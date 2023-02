Cassiano Maia aparece como 1º colocado em pesquisa para prefeito de Três Lagoas

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e o Correio do Estado, no período de 24 a 28 de janeiro deste ano, com moradores do município de Três Lagoas com 16 anos ou mais de idade revela que, se as eleições municipais fossem agora, o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Cassiano Rojas Maia (PSDB), seria eleito prefeito, com 35,10% da preferência dos entrevistados.

Em segundo lugar, aparece o ex-candidato a deputado estadual pelo União Brasil Fabrício Venturoli Lunardi, com 10,60%. Em terceiro lugar aparecem empatados, com 9,60%, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), e a vereadora Sayuri Baez (Republicanos).

Já em quinto lugar está o ex-vereador Jorge Martinho (PSD), com 7,62%, e em sexto aparece a ex-candidata a deputada federal pelo PT Grazi Soares, com 2,65%. Dos entrevistados, 24,83% não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição

O IPR/Correio do Estado ainda levantou a rejeição dos possíveis candidatos e, nesse quesito, a campeã é a vereadora Sayuri Baez, com 35,10%, enquanto em seguida aparece o secretário Eduardo Rocha, com 26,49%. O preferido pelos entrevistados, Cassiano Maia, tem a terceira maior rejeição, com 5,96%, e logo atrás está Grazi Soares, com 5,30%.

O ex-vereador Jorge Martinho tem 4,97% de rejeição, e Fabrício Venturoli, 2,65%, enquanto 5,96% não rejeitam ninguém dos citados, 1,99% rejeita todos os citados e 11,59% não souberam ou não quiseram responder.

O método utilizado na pesquisa é a amostragem por conglomerados, e a margem de erro considerada é de 5,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Foram entrevistadas 302 pessoas.

Análise de gestão

Ainda de acordo com a pesquisa IPR/Correio do Estado, a administração do atual prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), é aprovada por 76,16% dos entrevistados. Além disso, conforme o levantamento, 14,90% desaprovam a gestão de Angelo Guerreiro, enquanto 8,94% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O bom desempenho do atual prefeito de Três Lagoas o coloca também como a maior liderança política do município para 12,25% dos entrevistados, seguido bem de longe, com 0,33%, pelo vereador Dr. Issam Fares Júnior (Podemos), pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), por Fabrício Venturoli, pela diretora de Enfermagem do Hospital Regional Magid Thome, Juliana Salim, pelo vereador Marcus Bazé (União Brasil) e pela secretária municipal de Assistência Social, Vera Helena.

Dos entrevistados, 85,76% não souberam ou não quiseram responder.

Principal problema

A pesquisa IPR/Correio do Estado também apontou que o principal problema de Três Lagoas é a falta de asfalto, com 35,76%, seguida pela falta de saneamento básico, com 15,89%, falta de segurança pública, com 15,23%, e saúde, com 14,24%, enquanto os demais problemas citados foram educação (2,65%), coleta de lixo (2,32%), vagas nas creches (2,32%), lazer (1,99%), habitação (1,99%) e geração de empregos (0,66%).

Outro dado identificado pela pesquisa é que os entrevistados também apontaram qual obra ou serviço a prefeitura deveria ter como prioridade, e a maioria apontou o asfalto, com 29,80%.

Ainda são citados segurança pública (8,63%), saneamento básico (4,64%), drenagem de água pluvial (2,65%), melhora dos atendimentos na saúde (2,32%), mais especialidades médicas (1,66%), demora no atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (1,32%), mais vagas nas creches (1,32%), mais vagas para consultas médicas e exames (1,32%), entre outros.

Análise

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a pesquisa realizada em Três Lagoas, com 302 entrevistas, mostra que o pré-candidato Cassiano Maia aparece muito bem avaliado.

“Ele obteve 35,10% da preferência dos entrevistados, ou seja, três vezes mais que o porcentual obtido pelo segundo colocado, Fabrício Venturoli, que teve 10,60% e está, na margem de erro, empatado com Eduardo Rocha e Sayuri Baez. Ainda dentro da margem de erro, eu também incluo Jorge Martinho e Grazi Soares, com 7,62% cada um”, disse.

Aruaque Barbosa reforçou que o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas está muito à frente dos demais pré-candidatos, além de apresentar uma rejeição baixa, 5,96%.

“Cassiano Maia está muito na frente dos outros e ainda tem um porcentual de crescimento, porque a rejeição é baixa”, analisou, citando o atual prefeito Angelo Guerreiro, que, apesar não poder ser candidato por já ser reeleito, está muito bem avaliado e, caso resolva apoiar o colega de legenda, dará ainda mais fôlego ao presidente da Câmara Municipal.

Com relação à avaliação do prefeito Angelo Guerreiro, o diretor do IPR destaca que ele está muito bem avaliado.

“Ele está com 76,16% de aprovação, um índice muito alto, enquanto 14,90% dos entrevistados não aprovam sua gestão, ou seja, quem o atual prefeito apoiar fará uma grande diferença, porque uma parcela significativa da população aprova sua administração e com certeza vai pesar na escolha do próximo gestor”, concluiu.









Saiba: Dados técnicos da pesquisa - A pesquisa Instituto de Pesquisa Resultado (IPR)/Correio do Estado usou como método a amostragem por conglomerados. A margem de erro considerada é de 5,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Foram entrevistadas 302 pessoas.

Assine o Correio do Estado