Pardal chega a 238 denúncias eleitorais em MS às vésperas da votação

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Às vésperas do primeiro turno das Eleições 2026, que será no próximo domingo (4), Mato Grosso do Sul contabiliza 238 denúncias de possíveis irregularidades eleitorais registradas por meio do Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral.

O levantamento estadual mais recente disponível aponta ocorrências em 24 municípios. Campo Grande permanece na liderança, com 115 denúncias, o equivalente a 48,3% de todos os registros feitos no Estado.

Depois de Campo Grande, aparecem Dourados, com 32 registros, e Paranaíba, com 23, enquanto Três Lagoas ocupa a quarta colocação entre os municípios com maior número de comunicações encaminhadas pelo Pardal.

Naviraí, Bonito, Glória de Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Rio Brilhante também aparecem entre as dez cidades com maior quantidade de denúncias.

Iinternet lidera

Entre os tipos de possíveis irregularidades informadas pelos eleitores, a propaganda eleitoral na internet lidera, com 41 denúncias. Na sequência aparecem as ocorrências em vias públicas, com 39 casos, e aquelas envolvendo bens públicos, com 35.

Também existem registros relacionados à distribuição de material gráfico, comícios e showmícios, adesivos em veículos, outdoors e outdoors eletrônicos, emissoras de rádio e televisão e envio de mensagens.

A predominância da internet representa uma mudança em relação aos levantamentos anteriores. No fim de setembro, vias públicas e bens públicos dividiam a liderança entre os tipos de ocorrências, enquanto a propaganda digital aparecia logo atrás.

A reta final da campanha também reduz as modalidades de propaganda ainda permitidas. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, os comícios e o impulsionamento pago na internet terminaram ontem (1º), enquanto a propaganda paga na imprensa escrita teve como último dia esta sexta-feira (2).

Neste sábado (3), entretanto, candidatos, partidos, federações e coligações ainda podem realizar algumas atividades. Até às 22 horas são permitidas a distribuição de material gráfico e a realização de caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio.

Deputados

As candidaturas às eleições proporcionais concentram a maior parte das denúncias encaminhadas pelo Pardal em Mato Grosso do Sul. Os candidatos a deputado estadual aparecem em 91 registros, enquanto os concorrentes a deputado federal somam 87.

Juntas, as duas categorias representam 178 das 238 denúncias, cerca de 75% de todo o volume estadual. Partidos, coligações e federações estão relacionados a 37 ocorrências.

Entre os cargos majoritários, candidatos ao governo aparecem em 12 denúncias, enquanto seis envolvem a disputa pela Presidência da República e cinco, candidaturas ao Senado.

Os dados também mostram equilíbrio entre os sistemas operacionais utilizados para encaminhar as informações. Foram 122 denúncias feitas por aparelhos com iOS e 116 por dispositivos Android.

Análise

A maior parte das denúncias do Estado já havia sido peticionada no Processo Judicial Eletrônico (PJe) no levantamento mais recente. O balanço também aponta registros baixados do sistema e outros ainda em andamento, mas não apresenta o total de ocorrências em cada uma dessas duas situações.

O registro no Pardal, porém, não significa que uma irregularidade tenha sido comprovada nem representa condenação de candidato, partido ou responsável citado.

A plataforma é um canal para comunicar fatos que podem contrariar a legislação eleitoral e que ainda dependem da análise dos órgãos competentes.

O aplicativo foi regulamentado para as Eleições Gerais de 2026 pela Portaria nº 451 do TSE.

A ferramenta permite o envio de informações sobre possíveis irregularidades na propaganda eleitoral aos Tribunais Regionais Eleitorais. O eleitor pode anexar fotografias, vídeos, áudios, links e outras informações capazes de auxiliar na apuração do fato denunciado. A identificação do denunciante é exigida para utilização da ferramenta, mas permanece sob sigilo.

Reta final

Em todo o País, o TSE contabiliza 51.395 notificações feitas pelo Pardal no balanço divulgado nesta sexta-feira. O principal tipo de ocorrência nacional envolve propaganda eleitoral irregular ou fora dos padrões em vias públicas, responsável por 43,78% dos registros.

O aplicativo continua disponível para o encaminhamento de denúncias nesta reta final. Dependendo da situação relatada, o próprio sistema também pode direcionar o cidadão para outros canais da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.

A votação do primeiro turno será realizada amanhã, 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais.

