CLAÚDIO HUMBERTO

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"

Presidente dos EUA Donald Trump, após a conversa com o russo Vladimir Putin

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

18/08/2025 - 07h00
Sanção recíproca com vistos seria inútil contra EUA

Enquanto o boquirroto Lula gosta de se jactar pagando de democrata e dizendo que não vai retaliar os Estados Unidos com suspenção de vistos de juízes da suprema corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes e cia., ou de ministros de Estado, como Alexandre Padilha (Saúde), a realidade mostra que a medida, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos realizou uma visita oficial no Brasil foi há 27 anos.

Visita balzaquiana

A juíza Sandra Day O’Connor (EUA) pisou no Brasil 17 de setembro de 1998. À época, o STF era presidido pelo já aposentado Celso de Mello.

Hiato temporal

Antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy esteve no STF, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990.

Lá se vão 18 anos

Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, a autoridade máxima do setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde.

Plano B

Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para cerimônia dos Panamericano. Esticou e foi na Fiocruz.

Dr. Hiran defende que Senado paute impeachment

Para o senador Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), o Senado precisa pautar e discutir o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “A situação não está normal no País,” explicou o senador, em entrevista ao podcast Diário do Poder. Dr. Hiran avaliou as condenações distribuídas pelo STF no caso do 8 de janeiro como “desproporcionais” e acredita que o impedimento de Moraes de fato pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Pressão é tudo

Dr. Hiran acredita que uma vez que a pressão popular e parlamentar seja grande suficiente, Alcolumbre vai pautar o impeachment.

Prioridades

Além do impeachment de Moraes, Dr. Hiran elenca o projeto da anistia e o fim do foro privilegiado como prioridades no Senado, este ano.

Tendência fácil

O senador de Roraima, que não elegeu um só prefeito do PT em 2024, aposta na vitória dos conservadores nas eleições de 2026.

7 a 1, o retorno

Arraso: enquanto o lucro do Banco do Brasil no 2º trimestre caiu 60% em e foi a US$703 milhões (R$3,8 bilhões), o Deutsche Bank, versão alemã do BB, lucrou o equivalente a R$15,2 bilhões no mesmo período.

Resultado

A CPMI do roubo do INSS nem começou, mas já rendeu. O PDT do Senado renunciou à vaga na comissão. O partido é feudo de Carlos Lupi, ministro na Previdência quando a roubalheira multiplicou.

Haddad: noves fora...

...nada: o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que recusou reunião virtual com Fernando Haddad, recebeu presencialmente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Alcolumbre veta

Apesar da disponibilidade de Eduardo Girão (Novo-CE), o comando da CPI mista do roubo aos aposentados do INSS, vai sobrar para um dos blocos da casa: União, MDB, PSDB e Podemos ou PSD e PSB.

Mudança no horizonte

Apenas seis dos 26 senadores do atual maior bloco parlamentar do Senado, “Democracia”, têm mandato garantido após 2026. O bloco reúne os senadores do União, MDB, PSDB e Podemos.

O fim está próximo

O jovem deputado André Fernandes, presidente do PL-CE, tem feito política à moda antiga, conversando com de outros partidos. Seu objetivo é claro: “Vamos nos livrar do PT, que está destruindo o Ceará”.

Mais uma vez

Esta semana não há sessões deliberativas agendadas para o plenário da Câmara. Já no Senado, o trabalho de aprovar indicações de cargos no governo Lula (PT), muitos do Alcolumbre, continuará a todo vapor.

Sufocamento

Condenado por improbidade administrativa, Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, vai ter que ficar 2 anos e meio sem gastar um único centavo do salário de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC) para conseguir pagar a multa de R$546.631,92.

Pensando bem...

...nem multa de trânsito se julga tão rapidamente.

PODER SEM PUDOR

Calaboca diplomático

O embaixador Ruy Nogueira, secretário-geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior, foi direto ao ponto em uma sessão que discutia, na Câmara, nos anos 2000, o fim do visto para americanos entrarem no Brasil. A proposta era de americanófilos que pouco estavam ligando para os EUA exigirem vistos de brasileiros: “Reciprocidade é igual a virgindade. Não há ‘meio-virgem’.”

Cláudio Humberto

"Uma afronta a todo povo cristão do Brasil"

Deputado Cabo Gilberto (PL-PB) após inclusão do pastor Malafaia em inquérito do STF

16/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa 

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está mesmo entre as opções de sanções contra o Brasil, após a escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o “regime autoritário” brasileiro que Trump vem criticando.

Política go home

A Fifa, cujo presidente se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de nações inimigas.

No coração

Trumpistas do Maga acham que as sanções já impostas ao Brasil “não foram suficientes” e querem sanções que “machuquem mais”.

Flórida no horizonte

A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Principalmente diesel

O Brasil já teve imposta tarifa de 50% e está sob ameaça de punições adicionais, em razão do relacionamento comercial com a Rússia.

Dr. Hiran foi lá e viu: Cuba tem fábricas de ‘médicos’

Médico em plena atividade, o senador Dr. Hiran (PP-RR) é um critico do programa Mais Médicos, alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Esquema montado para financiar a ditadura com dinheiro público brasileiro, o programa é acusado de impor trabalho escravo aos médicos profissionais de saúde. Dr. Hiran esteve lá e relatou ao podcast Diário do Poder que a ditadura criou autênticas “fábricas de médicos”, de qualidade duvidosa, em cursos de duração bem reduzida.

Entre aspas

Dr. Hiran disse ainda que deixou Cuba ainda mais preocupado com a formação de “médicos”, assim, entre aspas, enviados ao Brasil.

São uns artistas

Petistas no Ministério da Saúde e na Organização Panamericana de Saúde, agora sancionados, bolaram o plano para financiar a ditadura.

Só com carteirinha

Nem precisa ter notas boas ou prestar exame para frequentar essas “fábricas”. Basta ser indicado por “organizações sociais” pró-ditadura.

Entranhas do poder

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manteve estranhas reuniões fechadas à imprensa, nesta sexta (15), com André Esteves, dono do BTG, e depois com Joesley Batista, dono da J&F/JBS.

Surpresa brasileira

Deu em nada em Genebra o convescote de ecochatos pelo extermínio do plástico. Ficaram magoados porque o Brasil, produtor de petróleo, teve o bom senso de defender iniciativas atreladas a financiamentos.

‘A gente somos inúútiil’

Estava vazia a agenda oficial do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta sexta (15). O último compromisso do chanceler decorativo de Lula (PT) foi na quinta (14): “despacho interno”.

Só piora

No mesmo dia em que até Vladimir Putin (Rússia) se reunia para negociar com Donald Trump (EUA), Lula achou uma boa ideia piorar a crise com indiretas do tipo “quem quiser sair, que saia”.

Nos finalmentes

Progressistas e União Brasil chegam aos finalmentes de sua federação partidária nesta terça (19). As convenções serão simultâneas, com imprensa e transmissão proibidos, e no mesmo dia haverá a primeira convenção conjunta da Federação União Progressista (UP).

Culpa da imprensa

Ministério da Saúde diz que derrubou seu sistema de email a busca da imprensa por declaração de Alexandre Padilha, após os EUA proibirem sua entrada no pais. Foi punido por explorar cubanos no Mais Médicos.

Maduro na mira

Donald Trump enviou 4 mil tropas adicionais aos mares da América Latina e sul do Caribe (norte da Venezuela) para combater o tráfico. Ao menos três navios de guerra e um submarino designados à região.

2026 é logo ali

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lança neste Sábado (16) sua pré-candidatura ao Planalto. Pela direita, além de Zema, outro pré-candidato é o goiano Ronaldo Caiado (União Brasil).

Pensando bem...

...no Congresso, o bloco do governo perde feio para o bloco dos evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sobremesa azeda

Após um lanche na Câmara dos Deputados, certa vez, o deputado Alberto Fraga (DF) pediu a sobremesa: “Traga um Governo Lula.”

O garçom não entendeu, depois arriscou: “O senhor quer dizer ‘uma cachaça’?” Fraga esclareceu: “Não, rapaz, quero “governo Lula”: um abacaxi!” Foi atendido. Estava azedíssimo.
 

CLAÚDIO HUMBERTO

"É execução política o que estão tentando fazer com Bolsonaro"

Donald Trump, presidente dos EUA, sobre ações contra o ex-presidente brasileiro

15/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Planalto tem pressa para tirar da Câmara texto do IR

Não foi à toa que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), começou a trombetear a votação “nos próximos dias” do projeto que aumenta o teto da isenção do Imposto de Renda. O projeto é relatado por Arthur Lira (PP-AL) e, após o deputado dialogar com os rebelados contra Motta, o Palácio do Planalto começou a ver o alagoano com desconfiança. O motivo do pé atrás é a eleição para o Senado em Alagoas, no próximo ano, e Lira desponta como um dos favoritos.

Conforme o vento

Petistas avaliam que Lira pode dificultar a tramitação ou desgastar Lula com o projeto, a depender das movimentações eleitorais do presidente.

Sai caro

Há temor que Lira possa forçar o governo a se virar para barrar alterações populares no projeto, como isenção acima dos R$5 mil.

Prioridade de Lula

O projeto não deve ter resistência no Congresso e Lula conta com a aprovação. Afinal, desde a posse, nada conseguiu entregar até agora.

Subindo no telhado

Em Alagoas, Lula terá de decidir o que fazer com o deputado Paulão (PT): o Planalto não acredita em suas chances em eleição majoritária.

Governo tentará controlar até CPI da Vaza Toga O senador Esperidião Amin (PP-SC) protocolou requerimento para criar CPI Vaza Toga, inspirada na investigação jornalística que expõe os métodos do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os anos de 2018 e 2024, quando ministros deitaram e rolaram atropelando o Congresso, caçando e cassando bolsonaristas ou anulando atos do ex-presidente Jair Bolsonaro no uso de suas prerrogativas. Além do comportamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a campanha de 2022.

Dr. Cargos garante

O governo confia que o presidente do Senado, adorador de cargos, irá impedir maioria oposicionista e investigações inconvenientes na CPI.

Roubo blindado

O plano será idêntico na CPI do Roubo do INSS: maioria pró-governo impedirá que sindicalistas ligados ao PT e PDT sejam investigados.

Plano ousado

Davi Alcolumbre deve tentar esvaziar a investigação da CPI da Vaza Toga, assim como quer impedir impeachment de Alexandre de Moraes

Autoritarismo in natura

Lula consegue piorar a cada dia a reputação do Brasil, que ganha fama de país autoritário. Ontem pediu a cassação de Eduardo Bolsonaro e o chamou de “traidor da pátria”. Acusa-o de fazer o que ele, Lula, sempre fez, na oposição: falar mal de autoridades brasileiras no exterior.

Esquema corrupto

O Departamento de Estado dos EUA voltou a condenar o Mais Médicos: “foi um esquema diplomático... que enriqueceu o corrupto regime cubano, acobertado por autoridades brasileiras e a Opas”.

Só o começo

O deputado príncipe Luiz Philippe (PL-SP) avalia como “solução momentânea” o fim do foro privilegiado e de decisões monocráticas no STF. Para o parlamentar, o sistema precisa de uma reforma ampla.

Girão no PL

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) é cortejado pelo PL para lançar candidatura ao governo do Ceará pelo partido de Jair Bolsonaro, em 2026. O deputado André Fernandes (PL-CE) articula o convite.

Apenas mentirinhas

Dado curioso, na investida contra Eduardo Bolsonaro, é que a direita nunca pediu a cassação de Lula, nem o chamou de “traidor da pátria”, nem quando confessou mentir contra o Brasil em coletivas na Europa.

Dúvida é a dosimetria

Precisa nem ter o julgamento da suposta “trama golpista”. São cinco os juízes da 1ª Turma do STF, dos quais três garantem maioria: Cristiano Zanin (ex-advogado de Lula), Flávio Dino (ex-ministro de Lula) e Alexandre de Moraes, desafeto do réu.

Sempre atrasada

Com atraso, mas ao menos com alguma previsão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votada no início de setembro. A Constituição prevê que a votação deve ser até 17 de julho.

Tempo fechado

A maré está mesmo ruim para Marcelo Lima (Pode), o prefeito de São Bernardo do Campo (SP) afastado ontem (14) após batida da PF. Em 2023, ele teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE.

Pensando bem…

…tanto no governo, quanto na oposição, querer cassar é diferente de conseguir cassar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Segredo não revelado

Revelar a idade sempre foi problema. No Congresso, o regimento prevê que preside uma primeira reunião o(a) mais velho(a). Certa vez, na instalação da comissão (só de mulheres) criada para monitorar as decisões da CPI da Exploração Sexual de Crianças, restou a dúvida sobre quem seria a mais velha, Suely Campos (PP-RR) ou Janete Capiberibe (PSB-AP). “Qual é a tua idade, Suely?”, perguntou a senadora Patrícia Saboya. Suely desconversou: “Acho que a Janete é mais velha que eu”. Janete assumiu: “Tenho 56 anos bem vividos, graças a Deus!”. Suely nem questionou, até para não entregar a idade: “Então Janete preside a reunião...”

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 11 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?