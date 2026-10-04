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Política

primeiro turno

Eduardo Riedel é reeleito governador de Mato Grosso do Sul

Governador venceu os adversários no primeiro turno e comandará o Executivo Estadual por mais quatro anos, de 2027 a 2030

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/10/2026 - 17h29
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Eduardo Riedel (PP) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul, no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo (4). José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do Republicanos, é o vice.

Com 79% das urnas apuradas às 17h29, Riedel obteve 67,29% dos votos válidos, contra 23,07% de Fábio Trad (PT), segundo colocado no pleito. Com o resultado, Eduardo Riedel está matematicamente reeleito.

Na sequência, aparecem Joaõ Henrique Catan (Novo), com 7,47%; Delcidio Amaral (PRD), com 1,09%; Economista Renato Gomes (DC), com 0,44%; Lucien Rezende (PSOL), com 0,34%; Daniel Lemes (PCO), com 0,16%; e Jeferson Bezerra (Agir), com 0,07%.

Com a vitória no primeiro turno, Riedel comandará o Executivo Estadual por mais quatro anos, de 2027 a 2030.

Riedel acompanhou a apuração dos votos em casa, com a família e amigos, além da senadora Tereza Cristina e os candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

Ainda hoje, ele concederá a primeira entrevista como governador reeleito no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Pela manhã, ao votar, Riedel manteve cautela em relação à vitória já no primeiro turno, afirmando que aguardaria o resultado das urnas, mas ressaltou que considera "dever cumprido" o primeiro mandado.

"Acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que o Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil é fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente", disse.

Na visão do governador, a disputa presidencial está indefinida e há uma tensão em torno dessa indefinição. Porém, apesar disso, ele diz que tem  um sentimento positivo para ganhar as eleições com o Flávio Bolsonaro (PL).

"A política se faz com diálogo e é assim que se constrói a democracia. Fiz uma campanha propositiva, percorri todos os 79 municípios do Estado e sei o que cada um precisa", disse, após a votação.

Quem é Riedel?

O empresário Eduardo Riedel, de 57 anos, foi candidato da federação União Progressista, que reúne União Brasil, PP, PL e federação PSDB Cidadania, com Pode, Avante, Republicanos, PSD e MDB.

O deputado estadual Barbosinha, do PP, é o vice.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), formou-se em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Realizou, também, mestrado em zootecnia na Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal (SP).

Casou-se em 1994 com Mônica Morais e hoje possui dois filhos: Marcela e Rafael.

Em 1995, o então candidato assumiu a gestão da propriedade rural da família, em Maracaju, adquirindo experiência em gestão. Desde então, passou a assumir cargos relacionados à administração.

Em 2022, venceu a eleição para governador de Mato Grosso do Sul, derrotando Capitão Contar no segundo turno.

Reeleição em MS

Riedel celebra reeleição e promete ampliar inclusão e investimentos em MS

Após vitória nas urnas, governador agradece confiança dos sul-mato-grossenses e diz que novo mandato terá foco em educação, infraestrutura, saneamento e desenvolvimento.

04/10/2026 18h32

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Reeleito governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel fala à imprensa após a confirmação da vitória nas urnas neste domingo (4).

Reeleito governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel fala à imprensa após a confirmação da vitória nas urnas neste domingo (4). Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Reeleito governador de Mato Grosso do Sul neste domingo (4), Eduardo Riedel afirmou, após a confirmação da vitória nas urnas, que o resultado representa a confiança da população no trabalho desenvolvido ao longo do primeiro mandato.

Na casa do governador reeleito, em Campo Grande, durante discurso após a divulgação do resultado, ele agradeceu aos sul-mato-grossenses, destacou o apoio recebido durante a campanha e afirmou que pretende dar sequência ao projeto iniciado nos últimos quatro anos.

“Só cabe agradecer à comunidade sul-mato-grossense pela confiança depositada no nosso trabalho. Nós nos dedicamos o máximo possível e estou muito feliz por todo o time que nos apoiou. Agora, queremos dar sequência a esse trabalho”, afirmou.

Reeleito governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel fala à imprensa após a confirmação da vitória nas urnas neste domingo (4).Riedel afirmou que o segundo mandato terá continuidade de investimentos em educação, infraestrutura, saneamento e desenvolvimento econômico. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Ao comentar as prioridades do segundo mandato, Riedel voltou a defender o crescimento econômico aliado à educação como principal caminho para ampliar a inclusão social no Estado, especialmente entre a população de menor renda.

“A gente sempre fala que a fórmula para a inclusão das pessoas, principalmente daquelas que estão nas faixas de menor renda, é o crescimento com educação. É promover políticas públicas, fortalecer a universidade e criar um ambiente de prosperidade. Esse é o nosso foco”, declarou.

Segundo o governador, a estratégia para os próximos quatro anos também passa pela manutenção dos investimentos em infraestrutura e saneamento, com atuação conjunta entre o Governo do Estado e os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Vamos seguir fazendo investimentos em infraestrutura e saneamento, em parceria com os 79 municípios, para que Mato Grosso do Sul continue crescendo ainda mais, acima da média nacional”, disse.

Riedel também associou o avanço econômico do Estado à manutenção do equilíbrio das contas públicas e à capacidade de atrair novos investimentos.

Para ele, responsabilidade fiscal e competitividade são pilares fundamentais para sustentar o ritmo de crescimento observado nos últimos anos.

“Estou muito feliz com esse processo de desenvolvimento, feito com muita responsabilidade fiscal, um nível alto de investimentos e competitividade para quem empreende aqui no nosso Estado”, afirmou.

O governador acrescentou que o objetivo do segundo mandato será fazer com que os resultados do crescimento econômico alcancem uma parcela cada vez maior da população.

“Queremos continuar incluindo cada vez mais pessoas nesse processo. É esse o caminho que Mato Grosso do Sul vai seguir”, completou.

Com a reeleição confirmada, Riedel inicia em janeiro de 2027 o segundo mandato consecutivo à frente do Governo de Mato Grosso do Sul.

Segundo Riedel, a nova gestão terá como eixos centrais a educação, a infraestrutura, o saneamento, a atração de investimentos e a ampliação das oportunidades para a população de menor renda.

 

eleições 2026

Capitão Contar e Reinaldo Azambuja são eleitos senadores em Mato Grosso do Sul

Mandado de senador é de oito anos e os dois eleitos ficarão nos cargos de 2027 a 2034

04/10/2026 17h31

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Capitão Contar e Reinaldo Azambuja, do PL

Capitão Contar e Reinaldo Azambuja, do PL Reprodução

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O ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-deputado estadual Capitão Contar, ambos do PL, foram eleitos para ocupar as duas vagas para o Senado por Mato Grosso do Sul. O mandado vale por oito anos, de 2027 a 2034.

Azambuja registrou 34,58% dos votos válidos, enquanto Contar teve 33,48% às 17h31, com 80% das urnas apuradas, o que os coloca como matematicamente eleitos.

O deputado federal Vander Loubet ficou atrás de ambos, com 13,27%, seguido pela senadora Soraya Thronicke (PSB) com 12,81%, pelo advogado Roberto Oshiro (Novo), com 4,15%, por Beto do Movimento (PSOL), com 0,72%, por Valter da Comagran (PRD), com 0,62%, por Luiz Lemes (DC), com 0,20%,  e Valderi Garcia (PCO), com 0,12% cada.

Os porcentuais consideram a soma do primeiro e do segundo voto para senador.

Os dois candidatos ainda não se pronunciaram após o resultado das eleições.

Durante a votação, pela manhã, Capitão Contar classificou a trajetória eleitoral como pautada pela transparência

“Me encontro num momento com muito mais maturidade. A gente aprendeu muito na última campanha", disse, se referindo ao pleito de 2022, quando concorreu ao governo e foi derrotado no segundo turno por Eduardo Riedel.

Já Reinaldo Azambuja se mostrou confiante com o resultado e fez longas críticas ao Judiciário.

“Tá muito confuso, decisões monocráticas, decisões equivocadas, é ministro sob suspeição e isso vai passar com certeza pelo próximo Senado, que eu não tenho dúvida vai ter coragem de a gente estabelecer realmente o regramento que diz na Constituição Brasileira”, afirmou.

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