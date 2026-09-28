Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

A 6 dias da eleição

Em MS, 92,6% não sabem para quem dar segundo voto ao Senado

Pesquisa espontânea do IPR/Correio do Estado ainda mostra que 76,79% não sabem dizer a quem pretendem dar o 1º voto

Daniel Pedra

Daniel Pedra

28/09/2026 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A seis dias do primeiro turno das eleições, 92,60% dos eleitores de Mato Grosso do Sul ainda não sabem apontar espontaneamente a quem pretendem dar o segundo voto ao Senado. 
O índice chama a atenção porque, neste ano, cada eleitor terá direito a escolher dois candidatos diferentes para representar o Estado no Senado.

O levantamento Instituto de Pesquisa Resultado (IPR)/Correio do Estado mostra que a indefinição também é elevada em relação à primeira escolha, embora em proporção menor: 76,79% dos entrevistados não souberam dizer espontaneamente a quem pretendem dar o primeiro voto.

A diferença de quase 16 pontos porcentuais entre os dois índices evidencia que a segunda escolha está ainda menos consolidada. 

Enquanto pouco mais de 23% dos entrevistados citaram algum candidato, branco ou nulo para o primeiro voto, apenas cerca de 7% fizeram o mesmo quando questionados sobre a segunda opção.

No caso do segundo voto, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) foi citado por 2,81% dos entrevistados, enquanto o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL) aparece com 1,53%, seguido pela senadora Soraya Thronicke (PSB), com 0,77%, e pelo advogado Roberto Oshiro (Novo) e pelo deputado federal Vander Loubet (PT) com 0,13% cada.

Já no caso do primeiro voto Capitão Contar aparece com 7,53%, seguido por Reinaldo Azambuja, com 6,76%, enquanto Soraya Thronicke e Vander Loubet registram 3,06% cada e Luiz Lemes (DC) e Roberto Oshiro foram mencionados por 0,26% cada. 

Além disso, a ex-ministra Simone Tebet (PSB), que vai concorrer por São Paulo, e Valter da Comagran (PRD) receberam 0,13% das citações cada.

ANÁLISES

Para o cientista político Daniel Miranda, o elevado porcentual de eleitores que ainda não aponta candidatos ao Senado é compatível com uma característica das eleições para cargos legislativos: boa parte das escolhas ocorre nos últimos dias da campanha.

"Nas eleições para os legislativos, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, a maioria dos eleitores define seus candidatos na reta final da campanha", afirmou.

Segundo Miranda, as disputas para cargos do Executivo costumam concentrar maior atenção do eleitorado por causa do peso político, da exposição durante a campanha e da maior presença cotidiana de governadores e do presidente da República no noticiário.

"Em geral, as disputas para o Executivo atraem mais atenção, devido ao peso político de tais cargos, ao maior tempo de horário eleitoral destinado a eles e à maior visibilidade, cotidiana e nos noticiários, que governadores e presidente da República têm", explicou.

Nesse contexto, conforme ele, não surpreende que uma parcela expressiva dos eleitores ainda não tenha fechado os dois votos para o Senado.

"É normal as pessoas não apenas não terem definido seu voto ainda, como sequer saberem todos os cargos em disputa nas eleições deste ano", disse.

Miranda avalia que essa definição deve se intensificar justamente nos últimos dias antes da votação. "Somente bem próximo do dia da eleição é que as pessoas vão definir suas preferências eleitorais e, aí sim, os indecisos vão se decidir", afirmou.

ESPAÇO PARA MUDAR

O cientista político Tércio Albuquerque também chama a atenção para o tamanho do grupo que ainda não definiu espontaneamente o segundo voto e, para ele, o porcentual recomenda cautela em interpretações de que a distribuição das duas cadeiras já estaria definida antes da votação.

"Essa indefinição dos eleitores de Mato Grosso do Sul quanto a quem seria o seu candidato a senador coloca um pouco de água fria nessa fervura que criava uma situação em que somente o PL teria essa possibilidade de eleger os dois senadores", analisou.

Na avaliação dele, os últimos dias de campanha ganham ainda mais importância diante da quantidade de eleitores que não aponta espontaneamente uma segunda opção. 

"Assim, a depender da campanha que for desenvolvida pelos candidatos, dos apoios dos candidatos à Presidência e ainda dos apoios que possam efetivamente receber nesta reta final, esse quadro pode sofrer alterações", pontuou.

Na pesquisa estimulada, Reinaldo Azambuja (PL) aparece com 23,98%, seguido por Capitão Contar (PL), com 20,34%. Vander Loubet (PT) registra 8,99% e Soraya Thronicke (PSB), 8,61%. 

Para Albuquerque, embora Reinaldo e Contar apareçam com porcentuais maiores no levantamento estimulado, a indefinição registrada na pesquisa espontânea mantém relevante a disputa pelo eleitor que ainda não formou as duas escolhas para o Senado. 

"Em que pese essa indefinição, temos uma reta final em que os candidatos ainda vão buscar esse eleitor que não definiu os dois votos", avaliou.

BTG/Nexus

Lula tem 46% ante 44% de Flávio no 2º turno, aponta pesquisa

Para o primeiro turno, Lula oscilou dois pontos para cima em relação à rodada anterior, quando tinha 40%. Flávio manteve os mesmos 37%

28/09/2026 07h07

Compartilhar
Distância de Lula para Flávio cresceu de três para cinco pontos no que se refere ao primeiro turno

Distância de Lula para Flávio cresceu de três para cinco pontos no que se refere ao primeiro turno

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 44%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28. Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de dois pontos porcentuais. Na rodada anterior, Lula também tinha 46%, e Flávio, 45%.

O presidente aparece ainda em empate técnico com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 46% a 42%. Na pesquisa da semana passada, os dois estavam numericamente empatados, com 45% cada.

Contra o escritor Augusto Cury (Avante), Lula marca 46%, ante 41%. A distância numérica entre eles passou de um para cinco pontos porcentuais: na rodada anterior, o presidente tinha 44%, e Cury, 43%.

Lula registra 48% em uma simulação contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 39%. Na semana passada, o placar era de 47% a 41%.

Diante de Renan Santos (Missão), o presidente também marca 48%, contra 37% do adversário; os porcentuais anteriores eram de 47% e 39%. Brancos e nulos variam de 8% a 13% nos cinco confrontos testados.

PRIMEIRO TURNO 

Na pesquisa relativa ao primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto, ante 37% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo a pesquisa.

Lula oscilou dois pontos porcentuais para cima em relação à rodada anterior, quando tinha 40%. Flávio manteve os mesmos 37%. Com isso, a distância numérica entre os dois passou de três para cinco pontos porcentuais.

O escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 5% cada. Renan Santos (Missão) registra 4%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 1%. Na pesquisa passada, Cury tinha 6%; Caiado, 5%; Renan, 4%; e Zema, 1%. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam ou não responderam.

Na intenção espontânea de voto, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula marca 41%, e Flávio, 35%. Na semana anterior, os porcentuais eram de 40% e 34%, respectivamente.

No Nordeste, Lula tem 53% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 30% de Flávio. No Sudeste, os dois aparecem numericamente próximos, com 40% e 39%. No Sul, Flávio registra 42%, ante 32% do presidente.

Motivação do voto

Indagados sobre a motivação de voto no primeiro turno, 33% disseram que é a economia, 29% as acusações de corrupção, 27% a rejeição a um ou outro candidato, 24% a saúde pública, 21% a educação pública, 21% a segurança pública e 11% a própria situação financeira. Na mostra, 87% disseram ter certeza do voto no 1º turno e 12% afirmaram que ainda podem mudar.

Na expectativa de vitória no 1º turno, Lula oscilou de 54% para 51% e Flávio de 36% para 39%, ambos dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 p.p.

A Nexus entrevistou por telefone 2.000 eleitores de 25 a 27 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.

stf

Dino derruba decisão de Mendonça e libera post sobre Nossa Senhora

Para Dino, decisão preserva liberdade de expressão e religiosa

27/09/2026 21h00

Compartilhar
Ministro Flávio Dino, do STF

Ministro Flávio Dino, do STF Divulgação/STF

Continue Lendo...

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do humorista Antonio Tabet para restaurar uma postagem no X sobre Nossa Senhora Aparecida, que havia sido removida por decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

O humorista veiculou uma foto de imagem religiosa com a legenda: “a família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida”.

“A mensagem não trazia o nome de Flávio Bolsonaro ou de qualquer familiar”, ponderou Dino.

Flávio Bolsonaro acionou a Justiça Eleitoral com a alegação de que o fato era “inverídico” e trazia “discurso de ódio e imputação de crime”. O pedido obteve decisão liminar no TSE para a retirada da postagem e de conteúdos semelhantes sob pena de multa diária de R$ 30 mil. 

Durante a semana, surgiram informações de que grupos evangélicos ligados à campanha de Flávio Bolsonaro defendiam a destituição de Nossa Senhora Aparecida de “Padroeira do Brasil”. O candidato do PL nega.

“Não há ilicitude”
A defesa de Tabet alegou que a ordem de Mendonça promovia “censura”. Dino ponderou que a remoção do conteúdo dependeria de presumir como verdade que “família miliciana” estaria relacionada ao candidato Flávio Bolsonaro. Para o ministro, a ação de Mendonça foi “destituída de motivação e proporcionalidade”. 

A decisão, segundo Dino, abrange também outras postagens que foram excluídas sob o mesmo fundamento que excluiu a do humorista Antonio Tabet. O candidato à Presidência pediu a remoção de mais de 1,5 mil publicações sobre o tema nas redes sociais.

“Concluo que é impossível enxergar na postagem do peticionário (Tabet) o grau de certeza de ilicitude para - sem a adequada instrução processual - extrair duríssimas consequências contra a liberdade de expressão e, em última análise, contra a própria liberdade religiosa (...)”

Para Dino, a cassação da decisão no TSE preserva a liberdade de expressão e a liberdade religiosa dos que defendem a manutenção da lei que transformou Nossa Senhora Aparecida em “Padroeira do Brasil”. 

“Carga depreciativa”

Ao aceitar o pedido da campanha de Flávio Bolsonaro e excluir a postagem de Tabet, o ministro André Mendonça, que é vice-presidente do TSE, afirmou que havia no conteúdo publicado "expressões de elevada carga crítica e depreciativa".

De acordo com as informações fornecidas pela defesa de Flávio Bolsonaro ao TSE, a publicação havia superado 195 mil visualizações, 2 mil compartilhamentos e 11 mil curtidas em poucas horas.

Segundo Mendonça, a mensagem ultrapassava o campo da opinião política e veiculava fato "objetivamente falso, informação fabricada ou grave descontextualização, aptos a interferir na livre formação da vontade do eleitor”. 

Mendonça considerou, na análise preliminar, que os elementos apresentados no processo indicam que essa informação “não encontra suporte na realidade fática”.

Liberdade de expressão

A defesa de Antonio Tabet repudiou a decisão liminar de André Mendonça. “A ordem judicial de exclusão atinge uma manifestação que em momento algum citou o nome do candidato Flávio Bolsonaro”, afirmou o humorista.

Os advogados do humorista apontaram que a liberdade de expressão e a crítica política, por mais ácidas ou incômodas que sejam, constituem elementos protegidos do debate democrático.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira
Expansão do Varejo

/ 2 dias

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

2

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação
Astrologia Correio B+

/ 22 horas

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 3 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta