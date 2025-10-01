Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ciro Nogueira afirma que André Fufuca terá que optar entre PP e governo Lula

O presidente nacional do PP, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o ministro do Esporte, André Fufuca, precisa definir até a próxima semana se continuará no governo do presidente Lula

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/10/2025 - 20h00
O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), precisa definir até a próxima semana se continuará no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou se acatará determinação do partido.

"Fufuca terá que fazer uma escolha definitiva entre permanecer como integrante do partido ou manter sua posição no governo até a próxima semana", declarou em entrevista à CNN.

O senador ressaltou que não cogita expulsar o ministro da legenda, mas que, caso opte por seguir no Executivo, Fufuca perderá o controle do PP no Maranhão. "Eu duvido que ele prefira perder o comando do partido dele do que ficar no governo", disse

"Nós anunciamos a proibição dos membros que têm mandato de se afastar desses cargos, em especial o ministro Fufuca e o deputado (Celso) Sabino. O prazo foi dado até a próxima semana. Depois vocês vão ver, com as atitudes que os partidos vão tomar, se isso é pra valer ou não", afirmou o senador quando questionado sobre a possibilidade de que o desembarque do PP e do União Brasil, que formam a Federação Progressista, não ocorra

Celso Sabino (União-PA) entregou a carta de demissão ao presidente Lula na última sexta-feira, 26, data limite que havia sido imposta pela legenda, mas segue no cargo.

Ele disse que atuará totalmente alinhado ao governo na Câmara dos Deputados, para onde deve voltar por determinação do União Brasil.

Política

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

30/09/2025 23h00

O relator do projeto de lei sobre a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), resiste à pressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse, nesta terça-feira, 30, que segue defendendo que o projeto se limite a uma redução de penas.

"Continuo defendendo a minha ideia de apresentar o relatório nessas condições (de redução de penas)", disse Paulinho, após reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o líder do partido na Câmara, Sóstentes Cavalcante (RJ).

No encontro, as lideranças do PL mantiveram a posição de que a anistia "ampla, geral e irrestrita" - ainda que esse termo esteja vetado entre correligionários.

"Vamos continuar insistindo que a redução de penas não resolve o problema. Pessoas já cumpriram um sexto da pena. O que cabe é anistia, mas jamais nos fecharemos ao diálogo", disse Sóstenes.

Paulinho tem agenda intensa com parlamentares do PL. Ele se reuniu com a bancada na semana passada e chegou a ser hostilizado, almoçou com Sóstenes em outra oportunidade e, nesta quarta-feira, 1º., se reunirá com familiares dos presos acusados de terem participado dos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Ainda nesta terça-feira, Paulinho da Força continua a andança pela Câmara para conversar com bancadas de outros partidos. Ele ainda tem reunião com deputados do PSD e do PCdoB.

Paulinho da Força prevê que deverá apresentar o relatório após se reunir com os partidos e após diálogo com o Senado, depois da crise causada entre as duas Casas em razão da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

Segundo o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deverá se reunir ainda nesta terça-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

União com Zé Dirceu

Depois de mais um encontro com lideranças do PL, o relator da anistia também disse, nesta terça-feira, 30, que pretende se reunir com o ex-ministro petista José Dirceu.

"Tenho relação com Zé desde 1980, sempre fui amigo dele e quero ouvir ele um pouco", disse Paulinho.
 

Política

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social

30/09/2025 22h00

Justiça Eleitoral/ Divulgação

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou uma proposta que aumenta o fundo eleitoral para R$ 4,96 bilhões em 2026, ano de eleições presidenciais, repetindo a cifra destinada às últimas eleições municipais, conforme a Coluna do Estadão antecipou.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou o Orçamento de 2026 para o Congresso com R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral. A comissão aprovou uma instrução normativa colocando mais R$ 2,93 bilhões das emendas de bancada estadual e mais R$ 1,01 bilhão das despesas não obrigatórios do Poder Executivo para aumentar a cifra.

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social. O valor deverá entrar no Orçamento, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) é o relator do Orçamento e também foi relator da instrução normativa.

A proposta não precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional e já está valendo. Mesmo que parte do dinheiro saia das emendas parlamentares, os líderes partidários concordaram com a medida, pois, em ano de eleições, nem todas as emendas são pagas por conta de vedações da legislação eleitoral. O dinheiro do fundo eleitoral, por sua vez, é obrigatório e garantido às legendas.

