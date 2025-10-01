Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Tributação

Câmara aprova isenção de IR até R$ 5 mil e cria nova taxação para alta renda

Medida deve beneficiar 16 milhões de brasileiros, enquanto rendas acima de R$ 50 mil por mês passam a ser taxadas em até 10%

Da redação

Da redação

01/10/2025 - 22h26
Continue lendo...

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (1º), por unanimidade, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil mensais, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em contrapartida, a proposta cria tributação sobre rendas mais altas e sobre dividendos.

O texto foi aprovado com 493 votos favoráveis e contou com apoio de todos os partidos, inclusive da oposição. Agora, segue para análise do Senado. Se mantido sem alterações, o novo modelo passa a valer a partir de janeiro de 2026.

Quem será beneficiado

Segundo o governo, a medida deve alcançar cerca de 16 milhões de brasileiros. Além da faixa de isenção até R$ 5 mil, haverá redução parcial no IR para quem recebe até R$ 7.350.

O impacto fiscal estimado subiu de R$ 25,8 bilhões para R$ 31,2 bilhões anuais, após ajustes feitos pelo relator Arthur Lira (PP-AL), que ampliou a faixa com desconto e atendeu setores como o agronegócio.

“Esse não é qualquer assunto. Vai atingir quase 16 milhões de brasileiros e é o primeiro passo para corrigir a distorção tributária e social”, disse Lira antes da votação.

Taxação dos mais ricos

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto cria uma alíquota mínima de IR sobre grandes rendas.

  • Quem ganha acima de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês) será enquadrado.
  • Para rendimentos anuais a partir de R$ 1,2 milhão, a taxação será de 10%.

Segundo a Receita Federal, cerca de 141 mil contribuintes de alta renda pagarão mais impostos. Hoje, esse grupo recolhe em média apenas 2,54% de IR, menos do que trabalhadores de classe média, como professores e policiais, que chegam a pagar mais de 9%.

Além disso, dividendos acima de R$ 50 mil mensais serão tributados em 10% na fonte. Caso o contribuinte não se enquadre na regra ou já pague a alíquota mínima, o valor será restituído no ano seguinte.

Ajustes feitos pelo relator

Arthur Lira promoveu mudanças relevantes:

  • Produtores rurais: 80% da renda obtida foi excluída do cálculo de alta renda.
  • Aplicações financeiras: rendimentos de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, Fiagros e fundos de infraestrutura ficaram fora da base de cálculo.
  • Dividendos já apurados até 2024: seguem isentos, desde que pagos até 2028.

Também houve alterações para universidades do Prouni, cartórios e prefeituras, que terão compensações parciais em suas folhas de pagamento.

Reação de prefeitos

Mesmo com as mudanças, a Frente Nacional dos Prefeitos estima perdas de R$ 4,8 bilhões para os municípios.
“O texto não garante neutralidade na arrecadação, especialmente com a folha de pagamento. Vamos tentar corrigir isso no Senado”, disse Gilberto Perre, secretário-executivo da FNP.

Próximos passos

A ministra Gleisi Hoffmann acompanhou a votação e disse esperar aprovação rápida no Senado:

“Depois da reforma do consumo, o Congresso também quer dar resposta para a tributação da renda e da propriedade”, afirmou.

Se aprovado sem alterações, o projeto dará ao governo Lula uma das principais bandeiras econômicas para as eleições de 2026.

Política

Ciro Nogueira afirma que André Fufuca terá que optar entre PP e governo Lula

O presidente nacional do PP, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o ministro do Esporte, André Fufuca, precisa definir até a próxima semana se continuará no governo do presidente Lula

01/10/2025 20h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), precisa definir até a próxima semana se continuará no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou se acatará determinação do partido.

"Fufuca terá que fazer uma escolha definitiva entre permanecer como integrante do partido ou manter sua posição no governo até a próxima semana", declarou em entrevista à CNN.

O senador ressaltou que não cogita expulsar o ministro da legenda, mas que, caso opte por seguir no Executivo, Fufuca perderá o controle do PP no Maranhão. "Eu duvido que ele prefira perder o comando do partido dele do que ficar no governo", disse

"Nós anunciamos a proibição dos membros que têm mandato de se afastar desses cargos, em especial o ministro Fufuca e o deputado (Celso) Sabino. O prazo foi dado até a próxima semana. Depois vocês vão ver, com as atitudes que os partidos vão tomar, se isso é pra valer ou não", afirmou o senador quando questionado sobre a possibilidade de que o desembarque do PP e do União Brasil, que formam a Federação Progressista, não ocorra

Celso Sabino (União-PA) entregou a carta de demissão ao presidente Lula na última sexta-feira, 26, data limite que havia sido imposta pela legenda, mas segue no cargo.

Ele disse que atuará totalmente alinhado ao governo na Câmara dos Deputados, para onde deve voltar por determinação do União Brasil.

CONFLITO AGRÁRIO

De autoria de Rodolfo Nogueira, CCJ da Câmara aprova criação de cadastro de invasor de propriedades

Com a aprovação, o Projeto de Lei nº 4432/23 segue agora para apreciação no Senado Federal

01/10/2025 12h04

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados durante discussão e votação do projeto de lei

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados durante discussão e votação do projeto de lei Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Continue Lendo...

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (1°), por 37 votos a favor e 15 contra, o Projeto de Lei nº 4432/2023, de autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) e que institui a criação do Cadastro Nacional Unificado de Invasores de Propriedade, ferramenta que reunirá informações sobre pessoas físicas e jurídicas envolvidas em invasões de imóveis rurais e urbanos.
 
De acordo o parlamentar sul-mato-grossense, que é presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Casa de Leis, com a aprovação pela CCJ, agora o Projeto de Lei nº 4432/23 segue agora para apreciação no Senado Federal e será uma resposta ao avanço de invasões ilegais promovidas por movimentos organizados, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), “que colocam em risco a segurança jurídica, a produção de alimentos e o desenvolvimento do País”.
 
“O direito de propriedade é um pilar da Constituição Federal e da democracia brasileira. Não podemos admitir que grupos como o MST continuem violando a lei e atacando quem trabalha e produz. Este cadastro vai expor quem insiste em invadir propriedades e dar mais instrumentos ao Estado e à sociedade para coibir essas práticas criminosas. Estamos defendendo o produtor, o trabalhador e a economia nacional”, declarou o deputado federal.
 
Rodolfo Nogueira ainda acrescentou que a aprovação do Cadastro Nacional de Invasores é vista como crucial para proporcionar segurança jurídica ao setor rural. 

“Atualmente, há uma grande insegurança no campo brasileiro, que inibe investimentos e a coragem dos produtores de investir em suas propriedades. A atuação do MST é a principal causadora dessa insegurança, pois eles provocam invasões de terras, depredações e terrorismo psicológico contra produtores rurais”, argumentou.
 
Ele explicou que, com o cadastro, será possível identificar e alinhar informações sobre os invasores, bem como fornecer aos órgãos de segurança a liberdade de ter conhecimento de todos os invasores de terras pelo país. 

“Quero agradecer à deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que foi a relatora do projeto na CCJ, à atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e, também, ao Coronel Fraga (PL-DF) pela sua atuação na Comissão de Segurança, bem como a todos os deputados federais que contribuíram para a aprovação do projeto para permitirá aos órgãos de segurança terem o conhecimento de todos os invasores de terras pelo Brasil afora”, comentou.

