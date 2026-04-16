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CLAÚDIO HUMBERTO

"Um novo Brasil é possível"

Flávio Bolsonaro (PL), após mais uma pesquisa indicar liderança na disputa presidencial

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

16/04/2026 - 07h00
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Choquei e Janja foram pivô da crise da ‘blusinha’

Preso nesta quarta-feira (15) na batida da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro que movimentou R$1,63 bilhão, Raphael Sousa Oliveira é dono do perfil de fofocas “Choquei”, que coleciona nas redes bajulação ao PT e acusações de diálogos ensaiados para promover o governo e emplacar “versões oficiais”. Foi o caso quando anunciou que a “taxa das blusinhas” não pegava o consumidor e ainda deu espaço para a primeira-dama Janja insistir na lorota que a taxa seria só “para empresas”.

Conto do vigário

Não demorou e o diálogo entre Janja e Choquei logo ganhou o selo “Isto é falso!”, no X. A cobrança caiu mesmo na conta do consumidor final.

Queridinhos do PT

Um dos quadros da “Choquei”, Edson Jr, já recebeu homenagem de vereador petista e foi chamado para encontro com a primeira-dama.

Xeleléu

O perfil de fofoca não perdeu tempo ao engajar no perfil de Flávio Dino, quando aprovado ao STF, com comentários tipo “merecimento” e etc.

Estranha amizade

O Ministério da Saúde também bateu ponto com a Choquei, foram 17 interações, mas a pasta negou ter contratos com o perfil fuxiqueiro.

TRE manda governador remover falsa ‘pesquisa’

O juiz auxiliar da Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AL) determinou que o governador de Alagoas, Paulo Dantas, remova de suas redes sociais uma pesquisa apócrifa e sem o registro exigido por lei, com números fantasiosos sobre intenção de votos para governo e Senado, em Alagoas. Além de remover, o governador foi notificado a não divulgar a papagaiada. O desembargador Antônio José de Carvalho Araújo, do TRE, ainda fixou multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento.

Ação do PSDB

Paulo Dantas divulgou a lorota em seu perfil oficial no Instagram no dia 12 deste mês, provocando a ação movida pelo PSDB junto ao TRE.

Confissão de culpa

A “pesquisa” divulgada pelo governador trazia uma tarja que fazia parecer uma confissão de culpa: “não registrada”.

Na lata do lixo

Além de remover a “pesquisa”, Dantas foi notificado a não promover sua divulgação, republicação, compartilhamento ou impulsionamento.

Briga de rua

Dias Toffoli e Gilmar Mendes partiram para “briga de rua”, ameaçando e julgando conduta de políticos, o que parece impróprio, e não processos, como deve ser. Exasperação não fica bem para ministros do Supremo.

Crescimento mínimo

Em 2026, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. No ano que vem, a previsão é que a situação não vai melhorar muito: 2%.

Tudo como dantes

Para Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, PT e STF manobraram juntos para enterrar a CPI que pediria indiciamento de ministros da Corte. “Agora [ministros] articulam publicamente retaliação contra o relator”, diz ele, “mas ainda bem que salvamos a nossa democracia”, ironizou.

Só um fato

Após o fim da CPI do Crime Organizado, o presidente da comissão, Fabiano Contarato (PT-ES), disse que colegiado foi impedido de avançar porque “a presidência desta Casa não prorrogou a comissão. É um fato”.

SUS doente

Segundo Osmar Terra (PL-RS), quem precisar de consulta no Sistema Único de Saúde corre o risco de esperar até 800 dias para ser atendido, como num caso que conhece. “O SUS está doente”, conclui o deputado.

Porta na cara

Parlamentares que tinham audiência com ministro no Supremo Tribunal Federal foram barrados pela segurança logo na entrada. A turma, da oposição, tomou chá de cadeira esperando autorização para entrar.

Tudo atrasado

O Senado prevê instalar a Comissão de Orçamento até o fim de abril, já com um mês de atraso. A lei manda o governo enviar o projeto do orçamento ao Congresso até 15 de abril, que deve ser analisado até 17 de julho. Mas eleição e até Copa vão empurrar tudo para o fim do ano.

Pé na areia

Foram mais de três meses de espera até a leitura do relatório da indicação de Jorge Messias ao STF, mas foi um feriado, dia 1 de maio, que fez senadores anteciparem a sabatina e não comprometer a folga.

Pensando bem...

...meses de investigações de duas CPIs e uma conclusão: zero.

PODER SEM PUDOR

Perguntas convenientes

Na campanha para governador, em 1990, Roberto Requião concedia entrevista na TV Cidade, em Londrina (PR), quando seu assessor Waurides Brevilheri Jr entregou ao apresentador do programa, Próspero Neto, cinco perguntas a serem distribuídas aos jornalistas participantes. Perguntas que Requião queria que fossem feitas. Os jornalistas, é claro, recusaram a manipulação. Desde então, o ex-governador paranaense mantém o hábito de atacar a imprensa que não controla.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há algo de muito podre no Brasil"

Adriana Ventura (Novo-SP) reage ao 'toma-lá-dá-cá" por aprovação de Messias no STF

14/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula manda apressar projetos, após pesquisa

Foi com irritação que Lula (PT) recebeu os números do Datafolha no fim de semana, com Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno. A crise fez o presidente mandar os ministros adiantarem os projetos com algum apelo popular para estancar a sangria na popularidade. A previsão é que um programa que mira o endividamento familiar seja antecipado e saia já na próxima semana. O fim da escala 6x1 também deve encorpar dentro do governo.

Vai piorar

A estratégia é reverter a maré para Lula e mitigar o estrago eleitoral da inflação, que ainda deve aparecer, em razão da alta dos combustíveis.

Ligou o alerta

Um dos pontos que mais preocupam a turma petista é que Flávio superou numericamente Lula antes mesmo de anunciar o vice na chapa.

Segundo turno

No Planalto, a leitura é de cenário mais favorável para o herdeiro de Jair Bolsonaro, que naturalmente deve herdar votos da direita no 2º turno.

Fica, ainda

Apesar da alteração que coloca Flávio em vantagem, Lula ainda tem dito que segue na disputa e espera melhora no segundo semestre.

Filas persistentes derrubaram presidente no INSS

O ministro Wolney Queiroz (Previdência) decidiu demitir o presidente do INSS ao perceber a falta de melhorias operacionais efetivas e uma certa “escalada” na questão filas, e de oferecer respostas a milhões de demandas de todos os tipos, incluindo pedidos de aposentadoria. Ele avaliou que era momento de assumir a presidência do INSS alguém de carreira, experiente. Por isso sugeriu a Lula a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira, sua secretária-executiva adjunta, para presidir o INSS.

Só pensa naquilo

Waller Jr, o ex-titular, pertence aos quadros da Controladoria Geral da União (CGU) e não tinha o viés operacional que o ministro impunha.

Cumpriu o papel

Queiroz não fala sobre o assunto, mas acha que Gilberto Waller Jr cumpriu o papel relevante na crise do roubo bilionário aos aposentados.

Burocracia anda

Entre amigos, o ministro registra que, apesar de tudo, o INSS bateu recorde na resposta a 1,6 milhão de requerimentos de todos os tipos.

Posição marcada

Novo ministro da articulação política de Lula, José Guimarães (Relações Institucionais) foi quem garantiu, no início do ano, que, “se dependesse dele” não haveria CPI ou CPMI do Banco Master no Congresso.

Marca do pênalti

O embaixador Luís Cláudio Gomes dos Santos não deve gostar da vida em Taipei. Chefe do escritório do Brasil, ele conseguiu ofender o governo local dizendo em entrevista que Taiwan não é um país, e que faz parte da China continental. Sua permanência no posto ficou insustentável.

Ele se arranjou

Demitido do ministério de Direitos Humanos de Lula após escândalo sexual, Silvio Almeida arrumou uma boquinha na prefeitura petista de Maricá (RJ). O convite foi de Washington Quaquá.

Fim melancólico

Chega ao fim hoje (14), com votação do relatório final, a esvaziada CPI do Crime Organizado. É mais uma que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), enterrou e não quis prorrogar as investigações.

Hungria é direita

Apesar de Viktor Orbán ter perdido a eleição na Hungria, não foi eleito nenhum representante da esquerda. O novo premier era seu fã e todos os parlamentares eleitos são oriundos de três partidos conservadores.

Tudo atrasado

O Senado prevê instalar a Comissão de Orçamento até o fim de abril, já com um mês de atraso. A lei manda o governo enviar o projeto do orçamento ao Congresso até 15 de abril, que deve ser analisado até 17 de julho. Mas eleição e até Copa vão empurrar tudo para o fim do ano.

Contra Messias

Já passou das 12 mil assinaturas na plataforma Change.org o abaixo-assinado contra a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) do advogado-geral da União, Jorge Messias.

De volta

Romário (PL-RJ) reassumiu o mandato no Senado nessa segunda (13), após quatro meses de licença. O afastamento tinha sido combinado com o partido. Bruno Bonetti (PL) foi quem assumiu a cadeira no período.

Pergunta nas manchetes

Agora a atuação do ICE é positiva?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Palocci falando mal de Mantega

Segunda-feira o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força Sindical, cruzou com o ex-ministro Antônio Palocci no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Paulinho lia nos jornais que o ministro Guido Mantega (Fazenda) preparava medida provisória garfando R$ 2,2 bilhões do FAT para pagar dívidas de agricultores com multinacionais.

- Que absurdo! – resmungou Paulinho.

- Claro que é um absurdo, eu jamais faria isso! – concordou Palocci.

E, diante de um Paulinho cada vez mais surpreso, o ex-ministro observou:

- E você, Paulinho, vivia pedindo minha cabeça!...

CLAÚDIO HUMBERTO

"A guerra só estará ganha quando conquistarmos a anistia total",

Deputado Evair de Melo (PP-ES), sobre votar o veto da redução de penas

13/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Nem Safra paga honorários exorbitantes a advogado

Herdeiros de Joseph Safra, banqueiro brasileiro considerado o mais rico do planeta, com seus US$23 bilhões (R$118 bi), contestaram com sucesso os US$35 milhões (R$200 milhões) cobrados pelo escritório de advocacia WilmerHale em um caso de herança. O juiz Colum Charles Leonard, da Alta Corte de Londres, reduziu drasticamente os honorários. Virando a página para o Brasil, o Master, de um banqueiro cambaleante, pagava R$3,6 milhões por mês a banca de advocacia Barci de Moraes.

Passe alto

Mais do que sugerir, o nome já entrega, o escritório “Barci de Moraes” é a grife da família do supremo ministro Alexandre de Moraes.

Coisa de País rico

Documentos entregues pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Senado revelam pagamentos de R$80,2 milhões ao escritório.

Constrangedor

O contraste é constrangedor e revela que honorários exorbitantes são inaceitáveis até para bilionários, uma turma que valoriza o dinheiro.

Que escândalo?

O ministro Alexandre de Moraes faz silêncio sobre o caso, a PGR não vê razões para investigar e o STF se dedica agora ao ramo de blindagens.

Lula muda versões sobre conversas com Vorcaro

Lula (PT) terá de escolher uma das lorotas que tem contado sobre seus encontros fora da agenda com Daniel Vorcaro. Ele disse em entrevista, dias atrás, ter ficado indignado com o “paumpói” da Globonews que o ligou ao dono do Banco Master. E deu nova versão da conversa de 1h30 com Vorcaro, a quem diz ter dito: “você está sendo acusado, você diz que é inocente, mas a apuração será 100% técnica”. Constrangedora lorota: Vorcaro ainda não era investigado na ocasião, dezembro de 2024.

Investigado na sala

Lula não deveria ter ficado “indignado” com a emissora, mas com amigos tipo Guido Mantega, que o fizeram receber um suposto investigado.

Haja conversa

Foi denunciado no Congresso que Lula teria recebido Vorcaro fora da agenda entre três e quatro vezes. Não se sabe o que tanto conversaram.

Conexões Lula

Lula também inaugurou a Biomm, fábrica de insulina de Vorcaro em Minas, da qual é sócio Valfrido dos Mares Guia, amigão do petista.

Carga asfixiante

O próprio Tesouro Nacional do governo Lula (PT) reconhece que a carga tributária do Brasil é a maior da História: atingiu 32,4% do PIB em 2025 e tomou inéditos R$ 4,12 trilhões dos pagadores de impostos em um ano.

Fantasiar é a saída

Ex-ministro da Justiça de Lula, Tarso Genro atribuiu a demora do presidente para definir candidato do PT gaúcho à crise mundial e “ao acúmulo de tarefas problemáticas que seu governo está tendo”.

Dados de todos

Além de atormentados por suas negativações de crédito, os cidadãos sofrem nas mãos de hackers bandidos que dizem ter invadido outra vez o Serasa Experian e roubado dados de 220 milhões de cidadãos. E ainda coloca tudo à venda na dark web por US$350. Ninguém está preso.

Previsão de especialista

Relator da extinta CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (PL-AL) prevê chance de Maurício Camisotti citar Lulinha, filho do presidente Lula (PT), no seu acordo de delação premiada sobre o roubo aos aposentados do INSS.

Lá vem

Está prevista para hoje (13) a nova Paraná Pesquisas sobre a eleição presidencial de 2026. Na pesquisa de 2 de abril (BR-00873/26), Flávio (PL) tinha 45,2% contra 44,1% de Lula (PT), no segundo turno.

Mundo novo

A Tesla iniciou produção em massa do seu caminhão elétrico, com tecnologia de direção autônoma. A expectativa é produzir cerca de 15 mil caminhões em 2026 e mais de 50 mil por ano a partir de 2027.

Gaúchos anti-Lula

Segundo a Futura/Apex (BR-07873/26), Lula (PT) perde no 2º turno no Rio Grande do Sul para todos os presidenciáveis; Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Eduardo Leite (PSD).

Regalia ministerial

Como quase todo primeiro escalão de Lula, Dario Durigan nem esquentou a cadeira como ministro da Fazenda e já se mandou para a gringa: fica até o dia 20 entre Estados Unidos, Espanha e Alemanha.

Pensando bem...

…o cessar-fogo que interessa em Brasília não tem nada a ver com o Irã.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Rainha do piti

A cada show de estrelismo, a ministra Marta Suplicy (Turismo) garantia lugar no folclore de Brasília. Certa vez ela queria-porque-queria embarcar para São Paulo às 11h da manhã. A FAB alegou que só poderia disponibilizar um jatinho à ministra em horário antecipadamente combinado, porque já tinha outros compromissos (ou “missões”, como os milicos gostam de dizer). Marta só embarcou no final da tarde. Esbravejando.

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