STF: Moraes envia à PGR pedido para investigar se Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Vorcaro

Escola pública

Campo Grande (MS) tem duas escolas cívico-militares, sendo que uma pertence ao Governo de MS

Pré-candidata ao Senado por São Paulo, a sul-mato-grossense Simone Tebet (PSB) , afirmou que escolas cívico-militares são “método fascista”, durante uma roda de conversa do movimento “Direitos Já!”, nesta segunda-feira (25), em São Paulo.

A escola cívico-militar é um modelo de escola pública em que a gestão é compartilhada entre educadores civis e militares - geralmente da reserva ou policiais militares. Os professores continuam responsáveis pelo ensino e pelo currículo escolar, enquanto os militares atuam na organização, disciplina e apoio administrativo.

“Esse é o método fascista de se fazer política. […] Não há nenhum problema de se ter escola militar específica. Sempre teve. Isso é uma democracia, a gente não quer impedir isso. Mas a gente não pode implantar esta educação militar nas escolas públicas brasileiras”, disse Tebet.

Em Campo Grande (MS), existem algumas escolas dessa modalidade espalhadas pela Capital. Confira:

Escola Estadual Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito) — escola estadual da capital

Colégio Militar de Campo Grande — modelo militar tradicional ligado ao Exército

Escola Cívico Militar Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC) — unidade em MS

Também existem unidades estaduais com modelo cívico-militar em Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí e Aquidauana.

ESCOLA CÍVICO-MILITAR

A escola cívico-militar é um modelo de escola pública em que a gestão é compartilhada entre educadores civis e militares (geralmente da reserva ou policiais militares).

Os professores continuam responsáveis pelo ensino e pelo currículo escolar, enquanto os militares atuam na organização, disciplina e apoio administrativo.

Nas escolas cívico-militares, professores e coordenadores pedagógicos continuam civis, mas costuma haver regras mais rígidas sobre uniforme, comportamento e horários.

O uniforme é parecido com uma farda escolar padronizada, sendo que a vestimenta geralmente inclui:

camiseta ou camisa padronizada;

calça comprida ou saia;

tênis ou sapato preto;

agasalho da escola;

identificação com nome ou série;

em algumas escolas, boina ou boné.

Também há regras na aparência física:

cabelo masculino curto e discreto;

cabelo feminino preso quando longo;

restrições a maquiagem exagerada;

proibição de acessórios chamativos;

regras sobre unhas, brincos e piercings.

A diferença entre a escola militar e a escola cívico militar é que a escola militar é administrada pelas Forças Armadas e a escola cívico-militar continua sendo uma escola pública comum, apenas com gestão compartilhada.