GIBA UM

"Vejo agora que estava errado. Eduardo não se faz passar por idiota. É um legitimo e cabal idiota"

de Ruy Castro, jornalista, escritor, acadêmico, revendo o que achava do filho "03" de Bolsonaro

GIBA UM

GIBA UM

02/09/2025 - 06h00
Circula no mercado que, nos últimos dias, a Kinea (leia-se Itaú), voltou a atuar fortemente na ponta compradora de ações da LWSA, a antiga Locaweb. A gestora de recursos já teria ultrapassado os 10% de participação no capital da empresa de tecnologia há pouco mais de um mês, essa fatia era de apenas 5%.

Mais: com isso, tornou-se o terceiro maior acionista, atrás do bloco formado pelos acionistas fundadores (28%) e pela norte-americana General Atlantic (15%), A investida tem alimentado especulações sobre a disposição da Kinea de participar da LWSA, com a indicação de um representante para o Conselho.

Só dá Paris

Quando começou a ganhar fama a empresária, socialite, modelo, cantora, atriz e DJ Paris Hilton, revelou que não queria ser conhecida apenas como a neta do Hilton Hotel, queria ser conhecida como Paris e que trabalharia e teria tanto sucesso, para ninguém controlá-la. E parece que está conseguindo cumprir sua promessa. Paris só é lembrada como herdeira do grupo hoteleiro quando ela mesmo cita. Seu lado empresarial e de modelo estão cada vez mais ocupando a cena.  

Para se ter um exemplo a fundadora e CEO da 11:11 Media traça planos audaciosos para sua empresa:  como criar um ecossistema de entretenimento que envolva desde programas de TV e podcasts até o metaverso. Em entrevista a CNBC disse que “Quero construir a próxima Disney”. Enquanto sua Disney não sai dos sonhos ela continua ganhando o mundo ao estrelar campanhas publicitárias como a de outono/ inverno da  Karl Lagerfeld, que mistura alfaiataria estruturada com  looks mais descontraídos.

“Karl era um verdadeiro original: ousado, icônico e sempre à frente do seu tempo. Sempre admirei o seu espírito rebelde. Fazer parte do mundo de Karl, especialmente nesta campanha que celebra a individualidade e a diversão, parece um ajuste natural".

Paris também foi nomeada embaixadora da marca de cuidados com os cabelos Paul Mitchell. Vale lembrar que no começo  do ano lançou sua  marca de cuidados com a pele, Parívie, uma linha de beleza alimentada pela tecnologia inPHinite Youth e criada em colaboração com a presidente e cofundadora Alexandra Marsh. E não para por aí agora em setembro  irá lançar uma série animada infantil batizada de "Paris & pups”.

Fintechs: vai acabar a farra

A Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita e pela Polícia Federal, revelou um segredo de polichinelo: a urgência de se criar um novo arcabouço legal para as fintechs do Brasil. As investigações não apenas escancararam o limbo regulatório em que essas instituições atuam, mas, sobretudo, a existência de uma espécie de sistema financeiro paralelo, quase à margem da lei.

Rapidamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tratou de anunciar que as fintechs passarão a ter as mesmas obrigações dos grandes bancos junto à Receita Federal. Assessores festejaram: antes tarde do que nunca. As lacunas normativas, contudo, vão muito além do Fisco.

Boa parte das operações desses bancos que não se dizem bancos, mas atuam como tal,  se dá fora do radar do Banco Central e de outros órgãos de regulação, fiscalização e controle. As fintechs não são obrigadas a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) operações suspeitas de lavagem de dinheiro.  Ou seja: são, por natureza, um terreno fértil para as práticas mais heterodoxas.

Sem cobertura do FGC

Além do mais, há a enorme assimetria regulatória das fintechs, que estimula o desequilíbrio concorrencial. Não  precisam se adequar à Basileia III e, consequentemente, aos índices de capital, não recolhem depósitos compulsórios e estão sujeitos a exigências mínimas, quase inexistentes, em relação a regras de liquidez, testes de estresse e planos de contingência. E diferentes dos bancos, não estão cobertas pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

Mais uma polêmica

A atriz e agora artista plástica Regina Duarte, está esperando convites para voltar a atuar, enquanto isso segue pintando seus quadros e de vez em quando posta em suas redes sociais algo ligado a política. Há dias em uma entrevista revelou que a política não a inspira para suas obras e que acha uma injustiça o que anda acontecendo com Jair Bolsonaro, no qual foi ministra.

“Acho que a política tem um espaço no país, e eu sou de outro espaço, sou artista. O que me atrai, mais que a política, é o ser humano. Sou atraída pelas qualidades, as dificuldades e as experiências das pessoas. Então, acho que não tem nada a ver comigo passar a me expressar politicamente a essa altura da vida”.

Nesta semana fez outro post polêmico onde concorda e compartilha  vídeo de um rabino em seu perfil  que diz  "o Brasil faz por merecer todas as sanções impostas" pelos Estados Unidos por conta da zombaria e deboche que o presidente Lula faz com o presidente norte-americano desde que assumiu o governo dos Estados Unidos”.  

Na legenda Regina limitou-se a dizer: “Fico muito triste de ter que concordar com este cavalheiro. Mas você concorda comigo que o povo brasileiro merece mais respeito?”.

"Viking do Capitólio"

Ainda a capa da  revista britânica The Economist desta semana: o grande protetor de cabeça de Bolsonaro (o ex-presidente domina toda a área, com o rosto pintado de verde e amarelo), feito com pele (e chifres) de búfalo, lembra o que usava Jacob Chansley o "Viking do Capitólio", um dos apoiadores de Trump que invadiram a sede do Poder Legislativo americano em 2021, depois da derrota do republicano para Joe Biden. Índios de algumas regiões americanas também usam esse protetor no inverno.

Marina tem pressa

A nova lei do licenciamento ambiental tem causado mal-estar dentro do governo, notadamente entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a articulação política do Planalto, à frente Gleisi Hoffmann.

Marina quer acelerar a tramitação do projeto na Câmara e no Senado. Só que, no cálculo  do Planalto, não é hora de ter pressa. O governo tenta evitar o inevitável: mais uma derrota no Congresso, com a derrubada dos 63 vetos de Lula à nova lei. A bancada do agro já está preparada para ceifar as mudanças feitas pela Presidência.

Pérola

 


2.048 fintechs

Mais: em abril deste ano, o Brasil tinha 2.048 fintechs (hoje, tem mais), segundo levantamento da A&S Partners. Em junho do ano passado, eram 1.592. Em doze meses, essa colônia cresceu 28%, sem o devido ordenamento legal.

O mais próximo de uma regulação das fintechs que existe no Brasil são duas Resoluções do Conselho Monetário Nacional de 2018, derivadas de lei, que  modernizou o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Ambas, no entanto, se tornaram rapidamente anacrônicas, sem a devida força legal para normalizar e regular essas instituições  financeiras por assim dizer.

Crime organizado

Em 2021, o Banco Central  lançou a Lei Complementar nº 182  um pretenso Marco Legal das Startups. Se a nova lei teve alguma consequência mais efetiva foi criar condições para o aumento do número de fintechs. Passou ao largo de impor um sistema normativo rigoroso para essas empresas.

Um dos alvos da Operação Carbono Oculto, o BK Bank é suspeito de atuar como um banco paralelo do PCC (está nas redes). A instituição teria movimentado cerca de R$ 46 bilhões por meio de contas não  rastreáveis entre 2020 e 2024, segundo a Polícia Federal.

Frenético crescimento 

A Operação Carbono Oculto lança luz sobre a Reag  Investimentos, que lotou os jornais de anúncios em sua defesa e seu frenético crescimento. Em 2020, a gestora de  João Carlos Mansur somava apenas R$ 21 bilhões em ativos. Três anos depois, pulou para R$ 163 bilhões. Neste ano, bateu a marca de R$ 300 bilhões sob  gestão. Ou seja: em cinco anos, a Reag multiplicou sua base de ativos 14 vezes. Nesse período, fez mais de uma dezena de aquisições, a maior delas, a da Empírica, que em  junho de 2024, somava cerca de R$ 9 bilhões em ativos.

Olho no porta-malas

Todos os carros que deixarem a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, estão sendo revistados por agentes que também fazem o monitoramento presencial da área externa da residência, em Brasília.

São determinações do ministro Alexandre de Moraes (STF)  necessárias para "impedir qualquer possibilidade de fuga" de Bolsonaro, especialmente se utilizasse o  porta-malas de algum veículo como se esconder e fugir. Hoje, o Capitão e aliados começarão a ser julgados pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Amigos de faixa

Com posições divergentes sobre o 8 de janeiro, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux mantêm uma relação de amizade fora do tribunal. Os dois chegam a treinar  jiu-jitsu juntos em uma sala de ginástica que existe nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Fux é faixa vermelha e branca (coral), a segunda mais alta graduação da arte marcial. Já Moraes é adepto de atividades esportivas com predileção pelo muay thai. Agora, os treinos foram interrompidos por incompatibilidade de agendas.

Coleção

Integrantes dos círculos políticos nacionais, não são poucos aqueles que primam em despejar frases surpreendentes em suas entrevistas, incluindo em vídeo. Não é novidade que o presidente Lula, em  suas habituais falas, é fonte inspiradora de coleções.

O ainda deputado Eduardo Bolsonaro é outro para orgulho dos colecionadores, que incluem outras falas de mais pessoas sobre o alvo. Algumas delas: "Se Tarcísio mudar para o PL para disputar a Presidência, eu mudo para outro partido e também me candidato", "Quero exercer um mandato remoto", "Sou exilado político", "Sou o candidato natural à Presidência", "Só volto ao Brasil depois da anistia", "Ingrato do c..." (xingando o pai") e "Já ganhei a Medalha Federal de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco".

Mistura Fina

também frases de Lula contra Eduardo Bolsonaro. Uma delas: "Já falei com Hugo Motta, com vários deputados. É extremamente necessário cassar  Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo.

A Secretaria de Comunicação de Lula trabalha em clima de guerra para não deixar a CPMI da roubalheira do INSS afundar o que resta de avaliação não negativa do governo. Tracking de pesquisa diária interna, ferramenta que monitora temas de interesse do Planalto, já indica uma virada de mesa na gordurinha positiva que Lula faturou subindo no palanque após arrumar o inimigo externo Donald Trump, mesmo sacrificando milhares de empregos com o tarifaço dos Estados Unidos.
 
O governo teme o desgaste de Frei Chico, irmão de Lula, cujo sindicato embolsou mais de R$ 240 milhões dos aposentados. Outro com grande potencial de alavancar a onda negativa do governo é Carlos Lupi, ex-ministro de Lula suspeito no mínimo de omissão. O Secom, do seu lado, correu para lançar sua estratégia de não deixar notícias  negativas vingarem e lançou novo slogan do governo. É "do lado do povo brasileiro" (erro de gramática, deveria ser "ao lado do povo brasileiro").

A pouco mais das eleições de 2026, Lula já viajou para 45 cidades brasileiras em 19 estados em 2025. Em oito meses, foi para oito municípios do Rio, seis de São Paulo e sete de Minas Gerais. Mais: o presidente escolheu Belo Horizonte para lançar, no próximo dia 4, o programa Gás do Povo, o novo vale-gás do governo federal. No primeiro ano do terceiro mandato,  Lula teve compromissos oficiais  em 236 cidades do Brasil. Em 2024, aumentou o número de destinos nacionais para 65.

Cláudio Humberto

"Não conseguem falar com ninguém lá"

Lula (PT) sobre as tentativas tardias de ministros para negociar o "tarifaço" de Trump

30/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Oposição domina primeira votação na CPMI

Excluídos requerimentos burocráticos, a CPMI para apurar a ladroagem no INSS, escândalo que derrubou Carlos Lupi, ministro da Previdência de Lula, aprovou 41 requerimentos até agora. Pela proporção, dá para saber o motivo da dor de cabeça petista. Aliados do Palácio do Planalto só assinam oito dos ofícios já expedidos pela comissão, conforme análise feita pela coluna. São 4 do PSB, 3 do PT e 1 do Republicanos. O relator linha dura Alfredo Gaspar (União-AL), assina 9 requerimentos.

 

Só deu PL

Principal partido de oposição, o PL já aprovou 18 dos 41 pedidos. O volume é mais do que o dobro do que a base de Lula passou na CPMI.

 

Bicada tucana

Até o PSDB, que já não tem mais aquela pujança toda, fez bonito e passou seis requerimentos, a maioria contra auxiliares de Lula.

 

Tiro n’água

Pelo mérito dos pedidos, o governo não vai ter muita coisa. São vagos ou que interessam a oposição, como registros do “Careca do INSS”.

 

Cerne da gatunagem

Os principais alvos na primeira remessa de aprovações são o INSS, como era de se esperar, e a Controladoria Geral da União (CGU).

 

Presidente da Câmara do DF: ‘guerra’ envergonha

Para o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wellington Luiz (MDB), a “guerra interminável” entre os Três Poderes o preocupa e também envergonha os brasileiros. Parece ele, “parece hoje que não tem nenhuma pauta de interesse da sociedade”, disse ao podcast Diário do Poder. Os embates entre Executivo, Legislativo e Judiciário provocam uma crise desnecessária, com prejuízos enormes para a população e “inclusive para o desenvolvimento do País”.

Clima incerto

Presidente do MDB-DF, Wellington elogia a capacidade de diálogo do seu partido: “senta e conversa com todo mundo”.

 

Só um caminho

Eleito e reeleito por unanimidade presidente da Câmara do DF, Luiz defende o “diálogo e respeito” como caminho para paz entre Poderes.

 

Rollemberg, o pior

Apesar de pregar a concórdia, Wellington não quer nem ouvir falar em Rodrigo Rollemberg (PSB), “o pior governador da história do DF.”

 

Conexões petistas

Tinha pernas curtas e tomou invertida a tentativa do PT de incriminar adversários: um investigado na trama do PCC, João Carlos Falpo Mansur (Reag Investimentos) se encontrou com Gabriel Galípolo, do Banco Central, e com Alexandre Padilha (Saúde), o amigão de Lula.

 

Ligações perigosas

É possível que Galípolo não soubesse da suspeita contra o diretor da corretora, e natural que o tenha recebido. Estranho mesmo é ministro da copa & cozinha de Lula se reunir com suspeito de ligação ao PCC.

 

Oportunismo malandro

O governo aproveita a operação contra o esquema do PCC para tentar criminalizar as fintechs, mas elas são apenas 3 das 268 empresas investigadas: as desconhecidas Bankrow, BK Bank e Pix Card.

 

Sapatos de magnata

Chamado de falso humilde por Lula, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deu uma invertida no petista e publicou foto do sapado usado pelo presidente, um legítimo Zegna de R$10.550.

 

Insultos na rede

Continua um poço até aqui de mágoas o deputado Luciano Bivar (PE), destronado da presidência do União Brasil. Ele aproveitou entrevista ao podcast do jornalista Magno Martins para insultar o sucessor no cargo.

 

Pior que covid

O índice de liberdade Freedom House, aponta que o Brasil é menos livre agora que na pandemia. Em 2020, eram 74 pontos de 100. Desde então caiu para 72. Países com pontuação superior a 70 são “livres”.

 

Portas na cara

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, foi até o México para descobrir que o país, vizinho e dos principais parceiros dos EUA, também não quer grandes relações com o Brasil.

 

Duplos sentidos

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, o “Bessias”, adotou hábito do ministro do STF Luis Roberto Barroso e aproveitou a sexta-feira (29) para... sugerir música no X (ex-Twitter).

 

Pensando bem...

...talvez a facção tenha condições de pagar acomodações na COP30.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Assuntos Aleatórios

Em encontro com o então deputado distrital Peniel Pacheco e o presidente do PDT-DF, Georges Michel, o saudoso pedetista Maurício Corrêa tentou convencê-los a negociar um acordo com o governo do Distrito Federal. Talvez o partido ganhasse uma “Secretaria Extraordinária de Assuntos Especiais”. Peniel estremeceu: “Dr. Maurício, por favor, não divulgue isso... Se os jornais descobrem o nome dessa secretaria...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Confirma o que todos já sabemos"

Carlos Jordy (PL-RJ) após defensora falar que governo Lula sabia das fraudes do INSS

29/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Tracking indica fim da marolinha positiva de Lula

A Secretaria de Comunicação de Lula (PT) trabalha em clima de guerra para não deixar a CPMI da bandalheira do INSS afundar o que resta de avaliação não negativa do governo. Tracking de pesquisa diária interna, ferramenta que monitora temas de interesse do Planalto, já indica uma virada de mesa na gordurinha “positiva” que Lula faturou subindo no palanque após arrumar o “inimigo externo” Donald Trump, mesmo sacrificando milhares empregos com o tarifaço dos Estados Unidos.

Das tripas coração

O governo teme o desgaste da convocação de Frei Chico, irmão de Lula, cujo sindicato embolsou mais de R$240 milhões dos velhinhos.

Projeções pessimistas

Outro com grande potencial de alavancar a onda negativa do governo é Carlos Lupi, ex-ministro de Lula suspeito no mínimo de omissão.

Besteirol lulista

Já como estratégia para não deixar notícias negativas vingarem, a Secom tratou de antecipar o novo slogan do governo federal.

Só pensa naquilo

Hoje, o maior pavor de Lula é que as investigações, consequentemente o escândalo, se arrastem até perto da campanha eleitoral.

Oposição nega acordão na CPMI, mas não testa

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) lembrou a “Velhinha de Taubaté”, personagem de Chico Anysio, aceitando o papel de negar notícias sobre o acordão na CPMI para não convocar a depor Frei Chico, irmão de Lula (PT) cujo sindicato foi um dos mais beneficiados pelos bilhões surrupiados no INSS. Girão nem sequer participou do conchavo, a portas fechadas, mas se prestou a chamar de “fake news” o vazamento do acordão. Deveria, antes, ter feito um teste simples para conferir.

Prova dos nove

Para conferir o acordão, Girão deveria apresentar requerimentos de convocação de Frei Chico e dos demais 41 sindicalistas suspeitos.

Blindagem geral

O conchavo para blindar Frei Chico não especificou o pelegão, irmão de Lula, mas “delimitou” a convocação de sindicalistas suspeitos.

Camisa de força

O acordão com o Planalto prevê que requerimentos serão aprovados “em bloco”, após “filtro” dos líderes, e sob aprovação “consensual”.

Blindagem

O assunto mais comentado do X foi a hashtag de inspiração petista “Congresso contra o povo”, contra a chamada “PEC da Blindagem”, proposta que dificulta investidas do STF contra parlamentares.

A quem interessa

Parlamentares do PT et caterva são contra a “PEC da Blindagem” porque, na prática, já se sentem blindados de ações do STF, cujas decisões só dão alegrias ao Palácio do Planalto.

Ataque armado

A mais recente denúncia no Conselho de Ética da Câmara é contra Célia Xakriabá (Psol-MG), que atacou com uma caneta, como se fosse arma branca, Coronel Meira (PL-PE). Perfurou a mão do deputado.

Nem um?

Presidente da CPMI que investiga o roubo no INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) garante que “ninguém será blindado na CPMI a qual eu presido. Faremos justiça e os culpados serão responsabilizados”.

E o INSS?

Ao tentar faturar algum nas redes sociais com a operação contra o PCC, que quase a transformou em factóide, Lula só não contava que a publicação ia ser inundada com a pergunta “E o INSS?”.

São Tomé

São poucos no PL os que levam fé no papo de Valdemar Costa Neto, cacique dos liberais, sobre a filiação de Tarcísio de Freitas ao partido. No Republicanos, sigla do governador de São Paulo, menos ainda.

Não-pretendido

Possível ramificação do projeto da “Lei Felca,” é a proibição no Brasil do sistema operacional gratuito Linux. O projeto obriga sistemas (como Windows, MacOS etc.) a criar mecanismos de verificação de idade, com controle centralizado, o que é impossível no código aberto Linux.

Sextou

É sexta-feira e a agenda do Congresso Nacional reflete o ritmo: na Câmara, o plenário realiza sessão solene para comemorar os cinco canos da Lei de Transação Tributária. No Senado, nada a deliberar.

Pensando bem...

...o valor total do megaesquema financeiro do PCC é só metade do rombo nas contas do governo Lula (este ano).

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fome de patrimônio

Numa roda, a então senadora Heloísa Helena (Psol-AL) pediu um chocolate ao líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), rei das guloseimas, e brincou: “Agora, quero só 99% da sua fortuna.” Suassuna reagiu: “Está vendo, Gabeira, como é essa esquerda?”. O então deputado sugeriu uma solução: “Dê 75% a ela, que está bom...”

José Sarney observou a silhueta arredondada de Suassuna e tascou, exercitando seu conhecido senso de humor: “Sem dinheiro, Ney, você vai ficar tão leve...”

