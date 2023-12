Cláudio Humberto

Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) sobre o prêmio 'Mulher Economista 2023' de Dilma

Votação da desoneração da folha pode ser adiada

O governo trabalha arduamente para adiar a apreciação do veto que barrou a prorrogação da desoneração da folha para 17 setores da economia. O veto 38 está pautado para a sessão desta quinta (14). Líder de Lula no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) disse à coluna que não há embargo para “fazermos essa deliberação na próxima semana”. Mesmo entre aliados, o veto é rejeitado. O vice-líder de Lula, Jorge Kajuru (PSB-GO), declarou que vai votar pela derrubada.

Sebo nas canelas

Questionado pela coluna sobre o assunto, o líder de Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), correu pelos corredores para não responder.

Desagrado

“Estou antecipando meu voto sabendo que vou desagradar a maioria do governo do presidente Lula”, afirmou Kajuru.

É o esperado

Efrain Filho (União-PB) disse à coluna que o governo prometeu uma nova proposta, mas “não seria uma surpresa” se ela não aparecesse.

Congresso quer votar

“O tempo está escasso já não temos mais prazo para aguardar a proposta do governo”, alertou o senador paraibano.

Lula adota modelo que faliu Argentina e elegeu Milei

Enquanto o presidente argentino Javier Milei faz o que é necessário para reverter a crise, cortando despesas, até com demissão de servidores, o presidente Lula (PT) segue na direção oposta, adotando os erros dos seus amigos peronistas que levaram a Argentina à ruína. Como a turma de Alberto Fernández, Cristina Kirchner e Sergio Massa, o petista quer gastar, sobretudo dinheiro que não existe, até comprometendo as futuras gerações. Em vez de reduzir gastos, a obsessão é aumentar impostos.

‘Pedalada’ outra vez

Agora, para aplicar “pedalada” como a do impeachment de Dilma, o governo “arma” para não votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Mundo da fantasia

A “pedalada” faria o governo empurrar os gastos com a barriga e inventar um superavit ou produzir o zero a zero imaginado por Fernando Haddad.

Golpe na LDO

Sem aprovar a LDO, o governo governaria à base de duodécimos calculados em cima da própria proposta orçamentária em ano eleitoral.

Goiás prefere Michelle a Lula

O presidente Lula aparece atrás (19,9%) do governador Ronaldo Caiado (37,8%) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (21%) na preferência do eleitor goiano. Os dados são de levantamento do Paraná Pesquisas.

O piloto sumiu

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) destacou a lucidez do ministro José Múcio (Defesa) ao descartar as tropas do ditador da Venezuela transitando em território brasileiro: “Na omissão do piloto, temos sorte de contar ao menos com a tripulação para nos acalmar nas turbulências”.

Tudo calculado

Indicado de Lula ao STF, Flávio Dino afirmou ontem que não tem “feito contabilidades” porque acredita na liberdade de cada senador etc. etc. Já na sequência emendou: “Mas tenho uma projeção muito tranquila”.

Dino ‘piscou’

Manobra de ministros que reassumiram mandatos para votarem por Flávio Dino no STF chamou a atenção de Carlos Portinho (PL-RJ): “significa que está em risco e precisando de votos”, concluiu o senador.

Ficou mais caro

Dados do IPCA mostram que não passou de lorota a promessa do governo de vender passagens aéreas mais baratas. Ao contrário, até novembro, as passagens ficaram 35,24% mais caras.

Sem direito de defesa

Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) teve negado o pedido para renovar o porte de armas. Há dias o vereador tem denunciado sucessivos e violentos ataques ao gabinete avançado que mantém no Rio de Janeiro.

420 mil e subindo

Passam das 420 mil assinaturas a petição para que os senadores reprovem a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. A sabatina e votação está marcada para hoje (13).

Esse Vaticano...

O julgamento de um caso de corrupção no Vaticano avalia a venda de um prédio, em Londres, a um prejuízo de €140 (R$750) milhões. A principal suspeita é “incompetência” do cardeal responsável.

Pensando bem...

...dívida não é investimento.

PODER SEM PUDOR

Empate deu nocaute

Deputados na época, Íris de Araújo (GO) e Cezar Schirmer (RS) disputavam no PMDB a última vaga de suplente na bancada brasileira do Parlamento do Mercosul, e a votação deu empate. Pelo regimento, o desempate se dá pelo critério de idade: vence o mais velho. Schirmer foi logo declarando a idade: 55 anos. A deputada olhou para um lado, para outro, e bem-humorada, jogou a toalha: “Abro mão da disputa em favor do deputado Cezar Schirmer. Não revelo a minha idade por nada neste mundo!”