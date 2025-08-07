Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Vocês sabem muito bem que o projeto do atual presidente era tornar o Brasil comunista...

Cachaceiro sem-vergonha", de Michelle Bolsonaro, em discurso em Belém, sem citar o nome de Lula e garantindo que seu marido "não é golpista".

Giba Um

Giba Um

07/08/2025 - 00h05
Como a Lei Magnitsky atinge, na área de imóveis, parentes até laranjas, o ministro Luís Roberto Barroso também se preocupa com o apartamento da família em Miami, na região de Key Biscayne. Tem 150 metros quadrados, está avaliado em US$ 4,1 milhões ((R$ 22 milhões)

Mais: o mega apartamento está em nome do filho Bernardo Barroso Van Brussel numa offshore. Foi comprado antes de Barroso ser ministro do Supremo em nome de Teresa Cristina, na época esposa do atual presidente da Corte (já falecida).

Brasil-China: irmãos

Lula disse aos magistrados do STF, no jantar da semana passada, que encarregou Rui Costa (Casa Civil) de acelerar todos os acordos com a China em análise ou de alguma forma pendentes no governo. Um auxiliar do presidente disse que "Brasil e China serão irmãos no que der". O Brasil também fará negócios com concorrentes de produtos dos americanos. Nesses dias, o país já acertou exportação de bovinos para o México. E à propósito de Rui Costa: ele anda sumido. Sua pasta é responsável por viabilizar a hospedagem na COP30. Com hotéis extorquindo visitantes, Costa escafedeu-se.

Apagão na segurança 1

Policiais civis do Pará, que vai sediar a COP30 dentro de 100 dias, enviaram ao governador Helder Barbalho (MDB) um relatório que adverte para a "situação alarmante" no interior. O ex-delegado-geral Walter Resende, que deixou o posto em abril passado, recebeu ao menos quatro ofícios do sindicato da categoria com alertas que envolvem até violação de direitos humanos e nada mudou até agora. Nas delegacias, carros velhos e estragados viraram depósito para dengue, leptospirose e chikungunya. Em Novo Progresso, uma presa estava há uma semana com homens, algemada no corredor da carceragem. O documento expõe até calote em diárias e abonos extras.

Apagão da segurança 2

O Pará vive crise na segurança, com 82 delegacias dos 144 municípios, com apenas um policial civil trabalhando 24 horas sozinho. Altamira, 130 mil habitantes, já registrou a morte de policial solitário cujo trabalho protegia o município. Em Pacajá, a delegacia está um caco, sem munições para armas de grosso calibre e caixa de água transformada em vaso sanitário. Em Anapu não tem nem xadrez para separar agentes dos presos. E em Rondon do Pará, duas menores presas pernoitaram na delegacia com dois presos, com direito a abuso sexual contra um investigador.

Um para 1.214

Levantamento feito pelo Instituto República, especializado em dados e gestão de pessoas da administração pública, aponta que existem, em todo o Brasil, apenas 24 ginecologistas para atender as 29.137 detentas do país, o equivalente a uma médica para cada 1.214 pacientes. Nas 127 unidades dedicadas exclusivamente ao público feminino, 113 delas, ou 89%, não contam com nenhum profissional especializado para atender mulheres privadas de liberdade. O fenômeno se repete nas penitenciárias mistas: 86 das 89 delas não têm ginecologistas em suas dependências. Das 27 unidades federativas do Brasil, 19 não contam com ginecologistas entre seus médicos.

Dinheiro do tráfico

Investigações das polícias Federal e Civil de São Paulo e Rio e do Ministério Público descobriram que PCC e PV, as maiores facções do país, estão utilizando bancos digitais para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Por apenas oito fintechs, cujas operações foram vasculhadas em mais de três mil páginas de inquérito, passaram nos últimos seis anos R$ 28,2 bilhões do crime organizado. Essas empresas dividem grandes quantias de dinheiro em transações de pequeno valor para fugir do radar das autoridades.

IA e a comida

Capa da revista Marie Claire, a chef, escritora, apresentadora e empresária Rita Lobo abre o coração para falar sobre o assunto que mais gosta: comida. Rita, que deixou a apresentação do “Cozinha Prática”, exibido pela GNT, após 12 anos, comenta sobre a interferência da Inteligência Artificial nos alimentos.  “A IA vai afetar todas as áreas da nossa vida. E poderá nos ajudar a planejar melhor a nossa alimentação. No momento, estou trabalhando com a pergunta ‘Como as novas tecnologias pode ajudar quem está disposto a cozinhar?’. A gente sabe os básicos: a IA pode deixar as refeições mais eficientes, considerando restrições alimentares ou mesmo referências, pode ajudar com uma lista de compras automatizada, com assistência culinária. Enfim, não é tecnologia para fazer comida de laboratório: é para mudar a rotina da casa”.  Rita agora se dedicará ao seu site, que não é só mais um site de receitas, ele cresceu e hoje também vende cursos de gastronomia e também funciona como editora de livros culinários. “Inicialmente, o ‘Panelinha’ se propôs a ser um site de receitas, que o público cunhou de receitas que funcionam. Funcionam porque são pensadas para quem não sabe cozinhar e porque a gente leva em consideração os ingredientes que se acham em todas as regiões do Brasil. À medida que o tempo foi passando, a gente entendeu que precisava diferenciar comida de verdade de ultraprocessados. Nos nossos conteúdos, a gente o tempo inteiro traz essas reflexões. Hoje o ‘Panelinha' está muito mais perto da saúde do que da gastronomia”.

Ministros do STF mais preocupados

Na semana passada, apenas seis ministros do STF foram ao jantar de Lula, em desagravo a Alexandre de Moraes, atingido pela Lei Global Magnitsky. Agora, os que foram e os que não foram estão preocupados diante da possibilidade de também serem sancionados, depois de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os mais tensos acreditam que Donald Trump poderá vir em cima deles. O presidente norte-americano aposta que todos juntos dividem a "governança" que persegue opositores. Também acham que Luís Roberto Barroso demorou para apresentar nota na defesa da Alta Corte. O ministro Edson Fachin que estava na reunião no Alvorada com Lula, presidirá o Supremo em setembro, numa cerimônia para a mais de mil convidados. Fachin também já tratou de defender o STF e contra a sanção em cima de Moraes. Se nada sair do roteiro, Fachin assumirá o tribunal com Bolsonaro e os réus do golpe já condenados e presos.

"Intimidação"

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, está preparando material para adotar medidas necessárias para defender a soberania brasileira e a Constituição. Messias repudiou o que classificou como "tentativa de intimidação" do Poder Judiciário brasileiro. Com referência a Alexandre de Moraes, manifesta solidariedade ao ministro chamando-o de "exemplo de magistrado" e motivo de orgulho ao Judiciário.

 

Uma super parceria

Já imaginou o que poderia acontecer em um encontro entre a sempre surpreendente cantora Lady Gaga e o diretor de cinema Tim Burton? Não precisa mais imaginar, esta parceria poderá ser vista e ouvida na nova temporada da série “Wandinha”, que estreia hoje na Netflix. Lady Gaga fará uma participação na atração como a professora lendária de Nevermore, Rosaline Rotwood. E não é só isso, a Mother Monster também terá uma música inédita “Dead Dance” na série. E a parceria não para por aí: Tim Burton também dirigiu um novo videoclipe da cantora na ilha das bonecas que fica nos canais de Xochimilco, no sul do centro da cidade do México e ganhou este nome por estar repleta de bonecas (ou parte delas) espalhadas por todos os locais. 

 Raramente revertida

A Lei Magnitsky, usada por Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é raramente revertida e provoca efeitos que vão além dos Estados Unidos, atingindo bancos e empresas de outros países. Levantamento da Universidade Nacional da Austrália, que acompanhou os 20 primeiros sancionados pela lei entre 2017 e 2020, mostra que apenas dois foram removidos da lista e que, mesmo nesses casos, as restrições continuam válidas por sete anos. A inclusão na lista é uma decisão do Executivo, via Departamento do Tesouro, sem aval do Judiciário ou do Congresso.

19 anos em cartaz

Clarice Niskier está de volta a São Paulo,com o espetáculo há 19 anos em cartaz "A alma imoral", escrito pelo rabino Nilton Bonder. O texto já foi apresentado por ela em pelo menos 25 cidades do país, atraindo 750 mil pessoas nas mais variadas plateias. Estará se apresentando agora em curta temporada no novo Teatro de Cultura Artística, reinaugurado no ano passado, depois de 16 anos fechado por conta de um incêndio. No ano que vem, voltará a São Paulo para nova temporada. Em boa parte do tempo, Clarice, 65 anos, exibe-se nua. Ela pensa em fazer nova montagem com coro e orquestra.

Nova acadêmica

Na próxima sexta-feira, dia 8, toma posse na Academia Brasileira de Letras, a jornalista Miriam Leitão, mineira de Caratinga e autora de 11 livros. Já fez as provas de seu fardão com a estilista Julia Parker e entre seus inúmeros prêmios, ganhou o "Maria Moors Cabot", da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Faz comentários no "Bom Dia, Brasil" e está inconformada com a demissão de Daniela Lima. Uma de suas recentes posturas: "Independência do Judiciário não pode ser negociada com tarifaço".

Mistura Fina

Como a prisão de Bolsonaro pode acabar batendo com o Sete de Setembro, o STF já montou um plano de segurança mais do que reforçado, no mesmo molde que o de 2022. Além de medidas internas, como o chamamento de mais agentes e equipes, o STF já intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, definindo ações.

A advogada Paula Zambelli, irmã mais nova de Carla Zambelli, reclama que ela foi abandonada pelo PL, desde a cassação de seu mandato até a prisão na Itália. "Eu não imaginava que a mulher mais votada dessa legislatura pudesse passar por essa situação, ser desconsiderada pelo próprio partido". Paula diz que a legenda não tem dado suporte financeiro nem jurídico para sua irmã. Detalhe: a irmã de Carla é simpatizante da esquerda e está preocupada com a saúde da deputada. 

O PL está avaliando lançar Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, como candidato ao Senado por São Paulo no ano que vem. Ele substituiria o sobrinho Eduardo, que está morando nos Estados Unidos e era favorito para a vaga, mas não deve disputar a eleição. Renato é candidato a deputado federal, mas poderá virar postulante a uma das duas vagas ao Senado, numa composição ao lado de Guilherme Derrite (PP), ainda secretário da Segurança de São Paulo.

Quando Trump considera Bolsonaro "um homem de bem", os anti-bolsonaristas lembram que, em 1999, quando já era deputado, o ex-presidente defendeu o fechamento do Congresso, disse que o Brasil só tem jeito com guerra civil, queria matar Fernando Henrique Cardoso e "a morte de uns 30 mil". Mais recentemente, em depoimento no STF, quando perguntado sobre os acampamentos de bolsonaristas perto dos quartéis, chamou seus admiradores de "malucos".

A CPMI do INSS deverá ser instalada ainda este mês no Congresso. Detalhe: o volume de senadores que podem ter problemas com as fraudes é tamanho que tudo está sendo preparado com muito cuidado para frear qualquer tipo de resultado que respingue nessa turma. Esse é o Brasil! Exceto, claro, se a coisa fugir do controle, o que quase sempre acontece numa CPMI. Alguns já preparam seus guarda-chuvas: vem aí um temporal de um tipo especial de material.


In - Livro: Você precisa de um gato
Out - Livro: Despertar ao amanhecer

 

CLÁUDIO HUMBERTO

"Eu posso usar cartão, rede social e pente. Já outros..."

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ironiza o caso do ministro Alexandre de Moraes

04/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Milei dá um baile em Lula e passa rodo no Brasil

Se no Brasil a economia é chefiada por um ministro da Fazenda que já confessou ser ignorante no assunto, na Argentina, o economista Javier Milei lidera uma transformação quase impossível em tempo recorde. Ele derrubou a inflação, diminuiu o peso do estado, privatizou estatais beberronas, derrubou a inflação, fez crescer o PIB etc. Milei dá um baile no governo Lula, e passa o rodo no Brasil, capturando ao menos US$1 bilhão do fabuloso comércio de carne bovina com os EUA.

No lado certo

Milei ficou no lado certo, os interesses nacionais, e saiu da crise do tarifaço com tarifa zero nos EUA para 80% do que a Argentina exporta.

Argentina em 1º lugar

Enquanto Lula chamava Trump de “nazista”, Milei estabelecia relação de simpatia que rendeu frutos ao futuro da economia argentina.

Rosário eufórica

Em contraste com a atormentada bolsa brasileira, a Bolsa de Comércio de Rosário vive a euforia das boas notícias para os argentinos.

Brasil para trás

O tarifaço dos EUA sobre a carne brasileira anima ainda mais o país de Javier Milei, mas os mais beneficiados serão Austrália e Nova Zelândia.

No Pará, 82 delegacias têm apenas um policial

Além do apagão de hospedagem que ameaça melar a COP30, o Pará vive crise na segurança, com 82 delegacias, dos 144 municípios, com apenas um policial civil trabalhando 24 horas, sozinho. Relatório do foi encaminhado ao governador Helder Barbalho (MDB), Ministério Público, OAB e OIT. Altamira, 130 mil habitantes, já registrou a morte de policial solitário cujo trabalho protegia o município. Solicitado a se manifestar, o governo optou pelo silêncio, mas o espaço segue aberto.

Pode demolir

Em Pacajá falta tudo. A delegacia está um caco, sem munições para armas de grosso calibre e tem até coliforme fecal na água da caixa.

Calhambeque

Em Anapú, com os mesmos problemas de Pacajá, a viatura, em péssima condição, nem tem xadrez para separar agentes dos presos.

Juntou tudo

Em Rondon do Pará, duas menores presas pernoitaram na delegacia com dois presos. Há denuncia de abuso sexual contra investigador.

Taxxad por ele mesmo

Está marcada para esta quarta (6) a explicação de Fernando Haddad no Congresso sobre a medida provisória de Lula que taxando quem ainda investe no Brasil. Petista acha lindo sufocar investidores.

Futuro sombrio

O Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo, prevê que as contas do governo brasileiro “permanecerão no vermelho no futuro previsível”. Também espera que a dívida cresça “pelos próximos anos”.

Bancos ameaçados

Ações do Banco do Brasil despencaram 6,9% só na sexta (1º), após notícia de que o STF vai ordenar que bancos brasileiros não obedeçam à determinação de bloquear Alexandre de Moraes. O Itaú caiu 0,6%.

Discurso de ódio

Para Flávio Bolsonaro (PL-RJ), “o discurso de ódio de Alexandre de Moraes, mentiras, calúnias e antecipação de julgamento, retratam o nível da cegueira quanto a destruir a democracia a título de salvá-la”.

Próprio veneno

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem um pingo de dó de Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos, “É exatamente o que ele impôs ilegalmente a muitos brasileiros”, afirma o deputado.

Vida que segue

Após abertura politizada dos trabalhos do semestre, o Supremo Tribunal Federal retoma as sessões de julgamento a partir desta terça-feira (5), com ação de sindicatos de funcionários dos Correios.

Duas realidades

A Câmara dos Deputados volta ao trabalho nesta terça (5), após quase um mês de recesso. O sonho do governo é votar o projeto de isenção do imposto de renda. A oposição aposta na anistia.

Só uma pauta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou sessão deliberativa para amanhã (5). A única pauta que importa é o Orçamento 2026, que já está atrasado. O Orçamento 2025 atrasou quase 4 meses.

Pergunta na memória

Xingar de nazista conta como “diálogo”? 

PODER SEM PUDOR
Despacho único

Cláudio Humberto

Hélio Garcia era governador de Minas e tinha um jeito especial de trabalhar. Ou de não trabalhar: delegava tudo. Certa vez, o atual deputado Saraiva Felipe (MDB-MG), secretário de Saúde, tomou medidas que se chocavam com a corrente progressista em Saúde Pública. Hélio mandou desfazê-las: “Nomeei você porque eu não queria um conservador, queria um comunista!” Foi o único despacho de chefe e chefiado em dois anos no cargo.

GIBA UM

"Sou contra as tarifas, mas foi um alívio a lista de exceções."

[...] No entanto, o governo Lula não parece ter capacidade de dialogar em alto nível com o governo Trump", de Sérgio Moro, que já viu todos os condenados da Lava-Jato libertados e disputará o governo do Paraná.

04/08/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Arquivo Correio do Estado

Além do comando dos Correios e do Banco do Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avança também sobre o Cade. Faz pressão sobre o governo pela nomeação de Carlos Jacques para a presidência do órgão antitruste. Ligado ao parlamento, Jacques foi consultor legislativo do Senado.

Mais: desde o fim de 2023, ocupa uma cadeira de conselheiro no próprio Cade. Além de emplacar um aliado em um cargo de relevo, Alcolumbre enxerga uma mais-valia política de indicação. A nomeação de Jacques para a presidência abriria uma vaga no Cade para outra indicação.

Giba Um

Precisou se reinventar

No começo de carreira como modelo Ellen Jabour chegou a ser chamada de sócia de Gisele Bündchen, e apesar de achar um elogio teve que se reinventar para não carregar este rótulo para sempre e também para não ser chamada para novos trabalhos somente pela semelhança. “Percebi que se eu aceitasse determinados trabalhos que fortalecessem esse rótulo, ficaria carimbada como a “sósia da Gisele” eternamente. 

Então tive que achar um jeito de impor a minha personalidade e seguir o meu próprio caminho. Foi um pouco difícil, pois, pelo que parece, até na personalidade nós somos bastante parecidas, eu sempre fiz ioga, sempre me alimentei de forma natureba, sempre estive muito conectada à natureza, sempre gostei de estudar e falar de assuntos espiritualistas. Então eu tive a ideia de cortar o meu cabelo bem diferente para imprimir um pouco dessa distância”. Voltando a modelar e também a frente do Pod Ellen ela sonha com um programa autoral “Gostaria muito de ter um programa autoral que comunicasse o que eu considero relevante para contribuir com a evolução do mundo que seria falar sobre assuntos mais profundos como a espiritualidade, o mundo energético em que vivemos, que trouxesse mais informações sobre a psique humana, etc. 

Por isso estreei um podcast com esses assuntos. Mas ainda estou bem no comecinho de todo o processo, de divulgação inclusive. Espero que cresça!”. E ela garante que nunca foi muito vaidosa, mas que depois dos 40 anos (tem 47)  precisou se esforçar. “Não tenho uma vaidade natural. Porém, com a profissão, ao longo dos anos, aprendi a ser mais vaidosa. E depois dos 40, meu interesse sobre isso aumentou. Pois começamos a ver algumas diferenças no nosso corpo. Sinto que não tenho mais o privilégio de não fazer nada e continuar tudo bem como era antes. Depois de uma certa idade temos que correr atrás para manter o nosso corpo ativo, com mobilidade e consequentemente bonito. Senão começa a degringolar”. 

Exportações de café suspensas

O setor cafeeiro traça uma estratégia defensiva para enfrentar o tarifaço de Donald Trump que entra em vigor no próximo dia 6. A maior parte dos exportadores deverá interromper os embarques do produto a partir desta semana. O intuito é ganhar tempo.

A não ser nos casos em que o importador se comprometer a assumir os custos da sobretaxa, os traders vão segurar o café à espera de mais um adiamento ou mesmo da suspensão da alíquota de 50% e de algum avanço nas tratativas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos.

É a decisão possível para o momento, apesar dos danos colaterais. Mais: a medida provocará um efeito cascata na cadeia de commodity, chegando até o campo. O setor está na fase final da colheita e grande parte da safra ainda se encontra nas mãos dos produtores que vai acarretar custo maior de estocagem, não previsto. No curto prazo, se os 50% permanecerem, o processo de acomodação será doloroso. No médio e no longo, os EUA não seguirão sustentando a sobretaxa, ainda que o café tenha sido mantido no index mesmo depois de outros itens. 

Sem excedente de grãos

Não há excedente de grãos no mundo. Todos os 180 milhões de sacas que o planeta produz anualmente são consumidas e têm mercados definidos e cadeias amarradas com contratos de longo prazo. O norte-americano consome, em média, três xícaras de café por dia. O Brasil embarcou US$ 1,16 bilhão em café para os EUA nos primeiros seis meses de 2025, sendo o produto mais lucrativo nas exportações brasileiras para o país no período. Os EUA terão grande dificuldade para repor seus estoques. Um terço de todo o café consumido nos EUA sai das lavouras brasileiras, cerca de oito milhões de sacas por ano.


Giba Um

Convencendo Madonna

A atriz Julia Garner foi a escolhida para interpretar Madonna na série biográfica da Rainha do Pop. No Início Madonna queria um filme, mas por conta da turnê Celebration Tour, teve que modificar por conta do tempo. Só que para quem pensa que foi fácil conseguir o papel, está enganado. 

 No processo de audição Julia teve que enfrentar muitas outras atrizes, algumas bem conhecidas, como Alexa Demie, estrela de "Euphoria", Florence Pugh e Anne Winters.  Em um podcast a atriz contou que pensou: “O que Madonna faria? Convenceria todo mundo de que merece estar ali. Então fui com tudo.  Era pegar ou largar, mas se eu largasse, ou se eu fosse embora, a responsabilidade era minha.  Se ela não me quisesse, a responsabilidade seria dela”.  Se dedicou às aulas de dança e até canto porque não era uma boa dançarina e só tinha noções de canto. “Não sou uma dançarina treinada. Precisei aprender a dançar e, depois, mostrar para ela, além, claro, de cantar com ela”.


Giba Um

Atrás de holofote

Na semana passada, os governadores Romeu Zema (Minas Gerais) e Rafael Fonteles (Piauí), um do Novo, outro do PT, participaram de um debate e manifestaram divergências sobre a crise entre Brasil e Estados Unidos. Fonteles avaliou que Lula tem atuado bem no manter diálogo com autoridades americanas "sem ser subserviente" (não poderia dizer outra coisa) e Zema enxergou na dose, atacando Lula em diversas frentes ao mesmo tempo. Zema acha que será o candidato da direita em 2026 e que será ele que enfrentará Lula (!).


Descontrolado

Na semana passada, no clássico Palmeiras vs. Corinthians, Alexandre de Moraes entrou nos corredores do estádio acenando para quem o reconheceu. Já sabia de ter sido alvo da Lei de Magnitsky, estava meio descontrolado e tentava disfarçar. Vaiado até por corinthianos (ele também é torcedor do time), não resistiu e tropeçou: fez um gesto obsceno para a torcida com o dedo médio. Foi criticado por todos: escolheu a hora errada. Um ministro da Suprema Corte não pode se portar dessa maneira. Chegou a ser citado na mídia do exterior. Agora, a AGU (Advocacia-Geral da União), representando a União, vai tentar salvar sua pele.


Pérola

"Sou contra as tarifas, mas foi um alívio a lista de exceções. No entanto, o governo Lula não parece ter capacidade de dialogar em alto nível com o governo Trump", de Sérgio Moro, que já viu todos os condenados da Lava-Jato libertados e disputará o governo do Paraná. 

Bancos ameaçados

Juristas de plantão que conhecem bem a Lei Magnitsky avaliam que bancos brasileiros que mantiverem como clientes Alexandre de Moraes, seus familiares ou empresas e escritórios de advocacia a eles vinculados podem ficar expostos a punições graves, das quais as instituições fogem como o diabo da cruz, como a exclusão do Sistema SWIFT, o que o faria retroceder nos tempos dos bancos analógicos sem a capacidade de realizar operações seguras. A lei proíbe relações do alvo com empresas que operam nos 34 países que a subscrevem, de cartões de crédito a bancos.

"Estado catatônico"

Influenciado por amigos e marqueteiros, o governo Lula desdenhava da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, achava que era "um blefe" de Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos EUA. A ficha começou a cair após o secretário de Estado Marco Rubio anunciar, dia 18, a cassação do visto de entrada no país do ministro, aliados no Supremo e familiares. Quando a sanção ocorreu, o Planalto ficou "em estado catatônico", como disse um auxiliar de Lula.

Mais atingidos

Diplomatas e Jornalistas em Washington apostam que a Lei Magnitsky não se limitará a Moraes. Poderá ser estendida às demais autoridades proibidas de entrar nos EUA: mais sete ministros do STF, o procurador-geral e até o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Diplomatas experientes acham que Trump antecipou o tarifaço de produtos brasileiros para esvaziar tentativas de vincular os 50% ao enquadramento de Moraes na Lei Magnitsky. Na profusão de memes sobre a "morte financeira" de Moraes, um deles dizia que Trump estaria disposto a rever a punição a Moraes, se Lula conseguir falar "lei Magnitsky".

Garantia de impunidade

No final da semana passada, analistas mais lúcidos lembravam os alvos rotineiros da Lei Magnitsky, usada contra Alexandre de Moraes, são assassinos, terroristas, ditadores e traficantes. O governo americano havia anunciado o tarifaço e a revogação dos vistos. Agora, atira contra o relator do processo contra o golpista Jair Bolsonaro. A punição mira algo maior: a independência do Judiciário no Brasil. Trump quer garantir impunidade a Bolsonaro e para defendê-lo ataca o Estado de Direito e a soberania do país.

Lógica sem lógica

Ainda café: não se trata apenas de buscar novos fornecedores globais, uma tarefa complexa. Há a questão de inadequação de produto. Em grande parte, o paladar do consumidor norte-americano está moldado pelo café brasileiro. Por isso, é sintomático que o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, já tenha falado que o governo poderá rever tarifas impostas a mercadorias não produzidas internamente: é o caso do café. O contexto é conturbado. A borra do café deixada por Trump não permite qualquer exercício de futurologia. A lógica do presidente norte-americano é não ter lógica. Ele não recua de sua ofensiva - vide sanções contra o ministro Alexandre de Moraes.

Até triangulação

Em conversas reservadas, produtores e exportadores de café já falam até na possibilidade de triangulação dos embarques. Ou seja: de usar países vizinhos não atingidos pelos desvarios de Trump para acessar o mercado norte-americano. Nada que, em maior ou menor medida, já não seja feito no comércio internacional. Há quem lembre de trader Mare Rich, fundador do Marc Rich & Company que, nos anos 70, utilizou-se de um complexo sistema de empresas registradas em jurisdições offshore para ocultar a origem do petróleo. Conseguiu driblar sanções impostas pelos EUA e exportar grandes volumes do Irã para o mercado norte-americano.

Mistura Fina

Nessas conversas reservadas entre produtores de café, há lugar para excessos de imaginação que acabaram virando piada. Uma delas: se mantidas as tarifas impostas por Trump, na próxima safra, o Paraguai poderia embarcar três ou quatro milhões de sacas para os Estados Unidos, só que não seria difícil saber de onde teria saído o produto. Afinal, o país vizinho não produz sequer 20 mil sacas por ano.

Ainda a cabeça de Trump, se é que tem debaixo do topete loiro-branco: ele e seus chegados não toleram um Judiciário independente. Desde que assumiu, ele tem chamado juízes que ousaram contrariá-lo de "lunáticos", "desequilibrados", "radicais" e "desonestos". Lá em cima, vale intimidação.
 
A cem dias da COP30, as pressões por uma mudança de sede ganham força e já são admitidas até pelo embaixador André Corrêa do Lago, presidente da conferência. Na semana passada, o escritório climático da ONU, realizou uma reunião de emergência para debater soluções para a situação hoteleira de Belém, diante das queixas internacionais por conta dos altos preços cobrados por acomodações na capital do Pará. Durante o encontro, Corrêa afirmou que muitos países pediram abertamente que o evento, marcado para novembro, passe por uma alteração de local. Lula entrou em pânico.
 
No Supremo, há torcedores por seus times favoritos mais fanáticos ou menos fanáticos, os que sofrem com as derrotas e os que empurram com as barrigas. No bloco dos super torcedores estão, além de Alexandre de Moraes, corinthiano, os ministros Dias Toffoli, pelo Palmeiras; Cristiano Zanin, pelo São Paulo, Flávio Dino, pelo Botafogo, Luiz Fux, Fluminense; Gilmar Mendes e André Mendonça, Santos e Luís Roberto Barroso e Nunes Marques, Flamengo. Gaúcho, o ministro Edson Fachin, não deixa de demonstrar sua paixão pelo Coxa.

In – Sapatos masculinos: monocolor
Out – Sapatos masculinos: bicolor

