Gordinho do Bolsonaro cobra Lula por buraqueira em rodovia privatizada por Riedel

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O deputado estadual Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como "Gordinho do Bolsonaro" fez cobranças ao governo federal pela condição da rodovia BR-267, entre os municípios de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nogueira mostra condutores que tiveram que parar no acostamento da via para trocar os pneus furados ou rasgados causados pelos buracos na rodovia.

"Enquanto nosso dinheiro está sendo gasto com cabide de emprego, a Janja viajando e ficando em hotel 5 estrelas, nós estamos aqui pagando a conta", ele afirma.

No entanto, o trecho da rodovia integra a Rota da Celulose e foi privatizado no mês de fevereiro deste ano. Isto quer dizer que, além deste trecho da BR-267, outros como da BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas; da MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo; da MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu estão sob responsabilidade da concessionária XP Investimentos.

O contrato de concessão foi firmado no dia 6 de fevereiro entre o governador Eduardo Riedel (PP) e a empresa e prevê investimentos de mais de R$ 10 bilhões nas rodovias ao longo dos próximos 30 anos. A companhia que agora administra o conjunto de rodovias recebeu o nome de "Caminhos da Celulose".

Entre os investimentos previstos ao longo da concessão estão a duplicação de 115 km de rodovias, 245 km de terceiras faixas, 38 km de contornos urbanos e 12 km de vias marginais, além da criação de 22 passagens de fauna e 20 alargamentos de pontes.

Mesmo assim, Rodolfo Nogueira, pré-candidato à reeleição, usou as más condições da via para culpar o governo federal, que não é responsável pelo trecho.

"A rodovia está abandonada, tomada por buracos e colocando em risco a segurança de quem precisa trafegar por ela. Enquanto isso, o governo federal mantém uma estrutura inchada, com 39 ministérios e inúmeros cargos políticos", disse.

Falta conhecimento

O Gordinho do Bolsonaro não é o único a não ter conhecimento sobre o assunto. Em 16 de junho, o deputado Renato Câmara(Republicanos), que é de Ivinhema e possivelmente transita pela rodovia, apresentou uma indicação no plenário da Assembleia Legislativa para que a instituição fizesse um pedido formal ao DNIT, órgão federal, para que recuperasse a via.

E o mais curioso é que a indicação cobrando providências do Governo Lula foi aprovada por todos os parlamentares que estavam na chamada Casa de Leis, embora a rodovia tivesse sido estadualizada quase um ano antes e estivesse privatizada desde o dia 6 de fevereiro.

E esta privatização passou por uma ruidosa repercussão pública antes que fosse assinado o contrato, já que a primeira colocada no leilão foi preterida e o Governo do Estado preferiu assinar com o segundo colocado.

Pedágio

O contrato prevê que a Rota da Celulose só passe a cobrar pedágio depois de atender a todas as exigências contratuais para tal, o que deverá acontecer somente após o 12º mês de contrato, ou seja, a partir do próximo ano.

Até o início das cobranças, as rodovias terão de apresentar padrões mínimos de regularidade do pavimento; sinalização horizontal e vertical em conformidade com as normas vigentes, inclusive com elementos retrorrefletivos; revisão completa dos sistemas de drenagem, com ausência total de trechos com empoçamento de água; correção de todos os aterros da rodovia, de modo a zerar qualquer risco de deslizamento; além da adoção de práticas de manutenção permanente, como roçada das margens da rodovia e correção do pavimento.