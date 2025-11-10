"Um circo para um monte de comunista se promover"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

80% dos que ganham até R$5 mil já não pagam IR

O governo Lula (PT) não divulga o número exato de pessoas que serão de fato beneficiadas pela tão alardeada “isenção do imposto de renda até R$5 mil por mês”. A conta é simples. A projeção do governo é que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$3.001 a R$5.000) a beneficiadas pelo projeto de Lula e cia. Entretanto, o governo petista não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a “isenção na prática”. Especialistas como o Dr. Gabriel Vieira, advogado tributarista sócio do Grupo GSV, estimam que o número deve superar os 80%.

Para inglês ver

O tributarista Vieira estima que a maior parte dos que ganham até R$5 mil “de forma efetiva não sentirão financeiramente essa alteração”.

Muitas categorias

Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução, entre outras.

Maioria se encaixa

A taxa real em renda de R$5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$379,18.

Outro exemplo

Quem ganha R$5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$350 já tem, na prática, a isenção do IR; 100% da pensão é descontada do imposto.

Até oposição não bolsonarista bate o PT nas redes

O aumento de gastos de Lula com as redes sociais tenta reverter a aversão desse ambiente ao PT. Até líderes da oposição sem sobrenome Bolsonaro já são mais relevantes que Lula et caterva. Sozinho, Nikolas Ferreira (PL-MG) já ganha de Lula. Somando-se a Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Jr e Ciro Gomes, são 68 milhões de seguidores contra 61,4 milhões de Lula os petistas Janja, Rui Costa, Haddad, Jaques Wagner, Camilo Santana e Gleisi, que têm 29 perfis e 25,8 milhões.

Tá difícil

Tarcísio de Freitas (Rep-SP) tem 11,7 milhões de seguidores, mais que Haddad, o petista de maior sucesso (8,15 milhões), sem contar Lula.

Perda importante

Recém-filiado ao PSDB-CE, Ciro Gomes tem 6,2 milhões de seguidores e volta a engordar a oposição a Lula, com promessa de aliança ao PL.

Levantamento

O Diário do Poder analisou 137 perfis de políticos nas seis principais redes sociais; YouTube, X, TikTok, Threads, Facebook e Instagram.

Objetivo simples

Ao criticar os custos exorbitantes até de lanchinhos na Conferência do Clima em Belém (PA), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concluiu: “a COP 30 é só um circo para um monte de comunista se promover”.

Legisladores pré-férias

A partir desta segunda-feira (10) faltam apenas 30 dias úteis (20 dias no Congresso) até o início oficial do recesso parlamentar, em 23 de dezembro. Mas deve começar mesmo na quinta-feira anterior, dia 18.

Grosseria

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), virou piada do dia no X após interromper discurso do presidente francês Emmanuel Macron, tentando inclusive tomar-lhe o microfone.

Muita fé

O levantamento é da Nexus, que apurou que 43% dos brasileiros veem a Seleção Brasileira como favorita ao título mundial no próximo ano. Outros 23% são mais modestos, acreditam que o time é “competitivo”.

Bye, bye

Está marcada para esta segunda-feira (10), às 15h, a deliberação do Conselho de Ética do União Brasil para expulsar Celso Sabino do partido por se recusar a largar a boquinha no Ministério do Turismo.

Apenas picaretagem

Lobby inescrupuloso dos cartórios impôs envio, para protesto, de contas de água, luz e celular até com poucos dias de atraso. A picaretagem é desnecessária porque a ameaça de ficar sem os serviços é mais forte que o protesto, mas a medida garantiu fatura milionária aos cartórios.

Na nossa conta

Messias Donato (Rep-ES) foi claro: “Lula mentiu de novo! Disse que ia dormir em barco simples, mas foi flagrado num iate de luxo com Janja”. A diária média é R$2,7 mil, o preço da suíte presidencial não foi revelado.

Deu em nada

Damares Alves (Rep-DF) analisou os documentos da CPMI do INSS e checou que nada leva a Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro. “A montanha pariu um rato”, concluiu a senadora.

Pensando bem...

...alegar “segurança nacional” para esconder gastos em iate de luxo deve ser o que o governo Lula entende por “defesa da democracia”.

PODER SEM PUDOR

O sumiço de Severino

Durante uma votação polêmica, com oposição e situação em pé de guerra, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, sumiu do plenário de repente. Nem presidiu a sessão. Aos repórteres, ele explicaria depois, com a sutileza que nunca teve: “Fui fazer uma coisa que ninguém poderia fazer por mim... Vocês sabem.” Presidente da Câmara também faz xixi.