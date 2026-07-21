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Viagem a Bonito

Theresa Hilcar - Jornalista, cronista, membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras

Theresa Hilcar - Jornalista, cronista, membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras

21/07/2026 - 10h15
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Parem todos os carros. Limpem a estrada. Não deixem sequer os bichos atravessarem de um lado para o outro. Fechem todos os buracos, retirem as pedras do caminho, os galhos caídos e os animais mortos por motoristas descuidados. Proíbam a circulação de caminhões e carretas. De bicicletas, carroças e até de pedestres também.

Os 296 quilômetros devem ser iluminados por imensos holofotes. Não poderá haver sombra alguma na estrada. Nem chuva, por favor. Nas paradas, vigiem o motorista diante do bufê: que ele coma apenas o necessário para não pesar o estômago nem sentir sono. A música, se houver, deverá tocar em volume mínimo. Nada que distraia quem está ao volante. As conversas seguirão a mesma regra.

Que o espírito de todos esteja leve. Melhor ainda se fizerem suas preces. Se dormirem, que o sono seja tranquilo e sem pesadelos. Que ninguém discuta nem faça brincadeiras que desviem a atenção dos demais. Imaginemos anjos guardando o veículo durante todo o percurso. É assim que atravesso — e suporto — as horas de agonia na estrada.

Não durmo desde a véspera da viagem, me transformo numa espécie de zumbi durante a estadia e volto um caco. Nada me comove, nada me distrai. Meus nervos não relaxam. Sou incapaz de enxergar beleza no trajeto ou entusiasmo no destino. Levo dias para recuperar o físico e a sanidade. A estrada é um sacrifício do qual fujo sempre que posso. Não me diverte, não me dá prazer. Invejo os que desfrutam do caminho e celebram a chegada. Para mim, partida e chegada são apenas extremos do mesmo caos emocional.

E não, não carrego traumas nem experiências dolorosas. Sou feita de medos ancestrais, sem causa aparente. Sempre foi assim. Desde que me entendo por gente, esses temores me acompanham. Sou como aquelas latas amarradas ao para-choque dos carros dos recém-casados. As latas sou eu: condenada a seguir o veículo aos solavancos, produzindo um ruído infernal para alegria dos noivos.

Estradas, para mim, são como fantasmas. À noite, com minha miopia, vejo-os surgir em cada curva. Durante o dia, transformam-se em monstros prontos para atacar a cada ultrapassagem. Por isso não tiro os olhos da pista, vigio cada movimento do motorista e acompanho cada manobra como quem fiscaliza um voo em turbulência. Se possível, puxo conversa para me certificar de que ele continua atento.

— Viu a curva?

— Essa ultrapassagem não está apertada demais?

— A chuva não está ficando forte?

E, por fim, a pergunta inevitável:

— Vai demorar muito para chegar?

Parem todos os carros. Construam ferrovias. Façam voltar os trens. 

Cláudio Humberto

"O governo Lula deu um golpe para enganar o eleitor"

Deputado Kim Kataguiri (Missão-SP), sobre a volta da "taxa das blusinhas"

18/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Maioria de estados afetados por taxa votou em Lula

Dados cruzados pela coluna de um levamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que a maioria dos estados afetados pela tarifa extra de 25% a produtos exportados para os Estados Unidos votou em Lula para presidente, no segundo turno de 2022.

Pelos números, entre 2026 e 2025, 20 estados apresentaram variação negativa nas exportações, sendo o Rio Grande do Norte, governado pela petista Fátima Bezerra, com pior desempenho, - 72%.

Segue a lista

Alagoas, que também votou em Lula, aparece na sequência de maior queda nas exportações aos Estados Unidos, retração de 64,9%.

Variação

A lista dos estados percentualmente mais afetados segue com o Acre, queda de 62,8%. O estado, o terceiro, deu mais votos a Jair Bolsonaro.

Acima de 50%

Em quarto lugar, o último com retração superior a 50%, está Tocantins, que, de acordo com os números da CNI, registrou queda de 52,1%.

Conseguiram crescer

Registraram alta: RO (+49,1%), GO (+42,1%), DF (+34,2%), MT (25,8%), RJ (+15,4%), MS (13,7%) e, único lulista com elevação, PB (5,9%).

Lula já pagou R$25,5 bilhões em emendas em 2026

O governo Lula (PT) pagou R$25,5 bilhões em emendas parlamentares, desde o início do ano. Em pouco mais de seis meses, a administração petista conseguiu pagar mais em emendas do que em todo o ano de 2025.

O valor se aproxima do recorde dos últimos cinco anos, desbancado pelos pagadores de impostos no ano passado, quando o governo petista pagou R$31,5 bilhões para bancar as emendas.

Nem precisa esconder

As emendas “sem autor” que viraram notícia nos últimos dias representam pouco mais de 5% do total pago este ano.

Recordes sucessivos

Em 2024, Lula, PT e cia. pagaram R$31,4 bilhões para emendas de deputados e senadores.

Comparação

No último ano do governo Bolsonaro foram pagos pouco mais de R$17 bilhões em emendas parlamentares.

Recado claro

A Embaixada dos EUA no Brasil publicou – em português – aviso de que o governo Trump já designou 20 grupos perigosos do nosso hemisfério como terroristas, e assim impediu acesso ao sistema financeiro. Nada de invasão militar contra democracias, como diz Lula e seu Itamaraty.

Em todas

A decisão do representante de comércio dos EUA de impor novo tarifaço contra o Brasil não cita o STF. Ainda assim, a Corte emitiu nota oficial sobre o assunto, assinada pelo presidente, ministro Edson Fachin.

Tudo a ver?

A nota do STF sobre o tarifaço dos EUA começa com a promessa de “esclarecimentos” para a “correta compreensão” e acaba com garantias que nada muda na Corte, que permanece “sem qualquer influência”. 

Projeto de poder

Rosângela Moro (PL-SP) alertou que uma eventual continuidade do governo Lula poderá ampliar a influência do petista sobre o STF: “Poderá indicar mais quatro ministros [do STF]. O Brasil não pode ignorar”.

E aí?

Carlos Jordy (PL-RJ) quer saber se Flávio Dino (STF) vai investigar Lindbergh Farias (PT-RJ) após emenda dele de R$1,7 milhão parar em cooperativas do Paraná, estado da namorada Gleisi Hoffmann (PT).

Cadê a reforma?

Prefeito do Recife, Victor Marques se viu em saia justa: o bispo emérito Dom Muniz aproveitou festa religiosa e cobrou a restauração Basílica do Carmo, promessa não cumprida do antecessor João Campos (PSB).

Rubio petista

O pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado reprovou a fala de Marco Rúbio, secretário de Estado dos EUA, contra Lula, que, segundo ele, agiu como “cabo eleitoral” do petista.

É oficial

A produtividade no Congresso, que já não era lá essas coisas, agora é que não anda mesmo. Começa hoje (18), ainda que desrespeitando a Constituição, já que a LDO não foi votada, o recesso parlamentar.

Pergunta na urna

Tarifaço tem voto ou voto tem tarifaço?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Votos garantidos

O “coronel” e vereador Nei Ferreira era candidato à reeleição, em Vitória da Conquista (BA), quando visitou um bairro da cidade: “Aqui eu quero 750 votos!”, gritou do palanque. Um cabo eleitoral cochichou: “Pois o sr. Vai ter 1.500 votos, coronel”. Ferreira voltou a proclamar ao microfone: “Eu sei que 1.500 eleitores já prometeram votar em mim neste bairro, mas como eleitor é animal muito safado, eu aceito a metade!”
 

Cláudio Humberto

"Estamos num avião sem piloto"

Flávio Bolsonaro (PL), sobre o fracasso do governo Lula no caso do tarifaço dos EUA

17/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Governo Lula fingiu negociar e torceu pelo tarifaço

O governo Lula (PT) esperou até os ‘45 minutos do segundo tempo’ para realizar qualquer negociação significativa com os Estados Unidos, no caso do tarifaço do governo americano.

Além de o próprio presidente Lula antagonizar o governo Trump sempre que podia, em seus comícios pré-eleitorais, até o Ministério das Relações Exteriores, responsável pela diplomacia, passou a fazer politicagem em comunicado oficial, insinuando que forças armadas dos EUA poderiam invadir o Brasil.

Sem tempo hábil

Jamieson Greer, representante de comércio dos EUA, revelou: “reuniões construtivas” com o Brasil só começaram nas últimas seis semanas.

Esforço nenhum

Antes disso, o governo havia enviado duas cartas ao governo americano e feito só uma reunião “de alto escalão”, isto é, a visita de Lula a Trump.

Ideia única

O efeito desejado pela administração petista é que o tarifaço produza uma nova alta nas pesquisas de opinião, como ocorreu no ano passado.

Governo vê vitória

Quem vai pagar a conta do tarifaço não é o governo Lula, serão principalmente os exportadores e os trabalhadores atingidos.

Oposição desconfia de corpo-mole de Mauro Vieira

Deputados não vão desistir de ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que não deu as caras na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e escapou de explicar algumas lorotas envolvendo Brasil e Estados Unidos.

A oposição articula nova convocação e, agora, quer saber, por exemplo, se o Itamaraty soube antecipadamente que as tarifas seriam aplicadas e, mesmo assim, pouco fez, como suspeita o deputado Helio Lopes (PL-RJ), que cobrou detalhamento da negociação.

Roteiro eleitoral

Lopes diz que o governo usa o Pix para acusar opositores e inflamar discursos ideológicos nacionalistas: “grave negligência diplomática”, diz.

Motivo master

O deputado cobra explicações sobre as visitas de Daniel Vorcaro a Lula, no palácio, já que os Estados Unidos destacaram a corrupção por aqui.

Dividendos nas urnas

Outra frente já pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o impulsionamento de anúncios do governo Lula sobre o assunto.

Lionel Bolsonaro

Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma analogia futebolística para explicar a exclusão de Jair Bolsonaro do processo eleitoral deste ano e comparou com uma eventual exclusão do jogador argentino Lionel Messi da Copa.

Crise de gestão

Jorge Seif (PL-SC) não engoliu “crise climática” para justificar a alta na inadimplência no agronegócio. Diz o senador que é crise de gestão, “um governo que prefere atacar quem produz a ajudar quem alimenta”.

Alô PGR

Marcel Van Hattem (Novo-RS) levou à PGR a falta de Mauro Vieira na convocação da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A oposição acusa o chanceler de cometer crime de responsabilidade.

Presidente Moraes

Até o fim do mês, o Supremo Tribunal Federal funciona sob presidência do ministro Alexandre de Moraes. Moraes dividiu com Edson Fachin o comando da Corte durante o recesso do judiciário, entre 2 e 31 de julho.

Só isso

Não deve ir muito além dos choramingos de Mauro Vieira a reação diplomática às falas de Marco Rubio, que culpou Lula pelo tarifaço. O petista já foi orientado a não rebater o secretário de Estado dos EUA.

Me engana que eu gosto

Segundo a rede de televisão CBS, autoridades do alto escalão do governo Trump refutaram que a alegação de que a política teve qualquer influência na decisão dos EUA de imporem novo tarifaço contra o Brasil.

Estratégia martelada

Nota da liderança do PT no Senado divulgada ontem (16) sobre o novo tarifaço dos EUA utilizou a palavra “soberania” impressionantes doze vezes. “Lula”, por exemplo, foi citado apenas duas vezes.

Criatividade master

Jaques Wagner, ex-líder de Lula no Senado que deixou o cargo após virar alvo da PF no caso Master, disse que os EUA impuseram restrições ao Brasil “por conta da criatividade da nossa gente, que criou o pix”.

Pensando bem...

...o governo Lula ama tanto de imposto, que gosta até de tarifaço.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O fogo da juventude

Eliseu Resende, hoje um senador septuagenário, era candidato ao governo de Minas, em 1982, contra Tancredo Neves. Inexperiente, cometeu um erro ao criticar a idade do adversário: “Não podemos entregar o Estado a quem, numa idade provecta, não pode sustentar o peso da administração. Tancredo não passou recibo. Foi à tevê elogiar o rival e acabar com ele: “Konrad Adenauer deixou o governo da Alemanha aos 80 anos, após reconstruir o país. Já o jovem Nero...”

 

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