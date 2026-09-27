Eleitores com deficiência têm até sexta-feira (02) para pedir transporte gratuito

Com aproximadamente 22,6 mil eleitores sul-mato-grossenses indicando possuir algum tipo de deficiência, aqueles que precisam solicitar um transporte especial gratuito para os dias de votação têm até a próxima sexta-feira, 02 de outubro, para realizarem o pedido de forma virtual ou presencialmente.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o perfil do eleitoral, referente à quantidade de eleitores com deficiência, apontam que cerca de 44% desse montante de eleitores com deficiência está domiciliado em Campo Grande.
Parte do programa batizado de "Seu Voto Importa", esse é um dos serviços ofertados para facilitar que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida compareçam para os dias de votação.
É importante reforçar que essa iniciativa depende da aprovação de um juiz eleitoral responsável, com o prazo para realização deste pedido aberto até às 18h da próxima sexta-feira (02 de outubro).
Esse pedido pode ser feito através dos meios eletrônicos, com o preenchimento de um formulário eletrônico disponível no portal do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) - acesse CLICANDO AQUI -, através do qual é preciso fornecer os documentos "verdadeiros e completos" para as devidas comprovações.
Há também a opção de solicitar presencialmente esse transporte gratuito para a votação, através dos cartórios eleitorais de Campo Grande, no período entre o meio-dia até às 18h.
Nesse caso será necessário apresentar os mesmos documentos exigidos em formulário eletrônico, com a Central de Atendimento ao Eleitoral da Capital disponibilizando os seguintes canais para sanar dúvidas e repasse de informações: whatsapp (67) 99987-4376 e (67) 99984-2922, ou pelo telefone (67) 2107-7276.
Eleitores com deficiência
Campo Grande possui um total de seis zonas eleitorais que abrigam os 237 locais de votação, onde os mais de 640 mil eleitores se encaminham no dia da eleição, sendo 2.242 seções ao todo na Capital. Com a parcela com deficiência respondendo por cerca de 9.590 eleitores, o TRE-MS disponibilizará um total de 16 cadeiras de roda para auxiliar aqueles que possuem mobilidade reduzida.
Essas cadeiras de rodas contemplam 13 locais de votação, sendo sete e seis pontos da 35ª e 36ª zona eleitoral respectivamente. Elas ficam disponíveis nas seguintes localidades:
35ª Zona Eleitoral
- UEMS;
- Escola Municipal Nerone Maiolino;
- Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes;
- Escola Municipal Des. Carlos Garcia de Queiroz;
- Colégio Rui Barbosa – Unidade Multiplicando;
- Escola Estadual Ada Teixeira;
- Escola Municipal Licurgo.
36ª Zona Eleitoral
- Colégio Nossa Senhora Auxiliadora — seções transferidas para a Unigran;
- Escola Estadual Joaquim Murtinho;
- Escola Estadual São José;
- Escola Municipal Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira;
- Salão Paroquial da Igreja Dom Bosco — Vila Célia;
- Unigran Capital.