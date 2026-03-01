Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Morte

Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad morre em bombardeio a Teerã, confirma agência estatal

Segundo a publicação, os bombardeios atingiram a residência do ex-mandatário

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/03/2026 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad morreu após ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel que atingiram a capital do Irã. A informação foi confirmada pela agência estatal iraniana ILNA, que relatou que as ações ocorreram na região de Narmak, na zona leste de Teerã.

Segundo a publicação, os bombardeios atingiram a residência do ex-mandatário, que integrava o Conselho de Discernimento, resultando também na morte de seus guarda-costas.

O ataque à residência do político conservador ocorreu durante a ofensiva denominada "Fúria Épica" pelas forças norte-americanas, iniciada no último sábado.

A notícia da morte de três seguranças vinculados a Ahmadinejad já havia circulado nessa data, coincidindo com o primeiro dia de ataques coordenados contra a República Islâmica.

Neste domingo, Israel afirmou ter como alvo o "coração de Teerã", intensificando as operações na capital.

O ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013, período marcado por uma postura fortemente antiocidental e críticas severas a Israel e aos Estados Unidos.

Seu mandato também ficou conhecido pela repressão violenta aos protestos após sua reeleição em 2009 e pelas tensões globais em torno do programa nuclear iraniano.

Assine o Correio do Estado

LIBRA E FFU

Deputado pede audiência pública para resolver impasse em criação de liga do futebol brasileiro

Entre os temas do debate estão a organização coletiva dos direitos de transmissão, os modelos de distribuição de receitas, a compatibilidade com a Lei Geral do Esporte

28/02/2026 23h00

Compartilhar
Deputado federal Beto Pereira

Deputado federal Beto Pereira Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Continue Lendo...

O deputado federal Beto Pereira (PSDB/MS) convocou a realização de audiência pública na Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, na Câmara dos Deputados, para discutir a formação das ligas no futebol brasileiro, como a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Futebol Forte União (FFU). Os blocos são responsáveis pela venda dos direitos de transmissão das partidas dos clubes.

A organização coletiva dos direitos de transmissão, os modelos de distribuição de receitas, a compatibilidade com a Lei Geral do Esporte e a preservação do equilíbrio competitivo são temas que serão discutidos na audiência.

A solicitação ocorre depois que o colunista Rodrigo Capelo, do Estadão, informou a ação judicial do Sport que pretende desfazer acordo com a FFU. A alegação é de concentração de poder nas mãos dos investidores.

"Investidores têm 20% sobre o poder político, e os clubes, somados, 80%. Existem assuntos que só podem ser aprovados com 90% dos votos. Logo, os investidores decidem e acabou (...) A governança é, de fato, leonina para os clubes", diz trecho da coluna citado no documento.

Além disso, outros 18 times da Série B teriam demonstrado "profunda insatisfação" com a FFU por conta da condução das negociações comerciais.

No caso da Libra, o deputado aponta a crise entre o bloco e o Flamengo, que pediu o bloqueio de repasses de R$ 77 milhões aos demais times do conjunto por considerar injusta a distribuição. O entrave financeiro motivou a saída de clubes como Vitória, Atlético-MG e Grêmio.

O político convidou Alessandro Barcelos, presidente do Internacional e da Futebol Forte União (FFU), Silvio Matos, CEO da Libra, além de representantes da Série B, da CBF e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"A temática extrapola os interesses privados dos agentes envolvidos e revela um problema estrutural para o futebol brasileiro, que claramente carece de uma organização capaz de explorar todo o potencial do esporte enquanto indústria", diz outro trecho.

ESTADO DE CALAMIDADE

Lula diz que auxiliará MG após chuvas e que repetirá modelo de reconstrução feito no RS

No caso do Rio Grande do Sul, em 2024, uma série de despesas do governo com a reconstrução do Estado foi excluída dos limites previstos do novo arcabouço fiscal

28/02/2026 21h00

Compartilhar
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Agência Brasil

Continue Lendo...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse neste sábado, 28, que o governo federal vai auxiliar a recuperação das áreas de Minas Gerais atingidas por fortes chuvas este ano, repetindo o modelo adotado para a reconstrução do Rio Grande do Sul em 2024. A fala foi realizada com jornalistas em Juiz de Fora (MG), uma das cidades afetadas.

"Nós iremos ajudar os prefeitos a recuperarem as suas cidades, nós iremos ajudar os pequenos empresários a poderem ter crédito para recuperar as suas empresas, nós vamos recuperar o que houve de estrago na saúde, o que houve de estrago na educação e, sobretudo, a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas", disse Lula.

O presidente não explicou como vai ser feito o auxílio. No caso do Rio Grande do Sul, em 2024, uma série de despesas do governo com a reconstrução do Estado foi excluída dos limites previstos do novo arcabouço fiscal. Lula defendeu que o processo seja conduzido com rapidez e sem burocracia.

O Executivo deve adotar o mecanismo de compra assistida para quem perdeu casas na tragédia, segundo Lula. Nesse modelo, caso as casas perdidas estejam em área de risco, o governo pode comprar imóveis para os atingidos em outros locais.

Segundo o presidente da República, o governo federal vai nomear um responsável para acompanhar o processo de reconstrução.

Lula garantiu que o governo vai trabalhar para liberar rapidamente benefícios necessários para os atingidos, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3624, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3624, sábado (28/02)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6964, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6964, sábado (28/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 2 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 3 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono