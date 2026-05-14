Um dia após Bolsonaro virar réu, Vorcaro aceitou recebê-lo em casa para ver documentário

Flávio Bolsonaro pediu ajuda para Daniel Vorcaro para ajudar a bancar filme sobre seu pai - Fotomontagem

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Um dia após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter se tornado réu por tentativa de golpe, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, aceitou recebê-lo em sua mansão em Brasília para assistirem juntos a um documentário, em março de 2025. É o que aponta conversas privadas divulgadas pelo Intercept Brasil.

Conforme o Intercept, o banqueiro autorizou a organização do encontro, que seria parte do plano para contar com o apoio de Vorcaro para financiar a produção de “Dark Horse”, filme que conta a história de Jair Bolsonaro.

Ainda segundo as mensagens obtidas pelo site, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) sabiam do encontro.

As conversas não deixam claro se o encontro entre Bolsonaro e Vorcaro chegou de fato a ocorrer.

A pedido de Mario Frias, Thiago Miranda, fundador e sócio do Portal Leo Dias, fez a ponte com Vorcaro, sugerindo o encontro ao banqueiro no dia 27 de março do ano passado.

Na mensagem, Miranda enviou um print de uma conversa com Frias, onde o deputado afirmava que o encontro faria muita diferença para o ex-presidente.

“Flavio e Mario me pediram isso. Querem levar o presidente na sua casa para assistirem juntos com vc o documentário”, explicou Miranda a Vorcaro.

O banqueiro concordou em marcar o encontro e Miranda pediu duas opções de data para a semana seguinte, entre os dias 30 de março e 5 de abril.

A troca de mensagens ocorreu um dia depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados por tentativa de golpe de estado em 2022. Seis meses depois, em 11 de setembro de 2025, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

Ao Intercept, a defesa de Bolsonaro disse que ele não pode se manifestar por estar preso.

Já Flávio Bolsonaro disse, em nora, que o encontro não aconteceu e que ele não participou da organização da reunião. No entanto, o senador disse que “o objetivo da exibição do documentário era apresentar parte da história que deveria ser retratada no filme, sem qualquer outra finalidade política ou pessoal”.

Por fim, Flávio afirmu que sua“interlocução com o banqueiro teve única e exclusivamente a finalidade de buscar investimento para o filme sobre a história” do meu pai”.

A defesa de Thiago Miranda também disse que a “ideia da proposta de encontro era apresentar ao investidor as linhas gerais do conteúdo do filme que é em parte a mesma história do documentário”.

Nas conversas não é citado qual documentário seria assistido, mas a hipótese é de que fosse “A Colisão dos Destinos”, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira (14) e retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro por meio de relatos de familiares, amigos e aliados.