Eduardo Riedel é reeleito governador de Mato Grosso do Sul - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Eduardo Riedel (PP) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul, no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo (4). José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do Republicanos, é o vice.

Com 79% das urnas apuradas às 17h29, Riedel obteve 67,29% dos votos válidos, contra 23,07% de Fábio Trad (PT), segundo colocado no pleito. Com o resultado, Eduardo Riedel está matematicamente reeleito.

Na sequência, aparecem Joaõ Henrique Catan (Novo), com 7,47%; Delcidio Amaral (PRD), com 1,09%; Economista Renato Gomes (DC), com 0,44%; Lucien Rezende (PSOL), com 0,34%; Daniel Lemes (PCO), com 0,16%; e Jeferson Bezerra (Agir), com 0,07%.

Com a vitória no primeiro turno, Riedel comandará o Executivo Estadual por mais quatro anos, de 2027 a 2030.

Riedel acompanhou a apuração dos votos em casa, com a família e amigos, além da senadora Tereza Cristina e os candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

Ainda hoje, ele concederá a primeira entrevista como governador reeleito no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Pela manhã, ao votar, Riedel manteve cautela em relação à vitória já no primeiro turno, afirmando que aguardaria o resultado das urnas, mas ressaltou que considera "dever cumprido" o primeiro mandado.

"Acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que o Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil é fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente", disse.

Na visão do governador, a disputa presidencial está indefinida e há uma tensão em torno dessa indefinição. Porém, apesar disso, ele diz que tem um sentimento positivo para ganhar as eleições com o Flávio Bolsonaro (PL).

"A política se faz com diálogo e é assim que se constrói a democracia. Fiz uma campanha propositiva, percorri todos os 79 municípios do Estado e sei o que cada um precisa", disse, após a votação.

Quem é Riedel?

O empresário Eduardo Riedel, de 57 anos, foi candidato da federação União Progressista, que reúne União Brasil, PP, PL e federação PSDB Cidadania, com Pode, Avante, Republicanos, PSD e MDB.

O deputado estadual Barbosinha, do PP, é o vice.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), formou-se em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Realizou, também, mestrado em zootecnia na Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal (SP).

Casou-se em 1994 com Mônica Morais e hoje possui dois filhos: Marcela e Rafael.

Em 1995, o então candidato assumiu a gestão da propriedade rural da família, em Maracaju, adquirindo experiência em gestão. Desde então, passou a assumir cargos relacionados à administração.

Em 2022, venceu a eleição para governador de Mato Grosso do Sul, derrotando Capitão Contar no segundo turno.