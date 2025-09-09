Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

trama golpista

Dino acompanha Moraes e vota para condenar Bolsonaro e mais 7; placar está 2 a 0

Dino fez ressalvas em relação a três dos réus que ele considera que tiveram uma participação menor na trama golpista

estadão conteúdo

estadão conteúdo

09/09/2025 - 16h44
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou nesta terça-feira, 9, o relator, Alexandre de Moraes, para condenar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Mas Dino fez ressalvas em relação a três dos réus que ele considera que tiveram uma participação menor na trama golpista: o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Dino entende que as penas devem ser menores para eles.

A sessão de julgamento foi suspensa e será retomada na quarta-feira, às 9 horas, com o voto do ministro Luiz Fux.

A expectativa é que Fux apresente alguma divergência em relação à pena. Isso porque ele e Cristiano Zanin já defenderam, em julgamentos anteriores sobre a trama golpista, penas menores para os réus.

Já Cármen Lúcia, de acordo com advogados, deve acompanhar Moraes na íntegra.

A principal aposta das defesas é que dois dos crimes (abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado) devem absorver um ao outro e que as penas não podem ser somadas.

Dino refutou essa hipótese nesta terça. Mas a tese tem simpatia de Fux, que indicou que poderia votar nesse sentido quando a Primeira Turma recebeu a denúncia da PGR, em março.

Mais cedo, Moraes votou pela condenação dos oito réus. A calibragem das penas será discutida apenas depois do julgamento do mérito, caso haja condenação. Essa definição está prevista para o último dia de julgamento, na sexta-feira, 12.

Diferenças

No seu voto, o ministro Flávio Dino expôs uma divergência em seu voto em relação ao do ministro Alexandre de Moraes ao dizer que houve "níveis de culpabilidade" diferentes entre os réus da ação penal de tentativa de golpe de Estado.

Segundo Dino, o ex-presidente da República e o general Walter Braga Netto têm uma culpabilidade "bastante alta", mas indicou que aplicaria penas mais leves aos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e ao deputado Alexandre Ramagem.

"Não se cuida de fazer a dosimetria, mas adianto às partes, ao Ministério Público que os níveis de culpabilidade são diferentes E mais, essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença: em relação aos réus Jair Bolsonaro e Braga Netto, não há dúvida de que a culpabilidade é bastante alta, e portanto a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que elas exerciam. Do mesmo modo, digo que a culpabilidade é alta em relação a Anderson Torres, Almir Garnier e Mauro Cid, sendo que, em relação a Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, considero que há uma participação de menor importância", disse Dino.

O ministro afirmou que Ramagem "saiu do governo em março de 2022, portanto tem uma menor eficiência causal em relação aos eventos que se sucederam".

No caso de Heleno, Dino disse que "chamou a atenção que ele não participa das reuniões, ele não está nas reuniões". "Se foi por conta do Centrão, por conta de problemas pessoais, políticos, pouco importa. É um juízo objetivo", declarou.

Quanto a Paulo Sérgio, Dino afirmou que chegou a cogitar que houve "desistência" por parte do ex-ministro da Defesa - ou seja, de que ele teria se arrependido de um crime, por exemplo.

"Mas não está claro o que aconteceu no dia 14 de dezembro quanto à desistência ser por vontade própria. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Baptista Júnior e do general Freire Gomes, que o levaram à frustração do intento de subscrição do documento (minuta golpista). Mas considero relevante que ele tentou demover (Bolsonaro da ideia golpista) na hora derradeira", declarou o ministro do STF.

Segundo Dino, "Bolsonaro e Braga Netto eram quem de fato tinham domínio de todos os eventos que estão narrados nos autos e as ameaças aos ministros (Luís Roberto) Barroso, (Luiz) Fux, (Edson) Fachin, Alexandre (de Moraes) e à instituição".

Política

Soraya propõe quarentena de quatro anos a ex-diretores do Banco Central

Emenda à PEC 65 ocorre em meio à rejeição do negócio Master-BRB e ameaça de crise no setor

09/09/2025 17h05

Senadora Soraya Thronicke

Senadora Soraya Thronicke Agência Senado

Menos de 24 horas depois de o Banco Central anunciar que rejeitaria a proposta de aquisição do Banco de Brasília (BRB) pelo Banco Master, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia da instituição.

A sugestão amplia de seis meses para quatro anos o período de quarentena para ex-presidentes e diretores do BC antes de assumirem funções em empresas do setor financeiro reguladas ou fiscalizadas pela própria autarquia.

Durante esse intervalo, os ex-dirigentes teriam direito a remuneração equivalente ao salário do cargo que ocupavam por apenas um ano.

A medida, se incorporada ao relatório do senador Plínio Valério (PSDB-AM), atingiria também consultorias e atividades de lobby junto a empresas supervisionadas pelo BC ou que tenham passado por processos de intervenção, liquidação ou reestruturação conduzidos pela autarquia.

Segundo Soraya, o objetivo é coibir a chamada “porta giratória”, prática em que reguladores deixam a função pública e, em curto prazo, assumem postos de destaque no setor privado que antes fiscalizavam. Para a parlamentar, essa movimentação alimenta suspeitas de conflito de interesses, uso indevido de informações privilegiadas e enfraquece a confiança da sociedade na imparcialidade da autoridade monetária.

A iniciativa ocorre em um ambiente de tensão entre o Legislativo e o Banco Central. Às vésperas da decisão sobre o negócio Master-BRB, deputados do Centrão chegaram a pedir urgência na tramitação de um projeto que daria ao Congresso poder de demitir dirigentes da autarquia. Embora os autores tenham solicitado o arquivamento da proposta, o gesto foi interpretado como pressão política sobre o BC.

Em vídeo enviado por sua assessoria, Soraya reforçou a defesa não apenas da ampliação da quarentena, mas também da possibilidade de o Senado destituir integrantes da cúpula do BC.

“Se temos o poder de sabatinar e aprovar, precisamos ter o poder de retirar quando a confiança é quebrada”, disse.

Para ela, a independência do Banco Central não pode servir como escudo para interesses do grande capital financeiro.

“Há uma vergonhosa porta giratória que transforma o BC em trampolim para bancos privados. Em seis meses um diretor pode estar sentado na cadeira de uma instituição bilionária, negociando informações que acumulou enquanto servia ao Estado. Isso sim é um escândalo”, criticou.

A PEC 65, defendida pela cúpula do BC, segue parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que só colocará o tema em pauta quando houver consenso com o governo. O relator, Plínio Valério, disse ainda não ter analisado a proposta de Soraya, à espera de “desatar o nó com o governo”.

A sugestão da senadora se aproxima de outra proposta em tramitação no Senado, o Projeto de Lei Complementar 144, de autoria de Cid Gomes (PSB-CE), que também busca endurecer as regras de transição para ex-dirigentes do BC. Para o parlamentar, ampliar a quarentena “reduz conflitos de interesse e fortalece a imagem da instituição”. (Com Estadão Conteúdo)

JUSTIÇA

Juiz não reconhece pedido de Catan contra Correio do Estado

O parlamentar do PL tinha ingressado com ação de direito de resposta por reportagem publicada em outubro do ano passado

09/09/2025 16h25

O deputado estadual João Henrique Catan (PL)

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) Luciana Nassar/Alems

O juiz Renato Antonio de Liberali, da 11ª Vara Cível de Campo Grande, não reconheceu a ação de direito de resposta proposta pelo deputado estadual João Henrique Miranda Soares Catan (PL) contra o Correio do Estado pela publicação, no dia 18 de outubro do ano passado, da matéria “Bolsonaro promete ‘ripar’ do partido quem apoiar Rose em vez de Adriane”, em que o ex-presidente criticou o fato de o parlamentar declarar apoio à candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) a prefeita da Capital em detrimento da reeleição da atual prefeita Adriane Lopes (PP).

Na decisão, o magistrado escreveu que, “inicialmente, quanto aos embargos de declaração opostos, tenho que houve parcial perda de objeto, visto que já analisada a tutela de urgência, efetuada a citação da parte Requerida, apresentada contestação e impugnação à contestação, conforme relatado alhures”. 

Além disso, ele constatou que: “1) houve o mero encaminhamento de mensagens via aplicativo WhatApp (fl. 23), para um telefone que supostamente pertenceria à Central de Assinaturas do Requerido e, portanto, a parte Requerente não comprovou o envio da notificação via correspondência com aviso de recebimento (AR), para endereço que comprovadamente pertencesse à demandada, conforme exige a lei, e 2) tampouco decorreu o prazo de 7 dias conferido pela lei – veja que a publicação da notícia ocorreu em 18/10/2024 e a demanda foi proposta em 22/10/2024.”

Ainda conforme o juiz, “se a parte Requerida informa que somente tomou conhecimento da situação fática objeto da ação ao receber a carta de citação (fl. 93), cabe ao autor arcar com o ônus oriundo da escolha do meio utilizado para encaminhar a notificação – de modo que, não cumprido o requisito formal e essencial exigido pela lei (encaminhamento de correspondência com aviso de recebimento positivo), patente é a falta de interesse de agir”.

Diante da explanação, Renato Antonio de Liberali decidiu em desfavor do deputado estadual. “Uma vez que o Requerente não formulou pedido prévio extrajudicial, seguindo os exatos termos do art. 3º da Lei n. 13.188/2015, falta-lhe interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento do direito de resposta, único formulado na inicial (item 39 da petição, fls. 13-14)”, escreveu.

Além disso, ainda conforme a decisão, “por todo o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC”. “Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte Requerida, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”, escreveu.

ENTENDA O CASO

Na matéria publicada pelo Correio do Estado, após Bolsonaro ter sido informado que João Henrique Catan estava trabalhando em prol da candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) a prefeita de Campo Grande, mandou um áudio, ao qual a reportagem teve acesso, em que classificou como “sacanagem” o fato de parte da militância do PL estar pedindo voto para a candidata adversária.

“Já fiquei sabendo que tem gente nossa trabalhando contra, e esse pessoal tem de ripar do PL em 2026. Essa gente tem de sair do partido. Eu até aceito que fique neutro, mas bater na nossa gente, aí está de sacanagem”, declarou Bolsonaro.

Na época dos fatos, o Correio do Estado procurou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para ouvir dele uma posição oficial sobre a questão envolvendo Catan e a candidata apoiada pelo partido em Campo Grande. “Ele [Catan] já me ligou umas 10 vezes e eu não consegui atender”, disse.

Valdemar Costa Neto afirmou que pretendia conversar com o parlamentar sobre essa situação, pois um filiado ao PL não pode fazer campanha contra uma candidata que tem o apoio oficial da legenda. A reportagem solicitou ao presidente nacional do PL para retornar quando tivesse falado com Catan, entretanto, até o fechamento da matéria, o Correio do Estado não obteve retorno.

