"Vai chegar no Lula, certeza!"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), após avançar a investigação do roubo no INSS

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

14/11/2025 - 07h00
INSS estava pronto para ser saqueado, diz relator

Relator da CPMI que investiga o roubo a aposentados, Alfredo Gaspar (União-AL) se espantou com a facilidade com que a organização criminosa “saqueou” o INSS. “[Impressiona] a falta de qualificação das pessoas dessa estrutura criminosa, que capturaram bilhões de reais”, disse o deputado ao podcast Diário do Poder, no YouTube. “A gente pensa que para ser bandido nessa magnitude precisa ser altamente inteligente, mas essas pessoas percorreram caminhos comuns”.

Regras frouxas

“Não houve engenharia tão complexa”, aponta Gaspar, que atribuiu a roubalheira ao afrouxamento de regras para criar as tais “associações”.

Padrinho tem

Gaspar disse que o dinheiro “estava fácil”, mas não tem dúvida: houve apadrinhamento político para possibilitar o esquema bilionário.

Assim fica difícil

O relator listou desafios graúdos da CPMI: “habeas corpus exagerados no STF, interesses partidários e proteção da classe política” prejudicam.

Não atrapalhar ajuda

Alfredo Gaspar diz que a CPMI tem ainda muito a fazer, e os ministros do STF poderiam evitar iniciativas que dificultam esse trabalho.

CPI do Crime Organizado prioriza rolê na COP-30

Instalada há dez dias, a CPI do Crime Organizado tem tudo para dar em nada. O colegiado, dominado por governistas no Senado, nem mesmo conseguiu fazer reunião inaugural. Parte dos membros se mandou para o bem-bom da COP-30, bem distante de Brasília. O comando da CPI, como o presidente Fabiano Contarato (PT-ES), e até o relator Alessandro Vieira (MDB-SE), que pediu a CPI, estão na comitiva de Davi Alcolumbre (União-AP) em Belém. A próxima reunião e só na terça (18). E olhe lá.

Números não mentem

A baixa quantidade de requerimentos já mostra o igualmente baixo interesse na CPI governista. Até agora, não chegaram a 90 pedidos.

Contraste

A CPMI do INSS, que viabilizou a prisão de Alessandro Stefanutto, nomeado por Lula, bateu 500 pedidos em menos de 24h.

Sexo dos anjos

Até agora, a CPI se concentrou em convidar burocratas, parte nunca pisou em áreas dominadas por facções, para falar no ar-condicionado.

Cadê Weverton?

pós Paulo Pimenta (PT-RS) contar lorota sobre “não blindar” político suspeito na CPMI do INSS, onde o governo não faz outra coisa, Kim Kataguiri (União-SP) pediu imediatamente seu apoio para convocar o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder de Lula, o primeiro citado.

Sanciona, Lula

Para o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, o projeto que impede o “desconto associativo” automático aprovado na Câmara e no Senado é a única solução para acabar com a roubalheira. Falta só Lula sancionar.

Sol quadrado

Eric Douglas Martins Fidelis estava na CPMI depondo quando foi informado que seu pai, André Fidelis, ex-diretor de Benefícios do INSS, foi preso pela Polícia Federal por ordem do ministro André Mendonça.

Filme repetido

O senador Sérgio Moro (União-PR) fez questão de registrar que três dos presos nesta quinta-feira (13), foram nomeados por Lula: “a história se repete”. Todos afastados dos cargos por decisão da Justiça, não de Lula.

Lula estático

Estagnado nas pesquisas de intenção de voto, “Lula é uma estátua política que o povo não quer mais cultuar”, segundo concluiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que defende candidatura única de oposição.

Pedra cantada

Daqueles julgamentos que nem precisavam ter, Eduardo Tagliaferro está na imensa lista de réus já condenados. O ex-assessor de Alexandre de Moraes vai responder por “vazar informações”, na verdade, gravíssimas denúncias que deveriam ser investigadas. Mas não o serão.

Agora ficou sério

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Pode-MG), anunciou que as investigações da roubalheira aos aposentados chegaram ao primeiro escalão do esquema: “formado por políticos”.

Culpados no espelho

A ONU, dona da marca COP, enviou carta para “cobrar” as falhas na segurança e infraestrutura do evento do governo do Brasil, que disse ter “atendido todas as solicitações”. Cara de pau dupla. Há dois anos Belém foi definida como sede e as limitações não são novidade para ninguém.

Pergunta na jurisprudência

O ‘núcleo político’ do roubo aos aposentados atentou contra a democracia?

PODER SEM PUDOR

De olho cargo

O jornalista mineiro Olavo Drummond, que foi deputado estadual, Procurador da República, ministro do Tribunal de Contas da União, secretário de Juscelino Kubitschek, entre outras atividades na vida, encerrou a carreira política em 1997 como prefeito de Araxá, terra natal. Era tucano e o vice era do PT. Um dia pegou uma gripe danada que o deixou de cama. Foi obrigado a tirar licença para se recuperar. Foi quando a mulher do vice foi flagrada num mercadinho, conversando com uma amiga que quis saber como estava a saúde do prefeito. “Fiquei sabendo”, informaram depois ao gripado, “que o dr. Olavo teve uma piorazinha boa”.

Giba Um

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar...

US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado", de Lula, na abertura da COP30

13/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um

Será lançado no primeiro semestre de 2026 um dos livros mais comentados nos Estados Unidos este ano: "O Império da IA" (Rocco) narra os bastidores da Open AI, a criadora do ChatGPT, hoje liderada por Sam, empresa que teve em seus primeiros tempos participação direta de Elon Musk.

MAIS: escrito pela jornalista Karen Hao, o livro mostra as disputas corporativas entre bilionários do Vale do Silício e na corrida das gigantes digitais pelo protagonismo na tecnologia. Previsão de Hao no livro: "Governar a IA é governar o futuro da humanidade".

Giba Um

O poder da escolha

Com mais de 40 anos de carreira e prestes a completar 52 anos (próximo dia 30), a apresentadora e empresária Angélica revelou em entrevista ao Gshow, que a maturidade e o crescimento dos filhos lhe deram o poder de escolher os trabalhos, mas o ritmo continua praticamente o mesmo, ela só direciona sua energia para aquilo que considera positivo e autêntico em sua visão. “Abre um espaço na cabeça da gente porque não adianta querer acumular coisas, né? Aquela famosa frase ‘tudo não terás’, não dá pra você achar que consegue tudo. Então, se você se dedica a uma coisa, aquela coisa vai sair muito bem-feita. E eu me dediquei muito aos meus filhos, eles saíram bem-feitos. Hoje tenho mais tempo. Eles nem querem muito que eu fique no pé deles, ao contrário. Mas tenho muito mais tempo para a minha cabeça”. Com um novo programa na GNT e ao vivo, está feliz com a repercussão. “Estou muito feliz por essa ideia que saiu da minha cabeça ter se tornado realidade desta forma, porque podia também ter sido um surto. Fazer um programa ao vivo, em que as pessoas comem, conversam, bebem, trocam ideia. São pessoas diferentes, que não se conhecem. Podia ter dado errado, até por ser ao vivo. Todo mundo mais tenso. Porque todos estão acostumados com a edição”. Mas, para manter o ritmo, semelhante aos de tempos atrás, dedica-se ao muay thai, à musculação e ao pilates — este três vezes por semana, todos ligados à meditação, prática iniciada após um acidente de avião em 2015. “Medito todos os dias. Tem dia que consigo meditar meia hora,  em outro uma hora e meia. É um processo que vai fazendo a vida mudar para você. Vira um vício bom. O corpo pede, a mente pede e vira uma coisa tranquila para fazer”.

É o Brasil que dorme em serviço

O funcionalismo público, por muitas vezes, é o principal detrator de sua imagem - entre pobres ou ricos. Um exemplo foi dado, sábado passado, no hangar da Líder Taxi Aéreo, no Rio de Janeiro, nas proximidades do Galeão. Donos de jatos, indo para distantes e diversas paragens, se enfileiravam na sala que antecedia a fiscalização da bagagem de mão pela Receita Federal. O agente da Polícia Federal, também na sala, esperava com a expressão de que não era com ele. Alguns perguntaram onde estavam os homens da Receita. Funcionários da Líder responderam baixinho que eles estavam dormindo e pediram para não serem chamados de madrugada. Um dos donos de jatinho esperneou e o funcionário da Líder avisou: "Não adianta, meu padrão! Eles dormem sempre".

Água de Alckmin

Mais discreto do que o esbanjador casal Lula-Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também empurra amarga fatura nos pagadores de impostos para bancar o custeio do Palácio do Jaburu, residência oficial do socialista e da esposa, Lu Alckmin. A conta de água do palacete que tem a família Alckmin como inquilina já passou dos R$ 124 mil apenas este ano. Mês de seca em Brasília, julho registrou o maior consumo e maior fatura: R$ 25,6 mil. A conta do vice nem coça os gastos de Lula. Entre janeiro e julho, o Alvorada gastou R$ 334,4 mil só com água. O vice soma as quatro maiores contas de água do palácio, entre R$ 18,9 mil e R$ 25,6 mil.

Giba Um

Inspirado no 007

A matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, completou 70 anos na última quarta-feira (5), mas a comemoração só aconteceu no final da semana, numa festa inspirada nos filmes do 007, do personagem James Bond. E fez uma brincadeira com o logo usando o 0070. Para entrar no clima, até um minicassino foi montado na mansão de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, que cedeu o local e claro,  eram  um dos convidados. Entre tantos presentes, além do “marido” Corey Gamble (não são casados oficialmente) e das famosas filhas (Kourtney, Kim, Khlóe, Kendall e Kylie), a festa contou com convidados para lá de ilustres como o príncipe Harry e Meghan Markle, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Mark Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, Hailey e Justin Bieber, Vin Diesel, Adele, Selma Blair, Tommy Hilfiger, Mariah Carey, Stevie Wonder, Sarah Paulson, Naomi Watts, Gayle King e Tristan Thompson, entre outros .  Ao compartilhar algumas fotos da festa, descreveu: “Me sinto tão abençoada por ter a minha preciosa família e todos os meus lindos amigos reunidos para uma noite para celebrar e fazer estas memórias incríveis juntos!”. Uma festa bem grandiosa que contou com show exclusivo de Bruno Mars.

Giba Um

Dando um tempo

Mateus Simões se filiou ao PSD de Minas Gerais, ganhou até festa de recepção à sua nova legenda e praticamente demonstrava que Gilberto Kassab o escolhera para disputar o governo do estado. Ao mesmo tempo, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e também do PSD, sentia-se afastado da disputa, mesmo sendo o favorito de Lula. A partir daí, resolveu dar um tempo: de um lado, espiava se poderia disputar o Planalto por outro partido; de outro, se não for escolhido para o STF, deixaria a política quando terminar seu mandato de senador.

Rebelião silenciosa

Há um ano em tramitação no gabinete do ministro Cristiano Zanin, o inquérito sobre a venda de sentenças está no centro de uma rebelião silenciosa no STJ contra o STF. Alguns ministros se dizem constrangidos em julgar no STJ casos de escritórios de advocacia de parentes de ministros do STF. Há pouco tempo, o STJ mudou o rumo de um julgamento porque uma das partes era defendida por advogados do escritório de Valeska, mulher de Zanin, o que "provocava desconforto em alguns pares". Do seu lado, Zanin tem conduzido o caso com total discrição e de forma séria.

Pérola

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado",

 de Lula, na abertura da COP30, em Belém. 

Embrapa conhece o solo 1

A Embrapa vai dar uma de suas valiosas contribuições ao agronegócio no Brasil. A estatal deverá levar à COP30 novos mapeamentos de solo que prometem trazer avanços significativos para a produção rural. O sistema congrega dados sobre a erodibilidade dos solos, aptidão agrícola das terras e estoque de carbono orgânico. No Ministério da Agricultura, o mapeamento já é visto como importante subsídio para a formulação de políticas públicas e a destinação de recursos com base em informações técnicas sobre as melhores regiões para o plantio. 

Embrapa conhece o solo 2

O mapa da erodibilidade expõe as áreas mais suscetíveis à perda de solo e à degradação, fornecendo base para decisões sobre o uso e conservação. Já o de aptidão agrícola, produzido em parceria com o IBGE e o Ministério da Agricultura, oferece uma leitura precisa do potencial produtivo das terras brasileiras, cruzando geografia, clima e sustentabilidade. Mas é o mapeamento de estoques de carbono que traduz com mais nitidez o alcance desse trabalho. Ele permite mensurar, com precisão inédita, o papel dos solos na captura e armazenamento de carbono. É o dado essencial para a consolidação do país como protagonista do mercado global de créditos de carbono. 

Mais um fundo

Enquanto tenta arrancar algum dinheiro dos ricaços com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), Lula não abre a boca sobre o Fundo Amazônia, lançado por ele mesmo em 2018 e sob a administração do BNDES. Este ano, o Fundo Amazônia ainda viu pingar doações, uma da Suíça, CHF 5 milhões, e outra da Irlanda, US$ 5,8 milhões. Ao longo de 17 anos, as doações somaram R$ 4,5 bilhões. Esse TFFF é uma cópia do Acordo de Paris, firmado em 2015, prometendo US$ 100 bilhões por ano (nunca rendeu um tostão). Enquanto o governo chora no Congresso, Lula promete US$ 1 bilhão no TFFF.

Mercosul ignora

As ausências de países do Mercosul e principalmente do Brics, muito festejados por Lula, expuseram ao mundo o fracasso da reunião de cúpula que antecedeu debates do COP30. O caso mais grave foin do Mercosul, justo quando Lula ocupa a presidência rotativa do organismo. Diplomatas apostam que o boicote foi liderado e até organizado pelo argentino Javier Milei. Os parceiros da China, Rússia, Índia e África do Sul também não vieram. E até o uruguaio Yamandu Orsi, esquerdista eleito no continente, não deu as caras.

Convocação

Se dependesse só da Polícia Federal, Jair Bolsonaro cumpriria sua pena em casa. Alguns acham que ele poderia repetir a prisão de Lula na PF de Curitiba. Outros não querem o ex-presidente nas dependências da PF em Brasília. Alegam que não possuem condições para obrigá-lo, devido às duas doenças, e recomendam prisão domiciliar. Mais: o que muitos bolsonaristas querem de Bolsonaro é um tipo de manifesto, de ordem ou até bilhete. Nas redes, tem aparecido uma convocação de Bolsonaro "à lua", mas é "criação de computador" e dura segundos.

Deixado de lado

À medida em que se aproxima sua prisão em regime fechado, Bolsonaro tem sido deixado de lado, segundo levantamento no sistema  do STF, que aponta uma redução de 74% de agosto para cá, no número de pedidos para visitá-lo. Nas primeiras quatro semanas de sua prisão domiciliar, ainda segundo o mesmo levantamento, foram 123 pedidos de visitas. Nos últimos 30 dias, esse total caiu para 32. Em novembro, até agora, foram 12 solicitações. A propósito: Alexandre de Moraes tem vetado, seguidamente, três pedidos de visitas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Não esquece o processo que ele enfiou na Justiça sobre fraude no processo eleitoral brasileiro.

Mistura Fina

Inimigos bolsonaristas dos ministros do Supremo estão estampando nas redes fotos de Luís Roberto Barroso, agora aposentado, chorando por ter suspenso seu visto de entrada nos Estados Unidos. Perdeu uma boa temporada em sua casa de R$ 22 milhões em Miami e as aulas que daria em Harvard. Em janeiro, dará um curso na Sorbonne, em Paris, para onde tem viajado com frequência. O ex-ministro pode até lamentar essas medidas, mas acredita que, em pouco tempo, serão revogadas. Mais: Barroso já começou a planejar seu livro de memórias, não apenas no Supremo, mas dos 15 anos até agora.
 
No PT e entre aliados mais chegados, há uma certeza do que Lula fará, com grande ênfase na campanha que fará para disputar sua reeleição (quarto mandato) no Planalto: vai prometer recriar o Ministério da Segurança Pública. É uma promessa velha, já constava de seu programa para 2022, mas Flávio Dino foi convidado para o Ministério da Justiça e convenceu Lula a manter Segurança Pública na pasta. Também Ricardo Lewandowski, para aceitar a Justiça, pediu que a Segurança viesse junto.

A defesa de Bolsonaro já prepara novo recurso para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a condenação do ex-presidente por suposto golpe de Estado após as eleições de 2022. No primeiro, o voto (seguido pelos demais da 1ª Turma de Alexandre de Moraes era rápido: "Não assiste razão ao Embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração". Para o próximo recurso, o ministro Flávio Dino poderá declará-lo "protelatório" e acabar com a festa.
 
A ausência de governantes na cúpula da COP30 foi constrangedora: apenas 17 chefes de Estado e de Governo apareceram. O Planalto espera outros e poderão ser 29 no total. A presença desses signatários em versões anteriores variou entre 75 e 120, A Cúpula da Terra na Rio-92, atraiu 108. Dos 17 em Belém, três deles são chefes de Estado, não governam: os reis da Suécia, o príncipe de Mônaco e o presidente da Finlândia.

In – Ergométrica horizontal
Out – Ergométrica vertical
 

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT transformou o Brasil num palco de contradições"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) conseguindo manter a elegância em tempos de raiva

12/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Falidos, Correios torram R$19,5 milhões na COP-30

Mesmo com a estatal Correios em situação que beira a insolvência, como admitiu Fabiano Silva dos Santos, que se alternava entre presidente da estatal e churrasqueiro de Lula (PT), o governo não segurou a fúria gastadora e já torrou mais de R$19,5 milhões em contratos relacionados à COP-30, conferência sobre o clima em andamento em Belém (PA). Só a Latam conseguiu fechar ao menos sete contratos com os Correios e vai levar mais de R$1,3 milhão.

Ajuda aí

A companhia aérea irá ceder os porões das aeronaves para o transporte de cargas “da operação logística COP30” dos Correios. Cobrou caro.

Outra beirada

A Azul também conseguiu uma beirada, em contrato coma estatal. Vai prestar o mesmo serviço da concorrente, mas por R$4,5 milhões.

Só filé

A Sideral Linhas Aéreas fechou R$7,9 milhões em dois contratos. Para serviços de logística, a Cargo Way Event levou outros R$7,5 milhões.

Como ricos

Como ninguém é de ferro, os Correios fecharam 3 hospedagens na bela Mirití Pousada. Custou R$22.399,00 cada, ou R$67.197,00 o contrato.

Lula não cresce com Bolsonaro preso e inelegível

O Paraná Pesquisas aponta que acabou o “bom momento” que o governo Lula (PT) viveu às custas condenação de Jair Bolsonaro (PL), já preso, inelegível e censurado, e do embate com Donald Trump, após o tarifaço. No 1º turno, Lula tem só 35,6%, o que sugere haver chegado ao teto, contra 32,1% de Bolsonaro, isto é, empate técnico. Já no 2º turno, igualmente improvável, há empate de 43,7% contra 43,1%, com margem de erro de 2,2 pontos. A pesquisa não considera a inelegibilidade.

Todos contra Lula

Ciro Gomes (PSDB) seria o terceiro colocado com 8,2% seguido por Ratinho Jr. (PSD) com 6,9% e Ronaldo Caiado (União) com 3,2%.

Zona de rebaixamento

Romeu Zema (Novo) tem 2,7%, enquanto 4,7% não opinaram e 6,6% votariam branco/nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados.

Dados técnicos

O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios dos 26 Estados e do DF, entre os dias 6 e 10 de novembro.

Caçador de selfie

O chanceler decorativo Mauro Vieira (Itamaraty) viajou ao Canadá para tentar encontrar o secretário de Estado americano, Marco Rubio. No entanto, não há confirmação de agenda entre as duas autoridades.

Pá-de-cal na COP30

Além dos chefes de governo e de Estado mais importantes e de todos os governantes do Mercosul e do Brics, até ecochatos tipo Greta Thunberg também boicotaram e ajudaram a sacramentar o fracasso da COP30

Mico exportação

Virou chacota nas redes sociais uns marmanjos com roupas de pelúcia simulando animais na COP-30. Não bastasse a humilhação de se rastejar, tinha até “animal” que não é visto na região, tipo camelo.

Copa? Copo?

O pouco caso com a COP30 não foi só coisa de líderes mundiais, que deram uma banana para o palanque de lacrações de Lula. Pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação mostra que só 1 em cada 10 estudantes brasileiros sabe o que se passa em Belém.

Assunto proibido

Cobrado nas redes sociais, o PSB se faz de morto e ignora seguidores que querem saber que fim vai levar o deputado estadual Edson Araújo (MA), acusado de ameaçar o vice da CPMI do INSS, Duarte Jr (PSB-MA)

Montanha na CPMI

O povo não perdoa. Paulo Pimenta (PT-RS) foi no X pedir avaliação sobre sua atuação na CPMI do INSS. Não contava que teria quem perguntasse para Grok (IA) quem era “Montanha” na lista da Odebrecht.

Boca no trombone

Rolou climão daqueles na COP30 em evento com Helder Barbalho. Dado momento, mulher identificada como Auricélia Arapiun, líder indígena, gritou impropérios ao governador paraense. Foi de “fraude” pra lá.

CPI da COP30

A proposta de CPI para investigar irregularidades na COP30 já tem mais de cem assinaturas para ser instalada na Câmara, revelou o deputado Zucco (PL-RS). São necessárias 171 assinaturas para pedir a CPI.

Pergunta na lógica

Quem é contra projeto antifacção é a favor de facção?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Rolando o lero

A senadora Heloisa Helena (Psol-AL) presidia a sessão quando José Maranhão (PMDB-PB), antes de iniciar seu discurso, avisou que iria demorar. “Não tem importância, senador. Fique à vontade. Sou muito tolerante. E os senadores que aqui estão, e que também vão falar, serão pacientes.” Meia hora, Mão Santa (PMDB-PI) aparteou Maranhão, na maior ingenuidade: “Meu ilustre senador, por que não transforma esse discurso logo num livro?” Maranhão agradeceu a sugestão e mandou ver. Falou exatos 90 minutos de falação.

