"Vou ser um novo Davi para o Palácio do Planalto"

Vou mostrar ao governo o que é não ter o presidente do Senado como aliado. E não me procure mais", de Davi Alcolumbre a Jaques Wagner, companheiro de Senado, que apoiou Jorge Messias ao STF antes mesmo do anúncio de Lula

27/11/2025 - 06h00
Acusado pela CPMI do INSS de inspirar o  esquema que roubou inativos a fim de substituir a famosa "contribuição" obrigatória, o sindicalismo brasileiro virou negócio rentável e proliferou: 17 mil caiu para 15 mil, incluindo federações e confederações após a Reforma Trabalhista. Na China, 1,4 bilhão de habitantes, são 1.713.

MAIS:  nos EUA, braço do capitalismo selvagem, 7 mil e na Alemanha, não passam de 100. A CLT de Vargas, que permitia um sindicato por categoria e base territorial, gerou um Frankenstein burocrático que rouba até aposentado. Hoje, está deixando de ser um ótimo negócio: sobram os paralelos.

Um lado desconhecido

A cantora Dua Lipa, que esteve no Brasil recentemente com dois shows, em São Paulo e Rio e que deixou muitos brasileiros encantados com sua simplicidade e alegria tem um lado que pouca gente conhece: o de leitora assídua dos mais diversos tipos de livros. Esta paixão fez com que fundasse um clube do livro junto a seus amigos mais próximos em 2019. Dois anos depois, ela introduziu o Service95, que abrange um clube de leitura com sua seleção de títulos. Todo mês, ela sugere e distribui livros de diversos gêneros. Esses incluem best-sellers, clássicos e autores desconhecidos em ascensão. E Dua Lipa ainda foi além, no início do ano começou entrevistar autores dos livros e dividir esta experiência em suas redes sociais. Entre muitos que já entrevistou está a polonesa Olga Tokarczuk, que conquistou o Nobel de Literatura, a canadense Margaret Atwood e o francês Vincent Delacroix. E para completar é super elogiada pelos próprios entrevistados e foi aplaudida pelo crítico literário Joel Snape, do jornal britânico The Guardian pela forma e profissionalismo que conduz as entrevistas. Mais: Dua Lipa lançou sua coleção de produtos de cuidados com a pele em parceria com a marca de luxo Augustinus Bader, batizado de DUA by Augustinus Bader Science, composta por apenas três produtos: um limpador facial, um sérum e um hidratante.  Segundo a cantora esta linha foi criada para ser um item essencial no dia a dia, visando tornar a rotina de cuidados com a pele mais eficaz, limpa, poderosa e simples.  “ É item essencial no dia a dia - uma rotina de cuidados com pele limpa, eficaz e descomplicada" Os preços dos produtos variam entre £32 e £60 mais ainda não está disponível para o Brasil.

Empresários querem Messias no Supremo

Emissários da Fiesp e da CNI vêm rondando o advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Messias herdará de Barroso a relatoria da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.548, um dos temas sob análise do STF que mais interessam ao meio empresarial. A ADI discute o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), uma questão nevrálgica para os grandes contribuintes. As empresas questionam a prerrogativa da Fazenda Nacional de ter o voto de minerva em caso de empate, com o argumento de que esse preceito tem desequilibrado julgamentos no Carf a favor da Receita. Para grupos empresariais, há muito em jogo: desde previsões contábeis e impacto em balanços até incentivo (ou desincentivo) à judicialização de autuações fiscais de alto valor. Mesmo em conversas reservadas, Messias mantém um super silêncio.

Abraço de apoio

Um dia depois de ter sido indicado para a vaga do STF por Lula, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi recebido pelo ministro da Corte André Mendonça na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em São Paulo. Ao subir ao palco, foi abraçado por Mendonça, indicado por Bolsonaro na condição de "terrivelmente evangélico". Messias já participara do encontro entre Lula e lideranças da Assembleia de Deus Madureira, do Planalto, Mendonça apoia Messias para o Supremo e até promete batalhar seu nomes junto às lideranças evangélicas que podem atuar no Senado contra Davi Alcolumbre e seus seguidores.

Virou negócio

A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa agora virou empresária. Ela que ficou conhecida  por fazer parte do grupo Tchakabum (1999 a 2008) e ganhar maior notoriedade após casar-se com o cantor Belo (2011 a 2024), está transformando uma dieta no negócios dos ovos de ouro, fazendo um trocadilho com sua alimentação no qual consumia 40 ovos diariamente.  O empreendimento que foi divulgado está semana nas redes sociais, segundo a modelo é a realização de um sonho. “Gracyovos, é um sonho antigo que se tornou realidade! Graças a muuuito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores. Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado. Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada pra ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape giganteeeeeee”, escreveu Gracyanne ao divulgar a novidade. Ainda sem divulgação de preços  os ovos serão vendidos através do site como se fossem joias: serão seis unidades em uma caixa  de veludo azul-royal, acabamento e logotipo dourado.

Bem-humorado

Interlocutores contam que  Jair Bolsonaro toma banho de sol no pátio da Polícia Federal no DF, assiste televisão quase o dia todo (especialmente noticiosos para ver como andam falando dele na TV), vê jogos de futebol, refeições e lanches são levados por familiares (devido a problemas de dietas especiais), caminha pela sala foi reformada para esse uso) e pela manhã, quando đá, gosta de pão com ovo e café com leite. No segundo dia recebeu de um auxiliar escova e pasta de dente, xampu, desodorante e outros artigos de higiene. E mantém  e -  para surpresa de alguns -  grande dose de bom humor.

Ablação para Caiado 

O governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto no ano que vem, Ronaldo Caiado, acaba de passar por cirurgia de coração para tratar de arritmia. O procedimento foi no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, logo depois de Caiado apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A intervenção ocorreu sem intercorrências, com restauração de ritmo cardíaco normal. O procedimento foi uma ablação, recomendada para corrigir alterações do ritmo do coração. É minimamente invasiva Não há cortes: pequenos tubos chegam ao órgão, identificam o ponto exato que provoca arritmia e o eliminam usando energia (por radiofrequência).

Pérola

"Vou ser um novo Davi para o Palácio do Planalto. Vou mostrar ao governo o que é não ter o presidente do Senado como aliado. E não me procure mais"

de Davi Alcolumbre a Jaques Wagner, companheiro de Senado, que apoiou Jorge Messias ao STF antes mesmo do anúncio de Lula. 

Lava Jato espanhola 1

No entorno do governador Tarcísio de Freitas há uma preocupação com a escalada de denúncias de corrupção contra a Acciona da Espanha. O Palácio dos Bandeirantes monitora o avanço das investigações conduzidas pela justiça espanhola e assessores de Tarcísio temem o impacto dessa espécie de "Lava Jato ibérica" sobre negócios do grupo em São Paulo, onde virou "rainha das empreiteiras". A empresa tem à frente uma das principais obras de Tarcísio: a expansão da Linha 6-Laranja do metrô, um projeto de R$ 18 bilhões. Além disso, a companhia espanhola é a principal candidata à PPP para a construção do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos (obra de R$ 6 bilhões). 

Lava Jato espanhola 2

E mais: de quebra, a Acciona deverá disputar também a licitação das obras do túnel Sena Madureira, na capital, projeto estimado em R$ 800 milhões. Em termos práticos, a preocupação de Tarcísio, desde já, é que as investigações e eventuais punições impostas à empreiteira venham a atingir as decisões de investimentos da empresa no Brasil e o andamento de suas obras em São Paulo. A infraestrutura é o grande canteiro no qual foi construída a imagem do governador. As investigações na Espanha aumentam e despontam como risco político ao pré-presidencial Tarcísio.

Agro: suicídios 1

Audiência pública no Senado expôs a crise humanitária no agro gaúcho, com denúncias de suicídios, depressão e destruição de mais de 30 famílias desde 2020. Produtores rurais do Rio Grande do Sul acusam as instituições financeiras de práticas abusivas em meio a perdas estimadas em R$ 320 bilhões, metade do PIB estadual. Juros de até 25% ao ano, venda casada ilegal e apropriação indevida de terras e produção foram relatados por representantes da Aper, Ab-drago e Farsul.

Agro: suicídios 2

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), queridinha de Michelle Bolsonaro e presidente de Direitos Humanos, avisa: "Não é só a economia, há suicídios", estimando-se que possa haver até suicídios coletivos. Claudio Filgueiras, do Banco Central, garante nunca ter visto instituição receber pagamento em soja, contradizendo relatos de produtores. E Francisco Erismá, da Fazenda, alegou dinheiro curto só que a arrecadação bate recordes, conforme lembrou Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

Inimigo nº 1 -  1

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que queria emplacar Rodrigo Pacheco para o STF e Lula indicou Jorge Messias, da AGU, sem avisá-lo - tem tido momentos fora de si quando avança em ameaças que até mesmo alguns senadores rotulam de "vingança". Ele já começou a desengavetar projetos que aumentaram os gastos públicos, além de propostas que desagradam Lula. A "pauta bomba" prevê mudanças no orçamento para estabelecer um calendário obrigatório de pagamento de emendas parlamentares no primeiro semestre de 2026, ano eleitoral.

Inimigo nº 1 - 2

Nesses dias, poucos conseguiram ter uma conversa mais calma com Davi Alcolumbre. Todas as vezes, ele sobe o tom. Também já avisou que vai criar dificuldades para o governo na CPI do INSS e tirou da prateleira o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial de agentes de saúde e de combate as endemias. O impacto social ultrapassaria R$ 20 bilhões em 10 anos. De quebra, vai analisar mais de 50 vetos de Lula que passaram pelo crivo do Legislativo, entre eles o que afrouxa normas do licenciamento ambiental. Traduzindo: quer ser o "inimigo número um" de Lula.

Mistura Fina

Foi só apagar as luzes da COP30 que a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará voltou para a penúria. O governo paraense turbinou o orçamento da pasta para 2024, ano seguinte à confirmação de Belém como sede da cúpula e a secretaria viu mais de R$ 1 bilhão nos cofres. Em 2023 era muito pouco, só R$ 207,2 milhões. Sem os gringos em campo, o recurso minguou outra vez, nos padrões que fizeram o Pará campeão do desmatamento.
 
Ainda Pará: este ano, a pasta já sentiu o impacto e o orçamento recuou 34%. Foram R$ 674,8 milhões para a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para o próximo ano,  outro corte, este de 41% comparado com 2025. Serão R$ 397,9 milhões na conta da secretaria. Considerando o  R$ 1 bilhão de 2024, o desfalque em 2026 fica ainda pior, é menos 61% em dinheiro nos cofres públicos. A verba para investimento também voou os R$ 328,7 milhões separados para o ano da COP viraram R$ 77,1 milhões em 2026.
 
Exaltado nas redes sociais, como deve ser mesmo depois do heroico trabalho que evitou tragédia maior no incêndio da COP30, o Corpo de Bombeiros dos Para viver situação menos glamurosa na vida real e, sobretudo, no Orçamento do Estado do Pará, definido pelo governador Helder Barbalho (MDB). Justamente no ano da conferência para a qual foram reservados quase R$ 1 bilhão dos cofres públicos, Helder meteu a tesoura e cortou R$ 55 milhões do orçamento reservados para a corporação em 2024. No ano da COP30 o orçamento também foi menor: R$ 430,6 milhões contra R$ 485,8 milhões reservados em 2024. 
 
Durante o tradicional beija-mão que pretensos ministros do STF cumprem no Senado, Jorge Messias terá de convencer senadores quanto  à sua atuação em processos que tramitam na Primeira Turma, como o que investiga a morte de Marielle Franco. Outro processo é a investigação sobre "emenda pix", relatado por Flávio Dino. E Messias ainda pode votar em outra ação em alta: a decisão do Supremo que praticamente inviabiliza operações policiais em favelas.

"Não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas...

O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Chega de falsas narrativas", de Hugo Motta, presidente da Câmara, rebatendo Lula

24/11/2025 06h00

24/11/2025 06h00

Giba Um Foto: Reprodução

O depoimento na CPMI da advogada Cecília Motta, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas (Aspen) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) virou até piada. Ela admitiu conhecer parte das pessoas citadas nas investigações da Operação Sem Desconto.

MAIS:   admitiu també ter várias empresas suspeitas de lavagem de dinheiro e garantiu que "os recursos não têm origem ilícita". Depois, ficou desmemoriada: não se lembrava que tinha um Ford Ka de R$ 54 mil em 2020 e não soube explicar como hoje tem dois Mustangs elétricos de R$ 900 mil cada.

Uma voz contra a violência

Mais que uma jornalista ou uma âncora de telejornal (está à frente do Bom Dia Brasil desde 2013), Ana Paula Araújo é uma defensora das mulheres e uma das vozes contra a violência feminina. Autora de dois livros, Abuso: A cultura do estupro no Brasil (2020) e o mais recente Agressão – A Escalada da Violência Doméstica no Brasil resolveu ampliar o alerta da violência contra mulher. E não apenas da violência física ou sexual, mas também das violências Psicológica, Patrimonial e Moral. Querendo que esta voz seja ouvida por mais pessoas resolveu criar pequenos vídeos com participação de várias atrizes lendo pequenos trechos de seu mais recente livro, advertindo qualquer tipo de violência contra a mulher seja ela qual for, não terá um fim se não houver denúncia e incentivando as mulheres não se calarem e a procurarem ajuda. Estes vídeos foram divulgados desde setembro nas redes sociais  da jornalista, da atriz Isabelle Drummond, que foi a diretora dos vídeos e  das atrizes Marjorie Estiano, Beth Goulart, Heslaine Vieira, Nathalia Dill e Klara Castanho que foram as responsáveis por estas leituras. Ao fim de cada vídeo a própria Ana Paula aparecia para explicar o tipo de violência sofrido e mais uma vez reforçar da importância de cada denúncia.  No livro  Ana Paula apresenta os resultados de suas pesquisas realizadas por várias partes do Brasil em busca de casos de violência doméstica, demonstrando que o que é divulgado na imprensa representa apenas uma pequena fração do que ocorre dentro dos lares brasileiros. Com mais de 30 anos de profissão a âncora foi responsável pela cobertura da ocupação do Complexo do Alemão,  que rendeu à Rede Globo o Emmy Internacional..

BTG: quebra-cabeças na área de energia

André Esteves está diante de montar um grande quebra-cabeças na área de energia, encaixando fontes renováveis e combustíveis fósseis em um único mosaico empresarial sob sua liderança. A primeira peça veio com a entrada do BTG no capital da Cosan, mediante aporte de R$ 4,5 bilhões. Agora, o banco estaria se movimentando para se associar também à Raízen, joint venture entre o próprio Rubens Ometto e a Shell. A instituição financeira já teria manifestado interesse em participar da reestruturação do capital da empresa, que envolveria uma injeção de recursos de até R$ 10 bilhões. O BTC joga com posição duplamente privilegiada: como investidor que pode aliviar a Raízen e acionista indireto da companhia, dada a recém-adquirida participação societária de 23% na Cosan. A Shell vê com bons olhos a entrada do BTG no capital da Raízen. A companhia precisa  de um aporte para enfrentar um endividamento de R$ 50 bilhões e a Shell resiste a colocar dinheiro novo.

Quebra-cabeças 2

Nesse desenho, o banco de André Esteves passaria a ter um pé tanto na Cosan quanto na Raizen, com forte poder de influência nas duas companhias. Mais: o quebra-cabeças ganharia grande arquitetura empresarial com sua terceira peça: a Eneva, da qual o BTG é o maior acionista com 48% - contabilizando-se sua participação direta e os papeis em poder da Partners Alpha, fundo que reúne sócios do banco. A eventual coabitação da Cosan, Raizen e Eneva sob a mesma estrutura de mando ,colocaria Esteves em uma posição de centralidade no setor de energia, tamanha a abrangência e capilaridade das três empresas reunidas.

A exaltação da humilhada

Nem em seu mais terrível pesadelo o  diretor do Miss Universo Tailândia, Nawat Itsaragrisil, poderia imaginar que isso acontecesse, após humilhar na presença de outras concorrentes do concurso a Miss México Fátima Bosch, a chamando de “estúpida”, porque no seu ponto de vista ela não havia publicado conteúdo suficiente da sede deste ano: a Tailândia.  No mesmo dia, o presidente do concurso, Raúl Rocha limitou o envolvimento de Nawat durante o concurso. Passados alguns dias eis que na madrugada de sexta-feira (21) a humilhada foi exaltada, sendo consagrada a 74ª Miss Universo,  tendo como vice-campeã  a representante da Índia, Veena Praveenar, e a venezuelana Stephany Abasaly ficou com a terceira posição. Bosch é graduada em vestuário e design pela Universidade Ibero-Americana e expandiu sua formação na Nuova Accademia di Belle Arti, em Milão, além de ter tido uma experiência no Lyndon Institute, nos Estados Unidos. A edição do Miss Universo de 2026 acontecerá em Porto Rico. 

Olho nas pesquisas

Na mesma semana, Lula ganhou apoio extra de participantes da COP30 por ter retornado a Belém e comemorou novo decreto de Trump tirando tarifa de 40% sobre carne, café e outros produtos brasileiros considerando "resultado das boas relações entre os dois governos". Embora ainda não tenha surtido efeito, o retorno de Lula ao grande evento do Pará surpreendeu positivamente observadores da sociedade civil. Stela Harschmann, especialista em Política Climática do Observatório do Clima, analisou: "Nunca vi um presidente voltar para a reta final. E Lula não veio à toa, veio para conseguir fechar os acordos necessários, o que é muito positivo. Foge de um script e é muito bem-vindo".

Advogada de Vorcaro

Ainda Daniel Vorcaro: o Banco Master, só com consultorias jurídicas gastou cerca de R$ 250 milhões em 2024. Um dos contratados era o escritório de advocacia Barci de Moraes, no qual atuam a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes(STF) e dois dos filhos do casal. A contratação era para representar o banco judicialmente, mas o Master não divulgou quais os processos nem os valores pagos à advogada. No Supremo, Viviane aparece vinculada pelo menos a 30 processos públicos, mas nenhum deles está relacionado ao Master. Moraes, à propósito, já participou como convidado de honra, de um evento jurídico promovido , pelo banco, em Londres.

Pérola

"Não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Chega de falsas narrativas", 

de Hugo Motta, presidente da Câmara, rebatendo Lula. 

Folha corrida 1

Segundo analistas de plantão, as peripécias de Daniel Vorcaro, que permanece preso, são acompanhadas pelo menos desde 2021, quando seu banco crescia vendendo títulos que prometiam rendimentos jamais imaginados. Ele é velho conhecido da CVM onde pagou multas de R$ 1,2 milhão e respondeu processos por manipulação de preços dos ativos e operações fraudulentas com títulos imobiliários. Em julho do ano passado, técnicos da Caixa consideraram sobre  compra de R$ 500 milhões em títulos de renda fixa a sentença "alto risco de solvência".

Folha corrida 2

Por lei, lembram os analistas, bancos quebrados são passíveis de medidas duras, incluindo intervenção do Banco Central. Nos últimos anos, diretores do Master não estavam muito preocupados com essa possibilidade. O Fundo Garantidor de Créditos enviou mais de 38 alertas do Banco Central sobre os problemas da Master e teve dezenas de reuniões pedindo providências a Campos Neto (era Bolsonaro) e a Gabriel Galípolo (governo Lula). No meio de tudo, Guido Mantega levou Vorcaro, de braço dado supostamente, ao Planalto, para dar um abraço no presidente Lula.

Escapada geral 1

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por integrar a quadrilha que tentou dar golpe de Estado no Brasil. Às vésperas de ir para a cadeia, mandou-se para a Flórida, onde está num condomínio com lago artificial e praia particular. Ele não é o primeiro a voar para os EUA para escapar do alcance da lei. O primeiro foi Eduardo Bolsonaro e pretende ficar por lá, depois de incitar Trump para chantagear o Brasil a favor da impunidade do pai.

Escapada geral 2

Ainda o Dudu Bananinha: ele abandonou o mandato, ficou recebendo sem trabalhar e agora é réu por coação no curso do processo. Na semana passada, foi a El Salvador fazer turismo e conhecer a cadeia de Nayib Bukele. Em julho, Marcos do Val senador, embarcou para a Disneyworld, usando passaporte diplomático, que não entregou a Alexandre de Moraes. E Carla Zambelli, condenada a dez anos de prisão, voou para a Argentina, antes de ser presa, de lá para os EUA e em seguida para a Itália, onde tenta evitar a extradição para o Brasil. Sem contar Bolsonaro, precavido, que ficou meses na Flórida também.

"Pauta bomba" 1

A decisão de Lula de indicar Jorge Messias para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo aprofundou o mal-estar entre o Planalto e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que disse que não foi consultado, nem recebeu qualquer telefonema. De imediato, avisou que apresentaria amanhã (25) uma "pauta bomba" ao plenário. Quer colocar em votação o Projeto de Lei Complementar nº 185/2024, de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, que regulamenta a aposentadoria especial de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

"Pauta bomba" 2

A proposta garante aposentadoria com salário integral e paridade (reajustes iguais aos da ativa) para agentes que cumprirem requisitos mínimos de idade e tempo de serviço. A justificativa não traz o impacto fiscal, mas uma iniciativa similar, aprovada na Câmara, pode trazer um custo adicional aos cofres públicos em 50 anos de R$ 800 bilhões R$ 270 bilhões para as prefeituras e R$530 bilhões para a União.

Mistura Fina

É a deputada Erika Kokay (DF),  grande aliada da comunidade LGBTQIA+, a autora do projeto que virou a lei que criar a Política Nacional de Linguagem Simples e sepultou a tal linguagem neutra e M veta o uso de "todes", "elu", "amigue" e outros desatinos. O dialeto é fartamente usado por figuras do governo Lula quando se dirigem à lacrolância, como Janja, que inclusive aproveitou a cerimônia de transmissão de cargo de Margareth Menezes (Cultura) para mandar um "boa noite a todos, todas e todes".
 
Eventos de Alexandre Padilha (Saúde), Márcio Macedo (ex-Secretaria-Geral) e Silvio Almeida (Direitos Humanos) também tiveram o disparate - ou tolice. Outro escândalo foi o uso, no Hino Nacional, de "desfiles deste solo" (?) na campanha de Guilherme Boulos (PSol) à prefeitura paulistana e perdeu. É saber ainda o que o governo vai fazer com 404 livros sobre "linguagem neutra" que a gestão Luma, sob inspiração de Janja, comprou com dinheiro do contribuinte nos últimos anos.

O relator da CPMI que investiga o roubo a aposentados, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) revelou que o advogado Gilmar Stelo, alvo de recente operação da PF, era o pagador da propina mensal ao ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto , que está preso, acusado de se beneficiar das falcatruas. Stelo é ligado ao também advogado Mauro Hauschild, ex-presidente do INSS no governo. Dilma Rousseff e ex-auxiliar de Dias Toffoli, na época ministro-chefe da AGU Advocacia Geral da União.
 
Mais: Alfredo Gaspar ligou Stelo a Stefanutto no depoimento de Cecília Mota, dirigente ou advogada de quatro entidades que roubaram R$ 747,5 milhões dos aposentados. Cecilia viajou dezenas de vezes no mesmo avião e mesmo destino do "Careca do INSS" até para o exterior, mas jurou que não o conhece e nunca viu sua figura. Convidada a depor como testemunha, Cecília é mais uma que ganha habeas corpus do ministro do Supremo Flávio Dino para ficar em silêncio e não se incriminar.

"'Bessias' no Supremo não condiz com Judiciário independente"

Deputada Rosângela Moro (União-SP) lembra da atuação do indicado para 'blindar' Lula

23/11/2025 07h00

23/11/2025 07h00

Roubo no INSS nasceu para bancar sindicalismo

A cúpula da CPMI do INSS se convenceu de que descontos criminosos no roubo a 9 milhões de inativos foram turbinados para “compensar” a extinção do imposto sindical na Reforma Trabalhista de 2017. O dinheiro roubado irrigava também campanhas políticas e estruturas paralelas de poder. Um crime continuado, como diz o relator Alfredo Gaspar (União-AL), e motivação ideológica clara: manter vivo o cadáver do sindicalismo pelego brasileiro às custas do suor de quem já trabalhou a vida inteira.

 

Fraude bilionária

Após a Reforma, em vez de se reinventarem com filiações voluntárias e serviços reais, sindicatos preferiram ressuscitar a mamata com fraude.

 

Imposto fake

Os descontos não autorizados foram uma espécie de imposto sindical disfarçado, extraído dos mais vulneráveis. A sofisticação do roubo.

 

Não merecem perdão

A CPMI tem exposto o mecanismo simples e perverso: descontar dos aposentados mesmo sem seu consentimento ou conhecimento.

 

Impressões digitais

A CPMI identificou entidades que surgiram após 2018, muitas criadas por ex-dirigentes sindicais ou laranjas ligados a centrais de esquerda.

 

Crise do agro no RS: suicídios e famílias destruídas

Audiência pública no Senado expôs crise humanitária no agro gaúcho, com denúncias de suicídios, depressão e destruição de mais de 30 famílias desde 2020. Produtores rurais do Rio Grande do Sul acusam instituições financeiras de práticas abusivas em meio a perdas estimadas em R$320 bilhões, metade do PIB estadual. Juros de até 25% ao ano, venda casada ilegal e apropriação indevida de terras e produção foram relatados por representantes da Aper, Abdagro e Farsul.

 

Tem gente morrendo

“Não é só economia, há suicídio”, alertou a senadora Damares Alves (Rep-DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos.

 

Desinformação

Cláudio Filgueiras, do Banco Central, disse nunca ter visto instituição receber pagamento em soja, contradizendo relatos de produtores.

 

Desmentido na lata

Francisco Erismá, da Fazenda, alegou dinheiro curto, mas a arrecadação bate recordes, lembrou Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

 

Passa tranquilo

Pelas contas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o projeto de lei Antifacção deve passar com folga pelo Senado. Caiado avalia que se alguma parte do texto cair “vai ser o Lula, no veto”.

 

Guerra morna

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) afirmou que o governo Lula “escolheu o caminho errado” ao se opor à lei antifacção e depois acusou o ministro Fernando Haddad de espalhar fake news sobre o projeto.

 

Alerta

Após visitar Jair Bolsonaro (PL), Nikolas Ferreira (PL-MG) relatou que o ex-presidente tem dormido mal, que ainda é perseguido pela forte crise de soluços e alertou: “Se for para a cadeia, pode morrer”.

 

Sem amparo

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), o ministro Alexandre de Moraes (STF) “voltou a desrespeitar a Constituição” ao determinar a prisão de Alexandre Ramagem (PL-RJ) e provocou: “A PF vai aos EUA cumprir?”.

 

Seif contra

Ao menos um voto Jorge Messias já garantiu no périplo para ser alçado ao posto de ministro do STF, e é contra. O senador Jorge Seif (PL-SC) fez questão de anunciar que vota contra a indicação de “Bessias”.

 

Muito fraco

Até os ecochatos do Greenpeace criticaram o fracassado “mapa do caminho”, que Lula inventou para tentar faturar na COP. Dizem os ongueiros que o texto era insuficiente. E demagógico, faltou dizer.

 

 

Prejuízo gigante

Olha a confusão: na Faria Lima circula que o banco Master emitiu R$ 60 bilhões em CDBs (cerificados de depósitos bancários) dos quais reservou R$40 bilhões para os clientes do BTG, Nubank e XP.

 

Carga e descarga

Portos do sudeste cresceram 9,1% no terceiro trimestre de 2025. Para efeito comparativo, os terminais privados dispararam e viram a movimentação crescer 13,6%. Já os públicos, modesta alta de 1,09%.

 

Pergunta na lógica

Vetar lei antifacção seria para o bem das vítimas das facções?

 

Viveiro não é gaiola

Em campanha à presidência da Câmara nos anos 1990, Michel Temer foi orientado pelo amigo Heráclito Fortes (PFL-PI) a ser mais simpático: “Lá vem o deputado Augusto Viveiros. Diga-lhe pelo menos bom dia...” Temer seguiu a recomendação, mas, horas depois, ao reencontrar o deputado potiguar no Salão Verde, pisou na bola: “Como vai, deputado Gaiola?” Viveiros, claro, lembrou-se da gafe na hora de votar.

