta segunda-feira (10), às 15h, a deliberação do Conselho de Ética do União Brasil para expulsar Celso Sabino do partido por se recusar a largar a boquinha no Ministério do Turismo.

Apenas picaretagem

Lobby inescrupuloso dos cartórios impôs envio, para protesto, de contas de água, luz e celular até com poucos dias de atraso. A picaretagem é desnecessária porque a ameaça de ficar sem os serviços é mais forte que o protesto, mas a medida garantiu fatura milionária aos cartórios.

Na nossa conta

Messias Donato (Rep-ES) foi claro: “Lula mentiu de novo! Disse que ia dormir em barco simples, mas foi flagrado num iate de luxo com Janja”. A diária média é R$2,7 mil, o preço da suíte presidencial não foi revelado.

Deu em nada

Damares Alves (Rep-DF) analisou os documentos da CPMI do INSS e checou que nada leva a Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro. “A montanha pariu um rato”, concluiu a senadora.

Pensando bem...

...alegar “segurança nacional” para esconder gastos em iate de luxo deve ser o que o governo Lula entende por “defesa da democracia”.

PODER SEM PUDOR

O sumiço de Severino

Durante uma votação polêmica, com oposição e situação em pé de guerra, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, sumiu do plenário de repente. Nem presidiu a sessão. Aos repórteres, ele explicaria depois, com a sutileza que nunca teve: “Fui fazer uma coisa que ninguém poderia fazer por mim... Vocês sabem.” Presidente da Câmara também faz xixi.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Escândalo marcado por desorganização, luxo e incoerência"

Deputado Zucco (PL-RS) sobre Lula queimando 3,6 mil litros de diesel/dia em iate na COP30

08/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Só 17 líderes em Belém expõem fracasso da COP30

A ausência dos presidentes de Estados Unidos, China e Rússia na cúpula da COP30, em Belém (PA), já sinalizava fracasso da conferência do clima, mas foi ainda mais constrangedor. Apenas 17 chefes de Estado e de Governo apareceram. O Planalto jura que ainda são esperados outros na próxima semana, e totalizarão 29. Mas, ainda assim, o número é embaraçoso. A presença desses dignitários em versões anteriores da COP variou entre 75 e 120. A Cúpula da Terra, nossa Rio-92, atraiu 108.

Noves fora, 14

Dos 17 em Belém, três deles são chefes de Estado, não governam: os reis da Suécia, o príncipe de Mônaco e o presidente da Finlândia.

Procure no mapa

Os presidentes dos desconhecidos arquipélagos de Palau (17 mil habitantes) e Comores estão entre os demais 14 governantes na COP30.

Nem uma coisa...

O simpaticão príncipe William, que esteve na COP30, não é chefe de Estado e nem de governo, no Reino Unido. E só o herdeiro ao trono.

Lista raquítica

A lista por ordem alfabética dos chefes de Estado e Governo presentes na COP30 começa pela letra C, de Chile. Com iniciais A e B, nenhum.

Palácio de Alckmin gasta R$25,6mil/mês com água

Mais discreto que o casal esbanjador Lula e Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também empurra amarga fatura nos pagadores de impostos para bancar o custeio do luxuoso Palácio do Jaburu, residência oficial do socialista e da esposa Lu Alckmin. A conta de água do palacete que tem a família Alckmin como inquilina já passou dos R$124 mil apenas este ano. Mês de seca em Brasília, julho registrou o maior consumo e, por consequência, a maior fatura: R$25.699,38.

Gasta mesmo

Desde que ocupa o Jaburu, o socialista não alivia para o brasileiro, que paga as faturas desde janeiro de 2023, que já passam de R$428,4 mil.

Lula dá aula

A conta de Alckmin nem coça os gastos de Lula. Entre janeiro e julho (2025), o viveiro do Alvorada gastou R$334,4 mil só com água.

Só dá ele

Alckmin soma as quatro maiores contas d’águas do palácio, entre R$18,9 mil e R$25,6 mil. Depois vem Michel Temer R$18,5 mil (junho/2016).

Passando vergonha

Janja passou vergonha sem precedentes: ofereceu coquetel a chefes de Estado e Governo, na COP30, mas ninguém apareceu. Ela e Lula esperaram por duas horas, e nada. Aí chamaram ministros e assessores para fazer número. Lula foi embora meia hora depois, irritado.

Fake news pode?

O Planalto atuou para manipular o noticiário sobre dignitários na COP30. A jogada foi acrescentar à lista dos governantes aqueles que são apenas burocratas que dirigem organismos internacionais, somando “70 líderes”.

Melancia no pescoço

Emmanuel Macron foi o único chefe de Estado relevante, na reunião de cúpula. Pudera. Considerado o presidente francês mais mal avaliado da História, ele busca desesperadamente se associar a agendas “positivas”.

Maldita porta giratória

Relator que tenta tornar aproveitável a PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho (União-PE) usa uma expressão bem forte para definir seu conceito da “porta giratória” das audiências de custódia: “Maldição”.

Os depenados

Faltou água na COP30, em Belém, pelo segundo dia consecutivo. O que não faltou foi exploração daqueles que insistiram em participar. Queixam-se de serem esfolados em bares, restaurantes e na própria conferência.

Câmeras que protegem

No DF, militantes de redação e sindicalistas estrebucham contra a lei autorizando escolas públicas a instalarem câmeras de vídeo, com áudio, até em salas de aula. As gravações só poderão ser solicitadas pela Justiça ou por professor, para registrar agressões e refutar acusações.

Binacional

A senadora Damares Alves (Rep-DF) convidou seguidores que estiverem na Itália para a “Manifestazione per la deputada Carla Zambelli” neste sábado (8), às 15h, na Piazza dei Santi Apostoli, em Roma.

Investigação nula

A defesa do prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Rep), sensação nas redes sociais, vê perseguição política no afastamento do político do cargo. Diz que a investigação da Polícia Federal é “completamente nula”.

Pergunta na hipocrisia

Gostar do frio é racismo climático?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Bancada do holofote

Mal terminou uma reunião de líderes, no início de mandato do então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, alguns deputados saíram em disparada. “O que é isso?”, estranhou Severino. “São os holofotes, presidente!”, esclareceu um deles. Lá fora, diante dos holofotes, três esbaforidos líderes de bancada contavam aos repórteres tudo o que acontecera na reunião.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil é invadido e a esquerda fica ao lado do invasor"

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre a esquerda passar pano para narcoterroristas

07/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

INSS: Relator apresenta 160 pedidos em 4 dias

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a gatunagem no INSS fez o relator, Alfredo Gaspar (União-AL), perder tração na apuração da roubalheira. Promotor experiente, o deputado acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, de segunda (3) até esta quinta-feira (6), 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao Careca do INSS e ao pelegão Frei Chico, irmão de Lula (PT), com suspeitíssima proteção. “Todos têm padrinhos políticos por trás”, garante.

Siga o dinheiro

À coluna, o relator diz que a nova leva de requerimentos vai trazer boas novidades para as investigações, “estamos no caminho do dinheiro”.

Emaranhado

“Em alguns casos já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal”, explica Gaspar ao dar dimensão do emaranhado da falcatrua.

Coisa de bilhões

Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos na mira do relator.

Esquema organizado

As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, bancas de advocacias etc.

Senado é cemitério de lei anticrime, diz deputado

Presidente da comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só este ano, a Câmara já aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas, encaminhadas ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou no podcast Diário do Poder que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. “O Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime”, diz.

Lembra dessa?

O deputado lembrou do caso da PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 398 votos e até hoje ignorada pelo Senado.

Urnas vão reagir

Mendes aposta que a população vai reagir nas urnas e o candidato que não tiver propostas concretas para a segurança não será eleito em 2026.

Na íntegra

A entrevista completa do deputado Aluísio Mendes está no canal do Diário do Poder no YouTube, @diariodopodertv.

Ele esbanja

Não é só o iate luxuoso e poluente Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme, a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais 10 suítes.

Partiu para ofensa

Em nova tentativa de transferir responsabilidades, o ministro gastador Fernando Taxxad diz que a Selic se mantém em 15% porque o Copom, do Banco Central, estaria sob “pressão” dos bancos. Que vexame. Agora insulta os próprios aliados. Lula nomeou 7 dos 9 integrantes do Copom.

Acareação do barulho

A CPMI da gatunagem contra aposentados aprovou a acareação do “Careca do INSS” com o advogado Eli Cohen, que denunciou o esquema e revelou ter sido ameaçado de morte pelo lobista recolhido à Papuda.

PSD não apoiará Lula

Gilberto Kassab não definiu quem o seu PSD vai apoiar em 2026, mas deixou claro aquele quem não apoia: Lula (PT). Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Rep), Ratinho Jr (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

Pensamento único

Não teve para ninguém nos últimos sete dias na internet no Brasil; só deu futebol, 19 dos 20 assuntos mais buscados nesse período. O “Fight Music Show” foi o 18º, aponta o Google Trends. Já a Cop30...

Senadores ignorados

Há oito meses a Comissão de Direitos Humanos do Senado espera autorização de Alexandre de Moraes para investigar denúncias de maus tratos a presos políticos do 8 de Janeiro. Nada ainda.

Vai ou racha

A deputada Carol de Toni (PL-SC) decidiu não arredar o pé de disputar vaga no Senado na próxima eleição. Ela tem a declarada simpatia de Jair Bolsonaro, mas avisou: se o PL negar sua candidatura, muda de partido.

Made in Brasil

Xodó da bolsa, a Vulcabras entusiasmou o fundo Guepardo, que adquiriu com 4,8% da empresa, 13,5 milhões de ações. É a fabricante do tênis Olympikus, mais vendido no Brasil que Nike, Adidas e Asics somados.

Pensando bem…

…se no regime militar se escondia fatos em nome da “segurança nacional”, Lula alega o mesmo para o sigilo de gastos com iate de luxo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Madeiras de má qualidade

Jânio Quadros estava em campanha para a prefeitura de São Paulo, em 1985, quando recebeu seu vice para uma conversa. Artur Alves Pinto estava preocupado com os oportunistas que cercavam a campanha. :A eleição, meu caro”, respondeu Jânio “é uma grande fogueira. Nela, há lugar para madeira de toda qualidade... Pinto permaneceu calado e Jânio completou: “...mas, fique tranquilo: na prefeitura, a gente separa as madeiras.”

