Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Candidato do PT em MS, Fábio Trad anuncia plano de governo com 13 eixos

Grupo deixa claro que estará aberto a críticas para a realização de possíveis ajustes e contribuições por parte de toda a sociedade civil enquanto durar o período eleitoral

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/08/2026 - 13h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Representante da coligação "Por um MS do Povo", o ex-deputado federal e candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à cadeira máxima do Executivo do Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, registrou sua candidatura e apresentou seu plano de governo que contém 13 "eixos".

Na coligação que reúne os partidos Democrático Trabalhista (PDT), Socialista Brasileiro (PSB) e a Federação Brasil da Esperança, que engloba a sigla dos Trabalhadores; Verde e o Comunista do Brasil (PT-PV e PCdoB), Fábio Trad aparece ao lado de "Dona" Gilda Maria dos Santos como candidatos para comandarem a gestão do MS entre os anos de 2027 e 2030. 

Ainda durante sua vinda para Mato Grosso do Sul para a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS), o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu aval in loco para as pré-candidaturas nas majoritárias.

Presente na Convenção Nacional da Federação Brasil da Esperança no último dia 02 de agosto, em São Paulo, Fábio Trad voltou a reforçar que irá fazer um palanque forte para Lula em Mato Grosso do Sul.

Agora, Fábio Trad e Dona Gilda registraram a candidatura da chapa e apresentaram o plano de governo com 13 eixos que eles chamam de "estratégicos para o Estado Crescer Junto com as Pessoas".

Entenda

Com diretrizes de longo prazo, esse documento estabelece um foco no crescimento econômico sustentável, que pretende passar pelo fortalecimento do serviço público enquanto ainda, devidamente, tenta lidar com a transição ecológica. 

Resumidamente, os 13 eixos do programa de governo do candidato do PT em MS estabelecem: 

  1. -Gestão pública moderna com transparência e participação social
  2. -Desenvolvimento econômico sustentável
  3. -Nova política estadual de incentivos fiscais
  4. -Saúde pública eficiente e acessível
  5. -Segurança pública cidadã e tecnológica
  6. -Trabalho digno e geração de renda
  7. -Educação para o futuro
  8. -Infraestrutura planejada e indutora de desenvolvimento
  9. -Cultura, esporte e lazer valorizados e com amplo acesso popular
  10. -Estado cuidador e inovador na assistência social e nos direitos humanos
  11. -Desenvolvimento agrário com agricultura familiar forte e repleta de oportunidades
  12. - Meio ambiente com Pantanal, Serra da Bodoquena e mudanças climáticas no foco
  13. -Turismo sustentável e agregador de valor

Interessados podem conferir a versão deste documento na íntegra através da página do Tribunal Regional Eleitroal do Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Como bem esclarece a coligação "Por um MS do Povo", esse plano de governo foi elaborado a partir dos debates setoriais realizados no Partido dos Trabalhadores, proposta essa que é caracterizada pelos próprios idealizadores como um "documento vivo". 

Em outras palavras, o grupo deixa claro que estará aberto a críticas para a realização de possíveis ajustes e contribuições por parte de toda a sociedade civil enquanto durar o período eleitoral. 

Com intuito de combater as desigualdades sociais e inclusive territoriais presentes em Mato Grosso do Sul, o programa do candidato Fábio Trad têm como ponto de princípio um diagnóstico abrangente da realidade sul-mato-grossense. 

Conforme o candidato, ali estão apontados gargalos históricos, como a própria dependência econômica sobre as commodities de baixo valor agregado, bem como a centralização administrativa na capital até a oferta de serviços públicos essenciais para os municípios do interior do Mato Grosso do Sul que são considerados precários. 
 

Assine o Correio do Estado

CENÁRIO ELEITORAL

Riedel defende a continuidade da gestão e Fábio Trad pede novo modelo para MS

Os planos de governo diferem sobre o papel do Estado, a política de incentivos fiscais e as prioridades para o desenvolvimento

08/08/2026 07h35

Compartilhar

Montagem Correio do Estado

Continue Lendo...

O confronto entre os planos de governo dos candidatos Eduardo Riedel, atual governador e que tenta a reeleição, pelo PP, e Fábio Trad, ex-deputado federal e que tenta ocupar o cargo, pelo PT, evidencia duas visões distintas para o futuro de Mato Grosso do Sul.

Enquanto Riedel sustenta sua candidatura nos resultados obtidos ao longo do atual mandato e propõe aprofundar as políticas em andamento, Fábio apresenta programa centrado no fortalecimento do Estado, na ampliação das políticas sociais e na revisão de estratégias adotadas pelas últimas gestões.

A análise foi feita pelo Correio do Estado com base nos programas divulgados pelos dois candidatos no DivulgaCandContas, portal administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que reúne informações sobre todos os candidatos registrados nas eleições brasileiras, além das prestações de contas de campanha.

A principal diferença está no diagnóstico da realidade estadual, pois, no plano de Riedel, MS é descrito como um estado que alcançou equilíbrio fiscal, atraiu investimentos, ampliou a industrialização, reduziu a pobreza e criou bases sólidas para um novo ciclo de desenvolvimento. 

A proposta para um eventual segundo mandato é consolidar esses avanços por meio de quatro eixos estratégicos: desenvolvimento econômico, proteção social, infraestrutura sustentável e modernização da gestão pública. 

Já Fábio Trad afirma que, apesar do crescimento econômico recente, o desenvolvimento ocorreu de forma concentrada e não reduziu suficientemente as desigualdades regionais e sociais.

O petista critica a centralização administrativa, a perda de capacidade de planejamento de longo prazo e a redução dos espaços de participação popular, defendendo um novo modelo de gestão com maior presença do Estado no interior e fortalecimento dos conselhos e conferências públicas. 

ECONOMIA

Na área econômica, ambos defendem industrialização, inovação tecnológica e aproveitamento da Rota Bioceânica, mas divergem sobre como alcançar esses objetivos.

Riedel aposta na continuidade da política de atração de investimentos privados e no fortalecimento do agronegócio, da bioeconomia, da agroindustrialização, da transformação digital e da economia verde. O plano também prevê expansão da infraestrutura logística, segurança jurídica e estímulo ao empreendedorismo. 

Fábio Trad, por sua vez, propõe uma política de desenvolvimento regional voltada para reduzir desigualdades entre os municípios, criar polos industriais, fortalecer pequenas empresas e agricultura familiar, ampliar o papel do Banco do Povo e revisar os incentivos fiscais, condicionando-os à geração de empregos qualificados, à sustentabilidade e a mais transparência. 

SAÚDE

Na saúde, as diferenças também são marcantes, já que Riedel defende a continuidade da regionalização do atendimento, da telemedicina, da ampliação do Hospital Regional por meio de parceria público-privada e da reorganização da rede estadual de saúde. 

O plano de Fábio Trad critica justamente o modelo de terceirização e gestão por organizações privadas adotado nos hospitais estaduais, propondo maior protagonismo do poder público, fortalecimento da gestão direta, ampliação da estrutura hospitalar regional e redução das filas de consultas, exames e cirurgias.

GESTÃO

Na administração estadual, ambos defendem modernização e uso de tecnologia, mas com enfoques diferentes. O programa de Riedel enfatiza gestão por resultados, digitalização dos serviços públicos, transparência, eficiência administrativa e continuidade da transformação digital já iniciada. 

Fábio Trad propõe ampliar a participação popular nas decisões do governo, criar novos mecanismos de avaliação das políticas públicas, fortalecer a Controladoria-Geral do Estado, valorizar os servidores por meio de concursos e reajustes e implantar um portal de transparência com acompanhamento em tempo real de obras, contratos e filas da saúde.

SOCIAL

Nos programas sociais, Riedel afirma que pretende ampliar políticas já implantadas, mantendo programas como Mais Social, Energia Zero e ações voltadas à qualificação profissional e emancipação das famílias em situação de vulnerabilidade. 

Fábio Trad prioriza o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), da educação pública, da assistência social, da agricultura familiar, além de políticas específicas para povos indígenas, quilombolas, juventude, mulheres e população negra, defendendo maior atuação direta do Estado na redução das desigualdades. 

MEIO AMBIENTE

Na pauta ambiental, ambos defendem sustentabilidade, porém, por caminhos distintos. Riedel destaca a continuidade da Lei do Pantanal, do mercado de carbono, dos programas de pagamento por serviços ambientais e da meta de neutralidade de carbono até 2030. 

O plano petista enfatiza a proteção do Pantanal, da Serra da Bodoquena e o enfrentamento das mudanças climáticas, associando preservação ambiental ao fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar e da economia de baixo carbono. 

Embora existam convergências em temas como inovação, infraestrutura, industrialização e sustentabilidade, os documentos revelam diferenças profundas quanto ao papel do Estado na economia, à condução das políticas públicas e ao modelo de desenvolvimento que cada candidato pretende adotar entre 2027 e 2030.

Política

Hertz Dias registra candidatura à Presidência sem declarar nenhum bem

Esta é a quinta eleição em que Dias participa

07/08/2026 23h00

Compartilhar

Reprodução / TSE

Continue Lendo...

O professor Hertz Dias (PSTU) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura à Presidência nesta sexta-feira, 7. Vanessa Portugal (PSTU) foi registrada como sua vice.

O candidato socialista não declarou nenhum bem, tornando-se o primeiro do pleito a não possuir nada. Portugal, em contrapartida, possui uma casa na cidade de Boa Esperança (MG) avaliada em R$ 200 mil, e um terreno no valor de R$ 80 mil no mesmo município.

Esta é a quinta eleição em que Dias participa. Ele concorreu à posição de vice-governador do Maranhão em 2010, à vice-presidência em 2018, à prefeitura de São Luís (MA) em 2020 e à presidência em 2022. O político não ganhou nenhum pleito.

A candidatura também é a quarta chapa puro-sangue a ser registrada na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto em 2026 Essa eleição irá possuir apenas uma candidatura formada por dois partidos, se tornando a com menor quantidade de alianças desde a redemocratização.

O programa político de Dias é focado no trabalhador, propondo o fim da escala 6x1, o aumento geral dos salários, a isenção de Imposto de Renda para assalariados e a revogação das reformas Trabalhista e Previdenciária.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3041, quinta-feira (06/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3041, quinta-feira (06/08): veja o rateio

2

Motorista embriagado provoca morte de motociclista em frente a bar
FATALIDADE

/ 21 horas

Motorista embriagado provoca morte de motociclista em frente a bar

3

Cristã, prefeita de Campo Grande troca nome de 'rua Alan Kardec' em homenagem a pastor
"GUERRA SANTA"

/ 2 dias

Cristã, prefeita de Campo Grande troca nome de 'rua Alan Kardec' em homenagem a pastor

4

MPMS investiga Cacau Show por exigir CPF para conceder descontos
Defesa do Consumidor

/ 2 dias

MPMS investiga Cacau Show por exigir CPF para conceder descontos

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3755, quinta-feira (06/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3755, quinta-feira (06/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 30/07/2026

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros