"Vai ter sangue nas mãos do excelentíssimo ministro e do Gonet"

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre a delicada situação do ex-presidente

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

08/01/2026 - 07h00
Governo distribuiu R$32,02 bilhões em emendas

O governo Lula (PT) distribuiu mais de R$32,02 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU). O total reservado havia sido maior: R$47,8 bilhões, mas apenas 67% foram de fato pagos. As emendas parlamentares destinam verbas do Orçamento a mando de deputados e senadores, sem interferência do Poder Executivo.

Maioria individual

Cerca de 53% de tudo pago pelo governo federal atendeu às emendas individuais, tanto emendas pix, quanto as com finalidade definida.

Nosso dinheirinho

Segundo o Tesouro Nacional, o governo Lula pagou R$3 bilhões a mais em emendas em 2025 do que em 2024.

Balcão 2025

O Tesouro Nacional contabiliza R$28,9 bilhões pagos em 2025 em emendas parlamentares, quase tudo (75%) em emendas individuais.

Saco sem fundo

Para 2026, a perspectiva é de ainda mais gastos com emendas. O Orçamento do ano, já aprovado, prevê pagamento de R$61 bilhões.

Lula deve priorizar solução caseira em ministérios

Forçado por pedidos de demissão ou pela descompatibilização de cargos, em razão do ano eleitoral, o presidente Lula deve priorizar alçar ao posto de ministro quem já está na pasta que o titular vá se afastar este ano. Para não travar as “entregas”, os secretários-executivos, que atuam como braço-direito dos ministros, devem assumir temporariamente a titularidade das pastas. A escolha também pretende evitar ainda mais desgaste com o Congresso, que sempre tem quem quer uma boquinha.

Taxxad ausente

Na Fazenda, Dario Durigan deve substituir Fernando Haddad. Taxxad, por ora, deve coordenar campanha de reeleição de Lula.

Velha conhecida

Para a poderosa Casa Civil, Lula deve colocar a secretária Miriam Belchior no lugar de Rui Costa, que deve tentar o Senado pela Bahia.

Vai indo

Lewandowski deve pedir o boné nos próximos dias da pasta da Justiça, a mais enrolada. A vaga pode sobrar até para o petista Tarso Genro.

Sindicância

O Conselho Federal de Medicina vai apurar denúncias de falta de atendimento médico a Jair Bolsonaro, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A sindicância teve instauração imediata.

Outro caminho

Com pouca chance de vitória nos pedidos feitos ao ministro Alexandre de Moraes, a oposição resolveu procurar o presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, para solicitar a prisão domiciliar para Bolsonaro.

Não para

Já são quase 1500 os documentos recebidos pela CPMI que investiga a ladroagem no INSS. Protocolados são 2.854, o último pede a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

Tudo estranho

“É no mínimo estranho ver o TCU tentando interferir em uma decisão técnica e exclusiva do Banco Central”, diz o senador Magno Malta (PL-ES), que ainda quer saber, “estão tentando salvar quem?”.

P do pecado

O pagode desbancou o sertanejo e levou o top 1 de música mais ouvida no Brasil em 2025. O Hit “P Do Pecado”, do grupo brasiliense Menos É mais e Simone Mendes, subiu ao pódio após sete anos de sertanejo.

1/2026

A Câmara tem seu primeiro projeto de lei do ano protocolado. É do Executivo e institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para criar o Instituto Federal do Sertão Paraibano.

Vem aí!

Depende do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a instalação da CPMI para investigar denúncias cabulosas contra o Banco Master. Pedido para criar a CPMI tem mais de 230 assinaturas.

Alás...

... entre as mais de duas centenas de assinaturas de parlamentares para criar a CPMI do Banco Master, não tem petista entre os signatários. A turma do PCdoB e do Psol também ficou de fora.

Pergunta aos comunas

Por que quem sempre lacra contra banqueiros não assina a CPMI do Banco Master?

PODER SEM PUDOR

Cachoeira de simpatia

Juscelino Kubitscheck era um craque na arte de agradar platéias. Certa vez, quando governador, visitou a cidade de Tombos (MG), na divisa com o Estado do Rio, cujo nome era uma referência à belíssima queda d’água no rio Carangola. E causou estupor ao se referir à cachoeira, no discurso:

- Isso não é natural...

A platéia ainda estava boquiaberta, perplexa, quando JK completou:

- ...é tão linda que só pode ser obra do povo de Tombos!

Saiu do palanque carregado nos braços.

CLAÚDIO HUMBERTO

"[O governo Lula] só sabe aumentar impostos e sufocar quem produz"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o governo tomar R$25 bilhões em impostos em 2 dias

05/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula e a mentira do ‘revogaço’: mais de 3 mil sigilos

Ao prometer na campanha de 2022 um “revogaço” de decretos de sigilo do antecessor Jair Bolsonaro, para “restaurar a transparência” e acabar o “obscurantismo”, Lula (PT) estava apenas mentindo para o eleitorado. O governo do petista impôs milhares de sigilos, dos gastos extravagantes das viagens de Janja, sua mulher, às evoluções dos seus empresários favoritos, Joesley (que o delatou na Lava Jato) e o irmão Wesley, passando pela recusa de cumprir a Lei de Acesso a Informações (LAI).

Dados são oficiais

Dados da Controladoria-Geral da União e relatórios independentes revelam total de 3.287 sigilos entre 2023 e 2025, ignorando a LAI. 

Recusas reiteradas

O governo Lula desrespeitou a LAI, de forma obstinada, própria de quem tem muito a esconder, recusando 16% dos pedidos de informações.

Lorota do ‘revogaço’

Virou piada Lula jurar em 2022 a uma radio paulistana, mentindo, o revogaço de tudo “que Bolsonaro está criando para defender os amigos”.

Sigilos aumentaram

Só em 2023, o primeiro ano, Lula decretou sigilo de 100 anos em 1.339 pedidos de informação, contra 1.332 no último ano de Bolsonaro (2022).

Gafes e gastos marcam atitudes da ‘atora’ Janja

Ao contrário de antecessoras mais discretas, a primeira-dama Janja (PT) seguiu em 2025 seu protagonismo espalhafatoso, marcado por gafes diplomáticas, declarações impropriadas e acusações de gastos extravagantes, gerando críticas e até ações judiciais. Em 2025 seguiu na mesma toda. Já em fevereiro, em visita ao barracão da escola de samba Portela, ela vazou imagem de uma águia que seria surpresa no desfile de Carnaval. O conteúdo foi apagado após críticas pelo seu descaso.

Nem ditadura escapa

Durante jantar oficial na China, em maio, Janja reclamou do TikTok ao ditador chinês Xi Jinping, causando constrangimento e irritação.

Quem estuda não erra

Em novembro, durante entrevista na COP30, em Belém, ela soltou um analfabetíssimo “somos atoras” em vez de “somos atrizes”. 

Insensibilidade

Ela fez dancinha na Índia enquanto o Brasil estava em choque com as enchentes do Sul, e até se meteu em foto de Joe Biden com Lula.

Lembra do ‘sumiço’ fake?

A primeira-dama Janja insinuou em 2023 o sumiço de 261 móveis da Presidência, depois encontrados num depósito do Palácio da Alvorada, porque queria comprar novos. A mentira rendeu condenação na Justiça.

Pura ficção

Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com meta de superávit de R$ 34,3 bilhões para as contas públicas. Em 2023 e 2024 as metas – não atingidas – foi de “déficit zero”. Foram dois anos de rombos.

Curioso

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi o décimo maior anunciante do Facebook e Instagram em todo o Brasil, nos últimos três meses: torrou R$406 mil, mais até que (o banco público) Caixa, que gastou R$282 mil.

Na nossa conta

Lula (PT) distribuiu mais de R$30,6 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência. Foram R$1 bilhão a mais que no ano anterior, que já havia batido recorde histórico.

Definição em Portugal

Será realizada no dia 18 a eleição presidencial em Portugal, onde lidera pesquisas Luís Marques Mendes, candidato do PSD do primeiro-ministro Luis Montenegro. Tem 79% de chances de vitória, segundo a Polymarket.

Mais um

O último Relatório de Acompanhamento Fiscal de 2025 da Instituição Fiscal Independente do Senado alerta: retirada de despesas do teto de gastos, como precatórios, ressarcimento da roubalheira no INSS etc. dão fôlego curto, mas demonstram a necessidade para mais um ajuste fiscal.

Imposto desincentiva

“Alíquota de 25% [para importação de painéis solares] é abusiva e não tem qualquer efeito benéfico à indústria nacional” argumenta o senador Marcos Rogério (PL-RO), que apresentou projeto para limitar essa taxa em 9,6%. No governo Bolsonaro, lembra ele, essa alíquota foi zerada.

Banco do mundo

O mercado espera que Donald Trump anuncie antes de fevereiro o próximo presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA. Kevin Hassett, Kevin Warsh e Christopher Waller estão entre os mais cotados.

Pensando bem...

...propaganda, agora, é alma do governo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Papel de deputado

Paulo Lustosa era deputado federal pelo Ceará quando foi procurado por um prefeito. Ele queria resolver “um problema urgente” e estendeu um papel. Lustosa leu e se espantou com o teor da pretensão: “Mas isto é ilegal, infelizmente não será possível”. O prefeito torceu o nariz, indignado: “Se fosse legal, eu não precisaria de deputado...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O povo trabalha mais, paga mais e recebe menos"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reage aos quase R$4 trilhões em impostos tomados pelo governo

04/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Feminicídio e violência homofóbica sobem com Lula

Apesar dos discursos da lacrolândia, o governo Lula (PT) registrou entre 2023 e 2025 enorme crescimento no número de vítimas de feminicídio e de violência homofóbica no Brasil, conforme dados oficiais e relatórios de organizações da sociedade civil. O balanço revela um cenário alarmante: enquanto feminicídios consumados aumentam, as tentativas e a violência letal contra a população LGBTQIA+ cresceram de forma explosiva, consolidando o Brasil como líder mundial em mortes por homofobia.

Explosão de casos

O Ministério da Justiça (e Segurança Pública!), mais empenhado em lacrar do que agir, admite: feminicídios explodiram em 2025.

Crescimento de 26%

De janeiro a setembro de 2025, foram mais de 2.700 ocorrências de tentativas de feminicídio, 26% amais que em 2024.

Foram 2.978 crimes

No primeiro semestre de 2025, chegou a 2.978 o total de feminicídios consumados e tentados, aumento de 17,85% sobre 2024.

Subnotificação

Apesar da lei dura que pune o feminicídio no Brasil, o governo é acusado de não investir em sua divulgação, como se apostasse na subnotificação.

Governo Lula é o maior anunciante do Facebook

No Brasil não tem para ninguém: o governo federal do petista Lula é o maior anunciante do grupo Meta, dono das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros. Apenas nos últimos 90 dias, a administração federal torrou mais de R$11,3 milhões com anúncios no Facebook e Instagram, segundo levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anunciantes que fazem propaganda política, eleitoral ou social em suas plataformas de redes sociais.

Alvo certo

Os mais de R$11 milhões que o governo Lula torrou em propaganda no Facebook e Instagram foi destinada a apenas 14 anúncios.

PL logo ali

O Partido Liberal de Guarulhos (SP) gastou R$853 mil em anúncios para o prefeito da cidade, Lucas Sanches (PL). É o terceiro maior do País.

Propaganda de governo

O governo do Rio Grande do Sul de Eduardo Leite (PSD) é o 5º maior anunciante (R$554 mil), seguido pelo governo do Ceará (R$519 mil).

Num só dia

O governo Lula tomou dos brasileiros, apenas nas primeiras 24 horas de 2026, mais de R$ 13,79 bilhões em impostos, segundo cálculos do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

Triste número um

Virou notícia até no Paraguai a tributação brasileira: “Brasil terá o maior imposto do mundo”, diz El Nación, que destaca (estimados) 28% de taxa, mais que a Hungria, atual recordista com 27%, e que o Paraguai pode se beneficiar com a mudança de empresas. Caso da Lupo, por exemplo.

Extremismo proibido

A partir do início de 2026, a promoção de ideologias extremistas como o comunismo e o nazismo é proibida por lei na República Tcheca. Ignorar a lei e defender o extremismo pode render até cinco anos de cadeia.

Irresponsabilidade geral

“Ano a ano, vimos aumento de impostos e gastança do governo, que não soube ou não quis ajustar as despesas”, criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que alerta para os perigos da irresponsabilidade fiscal.

Ruim menos ruim

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) alerta para a sanha arrecadatória do governo petista: “a previsão é que, na eleição, o governo diga que não tem dinheiro. A boa notícia é que podemos tirar o PT este ano”.

Cheque aberto

Helio Lopes (PL-RJ) quer saber o custo final das 400 cabines (adicionais) em navios de cruzeiro para a delegação brasileira na COP30. O deputado denuncia que não há informações detalhadas sobre o gasto.

Lobby forte

O lobby das farmácias venceu. O projeto que permitia venda de remédios (sem prescrição) fora de farmácias foi invertido pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e agora reafirma que medicamentos só podem ser vendidos... dentro de farmácias. A Câmara ainda vai analisar o projeto.

Mercado estável

A chance de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia em 2026 permanece em 44%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket. Há um mês eram 45% de chances com US$ 5,4 (R$29,2) milhões apostados.

Pensando bem...

...o filósofo já dizia: dados torturados confessam qualquer coisa.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Torturador de ouvidos

Deputado do PDS, Nilson Gibson (PE) se divertia tirando a oposição do sério. Certa vez, em 1982, ele foi à tribuna da Câmara atacar o PMDB do seu Estado, para ele “vítima de araque” do regime militar. Em aparte, o peemedebista José Carlos Vasconcelos vestiu a carapuça e o acusou de “defender o arbítrio”. Com seu jeito eloquente, Gibson desafiou: “Vossa Excelência, por acaso, alguma vez já foi torturado?”. Vasconcelos respondeu “não”. Era a “deixa” para o implacável conterrâneo: “Mas bem que merecia!”

