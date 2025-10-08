Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em Campo Grande, Janja debate impactos climáticos no Pantanal

Visita foi acompanhada pelas ministras Simone Tebet e Sônia Guajajara

Alison Silva e Laura Brasil

08/10/2025 - 15h00
A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, cumpre agenda em Campo Grande nesta quarta-feira (8) com foco em ações de enfrentamento às mudanças climáticas e na preservação do bioma Pantanal. Pela manhã, ela visitou o Instituto Tamanduá, organização referência em pesquisa e conservação de espécies como tamanduás, antas, ariranhas e araras-azuis.

A visita faz parte do projeto “Vozes dos Biomas”, que percorre diferentes regiões do país reunindo especialistas e comunidades locais para debater soluções de transição justa e sustentável.

Por lá, Janja foi recebida pela presidente do instituto, Flávia Miranda, e um grupo de mulheres cientistas que apresentaram pesquisas sobre a fauna pantaneira e relataram os efeitos da crise climática no comportamento e habitat dos animais.

Cabe destacar que o Instituto Tamanduá, criado em 2005, desenvolve projetos voltados à educação ambiental, políticas públicas e conservação da biodiversidade, atuando em parceria com instituições nacionais e internacionais.

Durante a tarde, a primeira-dama participa da oficina Vozes dos Biomas, realizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O encontro, voltado ao bioma Pantanal, integra uma série de debates regionais organizados pelas enviadas especiais da COP30 — Jurema Werneck (Mulheres, Igualdade Racial e Periferias) e Denise Dora (Direitos Humanos e Transição Justa).

Cada etapa do projeto resultará em uma carta com propostas práticas para enfrentar a crise climática, que será entregue à Presidência da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, evento nacional acontecerá em novembro de 2025 em Belém. 

A agenda em Campo Grande conta ainda com a presença das ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), que acompanham a primeira-dama nas ações preparatórias para a conferência.

INTERCÂMBIO

Jerson Domingos apresenta programa sobre Primeira Infância no RS

O conselheiro do TCE-MS está em Porto Alegre (RS) para tratar da colaboração interestadual na área da educação

07/10/2025 17h32

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, e o conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do TCE-MS, durante encontro em Porto Alegre (RS)

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, e o conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do TCE-MS, durante encontro em Porto Alegre (RS) Reprodução

Durante encontro com o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron de Moraes, em Porto Alegre (RS), o conselheiro Jerson Domingos, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), apresentou o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), que busca a implementação de políticas públicas voltadas a crianças de zero a 6 anos de idade, com foco na promoção e na garantia de seus direitos.
 
“Quero agradecer imensamente ao secretário Sandro Caron por nos receber aqui no Rio Grande do Sul, um estado que tem os costumes e a cultura muito parecidos com os de Mato Grosso do Sul. Por isso, a prioridade de vir até aqui conversar e trazer a experiência do nosso Estado para suprir as necessidades, quanto às vagas e ideias, na formação de pessoas com uma personalidade voltada aos conceitos religiosos e aos conceitos das nossas obrigações com a nossa Constituição”, disse Jerson Domingos.
 
O conselheiro ainda aproveitou para convidar o secretário de Segurança Pública do Rio Grande ao TCE-MS para conhecer de perto a execução do PPI nos municípios de Mato Grosso do Sul. “Nós temos avançado em relação a encontrar soluções para os problemas da primeira infância. Nesse sentido, será um prazer receber o delegado Sandro Caron e toda a sua equipe para trocarmos informações. E, dessa forma, cada vez mais, tentar fazer o Brasil que todos nós queremos”, projetou.
 
Jerson Domingos reforçou que é preciso conscientizar a classe política de que a primeira infância é o momento mais importante para se investir na educação para que, no futuro, não se tenha que investir em presídios. “Ou seja, podemos investir agora ou deixar para depois, gastando mais dinheiro público e naquilo que não se deveria gastar. Precisamos investir em pessoas, em formar melhores personalidades, melhores cidadãos. Eu quero, daqui 20 anos, um secretário muito mais eficiente do que você”, ressaltou.
 
O delegado de Polícia Civil Sandro Caron reforçou que sabe dos laços históricos, culturais, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. “Eu agradeço ao senhor por ter vindo aqui nos passar essa experiência, esse programa com foco na primeira infância. Embora seja um profissional da área de segurança, eu sou um entusiasta do investimento na educação, pois é o que vai melhorar o Estado como um todo, inclusive também na área de segurança pública”, argumentou.
 
O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul parabenizou o conselheiro Jerson Domingos. “Foi um privilégio para a gente e, com certeza, vamos querer conhecer ainda mais o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI) porque acredito que é algo de ponta hoje no Brasil. Parabéns ao TCE-MS e muito obrigado ao conselheiro Jerson Domingos, que criou o PPI quando era presidente da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Goiás

O conselheiro Jerson Domingos também já compartilhou a experiência do TCE-MS com as políticas voltadas à Primeira Infância em Goiás durante o 6º Seminário da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da Região Centro-Oeste (UNCME) e o 16º Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação de Goiás.
 
A palestra de abertura dos seminários foi ministrada pelo vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, a convite do presidente da UNCME, conselheiro Manuel Humberto Gonzaga Lima. O conselheiro esteve acompanhado de Daniel Goulart, coordenador do Pacto pela Primeira Infância do TCE-GO.
 
Durante a apresentação, Jerson Domingos que também é presidente do Comitê do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), destacou a importância da cooperação entre os Tribunais de Contas e os Conselhos Municipais de Educação na promoção de políticas públicas eficazes para a Primeira Infância.
 
“Trago o abraço de Mato Grosso do Sul ao estado de Goiás e também ao estado de Mato Grosso. Agradeço por nos oportunizar apresentar o que já construímos no nosso estado. Essa troca de ideias nos permite aprender conjuntamente, com um único objetivo: fazer da sociedade o que todos nós desejamos — a instrução e o desenvolvimento pleno da primeira infância”, declarou.
 
O Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), desenvolvido pelo TCE-MS, tem se consolidado como referência nacional e inspirado outras Cortes de Contas na implementação de ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento das crianças em seus primeiros anos de vida.

Política

Com dois processos no Conselho de Ética, Pollon diz que punições "enfraquecem a democracia"

O parlamentar deve responder por dois processos instaurados pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por envolvimento em eventos no mês de agosto

07/10/2025 17h15

Pollon defende atos como legítimos em nota

Pollon defende atos como legítimos em nota Divulgação

Após a abertura de dois processos na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Pollon (PL) divulgou uma nota reafirmando a legalidade e a legitimidade constitucional de suas ações parlamentares. 

“Qualquer tentativa de penalidade não atinge apenas a minha pessoa, mas atinge diretamente as prerrogativas parlamentares e, por consequência, enfraquece o Parlamento e os pilares da nossa democracia representativa”, declarou Pollon. 

Segundo o parlamentar, os dois processos são atos distintos, de natureza política, e estão amparados pelas garantias previstas na Constituição Federal. 

Ele também afirmou que “confia no processo legal, na imparcialidade dos membros do Conselho de Ética e na solidez das instituições democráticas”, reforçando seguirá “firme na missão confiada pelo povo de Mato Grosso do Sul e do Brasil, em defesa da liberdade, da justiça e dos valores que sustentam a nação”. 

Procedimentos

O primeiro procedimento diz respeito a um discurso pró-anistia realizado no dia 3 de agosto, em Campo Grande. 

A fala, feita fora do ambiente institucional da Câmara, foi usada como base para a representação, juntamente com outros episódios envolvendo o deputado, como a participação no motim que ocupou o plenário da Câmara, no mesmo mês. 

Pollon alegou, na época, que, por se tratar de uma manifestação pacífica e fora do ambiente da Casa, seu discurso estaria protegido pela imunidade parlamentar. Em defesa, ainda argumenta que o ato foi político e legítimo, típico de atividade parlamentar.

A penalidade deliberada é a suspensão de mandato por trinta dias.

“Discursar é não apenas um direito, mas uma das funções essenciais do mandato, atividade indispensável à democracia e integralmente protegida pela Constituição, independente do conteúdo da fala”, afirmou. 

O segundo procedimento está relacionado à ocupação simbólica da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, durante um ato de obstrução política, deliberando a penalidade de suspensão do mandato por noventa dias. 

Pollon defende que a obstrução é um instrumento legítimo de debate, amplamente utilizado por diferentes partidos ao longo dos anos. 

“Não se trata de ofensa à ordem, mas do exercício do debate político, parte vital do funcionamento do Parlamento”, ressaltou. 

De acordo com o Conselho de Ética, as atitudes do parlamentar configuram “procedimento incompatível com o decoro parlamentar”. 

Além de Marcos Pollon, Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) também tiveram processos abertos. Eles são acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto.

O presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), informou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu juntar as representações da Mesa Diretora contra os três deputados, por isso serão analisadas em conjunto. Somente o procedimento contra Marcos Pollon por discurso feito em Campo Grande caminhará de forma separada.

