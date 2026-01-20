Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

GIBA UM

"Vou fazer 81 anos em outubro. Uma velhinha me chamou de "velhinho barbudo". Levanto às 5h30...

...todos os dias e malho duas horas para me apresentar como brotão. Mas vou parar de fazer sacrifício. Vou ficar bem gordão", de Lula, sobre fotos feitas pela IA que o transformaram num atleta

Giba Um

Giba Um

20/01/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A última palavra é de Lula, mas parlamentares culpam Rui Costa como mentor da manobra que retirou cerca de R$ 11 bilhões  do apito de deputados e senadores. Antes mesmo da canetada de Lula, o chefe da Casa Civil (um dos mais odiados do Ministério) soltou a possibilidade de alterar o Orçamento, aprovado pelo Congresso em dezembro passado.

MAIS: a movimentação afeta  as emendas parlamentares. A vingança já deve vir na primeira sessão do congresso com a derrubada de vetos de Lula ligados à área fiscal, econômica e ambiental. Parte do dinheiro será para recompor recursos do Pé de Meia e Auxílio Gás.

200126

"Basicamente não existe"

Ela está fora da TV aberta há 10 anos, mas mesmo assim seu nome sempre é lembrado, seja na atuação ou na apresentação, Giovanna Ewbank faz muito sucesso no mundo digital, com o seu canal no YouTube, criado em 2017 que tinha como propósito conciliar a vida de mãe com ideias que não cabiam na TV (tanto aberta quanto fechada). Hoje seu canal Gioh tem mais de 5 milhões de inscritos. Capa da revista Nùmero Giovanna diz que quem não está conectado ao mundo digital é praticamente um “indigente”. “O mundo digital tomou conta de tudo. Se você não está no mundo digital, basicamente não existe. Até mesmo um dentista precisa de um portfólio digital. Acho isso muito cansativo porque as coisas mudam muito rápido. Os formatos mudam o tempo todo. Há muitos criadores talentosos fazendo coisas interessantes, e você precisa se reinventar constantemente. Acredito que isso vai continuar. Os brasileiros têm algo especial: humor, carisma, criatividade. E os brasileiros nunca desistem. Nada é fácil para nós, então seguimos em frente. Arriscamos. E se algo der errado, seguimos em frente”. Sobre como ela sempre está se reinventando, para sempre trazer coisas novas diz: “Sou muito intuitiva. Consumo muito conteúdo na internet. Sempre que assisto a algo, não estou apenas assistindo, estou analisando o que está faltando, o que estou procurando e não encontrando. Sou virginiana, então sou muito perfeccionista. Estou sempre analisando as coisas. Isso faz parte de quem eu sou”. Sempre com pausas entre um projeto e outro ela conta quais serão as novidades para seu canal: “Estou desenvolvendo um novo programa, mais maduro, focado em conversas honestas sobre ser mulher — as alegrias e as dificuldades. A ideia é poder mostrar nossa dor abertamente e nos permitir ser verdadeiramente vulneráveis. É um programa sobre comunhão entre mulheres — mulheres de mãos dadas, apoiando umas às outras. É um projeto novo e estou dedicando toda a minha energia a ele porque não é apenas um projeto profissional, é profundamente pessoal”. Fora do mundo digital ela se prepara para estrear o filme “Quem Casa, Quer Casa”, uma comédia dirigida por Joana Mariani, onde irá atuar pela primeira vez como casal romântico com o marido Bruno Gagliasso.

Novela das 21h: farra ‘colorida’

Ninguém pode se queixar de não apreciar uma verdadeira farra de personagens LGBT, todos os dias na novela "Três graças", de Aguinaldo Silva, na Globo, embora muitos até reclamem. Capítulo sim, capítulo não, Ferrete (Murilo Benício) tira a roupa num dos quartos do casarão, da vilã Arminda (Grazi Massafera). Já Leonardo (Pedro Novaes) já foi para a cama com a trans Viviane (Gabriela Koran) e uma telespectadora até comentou que havia "uma peça a mais" nesse embate. Por outro lado, Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvekovski) anunciaram casamento diante de quase toda a família. Na semana passada, contudo, a Globo deixou de exibir uma cena caliente de "Três graças", alegando corte por causa de ajustes realizados para acelerar o folhetim. Ela mostraria uma sequência de amor entre o casal gay José Rubens (Samuel de Assis) e Kasper (Miguel Falabella) que constam no resumo semanal de capítulos divulgado pela Globo.

Alongada

Nos capítulos iniciais do novo BBB também tem ocorrido profusão de beijos nada técnicos entre integrantes de casais de gays e lésbicas. Agora, à propósito, a sigla de área aumentou mais suas letras de composição. Virou LGBTQIAPN+. Significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Agênero/Arromânticos, Pansexuais/Polissexuais e Não binários, além do "+" para incluir outras identidades, evoluindo de termos como Gays, Lésbicas e Simpatizantes.

Um brinde a vida

Simony, que cresceu diante dos olhos do povo brasileiro, se tornando uma das mais queridas cantoras infantis (nos anos 80 grupos musicais infantis faziam muito sucesso e era o que embalavam as festas das crianças) a cada dia que passa vibra mais com sua vitória contra o câncer no intestino, descoberto durante um exame de rotina em 2022. Em março de 2025, Simony comemorou informação de que o tumor havia desaparecido por completo, alcançando o que os médicos chamam de remissão total. Simony que compartilhou todo seu processo de tratamento e luta com a doença, costuma relatar sua recuperação como um "milagre da fé e da ciência", destacando que, apesar de o percurso ter sido oneroso tanto financeiramente quanto emocionalmente, a dedicação em aderir aos protocolos médicos foi o que assegurou sua conquista. Ultimamente a cantora, hoje com 49 anos, tem chamado a atenção por postar em suas redes sociais fotos exibindo uma shape bem definida, onde sua boa forma causa inveja até em pessoas mais jovens.

"Tiro no pé"

As fotos publicadas na redes sociais de Lula e Janja na Restinga da Marambaia (RJ), no réveillon, com o presidente petista exibindo um físico estilo atlético (foram produzidas por IA) para fazer com que pareça mais novo (ele tem 80 anos) foram consideradas por muitos petistas um "tiro no pé", até mesmo pelo ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social. Ele acha, com muita análise educada, que eleitores e admiradores de Lula têm certeza de que o físico do presidente não é aquele e reclamam que "ele está apelando" - e que "não precisa disso". Na semana passada, por ironia do destino, como se dizia antigamente, Lula participou do lançamento de medalhas comemorativas dos 90 anos do salário-mínimo. Alguém disse que "ele estava encolhendo a barriga”.

No lugar de Haddad

No estilo de Ricardo Lewandowski, agora Fernando Haddad já avisou o presidente Lula que entrega o cargo no final do mês. Não quer se candidatar a nada, nem coordenar a campanha de Lula, podendo até elaborar o resumo de um plano econômico. Mesmo se o presidente vencer em outubro, Haddad não quer nada em 2027. Então, já se multiplicam nomes para sua cadeira até o final de mandato. O próprio Haddad acha que seu atual interino Dario Durizam poderia ser efetivado. Correndo por fora tem Laura Carvalho, professora da USP, Ricardo Carneiro, da Unicamp, Monica De Bolle e até quem diria - o sempre lembrado Guido Mantega, que ficou na Fazenda quase nove anos nos governos Lula II e Dilma I.

Pérola

"Vou fazer 81 anos em outubro. Uma velhinha me chamou de "velhinho barbudo". Levanto às 5h30 todos os dias e malho duas horas para me apresentar como brotão. Mas vou parar de fazer sacrifício. Vou ficar bem gordão",

de Lula, sobre fotos feitas pela IA que o transformaram num atleta.

"Empossado" antes

Se, de um lado, o próprio Flávio Bolsonaro, candidato do pai Bolsonaro (agora numa cela de 60 metros quadrados na Papudinha, área que pode ser comparada a estúdios até bem menores lançados em prédios de São Paulo) à Presidência da República já escolheu o irmão Eduardo para ser chanceler se seu governo (se vencer, claro), próprio Dudu Bananinha pode também lançar mais nomes para o ministério "futuro". Para ele, Jair Bolsonaro, ex-presidente, poderia assumir a chefia da Casa Civil e "ajudar" no governo. Há meses, o próprio Capitão levantara essa hipótese "se Michelle chegasse à Presidência", se bem que com certa ironia.

Motorista de Uber

Ainda as façanhas que são cometidas quase que diariamente por Eduardo Bolsonaro: agora ele vem apostando que Donald Trump intervirá nas eleições de outubro, embora não revele exatamente como será e enfrentando problemas financeiros. O pai já mandou há meses R$ 2 milhões, mas agora perdeu, com a prisão, o "salário" que recebia mensalmente de R$ 46 mil por ser "presidente honorário do PL. Estaria, provisoriamente, morado com Paulo Figueiredo. Efetivamente, estaria iniciando sua temporada de motorista de táxi Uber na cidade onde se esconde. Seu guia Waze a em inglês e Dudu, às vezes, se atrapalha com a língua.

‘Outra’ Michelle

Nos últimos dias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vem adotando uma postura menos agressiva publicamente e em encontros com figurões que poderiam ajudar, de alguma forma, seu marido na Papudinha (voltou a ter soluços). Este pessoalmente com o ministro Gilmar Mendes, com quem teve boa conversa, mesmo ele não tendo autorizado habeas corpus que o devolvesse a prisão domiciliar. Detalhe, o governador Tarcísio de Freitas esteve sempre ao seu lado e estão se entendendo. Há quem aposte que os dois ainda sonham com uma chapa Tarcísio e Michelle na vice para o Planalto.

Único leilão

O plano de Lula de realizar até quatro licitações de hidrovias em 2026, com potencial de movimentar R$ 5 bilhões em investimentos, dificilmente sairá do papel. No Ministério de Portos e Aeroportos, as estimativas mais otimistas apontam para a conclusão de apenas um certame da Hidrovia do Rio Paraguai, previsto para o segundo semestre - e isso com muita sorte. Diversos fatores têm dificultado a concretização do cronograma inicial do Ministério, a começar por desafios logísticos e ambientais como o prolongado período de estiagem que reduz níveis de água e torna a navegação irregular. E a agenda legislativa em ano eleitoral tende a reduzir o foco do Congresso em aprovar marcos legais.

Pré-campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu com técnicos e advogados de seu partido para a começar a estruturar a pré-campanha presidencial. A conversa aconteceu em Brasília. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, está em viagem e acompanhou de longe. Para alguns integrantes da reunião a conversa já girou em torno de verbas de largada, o que Valdemar nem quer saber por enquanto. O PL não quer dar margem a novas punições. A lei eleitoral permite a realização de pré-campanha, mas com limites estritos de gastos.

Apelido

Nas últimas semanas, notadamente quando Bolsonaro enfrenta problemas de saúde ou permanece na prisão, Michelle e Valdemar Costa Neto tem conversado muito. Ele gostaria de ter Michelle como pré-candidata à Presidência. Tem pesquisas que dão à ex-primeira-dama a vitória no segundo turno das eleições deste ano. O maridão nem quer falar disso, quer que ela saia para o Senado. Mais: nos últimos dias, ela tem chamado Valdemar de "Vavá", apelido mais íntimo. Ela usava há anos, quando se conheceram e ela trabalhava na Câmara, entre 2004 e 2009, segundo as redes sociais.

Mistura Fina

A CPMI recebeu uma profusão de dados do Coaf sobre contas de empresas que receberam dinheiro roubado dos aposentados. Tem papelaria, restaurante, clínica, funerárias, mercado, borracharia, sorveteria, lojas de automóveis, e muitas mais. For outro lado, o inquérito aberto por Alexandre de Moraes para investigar a violação de dados de ministros do STF e de seus familiares sustenta que todos os onze membros do Supremo seriam vítimas de devassa ilegal no Coaf e Receita. Mais: novas contas surgidas em investigações do Banco Master no STF sinalizam um rombo superior no banco de Vorcaro: chega a R$ 50 bilhões.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sabendo que será pressionado a investigar o escândalo do Master e aos mais chegados já avisou que não abrirá nenhuma CPI em ano eleitoral. Ao mesmo tempo, também está garantindo que não acontecerá no Senado nenhum impeachment de ministro do Supremo. Mais: se Rodrigo Pacheco sai mesmo para disputar o governo de Minas com apoio de Lula, Jorge Messias será aprovado para o Supremo.

Depois de meses internado no Einstein por conta de quatro transplantes, Fausto Silva está em casa, cercado por Instrumentos médicos e acompanhamento praticamente diário. E mais que lúcido para acompanhar a venda de seu apartamento triplex no Jardim Europa (toda a família voltou à mansão do Morumbi) por R$ 120 milhões, que pertencia a ele desde 2019. Tem 1.413 metros quadrados de área privativa, cobertura em dois pavimentos, 4 suítes, com adaptação para mais uma, quadra de tênis, piscina climatizada, academia, sala de massagem, salão de festas e brinquedoteca. Mais living de três ambientes, 20 vagas na garagem, condomínio de R$ 36 mil e vista para o Parque do Povo, Marginal Pinheiros e Jóquei Clube.

Outro superapartamento vendido, no condomínio Parque Cidade Jardim, por Luciana Gimenez e seu ex-marido Marcelo de Carvalho (ele vendeu sua parte na Rede TV) alcançou depois de 18 anos R$ 50 milhões - R$ 25 milhões para cada um). O comprador Neymar pai, que vai morar lá e fazer modificações "na decoração". Agora, Luciana, na semana passada, foi demitida da Rede TV depois de 25 anos de trabalho: enfrentava período sem audiência e sem patrocínio.

In – Salada de folhas com atum
Out – Salada de cevadinha com carne

Giba Um

"Nós nunca estivemos tão perto de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado...

Depois da Operação Carbono Oculto e do BC com o Master, quero dizer que vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado", de Lula, na posse de Wellington César, novo ministro da Justiça

19/01/2026 06h00

Compartilhar
Giba UM

Giba UM Divulgação

Continue Lendo...

O grupo Coteminas, de Josué Gomes, ex-presidente da Fiesp, filho do ex-vice de Lula, José Alencar, que está em recuperação Judicial, conseguiu na Justiça mineira nova prorrogação do prazo do qual dívidas e garantias poderiam ser executadas. A proteção dura seis meses, mas pode ser prorrogada.

MAIS: a Coteminas está em recuperação judicial desde maio de 2024. Sua dívida total alcança R$ 2 bilhões e Josué não tem condições de honrar o plano de pagamentos aprovados pela recuperação. No passado, a Coteminas tinha 11 mil funcionários.

Giba UM

A menina cresceu

Com apenas 5 anos, Mel Maia, uma das mais aplaudidas atrizes de sua geração, começou a fazer aulas de teatro, no ano seguinte já estava fazendo um especial de Natal na Globo, mas foi como a pequena “Rita” na novela Avenida Brasil, que seu talento foi reconhecido.  Capa da revista Glamour Brasil conta que apenas aos 15 anos teve certeza de que queria ser atriz. Hoje aos 21 anos acredita que seu personagem na série “Os Donos do Jogo” tem um papel importante em sua vida. “Todos os personagens têm a sua importância, mas eu acho que o grande marco da minha carreira até aqui é a série Os Donos do Jogo. Foi a minha virada de adolescente para uma mulher adulta. É uma personagem que me ensinou bastante, mas que também levei muito de mim. Mirna e eu, somos parecidas, temos personalidade forte, somos ambiciosas”. Ativa nas redes sociais, compartilhando alguns momentos de sua vida, Mel revelou que não é escrava da internet, conseguindo manter tudo em equilíbrio. “Eu sinto que a minha relação com a internet é uma mão dupla: se, por um lado, eu amo compartilhar tudo e manter essa visibilidade, por outro, eu não deixo isso controlar minha vida. Na hora em que eu quero dar um break e ficar desconectada, eu faço isso sem problema nenhum. É super importante ter esse equilíbrio. A vida real vem sempre em primeiro lugar!”. Sobre futuros trabalhos revela o que sonha em interpretar: “Meu sonho profissional seria interpretar uma carioca raiz. Eu adoraria fazer uma personagem que nasce, vive e luta nas comunidades, mostrando essa realidade bem dura e cheia de obstáculos. Mas também queria muito mostrar o lado bom desses lugares e toda a gente batalhadora que busca vencer e progredir na vida. Seria um desafio incrível”.

Minerais críticos: sem dinheiro não dá

É o Brasil: o país que pretende se credenciar como um dos protagonistas na corrida global por minerais críticos para transição energética é o mesmo que pode ficar um ano inteiro sem colocar novos direitos minerários em disputa por uma razão prosaica - falta de dinheiro para fazer o básico. A diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM) trabalha com um cenário extremo: atravessar todo 2026 sem realizar um único leilão, dada a aridez orçamentária e a compressão de despesas discricionárias, justamente aquelas que financiam "o chão da fábrica" da regulação. O problema deixou de ser uma abstração e ganhou forma em dezembro, quando a agência travou a aprovação do edital da 9ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, pacote com mais de mil áreas para pesquisa e lavra. A decisão se deu exatamente pela falta de recursos para seguir adiante com o certame. A Agência sai pela tangente: diz que a decisão foi tomada após "avaliação técnica e jurídica “legítima saída "para boi dormir".

Farra de tratores

A empresa XCMG Brasil Industria Ltda., que vende máquinas como escavadeiras, carregadeiras e rolos compressores, só não recebeu mais emendas no ano passado do que os fundos de saúde do estado de São Paulo, Distrito Federal e Amapá. Segundo o Portal da Transparência, o Congresso enviou RS 293 milhões para a compra de maquinário. O fundo estadual de saúde paulista, que lidera o ranking, conseguiu R$ 491 milhões. DF e AP, R$ 327 milhões e R$ 322 milhões, respectivamente.

Giba UM

Rainha do baile

Faltando um mês para o Carnaval, algumas ruas já se enchem das cores carnavalescas com blocos e ensaios das escolas de samba. Mas o que também não pode ficar de fora é o tradicional Baile do Copa. A festa acontecerá no dia  14 de fevereiro, nos elegantes salões do Copacabana Palace, A Belmond Hotel. E a rainha do evento deste ano será Camila Pitanga. “Recebo esse convite com muita alegria e emoção. Sou apaixonada por carnaval e o Baile do Copa é um ícone da folia e da cultura brasileira. Reinar nessa noite, depois de tantas mulheres inspiradoras, é uma honra imensa. Ainda mais em uma edição que propõe uma reflexão sobre quem somos, sobre o Brasil em toda a sua diversidade, potência e beleza”. Pela quarta vez consecutiva, o diretor criativo Gustavo Barchilon será responsável pelo conceito do baile, encarando o desafio de explorar a pluralidade que caracteriza o Brasil. Um novo edifício anexo ao hotel aprimorará a experiência, enriquecendo a sofisticação e a valorização da identidade nacional, que são marcas registradas do Copa. O evento contará com um buffet exclusivo elaborado pelo chef italiano Nello Cassese.

Giba UM

"Faz de conta"

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas decidiu dizer que apoiará a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. "Para mim, já é um grande nome. Já falei que ele é meu candidato (nunca disse isso anteriormente) e terá nosso apoio. A direita vai estar unida em torno de um nome e meu nome é o Flávio". Ninguém acreditou muito e menos ainda os também governadores pré-candidatos à Presidência. Ao mesmo tempo, a primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, comentou que "o Brasil precisa de um novo CEO, meu marido". Muitos entenderam que era um "aviso paralelo" de que Tarcísio ainda está no páreo " e a declaração sobre apoio a Flávio era no estilo "faz de conta".

Duas doações

No segundo dos três volumes de sua biografia de Lula, quatro anos depois do lançamento do primeiro, Fernando Moraes vai falar desde Diretas Já até a primeira eleição do petista, em 2002. É recheado de histórias. Uma delas: na primeira campanha de Lula em 1989, o PT estava sem dinheiro e marcou-se um encontro entre um dos homens mais ricos do Brasil que queria conhecer Pula. no final da conversa, ele contribuiu com US$ 50 mil, a maior doação que o PT recebeu naquela eleição. Anos depois, já como ex-presidente Lula se encontra com o mesmo bilionário e ele confessa: naquele encontro, saiu de lá e doou US$ 5 milhões para a campanha de Fernando Collor.

Pérola

"Nós nunca estivemos tão perto de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado. Depois da Operação Carbono Oculto e do BC com o Master, quero dizer que vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado”,

 de Lula, na posse de Wellington César, novo ministro da Justiça.

Favorita de petistas 1

ONG favorita de petistas, a "Organização de Estados Ibero-Americanos", nome que sugere vínculo inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando o pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados para pagar cachês de artistas militantes que apoiaram Lula na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para "organizar" a COP30, a fracassada conferência de Belém. 

Favorita de petistas 2

Em Brasília, a ONG colocou sua sede perto do poder: só com o governo federal, já faturou "25 convênios ou acordos" vigentes. E como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado supera R$ 307,8 milhões. Fatura dinheiro público desde 2014 e já recebeu do governo federal R$ 875,33 milhões, segundo o Portal da Transparência. O último pagamento foi no último dia 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em "contribuição voluntária" (os irônicos dizem que deve "ter sido dinheiro para a pizza").

Olho vivo

A Associação Paulista de Medicina está emitindo alertas sobre a oferta irregular de cursos de graduação de Medicina na Bolívia no formato a distância, com atividades presenciais concentradas em apenas dois períodos anuais, de duas semanas cada. Diz que o modelo representa "grave episódio de desqualificação da formação médica" e coloca em risco a qualidade da assistência à população. A APM destaca ainda que, como no Brasil, a legislação boliviana não autoriza cursos de medicina nas modalidades à distância, semipresencial ou virtual. Esse quadro pode inviabilizar tanto o registro profissional no país de origem quanto, no caso dos brasileiros formados no exterior, a participação no Revalida, exame exigido para atuação no Brasil.

Novo comportamento

A popularidade das canetas emagrecedoras está mudando o comportamento de consumo e seus efeitos sentidos em restaurantes, supermercados e lojas de roupas, com consequência sobre toda a cadeia. No evento National Retail Federation, em Nova York, na semana passada, a tendência ocupou o mesmo espaço de temas como IA e chegada das gerações Z e alpha no mundo do consumo. Em São Paulo, Alessandra Andrade, da SP Negócios, garante que o impacto de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy virou uma nova preocupação do varejo.

Segundo e melhor

A família de Gisele Bündchen não reprova o casamento (segundo) dela. Havia uma boataria que a família estava desgostosa com o casamento secreto de Gisele porque o noivo não teria fortuna, o que já caiu por terra: estão todos felizes com o casório e com o noivo. Joaquim Valente não é um bilionário como Tom Brady,mas tem muito dinheiro de sua rede de academias americanas e pode prever despesas do seu casamento. A fortuna dela é por duas irmãs: uma pela advocacia, outra pela contabilidade (as cifras podem chegar a US$ 500 milhões). Se fossem US$ 100 milhões, davam US$ 5 milhões de renda por mês.

Cachê generoso

Se na área romântica Ana Castela entrou no ano novo sem muita inspiração, seu calendário de shows das festas do interior, incluindo apresentações em pequenos municípios, cresce cada vez mais. Agora, acaba de acertar um contrato com a prefeitura de Inhapim, em Minas Gerais, para ser a estrela da 28ª. Festa do Inhame (!), em agosto. Deverá faturar R$ 800.00,00 dos minguados cofres municipais. Detalhe: Castela trabalha com uma condição. Tudo pago com antecedência.

Mistura Fina

A operação contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e demais suspeitos no mercado financeiro, tirou das manchetes da semana passada uma das mais surpreendentes atitudes do governo Lula. O presidente interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage mantendo seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.
 
Considerado ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país: foi o que deflagrou a revolta. Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer "advertências" a países solidários de vítimas da tirania dos aiatolás. Observadores acham que a posição de Lula não surpreende depois de apoiar terroristas do Hamas e russos da Ucrânia e passar pano para o facínora Nicolás Maduro.
 
Os gestores da norte-americana Farallon têm vagado com uma lanterna na mão (estilo Diogenes)  à procura de  comprador para o Centro Universitário FMU. A empresa já foi oferecida à Cogna e à Yduqs. Houve contatos também com fundos de private equity, caso da Advent, que tem investimentos no setor no Brasil - é acionista da própria Yduqs e da Inspira. A Farallon enfrenta pressões de seus próprios investidores para se livrar do negócio, comprado em 2020 junto a Laureate. 
 
Não chega a ser novidade para ninguém que a venda é das mais complicadas. A FMU tem boa parte de cerca de 65 mil alunos e um faturamento da ordem de R$300 milhões. Só que também carrega uma "parte podre": dívidas de R$ 240 milhões e um turbulento processo de recuperação judicial, que inclui um litígio com as famílias Alves da Silva e Fioravante, fundadoras da universidade. Ambas cobram mais de R$ 135 milhões referentes ao aluguel de imóveis de sua propriedade.

In – Tendência 2026: poá repaginado

Out – Tendência 2026: maxi poá

Cláudio Humberto

"O inquérito é policial, não judicial"

Ex-juíz federal Marcelo Bretas ao defender a prerrogativa da Polícia Federal

18/01/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula torra mais de R$500 mil em anúncios em 6 dias

A Secretaria de Comunicação de Lula, que adora demonizar as chamadas big techs, despejou entre R$537 mil e R$632,6 mil em propaganda apenas na plataforma Meta, que é a controladora de redes sociais no Brasil como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads. Conforme levantamento da coluna, considerando dados disponibilizados pela própria Meta Platforms, a dinheirama bancou propagandas que circularam entre domingo (11) e sexta-feira (16).

 

Alvo gaúcho

O anúncio mais caro foi para divulgar, entre os dias 9 e 16, ações do governo Lula no Rio Grande do Sul. Custou entre R$90 mil e R$100 mil.

 

Bolso aberto

A Meta dá o valor estimado dos anúncios. Somando todos que miraram os gaúchos nos últimos seis dias, o custo foi entre R$235 mil e R$280 mil

 

Gastança liberada

Outro alvo foi o eleitorado do Ceará, os gastos da Secom para propagandear o governo Lula custou entre R$118,2 mil e R$135,3 mil.

 

Tem mais

O já conhecido Pix também ganhou holofotes, na quarta (14). A fatura ficou entre R$50 mil e R$60 mil. A indústria, coitada, uma merreca R$100

 

Pior derrota do PT foi com chapa ‘puro sangue’

A pior derrota do PT na história das eleições presidenciais no Brasil foi responsabilidade da única chapa “puro sangue” do partido desde a redemocratização. Em 1994, a dupla Lula/Aloizio Mercadante levou a pior surra do petismo: perdeu no primeiro turno para o tucano Fernando Henrique Cardoso (que conquistou 54,3% dos eleitores) com menos da metade dos votos (27%). Desde então, o PT foge do “puro sangue”.

 

PT-PL

Para piorar, na primeira eleição presidencial exitosa de Lula, em 2002, o PT formou chapa com o PL, atual partido de Jair Bolsonaro.

 

Junto e misturado

Na reeleição de Lula, em 2006, o vice José Alencar era filiado ao então PRB, atual Republicanos, que depois integrou a coligação de Bolsonaro.

 

Inédito

Em 2006, o PSDB sofreu sua pior derrota: o candidato Geraldo Alckmin, atual vice de Lula, teve menos votos no segundo que no primeiro turno.

 

Caso raro

A única chapa “puro sangue” a vencer eleição presidencial no Brasil foi Fernando Collor-Itamar Franco, ambos filiados ao PRN, em 1989. A chapa Aécio Neves-Aloysio Nunes (PSDB) perdeu por 3% para Dilma Rousseff (PT)/Michel Temer (PMDB), em 2014.

 

Disse, sem provas

Lula disse que o Brasil não vai se limitar ao “eterno papel” de exportador, no acordo com a União Europeia, e que “dispositivos incentivam” o investimento no Brasil. Não explicou como muda o papel brasileiro.

 

Política é assim?

O pedido contra o ministro do STF Dias Toffoli é o primeiro pedido de impeachment do ano (eleitoral). Em 2025 foram cerca de 40 pedidos contra ministros da Corte, metade contra Alexandre de Moraes.

 

Comparação

Foram 158 o total de pedidos de impeachment feitos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato, média inferior a 40 por ano. Os ministros do STF superaram a média do ex-presidente em 2025.

 

Na nossa conta

Apesar de deputados federais estarem curtindo suas “férias” até o próximo dia 2 de fevereiro, a Câmara dos Deputados já registra mais de R$1,12 milhão em despesas, aponta a Transparência.

 

Veto-lorota

O presidente Lula (PT) anunciou veto a R$400 milhões do orçamento de emendas parlamentares, este ano. O valor parece alto, mas representa apenas 0,6% dos R$61 bilhões destinados a essas emendas, em 2026.

 

Sem coincidência

Proposto por um eleitor em 2017, o fim do auxílio moradia de senadores, deputados e juízes é a “ideia legislativa” de maior sucesso da História, com 253 mil assinaturas no site do Senado. Virou PEC em 2019, como manda a lei, e desde então está... na gaveta.

 

Nós pagamos

O ano mal começou, mas o governo Lula (PT) admite que já torrou R$139 mil com viagens em 2026. A maior parte dos gastos (64%) foram destinados a viagens internacionais: R$84,4 mil.

 

Pensando bem...

...propaganda é a alma do negócio e do governo.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O fígado sofredor

O esporte favorito de Miguelzão, figura popular em Campina Grande (PB), era chamar de “beberrão” um conterrâneo ilustre, nos papos do calçadão da avenida principal, naquele ano de 1990: o poeta e candidato a governador Ronaldo Cunha Lima. Eleito, Cunha Lima resolveu fazer as pazes com Miguelzão. Uma testemunha ponderou:

- Ronaldo não guarda nenhum rancor, reconheça que ele tem bom coração!

- É, o coração dele é bom – assentiu Miguelzão – Mas o fígado não presta...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)

4

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

5

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?