Colega de partido, Alcolumbre nomeia Rose Modesto para cargo no Senado

Cinco meses após perder a Prefeitura de Campo Grande, a ex-candidata Rose Modesto (União Brasil) foi nomeada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil), para assumir o cargo de assistente parlamentar.

Colegas de partido, a ex-deputada federal, que deixou o cargo em outubro do ano passado para disputar a eleição da prefeitura, foi convidada pelo próprio Alcolumbre para exercer o cargo, que segundo ela mesma tem a função de “ajudar nessa conexão da Câmara Federal com o Senado”.

“O que me deu muita tranquilidade de poder assumir esse cargo é a possibilidade também de, ao mesmo tempo, estar pensando, lógico, no Brasil, mas de forma especial no Mato Grosso do Sul. Então, claro, tudo aquilo que eu puder ali também fazer ao lado dele, com a força que hoje tem o presidente do Senado para poder ajudar o nosso estado, eu farei”, declarou Rose.

Segundo o site da transparência da Casa Alta, o salário líquido é de R$ 10.763,57, incluindo o benefício do auxílio-alimentação. Além disso, Rose Modesto é presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, assim como Davi Alcolumbre é presidente do União Brasil no Amapá, seu estado natal.

Trajetória política

Os primeiros passos de Rose Modesto na carreira política foram dados entre 2008 e 2014, quando foi eleita vereadora por dois mandatos em Campo Grande e, posteriormente, vice-governadora durante o mandato de Reinaldo Azambuja no período de 2015 a 2018, ambos pelo PSDB.

Em 2016, Rose tentou o cargo de prefeita na Capital, mas foi derrotada no segundo turno por Marquinhos Trad.

Já na primeira experiência eleitoral, em 2008, Rose foi conduzida pelos eleitores para a Câmara de Vereadores. De acordo com informações de seu site oficial, durante seis anos de atuação no legislativo municipal, Rose apresentou 132 Projetos de Lei nas áreas de educação, assistência social e proteção à mulher.

Em 2018, foi eleita deputada federal, sendo a parlamentar mais votada do estado. No ano de 2022, mudou para o partido União Brasil.

Ano passada, foi candidata à Prefeitura de Campo Grande, mas perdeu no 2º turno para Adriane Lopes (PP), por 51,45% (222.699 votos) a 48,55% (210.112 votos), segunda menor diferença de votos da história do município.

Também, já ocupou o cargo de superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), do qual abriu mão para concorrer às eleições municipais de 2024, mas foi convidada pelo União Brasil para exercer o cargo novamente em dezembro.

Alcolumbre

Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado Federal no dia 1º de fevereiro deste ano, quando recebeu 73 de 81 votos. Ele competiu com Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos Pontes (PL-SP), do qual tiveram 4 votos cada. Antes da largada na votação, os senadores Marcos Do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) retiraram suas candidaturas.

Alcolumbre já ocupou o cargo de chefe do Poder Legislativo entre 2019 e 2021, durante a primeira metade do governo de Jair Bolsonaro (PL), sendo sucedido por Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Desta vez, o amapaense ficará na função até fevereiro de 2027.

