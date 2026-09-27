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Política

FESTA DA DEMOCRACIA

Eleitores com deficiência têm até sexta-feira (02) para pedir transporte gratuito

Campo Grande possui 9,5 mil pessoas com deficiência e TRE-MS separou 16 cadeiras para atender os que têm mobilidade reduzida, em 13 pontos de duas das seis zonas totais na Capital

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/09/2026 - 15h49
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Com aproximadamente 22,6 mil eleitores sul-mato-grossenses indicando possuir algum tipo de deficiência, aqueles que precisam solicitar um transporte especial gratuito para os dias de votação têm até a próxima sexta-feira, 02 de outubro, para realizarem o pedido de forma virtual ou presencialmente. 

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o perfil do eleitoral, referente à quantidade de eleitores com deficiência, apontam que cerca de 44% desse montante de eleitores com deficiência está domiciliado em Campo Grande.

Parte do programa batizado de "Seu Voto Importa", esse é um dos serviços ofertados para facilitar que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida compareçam para os dias de votação. 

É importante reforçar que essa iniciativa depende da aprovação de um juiz eleitoral responsável, com o prazo para realização deste pedido aberto até às 18h da próxima sexta-feira (02 de outubro). 

Esse pedido pode ser feito através dos meios eletrônicos, com o preenchimento de um formulário eletrônico disponível no portal do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) - acesse CLICANDO AQUI -, através do qual é preciso fornecer os documentos "verdadeiros e completos" para as devidas comprovações. 

Há também a opção de solicitar presencialmente esse transporte gratuito para a votação, através dos cartórios eleitorais de Campo Grande, no período entre o meio-dia até às 18h. 

Nesse caso será necessário apresentar os mesmos documentos exigidos em formulário eletrônico, com a Central de Atendimento ao Eleitoral da Capital disponibilizando os seguintes canais para sanar dúvidas e repasse de informações: whatsapp (67) 99987-4376 e (67) 99984-2922, ou pelo telefone (67) 2107-7276.

Eleitores com deficiência

Campo Grande possui um total de seis zonas eleitorais que abrigam os 237 locais de votação, onde os mais de 640 mil eleitores se encaminham no dia da eleição, sendo 2.242 seções ao todo na Capital. Com a parcela com deficiência respondendo por cerca de 9.590 eleitores, o TRE-MS disponibilizará um total de 16 cadeiras de roda para auxiliar aqueles que possuem mobilidade reduzida. 

Essas cadeiras de rodas contemplam 13 locais de votação, sendo sete e seis pontos da 35ª e 36ª zona eleitoral respectivamente. Elas ficam disponíveis nas seguintes localidades: 

35ª Zona Eleitoral

  • UEMS;
  • Escola Municipal Nerone Maiolino;
  • Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes;
  • Escola Municipal Des. Carlos Garcia de Queiroz;
  • Colégio Rui Barbosa – Unidade Multiplicando;
  • Escola Estadual Ada Teixeira;
  • Escola Municipal Licurgo.

36ª Zona Eleitoral

  • Colégio Nossa Senhora Auxiliadora — seções transferidas para a Unigran;
  • Escola Estadual Joaquim Murtinho;
  • Escola Estadual São José;
  • Escola Municipal Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira;
  • Salão Paroquial da Igreja Dom Bosco — Vila Célia;
  • Unigran Capital.

 

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ELEIÇÕES 2026

Boato sobre Nossa Senhora Aparecida gera 181 mil comentários em 20 horas

As menções ao tema foram feitas por 139.677 perfis de usuários, com geração de 902 mil curtidas, conforme a Vox Radar

26/09/2026 20h00

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Nossa Senhora Aparecida foi centro de polêmica política nos últimos dias

Nossa Senhora Aparecida foi centro de polêmica política nos últimos dias Foto: Divulgação

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O boato de que o candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, apoiaria proposta de retirar Nossa Senhora Aparecida da condição de padroeira do Brasil gerou 180.857 comentários em 20 horas, revela levantamento da Vox Radar, empresa de monitoramento de redes sociais. As menções ao tema foram feitas por 139.677 perfis de usuários, com geração de 902 mil curtidas, conforme a Vox Radar. O estudo foi encomendado pela CNN. Flávio Bolsonaro negou ter apoiado a proposta.

O levantamento identificou que os primeiros comentários sobre o tema começaram ainda na noite desta quinta-feira, 24. "Nas primeiras cinco horas, 92% dos comentários que tomavam posição acreditavam no boato, e a reação era de defesa da santa: "ninguém mexe com Nossa Senhora", observou a Vox Radar. O volume explodiu na manhã desta sexta, 25, e teve pico às 14h, com 33 643 comentários na hora", observou a Vox Radar.

A informação teve origem no projeto legislativo 2.623/2007, do então deputado e pastor da Assembleia de Deus, Victorio Galli, que propunha substituir "Padroeira do Brasil" por "Padroeira dos brasileiros católicos". O projeto foi arquivado em 2008. Galli foi assessor especial da Presidência no governo Jair Bolsonaro em 2019. A informação foi divulgada pela GloboNews na quinta-feira (24), que posteriormente pediu desculpas pelo erro

Segundo a empresa de monitoramento de redes, dois assuntos dominaram a conversa nas redes: a tese de "fake news do PT" e o erro da Globo (46.827), a fé e o voto católico (47.104). "Os dois últimos quase não se misturam: quem fala de fake news desmente o boato, quem fala de fé acredita nele", apontou a Vox Radar. O projeto de lei relacionado ao assunto foi citado em apenas 4.401 comentários.

A maior parte dos comentários relacionados ao tema, 36%, desmentiam ou não acreditavam no boato, enquanto 26% mostravam acreditar no boato e repetiam as menções. "A posição sobre o boato segue quase à risca o lado político de quem comenta. Na direita, 72% desmentem e praticamente ninguém acredita (354 comentários); na esquerda, 65% acreditam e 136 desmentem. Ninguém mudou de lado por causa do caso: o boato serviu para confirmar o que cada torcida já pensava do Flávio", avaliou a Vox Radar. "A diferença está em quem não tem lado identificado: 44.712 comentários, dos quais 32% acreditam, 9% desmentem e 33% não se posicionam", apontou o levantamento. Entre os usuários declarados católicos, 47% manifestaram acreditar no boato e 14% desmentiram.

Na análise da Vox Radar, a direita venceu no volume e a esquerda, na ressonância. "Quem desmente escreve 1,4 vezes mais comentários, mas quem acredita soma 2,2 vezes mais curtidas", pontuou a empresa de monitoramento de redes sociais.

Conforme o levantamento, a correção da GloboNews e o desmentido de Flávio Bolsonaro "ficaram na bolha". O público católico foi aquele no qual o desmentido reverberou menos. "A correção funcionou para quem já defendia o Flávio, mas não chegou com a mesma força a quem não tem lado. Para esse público, o que ficou foi a associação entre a santa e o nome do Flávio, mais do que uma acusação precisa contra ele", observou a Vox.

Para a Vox Radar, o boato pressionou o senador Flávio Bolsonaro, mas tem dano eleitoral limitado. "O boato chegou a quem não é da esquerda: sem lado e católicos, dominou as curtidas, inclusive nos posts da imprensa. E tirou o Flávio da agenda dele: ele gravou vídeo, publicou no Instagram, falou a jornalistas no Rio e a campanha anunciou notícia-crime no Ministério Público Eleitoral, tudo a nove dias da eleição. O boato custa ao Flávio tempo e terreno, não votos que se possam ver aqui. O risco está no católico sem lado, que não comenta "mudei meu voto" mas curte 'será que os católicos vão continuar apoiando Flávio?'", analisou a Vox.

Flávio Bolsonaro desmentiu duas vezes o boato. "É mentira que apoiei projeto para retirar Aparecida como padroeira do Brasil. Respeito todas as religiões. Jamais vou falar para a Igreja Católica a forma que os padres têm ou não que induzir a sua Igreja Católica. Isso não é papel do Estado se meter na igreja, como o Lula faz", declarou a jornalistas, ontem, após participar da cerimônia do curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Ainda na noite de sexta-feira, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro André Mendonça, determinou que as plataformas Meta, X, TikTok e YouTube removam imediatamente as publicações relacionadas à narrativa. Na decisão, Mendonça reconhece "como notoriamente inverídico o núcleo factual segundo o qual Flávio Nantes Bolsonaro ou sua família propôs, articulou, apoiou, está comprometido com ou pretende promover a retirada de Nossa Senhora Aparecida da condição ou do título de Padroeira do Brasil".

JULGADO

STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral

Pena inclui um ano de detenção e multa de R$ 80 mil

26/09/2026 19h00

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Ex-deputado, e agora ex-escrivão da Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro

Ex-deputado, e agora ex-escrivão da Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro Arquivo

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O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar, por 7 votos a 3, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a um ano de detenção, mais multa de R$ 80 mil, por ter difamado a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

O julgamento foi realizado em plenário virtual, prevalecendo ao final o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes.

O caso está relacionado a publicações nas redes sociais feitas por Eduardo em outubro de 2021, quando ele afirmou que Tábata atendia aos interesses do empresário Jorge Paulo Lehmann, sócio de uma marca de produtos de higiene, ao defender um programa de distribuição de absorventes.

Moraes acatou os argumentos dos advogados da deputada, entendendo que as manifestações de Eduardo, feitas quando ele também era deputado, foram além do simples debate político e não poderiam estar protegidas pela imunidade parlamentar, pois feriram a honra de Tabata.

O relator foi acompanhado por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça, que votaram pela absolvição.

Desde fevereiro de 2025, Eduardo Bolsonaro encontra-se nos Estados Unidos, para onde diz ter ido para se proteger do que chama de “perseguição” jurídica no Brasil. O ex-deputado teve concedido um greencard (permissão de residência) pelo governo norte-americano. Ele acabou sendo cassado pela Câmara por excesso de faltas.

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