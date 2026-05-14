"Gordinho do Bolsonaro" e Pollon saem em defesa de Flávio após conversas com Vorcaro

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Os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) saíram em defesa de Flávio Bolsonaro após o escândalo que envolve conversas entre o senador e pré candidato à presidência com o banqueiro preso Daniel Vorcaro.

No conteúdo divulgado pelo site Intercept Brasil, na tarde desta quarta-feira (13), Flávio pede dinheiro para Vorcaro, para este ajudar a bancar a produção de um filme sobre a vida do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar da repercurssão nacional sobre o investimento de Vorcaro ao filme "Dark Horse", outros políticos da direita não se manifestaram publicamente até o momento. A senadora Tereza Cristia (PP), os deputados federais por Mato Grosso do Sul, Beto Pereira (Republicanos) , Luiz Ovando (PP) e Geraldo Resende (União), o governador Eduardo Riedel (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) não publicaram nada sobre o caso.

Em sua rede social, Rodolfo Nogueira, mais conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", publicou um vídeo para defender Flávio Bolsonaro e disse que este apoia uma CPI para investigar o Banco Master, além de atacar a oposição.

"Diferente da esquerda e do PT, ele [Flávio Bolsonaro] não foge da investigação, porque quem não deve não teme. Enquanto muitos tentam enterrar a CPI para defender os seus, ele pede apuração completa", disse o deputado Federal.

O deputado conclui a postagem com uma explicação, na visão dele, sobre a conversa entre o senador e o banqueiro do Master. Ele também afirma que o PT "segue mamando" verba pública através da Lei Rouanet, principal mecanismo do Governo Federal para apoiar a produções culturais, através da opção de investir parte do imposto de renda em projetos.

"Em 2024, o Flávio buscou um investidor privado para o projeto e esse investidor era o Vorcaro. Na época, não existia escândalo nenhum e nem qualquer condenação judicial ligada ao nome dele. Enquanto isso, o PT segue mamando bilhões pela Lei Rouanet com dinheiro seu, do povo brasileiro. Ai fica fácil fazer filme sem precisar correr atrás de investidor privado, né Lula"

Já Marcos Pollon apenas publicou em sua rede social o vídeo de Flávio Bolsonaro, que pede a CPI do Banco Master e explica a situação. O deputado federal por Mato Grosso do Sul, também ajudou a financiar o filme “Dark Horse”, porém usou dinheiro público, de emenda parlamentar, na iniciativa.

"Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora, nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer propaganda dele mesmo", disse Flávio na sua publicação.

No vídeo, ainda, Flávio conta que conheceu Vorcaro no final de 2024 e que o banqueiro deixou de pagar as parcelas para financiar o filme sobre o pai. Por fim, o senador afirma que a obra ficou pronta e que será veiculada ainda neste ano.

"Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. Acontece que com o passar do tempo, ele parou de honrar com as parcelas do contrato. Tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance do filme sequer ser veiculado, sequer ser concluído. Em função disso, inclusive procuramos outros investidores para concluir este filme"

O pôster do filme Dark Horse foi divulgado em abril e tem data de estreia marcada: 11 de setembro deste ano, em meio ao calendário eleitoral brasileiro.

Nota de Marcos Pollon

A assessoria do deputado federal Marcos Pollon informa que a emenda parlamentar mencionada foi destinadas de forma regular, transparente e dentro das prerrogativas legais do mandato parlamentar, com objeto cultural e documental claramente definido. No caso da Academia Nacional da Cultura, os recursos foram inicialmente destinados à série documental “Heróis Nacionais – Filhos do Brasil”, um projeto sobre personagens históricos brasileiros, como Padre José de Anchieta, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como o projeto não cumpriu os requisitos necessários para execução, foi solicitado o redirecionamento dos recursos ao Hospital de Amor de Barretos, instituição que atende milhares de sul-mato-grossenses por ano, exclusivamente na área oncológica. Não houve destinação de recursos para qualquer finalidade diferente daquela apresentada formalmente nos projetos. Todos os repasses seguem rito formal, com plano de trabalho, fiscalização e prestação de contas pelos órgãos competentes. A execução e fiscalização da aplicação dos recursos cabem aos órgãos responsáveis pela operacionalização das emendas, não ao parlamentar após a destinação regular do recurso.

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