Política

Ministros do Supremo

Ausência de código no STF gera duas classes de cidadãos, diz presidente da OAB-MS

Bitto Pereira afirma que regras de conduta são essenciais para preservar a credibilidade do Judiciário e o Estado Democrático de Direito

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

28/01/2026 - 18h15
O presidente da Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Bitto Pereira, declarou apoio ao esforço do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de criar um código de conduta para a vida pública e privada dos ministros que compõem a Corte.

A criação de um código de ética para os ministros do STF tem sido a principal bandeira de Fachin desde que assumiu a presidência do tribunal, no ano passado, e vem ganhando corpo na sociedade civil e entre os operadores do direito.

Para Bitto Pereira, há pressa e urgência na criação de um código de ética para os ministros do STF. Segundo ele, é fundamental para o Estado Democrático de Direito que não existam cidadãos de duas classes.

“Não podemos conceber que estejamos vivendo em um país onde há duas categorias de cidadão brasileiro: o cidadão como eu e a maioria da população, que se submete a regras de governança, de compliance, de ética, de conduta, e o cidadão que é ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual não há nenhum código”, argumentou.

Bitto Pereira também está alinhado com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, que defendeu regras claras para a conduta dos ministros no relacionamento com a sociedade em geral. “A credibilidade do Poder Judiciário não se fortalece com proibições amplas e inconstitucionais, mas com regras claras, proporcionais e aplicáveis a situações concretas de potencial conflito”, disse Simonetti em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo.

Quando questionado sobre alguns exemplos de conduta de ministros do STF que vêm gerando polêmica, Bitto Pereira enumera situações como a participação em eventos privados de grandes patrocinadores, alguns dos quais têm causas relevantes em tramitação na Corte Suprema.

“Nós precisamos debater isso, precisamos de critérios mais claros sobre a participação nesses grandes eventos, patrocinados por corporações que, em muitos casos, têm processos pendentes de julgamento com esses magistrados”, analisou o presidente da OAB-MS.

“Não se está partindo da premissa de que, a priori, isso gere uma influência ou um impedimento. Mas não seria melhor se a gente debatesse isso?”, complementou.

O presidente da OAB em Mato Grosso do Sul também defende mandatos para ministros do STF, com duração aproximada de dez anos. Para ele, a vitaliciedade “tem se mostrado algo que não é bom no nosso sistema democrático”.

“Qualquer jurista que preencha os requisitos para estar no Supremo Tribunal Federal, em um período de dez anos pode tranquilamente dar a sua contribuição para o sistema de Justiça brasileiro”, afirma.

Sobre a participação de parentes de ministros do STF que atuam como advogados em grandes causas na Corte Suprema, o presidente da OAB-MS avalia que é um debate que precisa ser enfrentado novamente. “Ninguém quer criminalizar o exercício da advocacia porque alguém é familiar de alguém. Não é esse o ponto, mas é preciso saber quais são esses limites nas supremas cortes”, disse.

Quanto ao formato de um eventual código de ética para os ministros do STF, Bitto Pereira sugere que a conduta de ministros de cortes constitucionais da Alemanha e dos Estados Unidos pode servir de inspiração. “Eles não citam essas cortes constantemente em seus julgamentos. Por que também não se inspirar nelas para o código de conduta?”, indaga.

Política

Bolsonaro pede ao STF autorização para receber Valdemar na Papudinha

Na semana passada, o senador Magno Malta tentou encontrá-lo sem autorização do STF, mas foi impedido de entrar no complexo prisional e deixou o local

27/01/2026 19h00

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses Divulgação/UOL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, na Papudinha, em Brasília. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 27, e ainda aguarda análise.

Além de Valdemar, a defesa de Bolsonaro solicitou autorização para visitas dos senadores Wilder Morais (PL-GO) e Magno Malta (PL-ES), dos deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara, além de Luiz Antônio Nabhan Garcia, ex-secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro.

O pedido ocorre após episódios recentes envolvendo tentativas de visita ao ex-presidente. Na semana passada, o senador Magno Malta tentou encontrá-lo sem autorização do STF, mas foi impedido de entrar no complexo prisional e deixou o local. No mesmo período, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a ter uma visita autorizada por Moraes, mas acabou cancelando o compromisso. A ida do governador ao presídio está agora prevista para esta quinta-feira, 29.

Antes disso, Bolsonaro deve receber, nesta quarta-feira, 28, o ministro do Tribunal de Contas da União Jorge Oliveira e o senador Rogério Marinho (PL-RN).

As visitas ocorrem após Bolsonaro confirmar, no Natal, por meio de carta, apoio à pré-candidatura do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à Presidência da República.

Bolsonaro está preso após condenação a 27 anos e três meses de prisão, em regime fechado, por tentativa de golpe de Estado. Por decisão judicial, ele pode receber visitas de advogados e familiares. O ministro Alexandre de Moraes já autorizou encontros com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e com os filhos Carlos Bolsonaro (PL-SC), Flávio Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e Laura Firmo Bolsonaro, além da enteada Leticia Marianna Firmo da Silva. Outros visitantes precisam de autorização específica do STF.

 

eleições 2026

Lula define o futuro político de Simone em viagem internacional nesta semana

A ministra vai acompanhar o presidente na visita ao Panamá para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina

27/01/2026 08h00

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva arrquivo

Durante o longo voo ao Panamá para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina, hoje e amanhã, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai aproveitar para conversar com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para definir o futuro político de ambos no pleito deste ano.

O Correio do Estado confirmou que os dois ministros foram convidados pelo presidente Lula a acompanhá-lo nesta primeira agenda internacional e que será nesta oportunidade que ele tratará da formação do palanque eleitoral em São Paulo para a sustentação de sua candidatura à reeleição à Presidência da República.

Lula tem se dedicado pessoalmente à montagem dos palanques estaduais na tentativa de ao menos manter a votação obtida nas eleições de 2022. O presidente tem investido em potenciais candidatos para os grandes colégios eleitorais, priorizando as articulações nas Regiões Sudeste e Sul, mas também monitora de perto o que acontece no Nordeste, onde tradicionalmente tem as vitórias mais folgadas. 

Segundo aliados, o presidente está convencido de que Fernando Haddad tem que ser o candidato a governador de São Paulo e vai insistir para que ele concorra, pois o ministro vem demonstrando que não quer mais disputar eleições. 

Decidido a construir uma chapa forte, Lula não descarta a hipótese de tentar sensibilizar seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), a se lançar candidato a senador, porém, aliados do presidente definem como ideal uma coligação que conte com os nomes de Simone Tebet e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), ao Senado.

ENGENHARIA POLÍTICA

Nessa última hipótese, Geraldo Alckmin continuaria como candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula, enquanto Marina Silva teria de trocar o partido Rede pelo PT e Simone Tebet precisaria mudar o domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo para poder disputar a eleição.

Além disso, a ministra sul-mato-grossense ainda teria de deixar o MDB e ingressar no PSB, pois o seu partido atual vai apoiar a reeleição do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Um ponto que torna essa troca complexa é que ela está filiada ao MDB há 27 anos e tem boa relação pessoal com Baleia Rossi, presidente nacional da sigla, pois, em 2022, o dirigente foi o principal fiador de sua candidatura presidencial, empreitada que a alçou nacionalmente. 

Há ainda um vínculo familiar: o MDB foi a legenda de seu pai, o já falecido Ramez Tebet, que presidiu o Senado e governou Mato Grosso do Sul.

Contudo, aliados da ministra admitem a possibilidade de mudança de legenda, algo que já foi descartado por ela no passado, pois não há hipótese de Simone ir para o PT, mas o PSB é visto como um partido viável. 
Na semana passada, o Correio do Estado divulgou que Simone Tebet teria, no fim deste mês, uma conversa privada com o presidente Lula para definir qual caminho tomaria no pleito deste ano, pois a ministra também tem pretensão de disputar o Senado por Mato Grosso do Sul.

Afinal, conforme pesquisa do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) publicada no dia 10 de dezembro pelo Correio do Estado, a sul-mato-grossense aparece colada nos pré-candidatos Reinaldo Azambuja (PL), Capitão Contar (PL) e Nelsinho Trad (PSD), que estão triplamente empatados na liderança.

Lula pediu a conversa a sós com a ministra quando estiveram juntos no fim do mês passado, em Foz do Iguaçu (PR), durante a Cúpula do Mercosul. Na volta a Brasília, ambos estavam no mesmo voo, momento em que combinaram de discutir o papel dela nas eleições, o que deve acontecer agora, na viagem ao Panamá.
Além disso, caso o presidente não consiga convencer Fernando Haddad a disputar as eleições deste ano para governador, a substituta pode ser Simone Tebet, que também tem musculatura eleitoral para fazer frente ao governador Tarcísio de Freitas, que deve mesmo tentar a reeleição.

Para o PT, a ministra tem a capacidade de agregar um eleitor que não vota tradicionalmente no partido, além disso, é mulher, tem bom desempenho no debate público e compõe o governo Lula em um ministério importante.

1.625.596 votos válidos

Este foi o número de votos que Simone Tebet teve no estado de São Paulo para presidente da República em 2022.

