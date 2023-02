Yanomami, uma tragédia sem volta

Cláudio Humberto

Deputado Eduardo Bolsonaro ironiza a obrigatoriedade de máscara em voo enquanto foliões se aglomeram aos milhões no carnaval

Desmonte: MEC irá ‘rever’ reforma do ensino médio

O currículo do Novo Ensino Médio está prestes a sofrer desmonte no Ministério da Educação. É o que querem deputados governistas do tipo porraloucas. Após décadas de hesitações nos governos do PT, a grade curricular foi atualizada no governo Michel Temer, em 2017, e implantada em 2022. Setores ideológicos pressionam pela revogação total da reforma, que acabou com a obrigatoriedade de matérias tipo sociologia e filosofia, onde os alunos viram presas fáceis para doutrinação política.

Isto é libertador

O novo modelo é moderno, deixa que alunos optem por disciplinas e carga horária direcionadas para áreas do seu interesse.

Ensino técnico

A reforma do ensino médio também possibilita aos alunos a escolha de disciplinas que o direcionem ao ensino técnico, cada vez mais valorizado.

Rumo ao atraso

À coluna, o MEC confirmou que há “planejamento” de uma pesquisa para optar pelo atraso: “qualificar o debate” e “corrigir distorções”.

O povo gosta

A reforma do ensino médio caiu no gosto da população, segundo pesquisa do Sesi que aponta aprovação por 70% dos brasileiros.

Lula muda atitude e evolui do isopor ao sobrevoo

O presidente Lula (PT) mudou de atitude ao suspender o feriadão na Bahia para sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas no litoral paulista. Na “gestão” da falecida primeira-dama, ele fugia como o diabo da cruz de “associar” sua imagem a tragédias. Os assessores culpavam Marisa Letícia, claro. Ele não arredou pé da mesma base naval de Aratu (BA), em janeiro de 2010: enquanto 53 pessoas morriam no Rio de Janeiro, sob lama, ele desfilava na praia com um isopor de bebidas na cabeça.

Sem explicações

Nos dois primeiros governos, o petista não alterou sua conduta diante das tragédias que vitimaram brasileiros. E jamais explicou isso.

Longe da crise

Na queda do voo 3054 da TAM (Latam), no aeroporto de Congonhas (SP), que matou 199 pessoas, Lula foi a única autoridade a evitar o local.

Inexplicável

Além de nunca demonstrar solidariedade, Lula levou cerca de dois anos para receber no Planalto familiares das vítimas do voo 3054.

Se fosse o outro...

Petistas como Zeca Dirceu, filho do ex-todo-poderoso José Dirceu, além de Quaquá e até a primeira-dama Janja, pulavam Carnaval enquanto as chuvas destruíram o litoral paulista. As manchetes omitiram a folia.

Merrecas

Houve quem registrasse: enquanto o ministro Márcio França (Portos) tentava fazer política anunciando doação de R$2 milhões da autoridade portuária aos municípios da sua base eleitoral atingidos pelas enchentes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, liberava R$80 milhões.

Vergonhoso

Provocou revolta nas redes vídeo de flagrante no Sesc Rio Preto (SP) que pendurou nas suas instalações uma bandeira vermelha “do Brasil”, com a frase “índios, negros e pobres” no lugar de “Ordem e Progresso”.

Ao que interessa

Ex-presidenciável, Aécio Neves (PSDB-MG) tenta garantir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. PT e lulistas raivosos não aceitam o tucano no comando da comissão e exigem sua substituição.

Faltou resposta

O ministro Flávio Dino (Justiça) usou as redes para negar que responda a 277 processos judiciais. Foi logo interpelado por deputado delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP): “e comunista, você é?”. A resposta não veio.

Ratinho solidário

O governador do Paraná, Ratinho Junior, telefonou ao paulista Tarcísio Gomes de Freitas ainda no domingo, colocando o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil à disposição para o resgate das vítimas das enchentes.

Responsabilidades

A tragédia no litoral norte de São Paulo foi agravada por decisão do STF ao alegar a pandemia e proibir remoção de famílias. A prefeitura de Ubatuba notificou moradores, mas, com base na decisão, não saíram.

São uns artistas

A Atricon, que promoveu congresso de comunicação e não informou os custos alegando não ser alcançada pela lei da transparência, agora garante à coluna que dentro de 90 dias apresentará prestação de contas.

Pensando bem...

...Simone Tebet, uma ministra ilhada, também ficou isolada pelas chuvas.

PODER SEM PUDOR

O síndico mirim

De estatura inversamente proporcional à pose, ACM Neto mostrou desde cedo que herdou o jeito ACM de se impor. Nos anos 1980, o alto clero carlista (Antonio Imbassahy, o ex-senador ACM Jr etc) morava no Condomínio Bosque Suíço, em Salvador. Ainda criança, dez anos, Neto quis ser síndico do condomínio, alegando ser o “neto do homem”.

Foi impedido pela convenção do condomínio, mas criou a figura do “síndico mirim”, à revelia dos moradores. Tinha até verba mensal. O hoje ex-prefeito de Salvador ACM Neto foi o primeiro e único a ocupar o cargo.