Em meio a divergências no PT, Camila Jara cita apoio de Lula e reafirma pré-candidatura

Em meio a divergências quanto a quem deve concorrer as eleições para a Prefeitura de Campo Grande neste ano, a deputada federal de Mato Grosso do Sul, Camila Jara se reafirmou como pré-candidata do partido.

Camila divulgou uma nota após o deputado estadual Zeca do PT manifestar que não estaria 100% de acordo com a pré-candidatura dela e sugerir a reabertura de um diálogo para se chegar a um outro nome ou uma possível aliança com outros partidos.

Ela foi anunciada como pré-candidata em outubro do ano passado, mas não pontua na frente em nenhuma das pesquisas eleitorais já divulgadas publicamente.

Na nota, Camila afirma que "será candidata oficialmente para disputar as eleições de 2024" e cita apoio do presidente Lula e outros nomes influentes no PT nacional.

"A esperança por uma Campo Grande mais justa e menos desigual é ansiada e apoiada pela militância orgânica do PT, pelos diretórios municipal e estadual, pela Juventude Nacional do PT, pelos ministros Alexandre Padilha, Márcio Macedo e Fernando Haddad e pelo próprio presidente Lula, que apostam na renovação com qualidade ideológica, postura de diálogo e renovação", diz.

Ela afirma ainda que é hora do PT disputar a prefeitura e oferecer um projeto político que possa ampliar "as transformações sociais promovidas pelo governo federal".

Camila relembra ainda que colocou seu nome à disposição do partido no ano passado e que já foi anunciada como pré-candidata a sucessão da prefeitura de Campo Grande.

Com relação às divergências e possibilidade de um novo nome ser definido pelo partido, ou até o apoio a outro candidato, como Rose Modesto (União Brasil), Camila afirma que o seu nome foi definido através de uma construção coletiva e qualquer projeto deve passar pelo mesmo processo.

"A pré-candidata defende que qualquer projeto que passe pela disputa majoritária tenha consenso para ser construído coletivamente e pensado para suprir as carências e os anseios da população. O PT tem, desde a sua fundação, a unificação em torno de um projeto que contemple as diversas vozes que compõem o espírito do partido. Esse espírito deve nortear as decisões das lideranças em todas as esferas", diz a nota.

Por fim, a deputada defende a renovação da esquerda regional.