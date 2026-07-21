Viagem a Bonito

Cláudio Humberto

Deputado Kim Kataguiri (Missão-SP), sobre a volta da "taxa das blusinhas"

Maioria de estados afetados por taxa votou em Lula

Dados cruzados pela coluna de um levamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que a maioria dos estados afetados pela tarifa extra de 25% a produtos exportados para os Estados Unidos votou em Lula para presidente, no segundo turno de 2022.

Pelos números, entre 2026 e 2025, 20 estados apresentaram variação negativa nas exportações, sendo o Rio Grande do Norte, governado pela petista Fátima Bezerra, com pior desempenho, - 72%.

Segue a lista

Alagoas, que também votou em Lula, aparece na sequência de maior queda nas exportações aos Estados Unidos, retração de 64,9%.

Variação

A lista dos estados percentualmente mais afetados segue com o Acre, queda de 62,8%. O estado, o terceiro, deu mais votos a Jair Bolsonaro.

Acima de 50%

Em quarto lugar, o último com retração superior a 50%, está Tocantins, que, de acordo com os números da CNI, registrou queda de 52,1%.

Conseguiram crescer

Registraram alta: RO (+49,1%), GO (+42,1%), DF (+34,2%), MT (25,8%), RJ (+15,4%), MS (13,7%) e, único lulista com elevação, PB (5,9%).

Lula já pagou R$25,5 bilhões em emendas em 2026

O governo Lula (PT) pagou R$25,5 bilhões em emendas parlamentares, desde o início do ano. Em pouco mais de seis meses, a administração petista conseguiu pagar mais em emendas do que em todo o ano de 2025.

O valor se aproxima do recorde dos últimos cinco anos, desbancado pelos pagadores de impostos no ano passado, quando o governo petista pagou R$31,5 bilhões para bancar as emendas.

Nem precisa esconder

As emendas “sem autor” que viraram notícia nos últimos dias representam pouco mais de 5% do total pago este ano.

Recordes sucessivos

Em 2024, Lula, PT e cia. pagaram R$31,4 bilhões para emendas de deputados e senadores.

Comparação

No último ano do governo Bolsonaro foram pagos pouco mais de R$17 bilhões em emendas parlamentares.

Recado claro

A Embaixada dos EUA no Brasil publicou – em português – aviso de que o governo Trump já designou 20 grupos perigosos do nosso hemisfério como terroristas, e assim impediu acesso ao sistema financeiro. Nada de invasão militar contra democracias, como diz Lula e seu Itamaraty.

Em todas

A decisão do representante de comércio dos EUA de impor novo tarifaço contra o Brasil não cita o STF. Ainda assim, a Corte emitiu nota oficial sobre o assunto, assinada pelo presidente, ministro Edson Fachin.

Tudo a ver?

A nota do STF sobre o tarifaço dos EUA começa com a promessa de “esclarecimentos” para a “correta compreensão” e acaba com garantias que nada muda na Corte, que permanece “sem qualquer influência”.

Projeto de poder

Rosângela Moro (PL-SP) alertou que uma eventual continuidade do governo Lula poderá ampliar a influência do petista sobre o STF: “Poderá indicar mais quatro ministros [do STF]. O Brasil não pode ignorar”.

E aí?

Carlos Jordy (PL-RJ) quer saber se Flávio Dino (STF) vai investigar Lindbergh Farias (PT-RJ) após emenda dele de R$1,7 milhão parar em cooperativas do Paraná, estado da namorada Gleisi Hoffmann (PT).

Cadê a reforma?

Prefeito do Recife, Victor Marques se viu em saia justa: o bispo emérito Dom Muniz aproveitou festa religiosa e cobrou a restauração Basílica do Carmo, promessa não cumprida do antecessor João Campos (PSB).

Rubio petista

O pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado reprovou a fala de Marco Rúbio, secretário de Estado dos EUA, contra Lula, que, segundo ele, agiu como “cabo eleitoral” do petista.

É oficial

A produtividade no Congresso, que já não era lá essas coisas, agora é que não anda mesmo. Começa hoje (18), ainda que desrespeitando a Constituição, já que a LDO não foi votada, o recesso parlamentar.

Pergunta na urna

Tarifaço tem voto ou voto tem tarifaço?

PODER SEM PUDOR

Votos garantidos

O “coronel” e vereador Nei Ferreira era candidato à reeleição, em Vitória da Conquista (BA), quando visitou um bairro da cidade: “Aqui eu quero 750 votos!”, gritou do palanque. Um cabo eleitoral cochichou: “Pois o sr. Vai ter 1.500 votos, coronel”. Ferreira voltou a proclamar ao microfone: “Eu sei que 1.500 eleitores já prometeram votar em mim neste bairro, mas como eleitor é animal muito safado, eu aceito a metade!”

