"Vou ser um novo Davi para o Palácio do Planalto"

Acusado pela CPMI do INSS de inspirar o esquema que roubou inativos a fim de substituir a famosa "contribuição" obrigatória, o sindicalismo brasileiro virou negócio rentável e proliferou: 17 mil caiu para 15 mil, incluindo federações e confederações após a Reforma Trabalhista. Na China, 1,4 bilhão de habitantes, são 1.713.

MAIS: nos EUA, braço do capitalismo selvagem, 7 mil e na Alemanha, não passam de 100. A CLT de Vargas, que permitia um sindicato por categoria e base territorial, gerou um Frankenstein burocrático que rouba até aposentado. Hoje, está deixando de ser um ótimo negócio: sobram os paralelos.

Um lado desconhecido

A cantora Dua Lipa, que esteve no Brasil recentemente com dois shows, em São Paulo e Rio e que deixou muitos brasileiros encantados com sua simplicidade e alegria tem um lado que pouca gente conhece: o de leitora assídua dos mais diversos tipos de livros. Esta paixão fez com que fundasse um clube do livro junto a seus amigos mais próximos em 2019. Dois anos depois, ela introduziu o Service95, que abrange um clube de leitura com sua seleção de títulos. Todo mês, ela sugere e distribui livros de diversos gêneros. Esses incluem best-sellers, clássicos e autores desconhecidos em ascensão. E Dua Lipa ainda foi além, no início do ano começou entrevistar autores dos livros e dividir esta experiência em suas redes sociais. Entre muitos que já entrevistou está a polonesa Olga Tokarczuk, que conquistou o Nobel de Literatura, a canadense Margaret Atwood e o francês Vincent Delacroix. E para completar é super elogiada pelos próprios entrevistados e foi aplaudida pelo crítico literário Joel Snape, do jornal britânico The Guardian pela forma e profissionalismo que conduz as entrevistas. Mais: Dua Lipa lançou sua coleção de produtos de cuidados com a pele em parceria com a marca de luxo Augustinus Bader, batizado de DUA by Augustinus Bader Science, composta por apenas três produtos: um limpador facial, um sérum e um hidratante. Segundo a cantora esta linha foi criada para ser um item essencial no dia a dia, visando tornar a rotina de cuidados com a pele mais eficaz, limpa, poderosa e simples. “ É item essencial no dia a dia - uma rotina de cuidados com pele limpa, eficaz e descomplicada" Os preços dos produtos variam entre £32 e £60 mais ainda não está disponível para o Brasil.

Empresários querem Messias no Supremo

Emissários da Fiesp e da CNI vêm rondando o advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Messias herdará de Barroso a relatoria da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.548, um dos temas sob análise do STF que mais interessam ao meio empresarial. A ADI discute o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), uma questão nevrálgica para os grandes contribuintes. As empresas questionam a prerrogativa da Fazenda Nacional de ter o voto de minerva em caso de empate, com o argumento de que esse preceito tem desequilibrado julgamentos no Carf a favor da Receita. Para grupos empresariais, há muito em jogo: desde previsões contábeis e impacto em balanços até incentivo (ou desincentivo) à judicialização de autuações fiscais de alto valor. Mesmo em conversas reservadas, Messias mantém um super silêncio.

Abraço de apoio

Um dia depois de ter sido indicado para a vaga do STF por Lula, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi recebido pelo ministro da Corte André Mendonça na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em São Paulo. Ao subir ao palco, foi abraçado por Mendonça, indicado por Bolsonaro na condição de "terrivelmente evangélico". Messias já participara do encontro entre Lula e lideranças da Assembleia de Deus Madureira, do Planalto, Mendonça apoia Messias para o Supremo e até promete batalhar seu nomes junto às lideranças evangélicas que podem atuar no Senado contra Davi Alcolumbre e seus seguidores.

Virou negócio

A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa agora virou empresária. Ela que ficou conhecida por fazer parte do grupo Tchakabum (1999 a 2008) e ganhar maior notoriedade após casar-se com o cantor Belo (2011 a 2024), está transformando uma dieta no negócios dos ovos de ouro, fazendo um trocadilho com sua alimentação no qual consumia 40 ovos diariamente. O empreendimento que foi divulgado está semana nas redes sociais, segundo a modelo é a realização de um sonho. “Gracyovos, é um sonho antigo que se tornou realidade! Graças a muuuito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores. Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado. Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada pra ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape giganteeeeeee”, escreveu Gracyanne ao divulgar a novidade. Ainda sem divulgação de preços os ovos serão vendidos através do site como se fossem joias: serão seis unidades em uma caixa de veludo azul-royal, acabamento e logotipo dourado.

Bem-humorado

Interlocutores contam que Jair Bolsonaro toma banho de sol no pátio da Polícia Federal no DF, assiste televisão quase o dia todo (especialmente noticiosos para ver como andam falando dele na TV), vê jogos de futebol, refeições e lanches são levados por familiares (devido a problemas de dietas especiais), caminha pela sala foi reformada para esse uso) e pela manhã, quando đá, gosta de pão com ovo e café com leite. No segundo dia recebeu de um auxiliar escova e pasta de dente, xampu, desodorante e outros artigos de higiene. E mantém e - para surpresa de alguns - grande dose de bom humor.

Ablação para Caiado

O governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto no ano que vem, Ronaldo Caiado, acaba de passar por cirurgia de coração para tratar de arritmia. O procedimento foi no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, logo depois de Caiado apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A intervenção ocorreu sem intercorrências, com restauração de ritmo cardíaco normal. O procedimento foi uma ablação, recomendada para corrigir alterações do ritmo do coração. É minimamente invasiva Não há cortes: pequenos tubos chegam ao órgão, identificam o ponto exato que provoca arritmia e o eliminam usando energia (por radiofrequência).

Pérola

“Vou ser um novo Davi para o Palácio do Planalto. Vou mostrar ao governo o que é não ter o presidente do Senado como aliado. E não me procure mais",

de Davi Alcolumbre a Jaques Wagner, companheiro de Senado, que apoiou Jorge Messias ao STF antes mesmo do anúncio de Lula.

Lava Jato espanhola 1

No entorno do governador Tarcísio de Freitas há uma preocupação com a escalada de denúncias de corrupção contra a Acciona da Espanha. O Palácio dos Bandeirantes monitora o avanço das investigações conduzidas pela justiça espanhola e assessores de Tarcísio temem o impacto dessa espécie de "Lava Jato ibérica" sobre negócios do grupo em São Paulo, onde virou "rainha das empreiteiras". A empresa tem à frente uma das principais obras de Tarcísio: a expansão da Linha 6-Laranja do metrô, um projeto de R$ 18 bilhões. Além disso, a companhia espanhola é a principal candidata à PPP para a construção do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos (obra de R$ 6 bilhões).

Lava Jato espanhola 2

E mais: de quebra, a Acciona deverá disputar também a licitação das obras do túnel Sena Madureira, na capital, projeto estimado em R$ 800 milhões. Em termos práticos, a preocupação de Tarcísio, desde já, é que as investigações e eventuais punições impostas à empreiteira venham a atingir as decisões de investimentos da empresa no Brasil e o andamento de suas obras em São Paulo. A infraestrutura é o grande canteiro no qual foi construída a imagem do governador. As investigações na Espanha aumentam e despontam como risco político ao pré-presidencial Tarcísio.

Agro: suicídios 1

Audiência pública no Senado expôs a crise humanitária no agro gaúcho, com denúncias de suicídios, depressão e destruição de mais de 30 famílias desde 2020. Produtores rurais do Rio Grande do Sul acusam as instituições financeiras de práticas abusivas em meio a perdas estimadas em R$ 320 bilhões, metade do PIB estadual. Juros de até 25% ao ano, venda casada ilegal e apropriação indevida de terras e produção foram relatados por representantes da Aper, Ab-drago e Farsul.

Agro: suicídios 2

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), queridinha de Michelle Bolsonaro e presidente de Direitos Humanos, avisa: "Não é só a economia, há suicídios", estimando-se que possa haver até suicídios coletivos. Claudio Filgueiras, do Banco Central, garante nunca ter visto instituição receber pagamento em soja, contradizendo relatos de produtores. E Francisco Erismá, da Fazenda, alegou dinheiro curto só que a arrecadação bate recordes, conforme lembrou Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

Inimigo nº 1 - 1

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que queria emplacar Rodrigo Pacheco para o STF e Lula indicou Jorge Messias, da AGU, sem avisá-lo - tem tido momentos fora de si quando avança em ameaças que até mesmo alguns senadores rotulam de "vingança". Ele já começou a desengavetar projetos que aumentaram os gastos públicos, além de propostas que desagradam Lula. A "pauta bomba" prevê mudanças no orçamento para estabelecer um calendário obrigatório de pagamento de emendas parlamentares no primeiro semestre de 2026, ano eleitoral.

Inimigo nº 1 - 2

Nesses dias, poucos conseguiram ter uma conversa mais calma com Davi Alcolumbre. Todas as vezes, ele sobe o tom. Também já avisou que vai criar dificuldades para o governo na CPI do INSS e tirou da prateleira o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial de agentes de saúde e de combate as endemias. O impacto social ultrapassaria R$ 20 bilhões em 10 anos. De quebra, vai analisar mais de 50 vetos de Lula que passaram pelo crivo do Legislativo, entre eles o que afrouxa normas do licenciamento ambiental. Traduzindo: quer ser o "inimigo número um" de Lula.

Mistura Fina

Foi só apagar as luzes da COP30 que a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará voltou para a penúria. O governo paraense turbinou o orçamento da pasta para 2024, ano seguinte à confirmação de Belém como sede da cúpula e a secretaria viu mais de R$ 1 bilhão nos cofres. Em 2023 era muito pouco, só R$ 207,2 milhões. Sem os gringos em campo, o recurso minguou outra vez, nos padrões que fizeram o Pará campeão do desmatamento.



Ainda Pará: este ano, a pasta já sentiu o impacto e o orçamento recuou 34%. Foram R$ 674,8 milhões para a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para o próximo ano, outro corte, este de 41% comparado com 2025. Serão R$ 397,9 milhões na conta da secretaria. Considerando o R$ 1 bilhão de 2024, o desfalque em 2026 fica ainda pior, é menos 61% em dinheiro nos cofres públicos. A verba para investimento também voou os R$ 328,7 milhões separados para o ano da COP viraram R$ 77,1 milhões em 2026.



Exaltado nas redes sociais, como deve ser mesmo depois do heroico trabalho que evitou tragédia maior no incêndio da COP30, o Corpo de Bombeiros dos Para viver situação menos glamurosa na vida real e, sobretudo, no Orçamento do Estado do Pará, definido pelo governador Helder Barbalho (MDB). Justamente no ano da conferência para a qual foram reservados quase R$ 1 bilhão dos cofres públicos, Helder meteu a tesoura e cortou R$ 55 milhões do orçamento reservados para a corporação em 2024. No ano da COP30 o orçamento também foi menor: R$ 430,6 milhões contra R$ 485,8 milhões reservados em 2024.



Durante o tradicional beija-mão que pretensos ministros do STF cumprem no Senado, Jorge Messias terá de convencer senadores quanto à sua atuação em processos que tramitam na Primeira Turma, como o que investiga a morte de Marielle Franco. Outro processo é a investigação sobre "emenda pix", relatado por Flávio Dino. E Messias ainda pode votar em outra ação em alta: a decisão do Supremo que praticamente inviabiliza operações policiais em favelas.

