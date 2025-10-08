Em Campo Grande, Janja debate impactos climáticos no Pantanal

INTERCÂMBIO

O conselheiro do TCE-MS está em Porto Alegre (RS) para tratar da colaboração interestadual na área da educação

Durante encontro com o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron de Moraes, em Porto Alegre (RS), o conselheiro Jerson Domingos, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), apresentou o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), que busca a implementação de políticas públicas voltadas a crianças de zero a 6 anos de idade, com foco na promoção e na garantia de seus direitos.



“Quero agradecer imensamente ao secretário Sandro Caron por nos receber aqui no Rio Grande do Sul, um estado que tem os costumes e a cultura muito parecidos com os de Mato Grosso do Sul. Por isso, a prioridade de vir até aqui conversar e trazer a experiência do nosso Estado para suprir as necessidades, quanto às vagas e ideias, na formação de pessoas com uma personalidade voltada aos conceitos religiosos e aos conceitos das nossas obrigações com a nossa Constituição”, disse Jerson Domingos.



O conselheiro ainda aproveitou para convidar o secretário de Segurança Pública do Rio Grande ao TCE-MS para conhecer de perto a execução do PPI nos municípios de Mato Grosso do Sul. “Nós temos avançado em relação a encontrar soluções para os problemas da primeira infância. Nesse sentido, será um prazer receber o delegado Sandro Caron e toda a sua equipe para trocarmos informações. E, dessa forma, cada vez mais, tentar fazer o Brasil que todos nós queremos”, projetou.



Jerson Domingos reforçou que é preciso conscientizar a classe política de que a primeira infância é o momento mais importante para se investir na educação para que, no futuro, não se tenha que investir em presídios. “Ou seja, podemos investir agora ou deixar para depois, gastando mais dinheiro público e naquilo que não se deveria gastar. Precisamos investir em pessoas, em formar melhores personalidades, melhores cidadãos. Eu quero, daqui 20 anos, um secretário muito mais eficiente do que você”, ressaltou.



O delegado de Polícia Civil Sandro Caron reforçou que sabe dos laços históricos, culturais, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. “Eu agradeço ao senhor por ter vindo aqui nos passar essa experiência, esse programa com foco na primeira infância. Embora seja um profissional da área de segurança, eu sou um entusiasta do investimento na educação, pois é o que vai melhorar o Estado como um todo, inclusive também na área de segurança pública”, argumentou.



O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul parabenizou o conselheiro Jerson Domingos. “Foi um privilégio para a gente e, com certeza, vamos querer conhecer ainda mais o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI) porque acredito que é algo de ponta hoje no Brasil. Parabéns ao TCE-MS e muito obrigado ao conselheiro Jerson Domingos, que criou o PPI quando era presidente da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Goiás

O conselheiro Jerson Domingos também já compartilhou a experiência do TCE-MS com as políticas voltadas à Primeira Infância em Goiás durante o 6º Seminário da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da Região Centro-Oeste (UNCME) e o 16º Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação de Goiás.



A palestra de abertura dos seminários foi ministrada pelo vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, a convite do presidente da UNCME, conselheiro Manuel Humberto Gonzaga Lima. O conselheiro esteve acompanhado de Daniel Goulart, coordenador do Pacto pela Primeira Infância do TCE-GO.



Durante a apresentação, Jerson Domingos que também é presidente do Comitê do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), destacou a importância da cooperação entre os Tribunais de Contas e os Conselhos Municipais de Educação na promoção de políticas públicas eficazes para a Primeira Infância.



“Trago o abraço de Mato Grosso do Sul ao estado de Goiás e também ao estado de Mato Grosso. Agradeço por nos oportunizar apresentar o que já construímos no nosso estado. Essa troca de ideias nos permite aprender conjuntamente, com um único objetivo: fazer da sociedade o que todos nós desejamos — a instrução e o desenvolvimento pleno da primeira infância”, declarou.



O Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), desenvolvido pelo TCE-MS, tem se consolidado como referência nacional e inspirado outras Cortes de Contas na implementação de ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento das crianças em seus primeiros anos de vida.

