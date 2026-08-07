Candidato do PT em MS, Fábio Trad anuncia plano de governo com 13 eixos

Com diretrizes de longo prazo, documento estabelece foco no crescimento econômico sustentável, passando ainda pelo fortalecimento do serviço público e mais - Reprodução/Divulgação

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Representante da coligação "Por um MS do Povo", o ex-deputado federal e candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à cadeira máxima do Executivo do Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, registrou sua candidatura e apresentou seu plano de governo que contém 13 "eixos".

Na coligação que reúne os partidos Democrático Trabalhista (PDT), Socialista Brasileiro (PSB) e a Federação Brasil da Esperança, que engloba a sigla dos Trabalhadores; Verde e o Comunista do Brasil (PT-PV e PCdoB), Fábio Trad aparece ao lado de "Dona" Gilda Maria dos Santos como candidatos para comandarem a gestão do MS entre os anos de 2027 e 2030.

Ainda durante sua vinda para Mato Grosso do Sul para a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS), o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu aval in loco para as pré-candidaturas nas majoritárias.

Presente na Convenção Nacional da Federação Brasil da Esperança no último dia 02 de agosto, em São Paulo, Fábio Trad voltou a reforçar que irá fazer um palanque forte para Lula em Mato Grosso do Sul.

Agora, Fábio Trad e Dona Gilda registraram a candidatura da chapa e apresentaram o plano de governo com 13 eixos que eles chamam de "estratégicos para o Estado Crescer Junto com as Pessoas".

Entenda

Com diretrizes de longo prazo, esse documento estabelece um foco no crescimento econômico sustentável, que pretende passar pelo fortalecimento do serviço público enquanto ainda, devidamente, tenta lidar com a transição ecológica.

Resumidamente, os 13 eixos do programa de governo do candidato do PT em MS estabelecem:

-Gestão pública moderna com transparência e participação social -Desenvolvimento econômico sustentável -Nova política estadual de incentivos fiscais -Saúde pública eficiente e acessível -Segurança pública cidadã e tecnológica -Trabalho digno e geração de renda -Educação para o futuro -Infraestrutura planejada e indutora de desenvolvimento -Cultura, esporte e lazer valorizados e com amplo acesso popular -Estado cuidador e inovador na assistência social e nos direitos humanos -Desenvolvimento agrário com agricultura familiar forte e repleta de oportunidades - Meio ambiente com Pantanal, Serra da Bodoquena e mudanças climáticas no foco -Turismo sustentável e agregador de valor

Interessados podem conferir a versão deste documento na íntegra através da página do Tribunal Regional Eleitroal do Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Como bem esclarece a coligação "Por um MS do Povo", esse plano de governo foi elaborado a partir dos debates setoriais realizados no Partido dos Trabalhadores, proposta essa que é caracterizada pelos próprios idealizadores como um "documento vivo".

Em outras palavras, o grupo deixa claro que estará aberto a críticas para a realização de possíveis ajustes e contribuições por parte de toda a sociedade civil enquanto durar o período eleitoral.

Com intuito de combater as desigualdades sociais e inclusive territoriais presentes em Mato Grosso do Sul, o programa do candidato Fábio Trad têm como ponto de princípio um diagnóstico abrangente da realidade sul-mato-grossense.

Conforme o candidato, ali estão apontados gargalos históricos, como a própria dependência econômica sobre as commodities de baixo valor agregado, bem como a centralização administrativa na capital até a oferta de serviços públicos essenciais para os municípios do interior do Mato Grosso do Sul que são considerados precários.



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