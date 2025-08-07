"Vocês sabem muito bem que o projeto do atual presidente era tornar o Brasil comunista...

Como a Lei Magnitsky atinge, na área de imóveis, parentes até laranjas, o ministro Luís Roberto Barroso também se preocupa com o apartamento da família em Miami, na região de Key Biscayne. Tem 150 metros quadrados, está avaliado em US$ 4,1 milhões ((R$ 22 milhões)

Mais: o mega apartamento está em nome do filho Bernardo Barroso Van Brussel numa offshore. Foi comprado antes de Barroso ser ministro do Supremo em nome de Teresa Cristina, na época esposa do atual presidente da Corte (já falecida).

Brasil-China: irmãos

Lula disse aos magistrados do STF, no jantar da semana passada, que encarregou Rui Costa (Casa Civil) de acelerar todos os acordos com a China em análise ou de alguma forma pendentes no governo. Um auxiliar do presidente disse que "Brasil e China serão irmãos no que der". O Brasil também fará negócios com concorrentes de produtos dos americanos. Nesses dias, o país já acertou exportação de bovinos para o México. E à propósito de Rui Costa: ele anda sumido. Sua pasta é responsável por viabilizar a hospedagem na COP30. Com hotéis extorquindo visitantes, Costa escafedeu-se.

Apagão na segurança 1

Policiais civis do Pará, que vai sediar a COP30 dentro de 100 dias, enviaram ao governador Helder Barbalho (MDB) um relatório que adverte para a "situação alarmante" no interior. O ex-delegado-geral Walter Resende, que deixou o posto em abril passado, recebeu ao menos quatro ofícios do sindicato da categoria com alertas que envolvem até violação de direitos humanos e nada mudou até agora. Nas delegacias, carros velhos e estragados viraram depósito para dengue, leptospirose e chikungunya. Em Novo Progresso, uma presa estava há uma semana com homens, algemada no corredor da carceragem. O documento expõe até calote em diárias e abonos extras.

Apagão da segurança 2

O Pará vive crise na segurança, com 82 delegacias dos 144 municípios, com apenas um policial civil trabalhando 24 horas sozinho. Altamira, 130 mil habitantes, já registrou a morte de policial solitário cujo trabalho protegia o município. Em Pacajá, a delegacia está um caco, sem munições para armas de grosso calibre e caixa de água transformada em vaso sanitário. Em Anapu não tem nem xadrez para separar agentes dos presos. E em Rondon do Pará, duas menores presas pernoitaram na delegacia com dois presos, com direito a abuso sexual contra um investigador.

Um para 1.214

Levantamento feito pelo Instituto República, especializado em dados e gestão de pessoas da administração pública, aponta que existem, em todo o Brasil, apenas 24 ginecologistas para atender as 29.137 detentas do país, o equivalente a uma médica para cada 1.214 pacientes. Nas 127 unidades dedicadas exclusivamente ao público feminino, 113 delas, ou 89%, não contam com nenhum profissional especializado para atender mulheres privadas de liberdade. O fenômeno se repete nas penitenciárias mistas: 86 das 89 delas não têm ginecologistas em suas dependências. Das 27 unidades federativas do Brasil, 19 não contam com ginecologistas entre seus médicos.

Dinheiro do tráfico

Investigações das polícias Federal e Civil de São Paulo e Rio e do Ministério Público descobriram que PCC e PV, as maiores facções do país, estão utilizando bancos digitais para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Por apenas oito fintechs, cujas operações foram vasculhadas em mais de três mil páginas de inquérito, passaram nos últimos seis anos R$ 28,2 bilhões do crime organizado. Essas empresas dividem grandes quantias de dinheiro em transações de pequeno valor para fugir do radar das autoridades.

IA e a comida

Capa da revista Marie Claire, a chef, escritora, apresentadora e empresária Rita Lobo abre o coração para falar sobre o assunto que mais gosta: comida. Rita, que deixou a apresentação do “Cozinha Prática”, exibido pela GNT, após 12 anos, comenta sobre a interferência da Inteligência Artificial nos alimentos. “A IA vai afetar todas as áreas da nossa vida. E poderá nos ajudar a planejar melhor a nossa alimentação. No momento, estou trabalhando com a pergunta ‘Como as novas tecnologias pode ajudar quem está disposto a cozinhar?’. A gente sabe os básicos: a IA pode deixar as refeições mais eficientes, considerando restrições alimentares ou mesmo referências, pode ajudar com uma lista de compras automatizada, com assistência culinária. Enfim, não é tecnologia para fazer comida de laboratório: é para mudar a rotina da casa”. Rita agora se dedicará ao seu site, que não é só mais um site de receitas, ele cresceu e hoje também vende cursos de gastronomia e também funciona como editora de livros culinários. “Inicialmente, o ‘Panelinha’ se propôs a ser um site de receitas, que o público cunhou de receitas que funcionam. Funcionam porque são pensadas para quem não sabe cozinhar e porque a gente leva em consideração os ingredientes que se acham em todas as regiões do Brasil. À medida que o tempo foi passando, a gente entendeu que precisava diferenciar comida de verdade de ultraprocessados. Nos nossos conteúdos, a gente o tempo inteiro traz essas reflexões. Hoje o ‘Panelinha' está muito mais perto da saúde do que da gastronomia”.

Ministros do STF mais preocupados

Na semana passada, apenas seis ministros do STF foram ao jantar de Lula, em desagravo a Alexandre de Moraes, atingido pela Lei Global Magnitsky. Agora, os que foram e os que não foram estão preocupados diante da possibilidade de também serem sancionados, depois de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os mais tensos acreditam que Donald Trump poderá vir em cima deles. O presidente norte-americano aposta que todos juntos dividem a "governança" que persegue opositores. Também acham que Luís Roberto Barroso demorou para apresentar nota na defesa da Alta Corte. O ministro Edson Fachin que estava na reunião no Alvorada com Lula, presidirá o Supremo em setembro, numa cerimônia para a mais de mil convidados. Fachin também já tratou de defender o STF e contra a sanção em cima de Moraes. Se nada sair do roteiro, Fachin assumirá o tribunal com Bolsonaro e os réus do golpe já condenados e presos.

"Intimidação"

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, está preparando material para adotar medidas necessárias para defender a soberania brasileira e a Constituição. Messias repudiou o que classificou como "tentativa de intimidação" do Poder Judiciário brasileiro. Com referência a Alexandre de Moraes, manifesta solidariedade ao ministro chamando-o de "exemplo de magistrado" e motivo de orgulho ao Judiciário.

Uma super parceria

Já imaginou o que poderia acontecer em um encontro entre a sempre surpreendente cantora Lady Gaga e o diretor de cinema Tim Burton? Não precisa mais imaginar, esta parceria poderá ser vista e ouvida na nova temporada da série “Wandinha”, que estreia hoje na Netflix. Lady Gaga fará uma participação na atração como a professora lendária de Nevermore, Rosaline Rotwood. E não é só isso, a Mother Monster também terá uma música inédita “Dead Dance” na série. E a parceria não para por aí: Tim Burton também dirigiu um novo videoclipe da cantora na ilha das bonecas que fica nos canais de Xochimilco, no sul do centro da cidade do México e ganhou este nome por estar repleta de bonecas (ou parte delas) espalhadas por todos os locais.

Raramente revertida

A Lei Magnitsky, usada por Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é raramente revertida e provoca efeitos que vão além dos Estados Unidos, atingindo bancos e empresas de outros países. Levantamento da Universidade Nacional da Austrália, que acompanhou os 20 primeiros sancionados pela lei entre 2017 e 2020, mostra que apenas dois foram removidos da lista e que, mesmo nesses casos, as restrições continuam válidas por sete anos. A inclusão na lista é uma decisão do Executivo, via Departamento do Tesouro, sem aval do Judiciário ou do Congresso.

19 anos em cartaz

Clarice Niskier está de volta a São Paulo,com o espetáculo há 19 anos em cartaz "A alma imoral", escrito pelo rabino Nilton Bonder. O texto já foi apresentado por ela em pelo menos 25 cidades do país, atraindo 750 mil pessoas nas mais variadas plateias. Estará se apresentando agora em curta temporada no novo Teatro de Cultura Artística, reinaugurado no ano passado, depois de 16 anos fechado por conta de um incêndio. No ano que vem, voltará a São Paulo para nova temporada. Em boa parte do tempo, Clarice, 65 anos, exibe-se nua. Ela pensa em fazer nova montagem com coro e orquestra.

Nova acadêmica

Na próxima sexta-feira, dia 8, toma posse na Academia Brasileira de Letras, a jornalista Miriam Leitão, mineira de Caratinga e autora de 11 livros. Já fez as provas de seu fardão com a estilista Julia Parker e entre seus inúmeros prêmios, ganhou o "Maria Moors Cabot", da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Faz comentários no "Bom Dia, Brasil" e está inconformada com a demissão de Daniela Lima. Uma de suas recentes posturas: "Independência do Judiciário não pode ser negociada com tarifaço".

Mistura Fina

Como a prisão de Bolsonaro pode acabar batendo com o Sete de Setembro, o STF já montou um plano de segurança mais do que reforçado, no mesmo molde que o de 2022. Além de medidas internas, como o chamamento de mais agentes e equipes, o STF já intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, definindo ações.

A advogada Paula Zambelli, irmã mais nova de Carla Zambelli, reclama que ela foi abandonada pelo PL, desde a cassação de seu mandato até a prisão na Itália. "Eu não imaginava que a mulher mais votada dessa legislatura pudesse passar por essa situação, ser desconsiderada pelo próprio partido". Paula diz que a legenda não tem dado suporte financeiro nem jurídico para sua irmã. Detalhe: a irmã de Carla é simpatizante da esquerda e está preocupada com a saúde da deputada.

O PL está avaliando lançar Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, como candidato ao Senado por São Paulo no ano que vem. Ele substituiria o sobrinho Eduardo, que está morando nos Estados Unidos e era favorito para a vaga, mas não deve disputar a eleição. Renato é candidato a deputado federal, mas poderá virar postulante a uma das duas vagas ao Senado, numa composição ao lado de Guilherme Derrite (PP), ainda secretário da Segurança de São Paulo.

Quando Trump considera Bolsonaro "um homem de bem", os anti-bolsonaristas lembram que, em 1999, quando já era deputado, o ex-presidente defendeu o fechamento do Congresso, disse que o Brasil só tem jeito com guerra civil, queria matar Fernando Henrique Cardoso e "a morte de uns 30 mil". Mais recentemente, em depoimento no STF, quando perguntado sobre os acampamentos de bolsonaristas perto dos quartéis, chamou seus admiradores de "malucos".

A CPMI do INSS deverá ser instalada ainda este mês no Congresso. Detalhe: o volume de senadores que podem ter problemas com as fraudes é tamanho que tudo está sendo preparado com muito cuidado para frear qualquer tipo de resultado que respingue nessa turma. Esse é o Brasil! Exceto, claro, se a coisa fugir do controle, o que quase sempre acontece numa CPMI. Alguns já preparam seus guarda-chuvas: vem aí um temporal de um tipo especial de material.



