Eduardo Riedel escolhe Frederico Felini como novo secretário de Administração

Cumprindo o que prometeu, o governador Eduardo Riedel (PSDB) escolheu seu novo secretário de Administração, que deve ser nomeado no Diário Oficial desta terça-feira (6).

Frederico Felini, advogado especializado em administração pública e até então secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), deverá assumir a pasta.

Ele troca de lugar com Ana Carolina Araujo Nardes, que foi titular da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso do Sul (Sad) por dois anos e meio, durante a gestão de Reinaldo Azambuja (2014-2022) e no primeiro ano de mandato de Eduardo Riedel, quando foi reconduzida à pasta.

Dança das Cadeiras

No dia 26 de janeiro, o Correio do Estado antecipou as mudanças no Governo, que tiveram início com o anúncio de Rodrigo Perez Ramos como o novo titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) no lugar do deputado estadual licenciado Pedro Arlei Caravina, que deixou a Pasta para reassumir a cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

João César Mattogrosso foi anunciado no cargo de secretário-adjunto na Casa Civil, substituindo Flávio Britto, que foi exonerado após ser alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Turn Off, em novembro de 2023.

Na ocasião, Riedel já havia confirmado a saída de Ana Carolina Araujo Nardes, mas sem anunciar quem assumiria a Secretaria de Administração.

Assine o Correio do Estado.