"Vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar. Que venham! Nós...

Giba Um

...cometidos contra o país. Com todo o respeito que tenho pelo Congresso, quando chegar na minha mesa, eu vetarei. Não é segredo para ninguém", de Lula, que sabe que seu veto será derrubado depois

Vale tudo nos discursos de Lula no final de ano para tentar deixar um pouco de sabor de alegria junto à população, até o que se pode chamar de "questão de cheiro". Na semana passada, o presidente resolveu dizer que "está sentindo um cheiro de que os juros vão começar a cair no país".

MAIS: e emendou que "todo mundo está prevendo, da mesma forma que se sente cheiro de chuva", Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, limitou-se a dizer que "não há nenhuma seta dada, nem porta fechada para todas as próximas reuniões". Galípolo tem se especializado em sempre falar bonito e nunca dizer nada.

Cheia de curvas

A grife de joias Vivara reuniu muitas celebridades para comemorar o fim do ano na Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, em São Paulo. Foi um jantar intimista, somente para convidados que marcou a conclusão de mais um ano da Vivara, caracterizado por iniciativas que conectaram a marca ao público através de arte, moda e experiências que refletem o luxo contemporâneo e contou com um pocket show da cantora Céu, que acrescentou um toque de sensibilidade ao evento e intensificou a atmosfera de ligação e sentimento que caracterizou o jantar. Grande parte das convidadas chamou a atenção por conta de seus looks, muitas apresentavam decotes profundos, outras modelos justos, ressaltando as curvas, transparências e muitas fendas também. Uma das que mais chamou atenção – e nem poderia ser diferente – foi a übermodelo Gisele Bündchen que vestia um look dourado bem justo com decote e transparência. Muito simpática e atenciosa com todos Gisele respondeu que aprova a atriz Marina Ruy Barbosa, para interpretá-la numa futura cinebiografia. Aliás Marina também chamou a atenção com um modelo de micro paetês branco que continha um super decote. Ao ser questionada se viveria Gisele, a atriz foi direta: “Quem dera eu me parecesse com a musa”. Também estiveram presentes, Isabeli Fontana, Sabrina Sato, Sasha Meneghel, os casais Tais Araujo e Lázaro Ramos, Carol Dias e Kaká ;Fernanda Paes Leme, Patrícia Bündchen (irmã gêmea de Gisele), Pathy de Jesus, Thássia Naves, Rita Carreira entre outras tantas.

Gigante chinesa: trabalho abusivo

O início da atuação da Keeta no Brasil tornou-se um prato cheio de fatos controversos. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo abriu investigação contra o aplicativo de entregas da gigante chinesa Maituan, em operação no país desde outubro. Há denúncias de que a plataforma de delivery e empresas terceirizadas estariam impondo condições abusivas de trabalho aos entregadores. Uma delas seria a oferta de bônus condicionados a jornadas e metas exaustivas, como a realização de 70 corridas/dia por sete dias consecutivos. São práticas proibidas por lei por estimularem aumento de velocidade e risco no trânsito. Os motoboys estariam também sendo forçados a utilizar apenas bags da marca Keeta e a permanecerem conectados no sistema por um mínimo de horas. Há relatos ainda de que a plataforma vem atuando no Brasil por meio de Operadores Logísticos (OLS). Nesse formato, os entregadores são recrutados por meio de empresas terceirizadas, que ficam com a responsabilidade de contratar os profissionais, estipular turnos, definir área e proceder pagamentos.

Trabalhos abusivos 2

Nesse formato, os chineses estariam se utilizando de uma camuflagem para desconfigurar a relação direta empregador/empregado com os motoboys. Ressalte-se de que o Ministério Público do Trabalho considera o modelo de Ols como uma terceirização fraudulenta, que combina um regime de subordinação característico de funcionário CLT, mas sem as devidas contrapartidas sob forma de direitos trabalhistas. As denúncias contra a Keeta não ficam no âmbito trabalhista. No setor, a plataforma é acusada de realizar vendas intermediadas com redes de restaurantes com as quais ainda não mantém parceria.

Cartão de Natal

O príncipe William e a princesa de Gales (Kate Middleton) divulgaram na semana passada, nas redes sociais, a tão esperada foto, que é uma espécie de cartão de Natal da família, claro, ao lado dos filhos: George, de 12 anos, Charlotte, de 10, e Louis, de 7. A foto foi feita pelo fotógrafo Josh Shinner em Norfolk, em abril deste ano, que mostra a família sentada na grama em um campo de narcisos em um dia ensolarado. Apesar do Reino Unido estar entrando no outono a imagem quis passar uma mensagem positiva, num cenário campestre que transmite uma sensação de cura e renascimento, que é parte integrante da época festiva. Resumindo simboliza mais um marco no retorno gradual da princesa de Gales à vida pública, após o tratamento contra o câncer. William e Kate, ambos com 43 anos, têm mantido a tradição de compartilhar fotos do cartão de Natal da família desde 2013, quando George tinha apenas cinco meses.

Arrumando as malas

Lula gostaria de ver Fernando Haddad disputando o governo de São Paulo ou o Senado, mas o titular da Fazenda, que está de férias até meados de fevereiro, prefere cuidar da campanha do chefe e deverá deixar o ministério antes de março, antes do prazo de desincompatibilização (abril). Agora, nas festas de final de ano, quer viajar com a família. E não esconde que gostaria de ter como substituto o secretário executivo da Pasta, Dario Dúvida.

"Sustentáculo político"

No fim da semana passada, a Polícia Federal mirou conexões políticas do esquema de descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Os agentes fizeram buscas e apreensões contra o senador Weverton da Rocha (PDT-MA), vice-líder de governo no Senado e relator designado por Davi Alcolumbre para ser o relator da sabatina de Jorge Messias para o STF. Foi apontado como "sustentáculo político" e "beneficiário final". O 2º da Previdência, Adroaldo da Cunha Portal, foi preso e também Romeu Carvalho Antunes, filho do "Careca do INSS" (seu pai está preso desde setembro), entre outros. Todos posam de santos.

Pérola "As pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão de pagar pelos atos cometidos contra o país. Com todo o respeito que tenho pelo Congresso, quando chegar na minha mesa, eu vetarei. Não é segredo para ninguém", de Lula, que sabe que seu veto será derrubado depois.

Desprezo do Congresso

Está nas redes sociais: a votação do PL da Dosimetria, na semana passada, expôs o desprezo do Congresso pela História e pelo Estado de Direito. O STF concluiu o julgamento dos últimos cinco réus dos processos de tentativa de golpe. Eles foram condenados também por planejar os assassinatos de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O general Mário Fernandes, que confessou a autoria do projeto homicida, pegou 26 anos e seis meses de prisão. No dia seguinte, foi um dos agraciados pelo "presente natalino" do Senado. Segundo Bernardo Mello Franco está rindo até agora no estilo do "bom velhinho": "Ho, ho, ho".

Quase R$ 20 milhões

Em meio à polêmica com o SBT, o cantor sertanejo Zezé di Camargo, agora atuando sem o parceiro Luciano, crítico do presidente Lula, recebeu quase R$ 20 milhões em verbas públicas ao longo de 2025, a partir de contratos firmados com prefeituras de diversas regiões do país. Ao todo, o montante acordado com Zezé foi de R$ 19.679.500. Os valores constam em documentos oficiais e registros de contratações para apresentações públicas com recursos públicos. São shows em festas municipais, aniversários de cidades e eventos culturais. Há registros de cachês que variam entre R$300 mil a R$ 600 mil por apresentação.

Boicote de emissoras

As falas recentes de Zezé di Camargo ultrapassaram o alcance imediato do SBT e provocaram um efeito dominó no mercado televisivo. O cantor, que direcionou criticas as filhas de Silvio Santos, acabou gerando um clima de cautela entre diferentes grupos de comunicação. O episódio passou a ser visto como um caso sensível por envolver figuras públicas e tocar em relações institucionais preservadas no setor. Resultado: Zezé se tornou um fator de risco para participações televisivas. Ou seja: Nenhuma rede aberta quer ver o sertanejo por perto, menos ainda se ligado ao embate contra a família Abravanel.

Campanha contra

Se há manifestações contra Zezé di Camargo pela ofensiva contra as filhas de Silvio Santos no lançamento do SBT News, bolsonaristas fazem outra campanha para que empresas admiradoras do Capitão escancarado que anunciam seus produtos regularmente na emissora deixe de fazê-lo como protesto. O maior foco tem sido na Havan, de Luciano Hang, que anuncia em atrações como "Domingo Legal” e outras posições da grade. Por outro lado, o apresentador Ratinho ameaça tirar seu programa do ar caso essa polêmica não termine (não gostou da ação de Zezé). Quem conhece Ratinho, acha que está blefando.

Linha cruzada 1

A substituição da Oi como prestadora de serviços de telecomunicações para a esfera federal está provocando divergências dentro do governo. De um lado, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho: de outro, o ministro da Defesa, José Múcio. Siqueira Filho tem defendido que cada órgão faça uma licitação e contrate um novo fornecedor. O ministro é contrário à ideia de que a Telebras assuma operações da Oi, mesmo aquelas consideradas estratégicas. Um dos argumentos é que essa medida poderá aumentar os prejuízos da estatal - entre Janeiro e setembro, acumula perdas de RS 82 milhões.

Linha cruzada 2

Por Isso, Siqueira Filho quer a Telebras longe do imbróglio causado pela deterioração da Oi. O ministro da Defesa tem conduzido articulações no governo para que a Telebras encape dos serviços prestados pela Oi à Aeronáutica, notadamente ao Sistema de Controle do Espero Aéreo Brasileiro. O sistema envolve atividades sensíveis tanto para fins militares quanto civis - do monitoramento do espaço aéreo ao gerenciamento de aviões em voo em todo o território nacional. Nesse caso, a Claro já foi contratada para substituir a Oi, mas Múcio defende que a Telebras lidere o processo de transição.

Mistura Fina

A pesquisa Genial/Quest da semana passada reforçou o discurso de Lula na última reunião ministerial do ano, apertando os ministros para trombetear as ações de cada pasta. Os números da pesquisa surpreenderam, já que não foram capturados pelo tracking do governo, que são pesquisas diárias para monitoramento de diversos temas, incluindo eleição. Lula achava que decolaria e ficou na mesma posição, o que já é um bom resultado. Só que já começou a usar salto alto.

Lula - o que não chega a ser novidade - sempre passa a culpa para alguém. Desta vez, apesar da liderança no primeiro turno sobre Flávio Bolsonaro e vitória sobre todos demais candidatos no segundo, ele ainda quer "resultados" de Sidônio Palmeira, que vem lançando bons comerciais, apesar de um tanto embaralhados. Também acha que a culpa de permanecer estacionado é dos ministros da Fazenda e do Trabalho. Para o começo do ano, o reforço da campanha terá "Pé de meia", "Gás do Povo" e aumento de isenção do Imposto de Renda. Olho vivo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pediu ao deputado estadual Gil Diniz (PL) que se candidate ao Senado por São Paulo em 2026, que era o que pretendia fazer. Garante que, na condição de "cabo eleitoral" não será difícil elegê-lo. Eles estiveram conversando nos Estados Unidos, de onde Eduardo não quer voltar ao Brasil tão cedo Ele é conhecido como "Carteiro Reaça" e considerado braço direito da família Bolsonaro em São Paulo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ainda vai decidir sobre essa candidatura ao Senado. Ele tem mais nomes no bolso.

O nome de Luciano Huck está no meio de uma grave acusação de plágio e violação de direitos autorais envolvendo o filme "Na quebrada". O autor do processo pede R$ 300 mil de indenização, sendo R$ 100 mil por danos morais e R$ 200 mil por danos materiais. Trata-se de uma Ação Declaratória de Propriedade Intelectual e Condenatória, na qual Nelson Manoel afirma ser o legítimo criador de narrativa original que teria servido de base para o desenvolvimento do longa-metragem.

In – Festas de final de ano: roupas leves e com fluidez

Out – Festas de final de ano: roupas pesadas e escuras

NOTA DA KEETA

A segurança dos entregadores parceiros é prioridade para Keeta, que emprega tecnologia de ponta com esse objetivo, incluindo rotas otimizadas e mais eficientes e apoio da Central de Segurança 24 horas, 7 dias por semana. Referente ao tempo de conexão na plataforma, a empresa esclarece que oferece incentivos adicionais para os entregadores parceiros que fizerem parte de campanhas opcionais, com os seguintes requisitos: conectar-se por, pelo menos, 7 dias, não subsequentes, totalizando um mínimo de 35 horas, dentro de um período de 15 dias. Para a Keeta, construir um ambiente de entregas mais seguro e sustentável é parte central de sua estratégia de entrada no Brasil. A empresa opera em compliance com todas as leis e exigências locais, gerando mais oportunidades para consumidores, restaurantes e entregadores parceiros, sempre respeitando sua autonomia e liberdade de escolha.

Nota acrescentada no dia 23 de dezembro de 2025.