"Vai ter sangue nas mãos do excelentíssimo ministro e do Gonet"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Governo distribuiu R$32,02 bilhões em emendas

O governo Lula (PT) distribuiu mais de R$32,02 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU). O total reservado havia sido maior: R$47,8 bilhões, mas apenas 67% foram de fato pagos. As emendas parlamentares destinam verbas do Orçamento a mando de deputados e senadores, sem interferência do Poder Executivo.

Maioria individual

Cerca de 53% de tudo pago pelo governo federal atendeu às emendas individuais, tanto emendas pix, quanto as com finalidade definida.

Nosso dinheirinho

Segundo o Tesouro Nacional, o governo Lula pagou R$3 bilhões a mais em emendas em 2025 do que em 2024.

Balcão 2025

O Tesouro Nacional contabiliza R$28,9 bilhões pagos em 2025 em emendas parlamentares, quase tudo (75%) em emendas individuais.

Saco sem fundo

Para 2026, a perspectiva é de ainda mais gastos com emendas. O Orçamento do ano, já aprovado, prevê pagamento de R$61 bilhões.

Lula deve priorizar solução caseira em ministérios

Forçado por pedidos de demissão ou pela descompatibilização de cargos, em razão do ano eleitoral, o presidente Lula deve priorizar alçar ao posto de ministro quem já está na pasta que o titular vá se afastar este ano. Para não travar as “entregas”, os secretários-executivos, que atuam como braço-direito dos ministros, devem assumir temporariamente a titularidade das pastas. A escolha também pretende evitar ainda mais desgaste com o Congresso, que sempre tem quem quer uma boquinha.

Taxxad ausente

Na Fazenda, Dario Durigan deve substituir Fernando Haddad. Taxxad, por ora, deve coordenar campanha de reeleição de Lula.

Velha conhecida

Para a poderosa Casa Civil, Lula deve colocar a secretária Miriam Belchior no lugar de Rui Costa, que deve tentar o Senado pela Bahia.

Vai indo

Lewandowski deve pedir o boné nos próximos dias da pasta da Justiça, a mais enrolada. A vaga pode sobrar até para o petista Tarso Genro.

Sindicância

O Conselho Federal de Medicina vai apurar denúncias de falta de atendimento médico a Jair Bolsonaro, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A sindicância teve instauração imediata.

Outro caminho

Com pouca chance de vitória nos pedidos feitos ao ministro Alexandre de Moraes, a oposição resolveu procurar o presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, para solicitar a prisão domiciliar para Bolsonaro.

Não para

Já são quase 1500 os documentos recebidos pela CPMI que investiga a ladroagem no INSS. Protocolados são 2.854, o último pede a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

Tudo estranho

“É no mínimo estranho ver o TCU tentando interferir em uma decisão técnica e exclusiva do Banco Central”, diz o senador Magno Malta (PL-ES), que ainda quer saber, “estão tentando salvar quem?”.

P do pecado

O pagode desbancou o sertanejo e levou o top 1 de música mais ouvida no Brasil em 2025. O Hit “P Do Pecado”, do grupo brasiliense Menos É mais e Simone Mendes, subiu ao pódio após sete anos de sertanejo.

1/2026

A Câmara tem seu primeiro projeto de lei do ano protocolado. É do Executivo e institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para criar o Instituto Federal do Sertão Paraibano.

Vem aí!

Depende do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a instalação da CPMI para investigar denúncias cabulosas contra o Banco Master. Pedido para criar a CPMI tem mais de 230 assinaturas.

Alás...

... entre as mais de duas centenas de assinaturas de parlamentares para criar a CPMI do Banco Master, não tem petista entre os signatários. A turma do PCdoB e do Psol também ficou de fora.

Pergunta aos comunas

Por que quem sempre lacra contra banqueiros não assina a CPMI do Banco Master?

PODER SEM PUDOR

Cachoeira de simpatia

Juscelino Kubitscheck era um craque na arte de agradar platéias. Certa vez, quando governador, visitou a cidade de Tombos (MG), na divisa com o Estado do Rio, cujo nome era uma referência à belíssima queda d’água no rio Carangola. E causou estupor ao se referir à cachoeira, no discurso:

- Isso não é natural...

A platéia ainda estava boquiaberta, perplexa, quando JK completou:

- ...é tão linda que só pode ser obra do povo de Tombos!

Saiu do palanque carregado nos braços.