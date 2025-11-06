Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

CORREIO DO ESTADI / IPE MS

Corrida ao Senado no Estado continua com quatro pré-candidatos embolados

O levantamento foi realizado no período de 20 a 31 de outubro, com 1.720 eleitores distribuídos em 54 municípios de MS

Daniel Pedra

Daniel Pedra

06/11/2025 - 08h00
A terceira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) com intenções de votos para o Senado nas eleições gerais do próximo ano no Estado continua com quatro pré-candidatos embolados.

De acordo com o levantamento estimulado, quando são apresentadas opções com os nomes aos eleitores, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) lidera, com 18,57%, estando logo atrás o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 15,37%, o senador Nelsinho Trad (PSD), com 14,51%, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com 14,13%.

Levando em consideração a margem de erro da pesquisa, que é de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos, os pré-candidatos Capitão Contar, Nelsinho Trad e Simone Tebet estão tecnicamente empatados, ficando entre 0,84 e 2,08 pontos porcentuais de Reinaldo Azambuja na disputa pelas duas vagas de senadores.

Mais atrás, temos os pré-candidatos senadora Soraya Thronicke (Podemos), com 6,57%, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), com 4,52%, o deputado federal Vander Loubet (PT), com 4,50%, e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), com 2,42%.

No caso desses pré-candidatos, os quatro estão tecnicamente empatados, também levando em consideração a margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos. Além disso, 13,96% dos entrevistados não votariam em nenhum, não sabem ou não responderam, enquanto 5,45% não responderam ao primeiro voto ao Senado.

SEGUNDO CENÁRIO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems ainda elaborou um segundo cenário, em que o nome da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi retirado do quadro de opções de pré-candidatos ao Senado, porque há a possibilidade de ela mudar o domicílio eleitoral para o estado de São Paulo ou, até mesmo, ser convidada como pré-candidata a vice-presidente da República na chapa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sem Simone Tebet, o ex-governador Reinaldo Azambuja continua na liderança, com 20,36%, seguido mais de longe pelo senador Nelsinho Trad, com 16,53%, e pelo ex-deputado estadual Capitão Contar, com 16,32%, ou seja, o segundo e o terceiro colocados estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

No bloco intermediário, aparecem a senadora Soraya Thronicke, com 8,53%, seguida pelo deputado federal Vander Loubet, com 5,70%, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, com 5,20%, e pelo presidente da Alems, deputado estadual Gerson Claro, com 2,94%.

Ou seja, também nesse caso, os três últimos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos. Além disso, 17,70% dos entrevistados não votariam em nenhum, não sabem ou não responderam, enquanto 6,73% não responderam ao primeiro voto ao Senado.

ESPONTÂNEA

Na modalidade espontânea da pesquisa Correio do Estado/Ipems, ou seja, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, os citados pelos entrevistados foram Azambuja, com 0,73%, Simone Tebet, com 0,47%, Capitão Contar, com 0,38%, Nelsinho Trad, com 0,35%, Soraya Thronicke, com 0,24%, e Vander Loubet, com 0,13%. 

Mais atrás estão Gianni Nogueira, com 0,10%, o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 0,05%, o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,04%, o ex-vice-governador Murilo Zauith (União Brasil), com 0,04%, Gerson Claro, com 0,03%, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 0,02%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,02%.

No último bloco, temos o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), com 0,02%, o deputado estadual João Henrique Catan (PL), com 0,01%, o vereador Rafael Tavares (PL), com 0,01%, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), com 0,01%, e a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), com 0,01%, e 49,24% não sabem ou não opinaram, enquanto 47,62% não responderam sobre o 1º voto.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para o Senado, cuja liderança ficou com o deputado estadual Gerson Claro, com 83,77%, seguido pela senadora Soraya Thronicke, com 79,93%, e pelo deputado federal Vander Loubet, com 79,22%.

Depois, mais atrás, temos a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, com 78,24%, a ministra Simone Tebet, com 63,32%, o senador Nelsinho Trad, com 53,07%, o ex-deputado estadual Capitão Contar, com 52%, e o ex-governador Reinaldo Azambuja, com 50,95%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ouviu 1.720 eleitores distribuídos por 54 municípios, no período de 20 a 31 de outubro, tendo grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, analisou que os dados apresentados pela terceira pesquisa de intenções de votos para as duas vagas ao Senado em Mato Grosso do Sul demonstram que a disputa está aberta.

“Em resumo, os quatro primeiros, Reinaldo Azambuja, Capitão Contar, Nelsinho Trad e Simone Tebet, continuam embolados na briga pelas duas vagas, e, tirando o ex-governador, os outros três estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos”, pontuou.

Conforme Sandim, quando é considerado o cenário em que a ministra Simone Tebet está fora do quadro de pré-candidatos, Azambuja se consolida ainda mais, estando logo atrás Nelsinho Trad e Capitão Contar. “Então, Nelsinho Trad passa a ocupar a segunda colocação porque ele é quem recebe a maior transferência de votos, proporcionalmente, da Simone Tebet”, comentou.

A respeito da pesquisa espontânea para o Senado, Lauredi Sandim chamou a atenção para o alto porcentual de indecisos – 49,24%. “Esse porcentual de indecisos na espontânea é altíssimo, em que pese que os entrevistados poderiam proferir duas citações, o primeiro voto e o segundo voto”, lembrou.

O diretor do Ipems falou que esse porcentual de indecisos muito alto pode ser explicado pelo distanciamento das eleições, que serão só em outubro de 2026. “Conforme a gente faz a análise, é possível constatar que a eleição ao Senado ainda não está na agenda dos eleitores. Eles devem deixar para decidirem mais para frente”, projetou.

MATO GROSSO DO SUL

Pesquisa confirma reeleição de Riedel no primeiro turno

O levantamento foi realizado no período de 20 a 31 de outubro, com 1.720 eleitores, distribuídos em 54 cidades

05/11/2025 08h20

Eduardo Riedel (PP) será reeleito no primeiro turno em pesquisa feita pelo Correio do Estado e IPEMS

Eduardo Riedel (PP) será reeleito no primeiro turno em pesquisa feita pelo Correio do Estado e IPEMS Paulo Ribas

A terceira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre intenções de votos para governador nas eleições do próximo ano confirmou que o atual chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel (PP), está virtualmente reeleito para o cargo.

De acordo com o levantamento estimulado, quando são apresentadas opções com nomes aos eleitores, se as eleições fossem hoje, Riedel seria reeleito no primeiro turno, com 56,94% da preferência dos entrevistados.

Depois, muito atrás, aparecem o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 16,66%, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 15,23%, e, por último, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD), com 11,17%. Os porcentuais levam em consideração apenas os votos válidos.

Na estratificação dos dados, também considerando apenas os votos válidos, em Campo Grande, Riedel alcançou 49,05%, enquanto no interior chegou a 60,54%. Pollon obteve 17,26% na Capital e 16,39% no interior, Fábio Trad chegou a 22,20% na Capital e a 12,05% no interior e Delcídio teve 11,50% na Capital e 11,03% no interior.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, Riedel também lidera, com 9,23%, seguido pelo ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 0,60%, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), com 0,56%, e o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,50%.

Logo em seguida aparecem Fábio Trad, com 0,32%, o ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), com 0,32%, Pollon, com 0,28%, o deputado estadual Zeca do PT, com 0,22%, Delcídio, com 0,12%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,11%. Dos entrevistados, 0,73% citou outros nomes e 87,01% não sabem ou não opinaram.

Na estratificação dos dados, em Campo Grande, Riedel obteve 6,31% e 10,63% no interior, enquanto Capitão Contar fez 0,23% na Capital e 0,77% no interior, seguidos por Azambuja, com 0,23% na Capital e 0,72% no interior, e Puccinelli, com 1,08% na Capital e 0,23% no interior.

Já Fábio Trad teve 0,47% em Campo Grande e 0,26% no interior, tendo logo atrás Guerreiro, com 0% na Capital e 0,47% no interior, Pollon, com 0% na Capital e 0,42% no interior, e Zeca do PT, com 0,23% na Capital e 0,21% no interior.

Eduardo Riedel (PP) será reeleito no primeiro turno em pesquisa feita pelo Correio do Estado e IPEMS

MAIS ATRÁS

Também aparecem Delcídio, com 0,38% na Capital e 0% no interior, Rose, com 0,21% na Capital e 0,07% no interior, o deputado estadual Junior Mochi (MDB), com 0% na Capital e 0,15% no interior, e o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 0% na Capital e 0,14% no interior.

Ainda mais atrás temos a ministra Simone Tebet (MDB), com 0% na Capital e 0,14% no interior, o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 0,28% na Capital e 0% no interior, e o deputado federal Vander Loubet (PT), com 0% na Capital e 0,10% no interior.

Por fim, aparecem Lúcio Carmo, com 0% na Capital e 0,08% no interior, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), com 0% na Capital e 0,07% no interior, o ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PL), com 0% na Capital e 0,07% no interior, a senadora Tereza Cristina (PP), com 0% na Capital e 0,05% no interior, e o senador Nelsinho Trad (PSD), com 0% na Capital e 0,02% no interior.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para governador de Mato Grosso do Sul, e o ex-senador Delcídio do Amaral está na frente, com 78,54% de rejeição dos entrevistados, seguido pelo deputado federal Marcos Pollon, com 76,52%, o ex-deputado federal Fábio Trad, com 73,64%, e o atual governador Eduardo Riedel, com 39,89%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ouviu 1.720 eleitores, distribuídos por 54 municípios, no período de 20 a 31 de outubro, tendo grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Eduardo Riedel (PP) será reeleito no primeiro turno em pesquisa feita pelo Correio do Estado e IPEMS

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, reforçou que a pesquisa, tanto espontânea quanto estimulada, aponta a reeleição do governador Eduardo Riedel.

“Na pesquisa espontânea, nós temos em torno de 87,01% de indecisos, mas isso é normal, afinal, ainda falta muito tempo para as eleições do próximo ano e o pleito não está na agenda do eleitor”, analisou.

Ele completou que, por isso, os indecisos ainda estão nesse patamar elevadíssimo. “Mesmo assim, Riedel alcançou 9,23% de intenções de votos, dos quais 6,31% são na Capital contra 10,63% no interior”, pontuou.

Com relação à pesquisa estimulada para governador, Lauredi Sandim explicou que foram incluídos quatro nomes e o governador alcançou 56,94% da preferência dos entrevistados, sendo seguido por Marcos Pollon, com 16,66%, Fábio Trad, com 15,23% e, por último, Delcídio, com 11,17%. “Com esse porcentual, Riedel está reeleito no primeiro turno”, assegurou.

Já em relação à rejeição, o diretor do Ipems estranhou o fato de o ex-senador Delcídio ser o mais rejeitado, com 78,54%. “Ou seja, a maioria dos eleitores que conhecem ele não votariam nele para governador”, comentou.

Logo em seguida, conforme Lauredi Sandim, aparecem Marcos Pollon, com 76,52%, Fábio Trad, com 73,64%, e Riedel, com 39,89%. 

“No caso do atual governador, a maior rejeição a ele se encontra na Capital, sendo em torno de 45,58%, contra 27,03% no interior”, concluiu o diretor do Ipems.

Política

CPI do INSS prende, por falso testemunho, presidente de entidade que movimentou R$ 410 milhões

O primeiro foi o silêncio mantido sobre conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS

04/11/2025 22h00

fsafsa

fsafsa Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, à esquerda do presidente da CPI

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou a prisão, na madrugada desta terça-feira, 4, de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA). O pedido foi feito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). É a terceira prisão da CPI.

"Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou e calou a verdade", disse Viana. "Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, senhor Abraão Lincoln da Cruz, o senhor está preso."

Para fundamentar o pedido, Gaspar mencionou quatro episódios. O primeiro foi o silêncio mantido sobre conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, o que teria se caracterizado como tentativa de calar a verdade; o segundo, foi a declaração sobre a relação com Gabriel Negreiros. Abraão Lincoln disse ter relação "institucional". O relator apontou que a relação era mais próxima.

O terceiro caso foi sobre quando não informou que Adelino Rodrigues Junior tinha amplos poderes para mover recursos da CBPA. "Em ambas, fez afirmações falsas e calou a verdade", diz Gaspar. O quarto caso, por fim, se refere a uma pergunta sobre a saída de Abraão Lincoln sobre a saída da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores (CNPA). Ele disse que tinha saído por renúncia - o senador Fabiano Contarato (PT-ES) mostrou que ele saiu por determinação judicial.

"Em quatro oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta Casa faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso solicito a Vossa Excelência, em respeito ao povo brasileiro e aos parlamentares, que o depoente seja preso em flagrante", pediu Gaspar.

Pouco após o começo da sessão, ao depoente decidir permanecer em silêncio para todas as perguntas, Gaspar ameaçou o pedido de prisão. "Ao final do depoimento eu vou escolher exatamente os motivos do pedido de prisão em flagrante por falso testemunho por calar a verdade. Para mim não muda muito o efeito. Não vou de forma nenhuma questionar o motivo de ele manter-se em silêncio em perguntas que não o autoincriminam. Isso talvez vá me ajudar no final dos trabalhos", afirmou o relator.

A confederação teve, ao mesmo tempo, negócios com empresas de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, e relações financeiras com políticos de Estados como Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão. Além dos elos regionais, tem forte atuação em Brasília Ela conta com assento no Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape), do governo federal. O representante é o deputado estadual Juscelino Miguel dos Anjos (Republicanos-PB).

A CBPA é uma das investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril. A entidade e seu presidente tiveram bens bloqueados. Para a CPI do INSS, a confederação de pesca é um dos "eixos da arquitetura criminosa desvelada pela Operação Sem Desconto e responsável por um impacto financeiro estimado em R$ 221,8 milhões subtraídos de forma contumaz e sistêmica dos benefícios de aposentados e pensionistas".

Outra suspeita apontada no relatório do Coaf diz respeito à movimentação de R$ 410 milhões na conta aberta em uma agência do Banco do Brasil em Ceilândia, periferia de Brasília, entre maio de 2024 e maio de 2025. No período, foram R$ 205,5 milhões em entradas e R$ 204,4 milhões em saídas.

Além de Abrãao Lincoln prendeu Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), e Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como intermediário do Careca do INSS - ambos por falso testemunho.

