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Política

Eleições 2026

Com quase 8,5 mil eleitores, escola no Dom Antônio é o maior local de votação de Campo Grande

Na Capital, são 237 locais de votação e 2.242 seções eleitorais, que atendem 640.453 eleitores

Alison Silva

Alison Silva

02/10/2026 - 17h15
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Com 8.415 eleitores, a Escola Pe. Thomaz Ghirardelli, localizada no Dom Antônio Barbosa concentra o maior número de votantes em Campo Grande. A escola está localizada na 53ª zona eleitoral, que contempla 26 seções. 

Os demais locais com maior número de votantes no Estado são o Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), com 7.893 eleitores, além da Escola Estadual Teotônio Vilela, situada no Núcleo Habitacional Teotônio Vilela, com 7.885 eleitores. 

Na Capital, são 237 locais de votação e 2.242 seções eleitorais, que atendem 640.453 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Em Mato Grosso do Sul, as seções eleitorais abrem às 7h e encerram às 16h.

Ao todo, a Capital conta com 2.242 urnas eletrônicas, uma para cada seção eleitoral. Em todo o estado, são 7.106 urnas. A Justiça Eleitoral conta com 908 urnas de contingência, ou seja, equipamentos de reserva, disponíveis para eventuais substituição durante a votação.

Horário 

No próximo domingo (4), as seções eleitorais de Mato Grosso do Sul funcionarão das 7h às 16h, no horário local. O período corresponde às 8h às 17h no horário de Brasília, conforme o horário unificado estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Neste ano, o eleitorado fará seis escolhas na urna eletrônica, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República. Para o Senado, serão dois votos porque há duas vagas em disputa.

Para votar, o eleitor deve comparecer à seção eleitoral e apresentar um documento oficial de identificação com foto. Também é possível utilizar o e-Título como documento de identificação para quem possui biometria cadastrada e foto disponível no aplicativo.

Para facilitar o momento da votação, a Justiça Eleitoral recomenda preparar antecipadamente a colinha eleitoral, com os números das candidatas e dos candidatos, já que o celular não pode ser levado para a cabine de votação.

O horário de votação também será o mesmo em eventual segundo turno, em 25 de outubro, observada a referência do horário de Brasília.

ELEIÇÕES 2026

Pardal chega a 238 denúncias eleitorais em MS às vésperas da votação

Campo Grande concentra 115 registros, quase metade do total estadual; número de ocorrências cresceu mais de 13 vezes desde agosto

02/10/2026 15h05

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Aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, permite denunciar irregularidades na propaganda eleitoral

Aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, permite denunciar irregularidades na propaganda eleitoral Arquivo

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Às vésperas do primeiro turno das Eleições 2026, que será no próximo domingo (4), Mato Grosso do Sul contabiliza 238 denúncias de possíveis irregularidades eleitorais registradas por meio do Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral. 

O levantamento estadual mais recente disponível aponta ocorrências em 24 municípios. Campo Grande permanece na liderança, com 115 denúncias, o equivalente a 48,3% de todos os registros feitos no Estado.

Depois de Campo Grande, aparecem Dourados, com 32 registros, e Paranaíba, com 23, enquanto Três Lagoas ocupa a quarta colocação entre os municípios com maior número de comunicações encaminhadas pelo Pardal. 

Naviraí, Bonito, Glória de Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Rio Brilhante também aparecem entre as dez cidades com maior quantidade de denúncias.

Iinternet lidera

Entre os tipos de possíveis irregularidades informadas pelos eleitores, a propaganda eleitoral na internet lidera, com 41 denúncias. Na sequência aparecem as ocorrências em vias públicas, com 39 casos, e aquelas envolvendo bens públicos, com 35.

Também existem registros relacionados à distribuição de material gráfico, comícios e showmícios, adesivos em veículos, outdoors e outdoors eletrônicos, emissoras de rádio e televisão e envio de mensagens.

A predominância da internet representa uma mudança em relação aos levantamentos anteriores. No fim de setembro, vias públicas e bens públicos dividiam a liderança entre os tipos de ocorrências, enquanto a propaganda digital aparecia logo atrás.

A reta final da campanha também reduz as modalidades de propaganda ainda permitidas. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, os comícios e o impulsionamento pago na internet terminaram ontem (1º), enquanto a propaganda paga na imprensa escrita teve como último dia esta sexta-feira (2).

Neste sábado (3), entretanto, candidatos, partidos, federações e coligações ainda podem realizar algumas atividades. Até às 22 horas são permitidas a distribuição de material gráfico e a realização de caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio.

Deputados

As candidaturas às eleições proporcionais concentram a maior parte das denúncias encaminhadas pelo Pardal em Mato Grosso do Sul. Os candidatos a deputado estadual aparecem em 91 registros, enquanto os concorrentes a deputado federal somam 87. 

Juntas, as duas categorias representam 178 das 238 denúncias, cerca de 75% de todo o volume estadual. Partidos, coligações e federações estão relacionados a 37 ocorrências.

Entre os cargos majoritários, candidatos ao governo aparecem em 12 denúncias, enquanto seis envolvem a disputa pela Presidência da República e cinco, candidaturas ao Senado.

Os dados também mostram equilíbrio entre os sistemas operacionais utilizados para encaminhar as informações. Foram 122 denúncias feitas por aparelhos com iOS e 116 por dispositivos Android.

Análise

A maior parte das denúncias do Estado já havia sido peticionada no Processo Judicial Eletrônico (PJe) no levantamento mais recente. O balanço também aponta registros baixados do sistema e outros ainda em andamento, mas não apresenta o total de ocorrências em cada uma dessas duas situações.

O registro no Pardal, porém, não significa que uma irregularidade tenha sido comprovada nem representa condenação de candidato, partido ou responsável citado. 

A plataforma é um canal para comunicar fatos que podem contrariar a legislação eleitoral e que ainda dependem da análise dos órgãos competentes.
O aplicativo foi regulamentado para as Eleições Gerais de 2026 pela Portaria nº 451 do TSE. 

A ferramenta permite o envio de informações sobre possíveis irregularidades na propaganda eleitoral aos Tribunais Regionais Eleitorais. O eleitor pode anexar fotografias, vídeos, áudios, links e outras informações capazes de auxiliar na apuração do fato denunciado. A identificação do denunciante é exigida para utilização da ferramenta, mas permanece sob sigilo.

Reta final

Em todo o País, o TSE contabiliza 51.395 notificações feitas pelo Pardal no balanço divulgado nesta sexta-feira. O principal tipo de ocorrência nacional envolve propaganda eleitoral irregular ou fora dos padrões em vias públicas, responsável por 43,78% dos registros.

O aplicativo continua disponível para o encaminhamento de denúncias nesta reta final. Dependendo da situação relatada, o próprio sistema também pode direcionar o cidadão para outros canais da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.

A votação do primeiro turno será realizada amanhã, 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais.
 

Tarifa zero

Eleições 2026: Dourados, Três Lagoas e Corumbá também terão transporte gratuito

Somados, os municípios concentram 963 mil eleitores, aproximadamente 50% de todos os votantes sul-mato-grossenses

02/10/2026 13h45

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Vários acidentes já aconteceram no corredor de ônibus da Rui Barbosa

Vários acidentes já aconteceram no corredor de ônibus da Rui Barbosa Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Além de Campo Grande, os colégios eleitorais de Dourados, Três Lagoas e Corumbá também contarão com transporte gratuito neste domingo (4), data do primeiro turno das eleições deste ano. 

Com 640.427 eleitores, Campo Grande conta com 31% do eleitorado de todo o Estado, ao passo que Dourados conta com 166.148 votantes (8%); Três Lagoas 88.668 (4,3%) e Corumbá 67.791 (3,3%). Somados, os municípios concentram 963 mil eleitores, aproximadamente 50% de todos os votantes sul-mato-grossenses. 

Na Capital, a prefeitura confirmou a gratuidade no último dia 30, medida  oficializada por decreto publicado no Diário Oficial do Município e garante que os passageiros utilizem os ônibus sem pagar tarifa durante o dia de votação.

Pela manhã, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Ciro Vieira, havia informado que uma definição seria publicada ainda nesta quarta-feira.

A gratuidade segue a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.

A norma prevê o benefício tanto para o primeiro turno, em 4 de outubro, quanto para eventual segundo turno, em 25 de outubro.

Entre as ações está a suspensão da cobrança da tarifa do transporte público coletivo das 6h às 17h do domingo, com operação em regime especial e reforço da frota para atender ao fluxo de pessoas que irão aos locais de votação.

A gratuidade também será aplicada no dia 25 de outubro, caso ocorra segundo turno.

Durante os períodos definidos, a empresa concessionária deverá disponibilizar veículos e profissionais em quantidade suficiente para atender à demanda, mantendo frequência compatível com a dos dias úteis.

A medida está prevista em decreto assinado pelo prefeito Marçal Filho e considera a legislação eleitoral e a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a adoção das providências necessárias para assegurar a oferta gratuita de transporte coletivo nos dias de votação.

Três Lagoas

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e do Departamento Municipal de Trânsito (DEPTRAN), a Prefeitura de Três Lagoas também confirmou a isenção. 

A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento da população no dia da votação e garantir que o transporte seja mais uma ferramenta de acesso ao exercício da cidadania.

É importante que os usuários fiquem atentos: os ônibus seguirão as rotas e os itinerários normais do transporte coletivo de Três Lagoas.

Não serão criadas rotas específicas para atender às zonas ou aos locais de votação e, por isso, os veículos não necessariamente passarão em frente às escolas e demais pontos onde funcionam as seções eleitorais.

A gratuidade será oferecida durante o período eleitoral, permitindo que a população utilize as linhas regulares sem o pagamento da tarifa para realizar seus deslocamentos.

A prefeitura também disponibilizará ônibus adaptados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ampliando as condições de acesso ao serviço e contribuindo para que mais moradores possam se deslocar com segurança e autonomia.

A gratuidade neste domingo vale para a população que utilizar o transporte coletivo, independentemente de o deslocamento estar diretamente relacionado ao local de votação.

Corumbá 

O transporte coletivo urbano e rural de Corumbá contará com tarifa erá tarifa zero durante todo o domingo, a medida contempla todas as viagens realizadas pela Viação Cidade Corumbá (VCC).

Nas linhas urbanas, a operação seguirá a tabela de dias úteis. As linhas 102 Fronteira, 103 Popular Nova, 104 Guanabara, 106 Cristo Redentor, 107 Popular Velha e 108 Maria Leite terão saídas do terminal entre 06 horas e 19h10.

A linha 105 Guatós terá viagens entre 06h e 19h10, com horários adicionais de reforço no período da manhã. Já a linha 109 Universitário terá saídas entre 06h30 e 17h30.

A última viagem das linhas urbanas sairá do terminal às 19h10. Os horários também estarão disponíveis no aplicativo VCC na Hora.

Na zona rural, cada linha terá duas viagens. A linha 110 Albuquerque terá saídas às 04h e às 14h; as linhas 111 Jacadigo, 112 Taquaral, 114 Porto da Manga e 125 Porto Esperança terão viagens às 05h e às 14 horas.

Segundo a VCC, todas as viagens do transporte coletivo urbano e rural serão gratuitas no domingo. A empresa orienta os passageiros a consultar os horários antes do deslocamento.

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