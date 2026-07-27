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Política

BR-267

Gordinho do Bolsonaro cobra Lula por buraqueira em rodovia privatizada por Riedel

Trecho entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul da BR-267 foi concedido à XP Investimentos em fevereiro de 2026, assinado pelo Governo Estadual

Karina Varjão

Karina Varjão

27/07/2026 - 15h15
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O deputado estadual Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como "Gordinho do Bolsonaro" fez cobranças ao governo federal pela condição da rodovia BR-267, entre os municípios de Bataguassu  e Nova Alvorada do Sul. 

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nogueira mostra condutores que tiveram que parar no acostamento da via para trocar os pneus furados ou rasgados causados pelos buracos na rodovia. 

"Enquanto nosso dinheiro está sendo gasto com cabide de emprego, a Janja viajando e ficando em hotel 5 estrelas, nós estamos aqui pagando a conta", ele afirma. 

No entanto, o trecho da rodovia integra a Rota da Celulose e foi privatizado no mês de fevereiro deste ano. Isto quer dizer que, além deste trecho da BR-267, outros como da  BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas; da MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo; da MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu estão sob responsabilidade da concessionária XP Investimentos. 

O contrato de concessão foi firmado no dia 6 de fevereiro entre o governador Eduardo Riedel (PP) e a empresa e prevê investimentos de mais de R$ 10 bilhões nas rodovias ao longo dos próximos 30 anos. A companhia que agora administra o conjunto de rodovias recebeu o nome de "Caminhos da Celulose". 

Entre os investimentos previstos ao longo da concessão estão a duplicação de 115 km de rodovias, 245 km de terceiras faixas, 38 km de contornos urbanos e 12 km de vias marginais, além da criação de 22 passagens de fauna e 20 alargamentos de pontes.

Mesmo assim, Rodolfo Nogueira, pré-candidato à reeleição, usou as más condições da via para culpar o governo federal, que não é responsável pelo trecho. 

"A rodovia está abandonada, tomada por buracos e colocando em risco a segurança de quem precisa trafegar por ela. Enquanto isso, o governo federal mantém uma estrutura inchada, com 39 ministérios e inúmeros cargos políticos", disse. 

Falta conhecimento

O Gordinho do Bolsonaro não é o único a não ter conhecimento sobre o assunto. Em 16 de junho, o deputado Renato Câmara(Republicanos), que é de Ivinhema e possivelmente transita pela rodovia, apresentou uma indicação no plenário da Assembleia Legislativa para que a instituição fizesse um pedido formal ao DNIT, órgão federal, para que recuperasse a via.

E o mais curioso é que a indicação cobrando providências do Governo Lula foi aprovada por todos os parlamentares que estavam na chamada Casa de Leis, embora a rodovia tivesse sido estadualizada quase um ano antes e estivesse privatizada desde o dia 6 de fevereiro.

E esta privatização passou por uma ruidosa repercussão pública antes que fosse assinado o contrato, já que a primeira colocada no leilão foi preterida e o Governo do Estado preferiu assinar com o segundo colocado.

Pedágio

O contrato prevê que a Rota da Celulose só passe a cobrar pedágio depois de atender a todas as exigências contratuais para tal, o que deverá acontecer somente após o 12º mês de contrato, ou seja, a partir do próximo ano.

Até o início das cobranças, as rodovias terão de apresentar padrões mínimos de regularidade do pavimento; sinalização horizontal e vertical em conformidade com as normas vigentes, inclusive com elementos retrorrefletivos; revisão completa dos sistemas de drenagem, com ausência total de trechos com empoçamento de água; correção de todos os aterros da rodovia, de modo a zerar qualquer risco de deslizamento; além da adoção de práticas de manutenção permanente, como roçada das margens da rodovia e correção do pavimento.

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho aposta que crescimento de Caiado vai fortalecer sua campanha à reeleição

Senador avalia que candidatura presidencial do PSD pode ampliar a força da legenda e impulsionar seu projeto eleitoral em Mato Grosso do Sul

27/07/2026 10h45

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O senador Nelsinho Trad, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a convenção que homologou a candidatura do partido à Presidência da República

O senador Nelsinho Trad, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a convenção que homologou a candidatura do partido à Presidência da República Divulgação

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O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) acredita que o crescimento da candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à Presidência da República poderá fortalecer sua campanha à reeleição em Mato Grosso do Sul.

Na avaliação do parlamentar, à medida que Caiado se consolidar nacionalmente como uma alternativa à polarização entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os candidatos do PSD nos estados também poderão ser beneficiados.

“Certamente, pois defendo um legado de propostas, projetos e ideias, e isso o Caiado tem de sobra. Ele está preparado para assumir. Não precisará aprender, pois já sabe”, afirmou Nelsinho ao Correio do Estado.

O senador destacou que o discurso apresentado por Caiado durante a convenção nacional do PSD, realizada no domingo (26), em São Paulo, foi marcado pela apresentação de propostas concretas para diferentes áreas da administração pública.

Conforme Nelsinho, o candidato presidencial chamou atenção ao abordar medidas para a segurança pública, o combate ao feminicídio, a modernização da saúde e da educação e o uso da inteligência artificial em setores essenciais.

“Foi a primeira vez que vi um candidato apresentar propostas. O discurso dele foi em cima de segurança pública. A proposta contra o feminicídio é muito forte. Ele também falou de educação digital, saúde digital, telemedicina e uso da inteligência artificial na segurança, na educação, na saúde e na assistência”, declarou.

Nelsinho também ressaltou a abordagem de Caiado sobre a exploração de terras raras e minerais críticos, tema considerado estratégico para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. “Foi a primeira vez que ouvi um candidato falar de terras raras e minerais críticos”, disse.

Para Nelsinho, Caiado poderá ampliar seu espaço na disputa presidencial caso a candidatura de Flávio Bolsonaro apresente dificuldades ao longo da campanha. “Se a candidatura do Flávio ficar abalada, o Caiado será a opção. Pode ter certeza”, avaliou.

A candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência foi oficializada durante a convenção nacional do PSD. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, foi confirmado como candidato a vice-presidente.

Durante o evento, Kassab também reafirmou o apoio à reeleição de Nelsinho Trad e à candidatura do governador Eduardo Riedel (PP) a um novo mandato em Mato Grosso do Sul.

“Nelsinho Trad é um dos melhores senadores do Brasil e candidato à reeleição. Por isso, em Mato Grosso do Sul, apoiamos a candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e do Nelsinho ao Senado. O nosso palanque lá será com Trad senador, Caiado presidente e Riedel governador”, declarou Kassab.

Nelsinho disputará uma das duas vagas ao Senado em uma eleição que também deverá reunir nomes como o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), a senadora Soraya Thronicke (PSB), o deputado federal Vander Loubet (PT), Beto do Movimento (PSOL) e Daniel Júnior (Agir).

ELEIÇÕES 2026

Convenções começam e desenham cenário eleitoral deste ano

Convenção nacional do PL e do PT aconteceram no último sábado (25) e domingo (26)

27/07/2026 08h45

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Fotos: Divulgação

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A temporada de convenções visando às eleições deste ano já começou.

Do lado direito do espectro político, o governador Eduardo Riedel (PP), ainda pré-candidato à reeleição, prestigiou a convenção que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Do lado esquerdo, Fábio Trad (PT) foi oficializado ontem como candidato a governador de Mato Grosso do Sul e deve ser o principal adversário de Eduardo Riedel.

O governador Eduardo Riedel e o senador Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação

DIREITA

Riedel e Azambuja prestigiam convenção de Flávio em SP

O governador Eduardo Riedel (PP), pré-candidato à reeleição, e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), pré-candidato ao Senado, participaram, no sábado, em São Paulo (SP), da convenção nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Entre os presentes também estavam o presidente da Argentina, Javier Milei, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Ao comentar sobre sua participação na convenção, Riedel afirmou que o encontro representa um momento importante para o cenário político nacional.

“Estamos aqui para acompanhar esse momento histórico de definição da candidatura de Flávio Bolsonaro para a Presidência do Brasil”, disse.

Presidente estadual do PL, Azambuja classificou a convenção como o início da caminhada eleitoral de Flávio.

“Essa convenção é o pontapé inicial de uma grande caminhada que levará Flávio à Presidência. Precisamos enfrentar os grandes desafios e colocar o País no eixo do desenvolvimento, acabando com a gastança desenfreada do atual governo”, afirmou.

Quem não participou da convenção foi a senadora Tereza Cristina (PP), apontada nos bastidores como uma das principais cotadas para compor a chapa presidencial de Flávio como candidata a vice-presidente.

Essa foi a segunda vez em menos de um mês que a ex-ministra evitou um ato público ao lado do senador.

A ausência dela é interpretada como um reflexo da posição de neutralidade adotada nacionalmente pela Federação União Progressista, que ainda não definiu qual candidatura apoiará na disputa presidencial.

Fábio Trad candidato a governador de MS pelo PT e sua vice Dona Gilda - Foto: Divulgação

ESQUERDA

Fábio Trad e Dona Gilda têm candidaturas homologadas

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) homologou, durante convenção realizada ontem, as candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad (PT) a governador e de Dona Gilda (PT) a vice-governadora.

O encontro também confirmou as chapas proporcionais e a composição da disputa ao Senado, com a meta de ampliar a representação da federação na Assembleia Legislativa e manter as duas cadeiras na Câmara dos Deputados.

Além da chapa majoritária ao governo, a convenção oficializou as candidaturas da senadora Soraya Thronicke (PSB), que disputará a reeleição, e do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Senado.

Em seu discurso, Fábio Trad afirmou que, se eleito, pretende formar um secretariado com 70% de mulheres nos cargos de primeiro escalão.

“Todos vão ter direito a sentar à mesa e governar comigo e Dona Gilda o destino de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Já Vander Loubet defendeu a ampliação dos investimentos públicos em educação e meio ambiente e afirmou que o desenvolvimento do Estado deve ir além do agronegócio exportador. “A militância deve trabalhar pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno”, conclamou.

Soraya Thronicke voltou a fazer críticas ao bolsonarismo e afirmou que pretende enfrentar o que classificou como radicalização.

A chapa para deputado federal será liderada pela deputada Camila Jara (PT) e pelo vereador Marquinhos Trad (PV). Também integram a nominata Ana Saravy (PV), Elias Ishy (PT), Eliel Kaiowá (PT), Giselle Marques (PT), Roberto Mateus (PCdoB), Sandro do Vander (PT) e Thalita (PCdoB).

Na disputa por vagas na Assembleia Legislativa, a federação aposta na reeleição dos deputados Pedro Kemp (PT), Gleice Jane (PT) e Zeca do PT, além de candidaturas como a da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e do ex-candidato ao Senado Tiago Botelho (PT).

Os demais são Sandra Maria, Luso Queiroz, Aaron Salles Torres, Adão Salemaq, Adriane Quilombola, Ana Domingues, Cassiano do Gás, Clarineu Nogueira, Dr. Jorge Laurício, Eduardo Borges, entre outros.

Para o Senado, Soraya Thronicke terá como suplentes o empresário Bruno Migues e a ex-prefeita de Itaquiraí Professora Sandra, enquanto Vander Loubet terá como suplentes a vereadora de Três Lagoas Maria Diogo e Professora Maju, de Dourados.

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