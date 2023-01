Senadora Soraya Thronicke pede abertura de CPI contra atos antidemocráticos em Brasília

Bancada de MS fala contra a invasão do Congresso Nacional, ´Palácio do Planalto e prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) por parte de manifestantes que não aceitam a vitória de Lula - Reprodução

A senadora Soraya Thronick, do União Brasil, a deputada federal diplomada Camila Jara, do PT e o deputado estadual Pedro Kemp, também petista, recorreram às redes sociais para protestar contra a invasão do Congresso Nacional, ´Palácio do Planalto e prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) por parte de manifestantes que não aceitam a vitória de Lula e querem a intevenção das Forças Armadas no país.

Soraya Thronicke, do União Brasil, afirmou que sua assessoria "já entrou em campo para escrever o pedido de abertura de CPI dos Atos Antidemocráticos".

E arrematou: "a democracia aceita tudo, menos que acabem com ela".

Já Pedro Kemp, também postou: "pessoas insanas financiadas por golpistas e criminosos. Manifestações antidemocráticas não podem ser toleradas. Esses golpistas têm que aprender a respeitar as regras da democracia.

Que a constituição seja respeitada. Fascistas e criminosos pedindo ditadura militar é o fim da democracia. A eles o rigor da lei. Ditadura nunca mais. Democracia sempre.

Camila Jara, a vereadora de Campo Grande que elegeu-se deputada federal pelo PT e toma posse no dia 1º de fevereiro, também manifestou pelas redes:

“Típico de extremista: tentar invadir o Congresso enquanto o inominável curte férias no exterior. A Força Nacional já está cuidando dos arruaceiros. amentável que ainda tenham iludidos com o bolsonarismo, até o Bozo já desistiu e fugiu do país. um absurdo as imagens da invasão do Congresso. Os terroristas agem livremente para depredar a casa que é do povo! Não podemos tolerar toda essa violência!", postou.

