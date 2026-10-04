Eduardo Riedel é reeleito governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PP) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul, no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo (4). José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do Republicanos, é o vice.
Com 79% das urnas apuradas às 17h29, Riedel obteve 67,29% dos votos válidos, contra 23,07% de Fábio Trad (PT), segundo colocado no pleito. Com o resultado, Eduardo Riedel está matematicamente reeleito.
Na sequência, aparecem Joaõ Henrique Catan (Novo), com 7,47%; Delcidio Amaral (PRD), com 1,09%; Economista Renato Gomes (DC), com 0,44%; Lucien Rezende (PSOL), com 0,34%; Daniel Lemes (PCO), com 0,16%; e Jeferson Bezerra (Agir), com 0,07%.
Com a vitória no primeiro turno, Riedel comandará o Executivo Estadual por mais quatro anos, de 2027 a 2030.
Riedel acompanhou a apuração dos votos em casa, com a família e amigos, além da senadora Tereza Cristina e os candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.
Ainda hoje, ele concederá a primeira entrevista como governador reeleito no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).
Pela manhã, ao votar, Riedel manteve cautela em relação à vitória já no primeiro turno, afirmando que aguardaria o resultado das urnas, mas ressaltou que considera "dever cumprido" o primeiro mandado.
"Acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que o Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil é fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente", disse.
Na visão do governador, a disputa presidencial está indefinida e há uma tensão em torno dessa indefinição. Porém, apesar disso, ele diz que tem um sentimento positivo para ganhar as eleições com o Flávio Bolsonaro (PL).
"A política se faz com diálogo e é assim que se constrói a democracia. Fiz uma campanha propositiva, percorri todos os 79 municípios do Estado e sei o que cada um precisa", disse, após a votação.
Quem é Riedel?
O empresário Eduardo Riedel, de 57 anos, foi candidato da federação União Progressista, que reúne União Brasil, PP, PL e federação PSDB Cidadania, com Pode, Avante, Republicanos, PSD e MDB.
O deputado estadual Barbosinha, do PP, é o vice.
Natural do Rio de Janeiro (RJ), formou-se em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Realizou, também, mestrado em zootecnia na Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal (SP).
Casou-se em 1994 com Mônica Morais e hoje possui dois filhos: Marcela e Rafael.
Em 1995, o então candidato assumiu a gestão da propriedade rural da família, em Maracaju, adquirindo experiência em gestão. Desde então, passou a assumir cargos relacionados à administração.
Em 2022, venceu a eleição para governador de Mato Grosso do Sul, derrotando Capitão Contar no segundo turno.